[Индекс номера 174 (15.11.2019)]



Фестиваль

С северным акцентом

В воскресенье Норильск примет шестой этнический фестиваль «Большой Аргиш».

В этом году праздник посвящён национальным сказкам и легендам людей тундры. В его программе несколько направлений: литературное, гастрономическое, фотографическое и туристическое. Традиционно главным атрибутом фестиваля станет выстроенное в центре города этностойбище из пяти чумов. Норильчане смогут покататься на оленьих и собачьих упряжках, принять участие в интерактивной программе «Сказки Большого Аргиша» и полюбоваться световым шоу «Север на ладони». Себастьен Паоа Агила, уникальный специалист, обладающий обширным опытом в области разработки стратегии, маркетинга и управления туризмом на Рапа–Нуи (остров Пасхи) представит Агентству развития Норильска кейсы, ориентированные на работу с местным коренным сообществом и частным сектором и остановится на акцентах продвижения «островных» территорий на культурных, этнических, исторических, археологических отличиях. В Норильском колледже искусств состоятся показ театра моды «Бараксан» и творческая встреча со студентами. Гостья из Египта Хадиджа Мостафа расскажет о своих коллекциях из натуральных тканей Khayameia — это сложный узорчатый и красочный аппликационный текстиль, исторически используемый для декора палаток. Лили Карийо из Мексики покажет коллекцию изделий ручной работы по мотивам украшений принцесс племени масаи. О том, как разрабатывать рисунки для своих тканей и продавать их в другие страны мира, расскажет в Музее Норильска Александра Калошина, тренд–аналитик, основатель группы компаний Solstudio Textile Group. На коворкинг–площадке пространства «Фаблаб» норильские фотографы смогут пообщаться с известными фотоблогерами, среди которых Абдулла Аль-джума (Саудовская Аравия), автор креативных фотосессий, Анас Аль-Диб (Оман), снимающий в стиле «Искусство о жизни», и индустриальный фотограф Жуау Бернардино из Португалии. Собеседники обменяются опытом, продемонстрируют свои работы и обсудят впечатления от совместных фотосессий. Программа фестиваля «Большой Аргиш». Норильск. 17 ноября Заполярный театр драмы 12.00 – спектакль «Сны Белой земли» и выставка работ театрального художника Дамира Муратова «Рисунки на снежных полях».

Музей Норильска 12.00 – мастер-классы по игре на варгане и шаманскому танцу с бубном. 16.30 – встреча с Александрой Калошиной «Глобальные тренды и локальные бренды. Российский дизайн задает тенденции мировой моды» – от участников проекта FusioNNow.

Комсомольская площадь Гостей фестиваля встретят чумы пяти коренных этносов Таймыра – долган, ненцев, энцев, эвенков и нганасан. 15.00 – интерактивная программа «сказки Большого Аргиша». 18.00 – световое шоу «Север на ладони».

Публичная библиотека 12.00 – театр теней «Легенда полярной ночи», сказки на потолке, мастер-класс по созданию северных комиксов, акция «Громкие чтения сказок», сказочный буфет, интерактивные площадки.

Кинотеатр «Родина» 12.00 – мультфильмы в Весеннем зале. 12.00, 15.30 – видеомаппинг «Северное сияние и тундра» в кассовом фойе. С 14.30 до 15.00 – выступление группы «Этнобит». 15.30 – показ фильма члена Союза кинематографистов и Гильдии режиссёров Сергея Вахрушева «Книга моря». Выставка красноярских художников в Осеннем фойе.

НКИ (ул. Комсомольская, 10) 12.00 – выставка изделий декоративно-прикладного искусства выпускников Норильского колледжа искусств. 13.00, 16.00 – театрализованное представление театра моды «Бараксан», мастер-классы по декоративно-прикладному искусству.

Синема-Арт-холл 19.00 – встреча норильских фотографов с тремя известными фотомастерами из Омана, Саудовской Аравии и Португалии.

Норильские рестораны Кулинарные мастер-классы для детей, особое меню северной кухни со специальным «Аргиш-сетом».

Николай Кондрашов www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда В этом году праздник посвящён национальным сказкам и легендам людей тундры. В его программе несколько направлений: литературное, гастрономическое, фотографическое и туристическое. Традиционно главным атрибутом фестиваля станет выстроенное в центре города этностойбище из пяти чумов. Норильчане смогут покататься на оленьих и собачьих упряжках, принять участие в интерактивной программе «Сказки Большого Аргиша» и полюбоваться световым шоу «Север на ладони».Себастьен Паоа Агила, уникальный специалист, обладающий обширным опытом в области разработки стратегии, маркетинга и управления туризмом на Рапа–Нуи (остров Пасхи) представит Агентству развития Норильска кейсы, ориентированные на работу с местным коренным сообществом и частным сектором и остановится на акцентах продвижения «островных» территорий на культурных, этнических, исторических, археологических отличиях.В Норильском колледже искусств состоятся показ театра моды «Бараксан» и творческая встреча со студентами. Гостья из Египта Хадиджа Мостафа расскажет о своих коллекциях из натуральных тканей Khayameia — это сложный узорчатый и красочный аппликационный текстиль, исторически используемый для декора палаток. Лили Карийо из Мексики покажет коллекцию изделий ручной работы по мотивам украшений принцесс племени масаи.О том, как разрабатывать рисунки для своих тканей и продавать их в другие страны мира, расскажет в Музее Норильска Александра Калошина, тренд–аналитик, основатель группы компаний Solstudio Textile Group.На коворкинг–площадке пространства «Фаблаб» норильские фотографы смогут пообщаться с известными фотоблогерами, среди которых Абдулла Аль-джума (Саудовская Аравия), автор креативных фотосессий, Анас Аль-Диб (Оман), снимающий в стиле «Искусство о жизни», и индустриальный фотограф Жуау Бернардино из Португалии. Собеседники обменяются опытом, продемонстрируют свои работы и обсудят впечатления от совместных фотосессий.

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