[Индекс номера 174 (15.11.2019)]

 Фестиваль 
С северным акцентом

В воскресенье Норильск примет шестой этнический фестиваль «Большой Аргиш».
В этом году праздник посвящён национальным сказкам и легендам людей тундры. В его программе несколько направлений: литературное, гастрономическое, фотографическое и туристическое. Традиционно главным атрибутом фестиваля станет выстроенное в центре города этностойбище из пяти чумов. Норильчане смогут покататься на оленьих и собачьих упряжках, принять участие в интерактивной программе «Сказки Большого Аргиша» и полюбоваться световым шоу «Север на ладони».
Себастьен Паоа Агила, уникальный специалист, обладающий обширным опытом в области разработки стратегии, маркетинга и управления туризмом на Рапа–Нуи (остров Пасхи) представит Агентству развития Норильска кейсы, ориентированные на работу с местным коренным сообществом и частным сектором и остановится на акцентах продвижения «островных» территорий на культурных, этнических, исторических, археологических отличиях.
В Норильском колледже искусств состоятся показ театра моды «Бараксан» и творческая встреча со студентами. Гостья из Египта Хадиджа Мостафа расскажет о своих коллекциях из натуральных тканей Khayameia — это сложный узорчатый и красочный аппликационный текстиль, исторически используемый для декора палаток. Лили Карийо из Мексики покажет коллекцию изделий ручной работы по мотивам украшений принцесс племени масаи.
О том, как разрабатывать рисунки для своих тканей и продавать их в другие страны мира, расскажет в Музее Норильска Александра Калошина, тренд–аналитик, основатель группы компаний Solstudio Textile Group.
На коворкинг–площадке пространства «Фаблаб» норильские фотографы смогут пообщаться с известными фотоблогерами, среди которых Абдулла Аль-джума (Саудовская Аравия), автор креативных фотосессий, Анас Аль-Диб (Оман), снимающий в стиле «Искусство о жизни», и индустриальный фотограф Жуау Бернардино из Португалии. Собеседники обменяются опытом, продемонстрируют свои работы и обсудят впечатления от совместных фотосессий.
Программа фестиваля «Большой Аргиш». Норильск. 17 ноября
Заполярный театр драмы
12.00 – спектакль «Сны Белой земли» и выставка работ театрального
художника Дамира Муратова «Рисунки на снежных полях».

Музей Норильска
12.00 – мастер-классы по игре на варгане и шаманскому танцу с бубном.
16.30 – встреча с Александрой Калошиной «Глобальные тренды и локальные бренды. Российский дизайн задает тенденции мировой моды» – от участников проекта FusioNNow.

Комсомольская площадь
Гостей фестиваля встретят чумы пяти коренных этносов Таймыра – долган, ненцев, энцев, эвенков и нганасан.
15.00 – интерактивная программа «сказки Большого Аргиша».
18.00 – световое шоу «Север на ладони».

Публичная библиотека
12.00 – театр теней «Легенда полярной ночи», сказки на потолке, мастер-класс по созданию северных комиксов, акция «Громкие чтения сказок», сказочный буфет, интерактивные площадки.

Кинотеатр «Родина»
12.00 – мультфильмы в Весеннем зале.
12.00, 15.30 – видеомаппинг «Северное сияние и тундра» в кассовом фойе.
С 14.30 до 15.00 – выступление группы «Этнобит».
15.30 – показ фильма члена Союза кинематографистов и Гильдии режиссёров Сергея Вахрушева «Книга моря».
Выставка красноярских художников в Осеннем фойе.

НКИ (ул. Комсомольская, 10)
12.00 – выставка изделий декоративно-прикладного искусства выпускников Норильского колледжа искусств.
13.00, 16.00 – театрализованное представление театра моды «Бараксан», мастер-классы по декоративно-прикладному искусству.

Синема-Арт-холл
19.00 – встреча норильских фотографов с тремя известными фотомастерами из Омана, Саудовской Аравии и Португалии.

Норильские рестораны
Кулинарные мастер-классы для детей,
особое меню северной кухни со специальным «Аргиш-сетом».

Николай Кондрашов
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Фестиваль 
В воскресенье Норильск примет шестой этнический фестиваль «Большой Аргиш».

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В конце октября завершилась речная навигация в порту Дудинка Заполярного транспортного филиала (ЗТФ). После ухода последних речных судов и проведения сезонных подготовительных работ портовый флот ЗТФ был поднят на берег для зимовки. Буксиры ледового класса остались в работе.

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Впервые проведённый в 2010–м этнический фестиваль «Большой Аргиш», с каждым годом становясь всё более масштабным и интересным, сегодня известен далеко за пределами Таймыра. Он стал визитной карточкой полуострова в целом и Норильска в частности. И подтверждение тому — впечатления участников уже прошедших праздников и ожидания гостей нынешнего, которыми они поделились с журналистами центральных СМИ.

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 14 ноября 2019 
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