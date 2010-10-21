[Индекс номера 174 (15.11.2019)]



Итоги

Лето кончилось в порту

В конце октября завершилась речная навигация в порту Дудинка Заполярного транспортного филиала (ЗТФ). После ухода последних речных судов и проведения сезонных подготовительных работ портовый флот ЗТФ был поднят на берег для зимовки. Буксиры ледового класса остались в работе.

Подводя итоги летней навигации, директор Заполярного транспортного филиала Алексей Новаков отметил, что она прошла в штатном режиме, хотя из–за погоды началась несколько позже (12 июня) и продолжилась до 30 октября. За этот короткий период на Крайний Север были завезены все основные грузы — сырьё, ГСМ, продовольствие, промышленное и техническое оборудование, товары бытового назначения и многое другое, необходимое для стабильной работы предприятий и комфортного проживания населения региона до следующего лета. В эти месяцы водный грузо-оборот постепенно возрастал: в октябре по морскому направлению он составил 129,657 тыс. тонн, в речном направлении — 292 тыс. тонн. По сложившейся практике обрабатывать суда в Дудинке весной начали на рейде, не дожидаясь, когда спадёт вода и освободятся ото льда причалы. По словам Алексея Новакова, все производственные показатели соизмеримы с прошлогодней навигацией: первоочерёдность грузов для обеспечения жизнедеятельности региона и технологической потребности предприятий территории. В течение летней навигации в Дудинский порт зашло 69 морских судов (в том числе одно иностранное) и 1060 речных. Что касается последних, то это: 394 судна с генеральными грузами (280,2 тыс. тонн), 513 несамоходных судов с песком (1239,7 тыс. тонн), 334 несамоходных судна с сыпучими грузами — клинкер, кокс, антрацит, кварцит, щебень (306,5 тыс. тонн). Всего за 10 месяцев 2019 года в Дудинском морском порту обработано 1186 судов, а это 3051,1 тыс. тонн грузов. В Дудинке разгружено 900 судов (2111,4 тыс. тонн грузов), загружено 273 судна (809,9 тыс. тонн). Из них по морскому направлению суда доставили на Таймыр 375,8 тыс. тонн грузов, речным транспортом пришло 1767,8 тыс. тонн. Основной категорией грузов в Дудинском порту всегда была и остаётся готовая продукция Заполярного филиала «Норникеля» — файнштейн, товарная сера, медные катоды. В этом году портовики впервые ввели в практику упаковку комовой серы в мягкие контейнеры — за основу была взята технология, используемая в Красноярском речном порту. Мягкую тару для транспортировки серы доработали с целью предотвращения порывов и с расчётом на длительное хранение. Для обработки данного вида груза ЗТФ докупил погрузчики, усовершенствовал загрузочные бункеры. С окончанием летней речной навигации не прекращается морская — Дудинка, как известно, является морским портом с круглогодичной навигацией. Средний ежегодный грузооборот Дудинского порта составляет около 3 млн тонн. В тему С опережением графика В Заполярном филиале «Норникеля» подвели итоги работы за октябрь и первую декаду ноября. По словам и. о. начальника производственного управления Заполярного филиала Владимира Григорчука, подразделения минерально–сырьевого комплекса план по добыче руды выполнили на 101%. По металлам в добытой руде тоже идут с опережением: никель — 103%, медь — 104%. Талнахская обогатительная фабрика с производственными планами справилась на 109,5%. По объёму производства металлов в концентратах: меди выдано 111,6%, никеля — 108 %. У металлургов также высокие показатели: никеля в файнштейне — 109,7%, меди — 112,1%. Производство металлов платиновой группы составило 100,5%. Автотранспортники и железнодорожники в октябре отработали в соответствии с потребностью производственных подразделений. Плановые ремонты на предприятиях ЗФ завершены в срок. В частности, с 27 октября по 6 ноября на руднике «Комсомольский» меняли скипы. Работы закончили с небольшим опережением графика. На «Маяке» с 11 по 12 октября заменили футеровку пластинчатого питателя в рудной дозаторной скипового ствола на отметке –363 метра. На «Октябрьском» с 23 по 25 октября ремонтировали вагоноопрокидыватель на горизонте –850 метров, а также ленточный конвейер № 2, по которому ведётся выдача руды с Южной подъёмной машины скипового ствола № 1. Рудник справился с этими работами без снижения производительности. На медном заводе чинили две плавильные печи — Ванюкова № 2 и анодную № 1. В первой декаде ноября проведён краткосрочный ремонт технологической цепочки от добычи руды, её обогащения до переплавки: на руднике «Скалистый», Талнахской фабрике и Надеждинском заводе. Предприятия вспомогательного производства в октябре с нагрузкой справились хорошо, обеспечив основное производство всем необходимым. Также Владимир Григорчук добавил, что с завершением летней речной навигации в Дудинском морском порту до следующей весны всё снабжение нашего региона и отправка готовой продукции «Норникеля» на материк будут осуществляться по Северному морскому пути либо по воздуху. За лесом на высоту В Дудинке на складе лесопродукции Заполярного транспортного филиала введена в эксплуатацию новая эстакада для погрузки леса в вагоны. Для удобства работы на высоте при погрузке древесины на железнодорожную платформу всегда применялась специальная площадка. Тут же нормировщики определяли объём груза и оформляли документы на него. Эти площадки строились несколько десятилетий назад, фактически из подручного материала и не соответствуют современным требованиям охраны труда. Решение заменить старую эстакаду по обработке леса было принято в 2018 году. В формировании техзадания принимали участие многие работники ЗТФ — руководители и специалисты производственно–перегрузочного комплекса № 2, сотрудники отдела промбезопасности и охраны труда, представители главного технолога, отдела гидротехнических сооружений. В итоге получилась конструкция, по всем параметрам соответствующая действующим в «Норникеле» стандартам работы на высоте, и работники порта получили возможность более эффективно, а, главное, без рисков грузить лес в вагоны. Эстакаду приняли в эксплуатацию в первых числах ноября, она выполнена из металла, имеет специальные точки для крепления индивидуальных страховочных систем. С новой площадки можно обрабатывать сразу четыре вагона, её высота — три метра. В течение некоторого времени работа на эстакаде будет анализироваться для выявления возможностей её усовершенствования. Уже сейчас, например, стало понятно, что по точкам крепления систем страховки следует натянуть трос для передвижения по всей длине эстакады без перестёгивания. По словам начальника товарно–перевалочного цеха № 2 ЗТФ Эдуарда Лебедева, в перспективе потребуются как минимум три такие конструкции, которые будут изготавливаться уже с учётом замечаний и доработок ныне действующей. Новая эстакада рассчитана на несколько десятков лет работы с прохождением регулярного технического освидетельствования.

Денис Кожевников Фото Ирины Яринской www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Подводя итоги летней навигации, директор Заполярного транспортного филиала Алексей Новаков отметил, что она прошла в штатном режиме, хотя из–за погоды началась несколько позже (12 июня) и продолжилась до 30 октября.За этот короткий период на Крайний Север были завезены все основные грузы — сырьё, ГСМ, продовольствие, промышленное и техническое оборудование, товары бытового назначения и многое другое, необходимое для стабильной работы предприятий и комфортного проживания населения региона до следующего лета.В эти месяцы водный грузо-оборот постепенно возрастал: в октябре по морскому направлению он составил 129,657 тыс. тонн, в речном направлении — 292 тыс. тонн. По сложившейся практике обрабатывать суда в Дудинке весной начали на рейде, не дожидаясь, когда спадёт вода и освободятся ото льда причалы. По словам Алексея Новакова, все производственные показатели соизмеримы с прошлогодней навигацией: первоочерёдность грузов для обеспечения жизнедеятельности региона и технологической потребности предприятий территории.В течение летней навигации в Дудинский порт зашло 69 морских судов (в том числе одно иностранное) и 1060 речных. Что касается последних, то это: 394 судна с генеральными грузами (280,2 тыс. тонн), 513 несамоходных судов с песком (1239,7 тыс. тонн), 334 несамоходных судна с сыпучими грузами — клинкер, кокс, антрацит, кварцит, щебень (306,5 тыс. тонн).Всего за 10 месяцев 2019 года в Дудинском морском порту обработано 1186 судов, а это 3051,1 тыс. тонн грузов. В Дудинке разгружено 900 судов (2111,4 тыс. тонн грузов), загружено 273 судна (809,9 тыс. тонн). Из них по морскому направлению суда доставили на Таймыр 375,8 тыс. тонн грузов, речным транспортом пришло 1767,8 тыс. тонн. Основной категорией грузов в Дудинском порту всегда была и остаётся готовая продукция Заполярного филиала «Норникеля» — файнштейн, товарная сера, медные катоды.В этом году портовики впервые ввели в практику упаковку комовой серы в мягкие контейнеры — за основу была взята технология, используемая в Красноярском речном порту. Мягкую тару для транспортировки серы доработали с целью предотвращения порывов и с расчётом на длительное хранение. Для обработки данного вида груза ЗТФ докупил погрузчики, усовершенствовал загрузочные бункеры.С окончанием летней речной навигации не прекращается морская — Дудинка, как известно, является морским портом с круглогодичной навигацией. Средний ежегодный грузооборот Дудинского порта составляет около 3 млн тонн.

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