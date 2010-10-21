[Индекс номера 174 (15.11.2019)]



Технопарк

Мы из будущего

«Норильскникельремонт» представил горожанам промышленные экзоскелеты, разработанные Юго–Западным госуниверситетом. Ученики гимназии № 1 первыми увидели опытный образец.

Виктор Диконенко демонстрирует третье поколение экзоскелета Легче и безопаснее То, что ещё пару десятков лет назад было сложно себе и представить, сегодня становится частью нашей повседневной жизни. Прогресс не стоит на месте: нанотехнологии, робототехника, молекулярная физика — эти и прочие термины стали синонимами новаторства и мастерства. Но почему–то в этой теме мы часто отдаём приоритет заграничным научным институтам и производственным цехам, словно из скромности недооценивая собственные возможности. Банально, но факт: Россия богата не только полезными ископаемыми, но и умами. А симбиоз этих ресурсов способен на многое — было бы желание. И желание появилось. Департамент информационных технологий совместно с цифровой лабораторией «Норникеля» предложил внедрить так называемые экзоскелеты, призванные повысить производственную эффективность, усилить физические возможности человека, а главное — сделать труд безопаснее. Испытать их вызвался заместитель главного инженера — главный технолог производственного объединения «Норильскремонт» предприятия «Норильскникельремонт» Виктор Диконенко. В марте этого года вместе с коллегами по цеху он посетил Курск, где на базе Юго–Западного госуниверситета познакомился с первым прототипом. – В Курске собрались представители ведущих компаний страны: «Норникеля», «Росатома», «Северстали», «Газпрома»... Из всех гостей только мы всерьёз заинтересовались проектом и вызвались в партнёрстве с университетом довести его до ума, — рассказывает Виктор Диконенко. Уже в апреле в «Норильскникельремонте» получили образец первого поколения. Испытания проходили на производственных площадках Заполярного филиала: цементном заводе, ТОФ, бывшей территории никелевого завода. По словам Диконенко, после долгих и серьёзных нагрузок первый экзоскелет просто «убили», что и неудивительно — в нём было много недоработок. Замечания направили в Курск, где на кафедре механики и робототехники ЮЗГУ принялись за работу над ошибками. Спустя месяц пришёл второй образец, а затем и третий. – Всё, что мы им говорили, — тут же принималось к сведению и дорабатывалось. Чтобы найти изъяны в каждой последующей модели, приходилось постараться, — вспоминает Виктор. Сегодня он с командой единомышленников из службы охраны труда «Норильскникельремонта» тестирует агрегат третьего поколения. После нескольких закрытых показов на производстве экзоскелет представили и широкой публике, и что примечательно, — начали со старшеклассников, которые всерьёз задумываются о перспективах работы в компании. Биомеханика на марше Виктор Диконенко лично испытывает экзоскелет. При весе в 20 кг образец обладает такой анатомической эргономикой, что человек практически не чувствует груза, расположенного за спиной. С ним легко приседать и поворачиваться, а при желании — даже бегать и прыгать. На спине устройство жёстко закреплено, колени защищены. Агрегат сделан из авиационного алюминия, усилен ударопрочным пластиком, оберегающим микросхемы, которые в свою очередь герметично залиты покрытием, не допускающим проникновения пыли, влаги и вредных веществ. Бортовая лебёдка, расположенная за спиной, работает от аккумулятора. В зависимости от заряда в экзоскелете можно бесперебойно работать до восьми часов, при низких температурах — до четырёх. Максимальная грузоподъёмность последнего образца — 50 кг, впрочем, на испытаниях с его помощью поднимали и 62 кг. – Мы определили, что с помощью экзоскелета человек способен заменить троих работников, выполняющих одну задачу, связанную с тяжёлыми физическими нагрузками. С ним можно легко работать в стеснённых условиях, когда погрузочную технику невозможно привлечь, — говорит испытатель. При этом он особо подчеркивает, что цель применения экзоскелета — не сокращение рабочих мест, а перераспределение трудовых ресурсов, облегчение физического труда и повышение безопасности на производстве. Ещё одна особенность нашего экзоскелета — его цена. По сравнению с американскими и японскими аналогами, которые оцениваются в 50–70 тысяч долларов, российский аппарат стоит всего 160 тысяч рублей. Зарубежные разработки к тому же менее эффективны. Всё вместе это ставит под сомнение их массовое внедрение в производство. – По нашим подсчётам, экзоскелеты, пройдя всевозможные испытания, могут поступить в массовое производство максимум через три года. Что особенно отрадно, когда все отказались от них, пойдя по пути наименьшего сопротивления и сделав выбор в пользу зарубежных аналогов, «Норникель» взял эту разработку на вооружение и таким образом получил права на его производство, — резюмирует Виктор Диконенко. В тему Повод для гордости Специалисты цеха по ремонту подъёмно–транспортных машин и техники провели работы в Дудинском речном порту. Они отремонтировали три портальных крана и четыре грейфера. Ремонтники участка по ремонту пути привели в порядок железнодорожные магистрали в Талнахе, Кайеркане и Норильске. Их коллеги с участка технического обслуживания локомотивов и пути отремонтировали подкрановые пути в Дудинском речном порту. Специалисты по ремонту горного оборудования продолжают текущие и капитальные ремонты экскаваторов на производственных площадках рудников. Ударный подряд На участке фильтрации медного концентрата медного завода силами «Норильскремонта» и других подразделений провели капитальную замену трубопровода. С заданием справились качественно и в срок во многом благодаря слаженной работе трудовых звеньев. «Участок фильтрации медного концентрата в наше ведение попал не так давно, — рассказывает руководитель ремонтов основных производственных фондов медного завода «Норильскремонта» Владимир Плотников. — Мы провели достаточно большой комплекс работ для увеличения выполнения производственной программы медного завода. С нами, но на других участках работали подразделения: ремонтно–строительный трест и ремонтно–монтажный специализированный трест «Норильскэнергоремонт». Протяжённость участка, за который отвечал непосредственно «Норильскремонт», — 250 метров. Всего же было смонтировано около 1600 метров труб. Владимир Плотников также отметил, что задание было выполнено в кратчайшие сроки — всего за десять дней. Для этого были привлечены все силы: только от «Норильскремонта» порядка 80 человек. Работы велись круглосуточно по 20 человек в смену. Качество — на самом высоком уровне. «Всё удалось сделать и запустить по тем схемам и технологическим цепочкам, которые указал заказчик — медный завод, — подводит итоги Владимир Плотников. — Технологическое оборудование и печи работают исправно, идёт полное обеспечение технологическим материалом. На моей памяти таких серьёзных работ на трубопроводе ещё не было, а в профессии я уже достаточно давно». «На этапе монтажа всегда возникают определённые трудности, не без этого, — добавляет начальник участка № 46 основных производственных фондов медного завода «Норильск- ремонта» Кирилл Носонов. — Тем не менее всё прошло планово, без сбоев и серьёзных проблем. Для нас это обычная работа. Конечно, постарались наши бригады, среди которых особенно можно выделить команды Кенана Алиева и Григория Тюменцева. В принципе, на их звеньях и держится весь участок. Мужики — молодцы, отработали на ура». Кирилл Носонов уверяет, что какие бы задачи ни стояли перед его подчинёнными, они всегда выполняют их в срок и, что особенно важно, качественно. «А как иначе? Нам доверено серьёзное дело. Оттого, как мы справимся, зависит дальнейший производственный процесс всего завода», — подчёркивает он. На его участке трудятся очень опытные специалисты: средний стаж работы — около 25 лет, а средний возраст — 45 лет. «Наш участок задействован на всех переделах Заполярного филиала, в том числе и на медном заводе. Сила есть, ума не надо — это не про нас», — подтверждает слова коллег Кенан Алиев, бригадир одного из звеньев, отличившихся на замене трубопровода. В профессии он уже десять лет. О коллективе, в котором работает, высокого мнения, и прошедшие ремонты — ещё один повод для гордости. Техник–механик 46–го участка Александр Левшин, также участвовавший в работах, в свою очередь отмечает: «Вообще, кого попало к таким делам не допускают. Сначала нужно набраться опыта, заслужить авторитет, так сказать, — пройти огонь, воду и медные трубы, а потом уже рассчитывать на серьёзное задание — монтаж и ремонт важных агрегатов. А ещё, безусловно, нужно всегда помнить, что ты — часть команды и сам по себе в таком деле мало что сможешь».

Михаил Туаев Фото Ирины ЯРИНСКОЙ www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда То, что ещё пару десятков лет назад было сложно себе и представить, сегодня становится частью нашей повседневной жизни. Прогресс не стоит на месте: нанотехнологии, робототехника, молекулярная физика — эти и прочие термины стали синонимами новаторства и мастерства. Но почему–то в этой теме мы часто отдаём приоритет заграничным научным институтам и производственным цехам, словно из скромности недооценивая собственные возможности. Банально, но факт: Россия богата не только полезными ископаемыми, но и умами. А симбиоз этих ресурсов способен на многое — было бы желание.И желание появилось. Департамент информационных технологий совместно с цифровой лабораторией «Норникеля» предложил внедрить так называемые экзоскелеты, призванные повысить производственную эффективность, усилить физические возможности человека, а главное — сделать труд безопаснее. Испытать их вызвался заместитель главного инженера — главный технолог производственного объединения «Норильскремонт» предприятия «Норильскникельремонт» Виктор Диконенко. В марте этого года вместе с коллегами по цеху он посетил Курск, где на базе Юго–Западного госуниверситета познакомился с первым прототипом.– В Курске собрались представители ведущих компаний страны: «Норникеля», «Росатома», «Северстали», «Газпрома»... Из всех гостей только мы всерьёз заинтересовались проектом и вызвались в партнёрстве с университетом довести его до ума, — рассказывает Виктор Диконенко.Уже в апреле в «Норильскникельремонте» получили образец первого поколения. Испытания проходили на производственных площадках Заполярного филиала: цементном заводе, ТОФ, бывшей территории никелевого завода. По словам Диконенко, после долгих и серьёзных нагрузок первый экзоскелет просто «убили», что и неудивительно — в нём было много недоработок. Замечания направили в Курск, где на кафедре механики и робототехники ЮЗГУ принялись за работу над ошибками. Спустя месяц пришёл второй образец, а затем и третий.– Всё, что мы им говорили, — тут же принималось к сведению и дорабатывалось. Чтобы найти изъяны в каждой последующей модели, приходилось постараться, — вспоминает Виктор.Сегодня он с командой единомышленников из службы охраны труда «Норильскникельремонта» тестирует агрегат третьего поколения. После нескольких закрытых показов на производстве экзоскелет представили и широкой публике, и что примечательно, — начали со старшеклассников, которые всерьёз задумываются о перспективах работы в компании.Виктор Диконенко лично испытывает экзоскелет. При весе в 20 кг образец обладает такой анатомической эргономикой, что человек практически не чувствует груза, расположенного за спиной. С ним легко приседать и поворачиваться, а при желании — даже бегать и прыгать. На спине устройство жёстко закреплено, колени защищены. Агрегат сделан из авиационного алюминия, усилен ударопрочным пластиком, оберегающим микросхемы, которые в свою очередь герметично залиты покрытием, не допускающим проникновения пыли, влаги и вредных веществ. Бортовая лебёдка, расположенная за спиной, работает от аккумулятора. В зависимости от заряда в экзоскелете можно бесперебойно работать до восьми часов, при низких температурах — до четырёх. Максимальная грузоподъёмность последнего образца — 50 кг, впрочем, на испытаниях с его помощью поднимали и 62 кг.– Мы определили, что с помощью экзоскелета человек способен заменить троих работников, выполняющих одну задачу, связанную с тяжёлыми физическими нагрузками. С ним можно легко работать в стеснённых условиях, когда погрузочную технику невозможно привлечь, — говорит испытатель.При этом он особо подчеркивает, что цель применения экзоскелета — не сокращение рабочих мест, а перераспределение трудовых ресурсов, облегчение физического труда и повышение безопасности на производстве. Ещё одна особенность нашего экзоскелета — его цена. По сравнению с американскими и японскими аналогами, которые оцениваются в 50–70 тысяч долларов, российский аппарат стоит всего 160 тысяч рублей. Зарубежные разработки к тому же менее эффективны. Всё вместе это ставит под сомнение их массовое внедрение в производство.– По нашим подсчётам, экзоскелеты, пройдя всевозможные испытания, могут поступить в массовое производство максимум через три года. Что особенно отрадно, когда все отказались от них, пойдя по пути наименьшего сопротивления и сделав выбор в пользу зарубежных аналогов, «Норникель» взял эту разработку на вооружение и таким образом получил права на его производство, — резюмирует Виктор Диконенко.

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