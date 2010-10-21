[Индекс номера 174 (15.11.2019)]



Новые лица

Мир вашему дому

У норильской мечети новый имам. На место предыдущего духовного наставника мусульманской общины Рахматуллы Бакиева пришёл Ильгис Гильманов. Как выяснилось, с Севером он знаком не понаслышке.

Ильгис Гильманов • Норильская мечеть «Нурд–Камал» была открыта в 1998 году. Она внесена в Книгу рекордов Гиннесса как самая северная мечеть в мире. Инициатором строительства выступил предприниматель Митхад Бикмеев, этнический татарин. Автором проекта стал архитектор Евгений Солнышкин. • Исламская культура богата десятками различных религиозных праздников. Среди основных: Курбан–байрам, Ураза–байрам, а также Мавлид — день рождения пророка Мухаммада, который в этом году выпал на 9 ноября. • Ислам является второй по многочисленности религией в мире, её исповедуют около 1,5 млрд человек. – Ильгис Саитович, расскажите о себе: откуда вы родом, какое получили образование, как стали имамом? – Родом я из Иглинского района Башкортостана. В 15 лет стал интересоваться исламскими науками: у меня появилось сильное желание понять Священный Коран, изучить арабскую вязь. После окончания средней школы в 1999 году поступил в Российский исламский университет в Уфе. Отучился там пять лет, включая год практики, получил высшее религиозное образование, овладел арабским языком. От Центрального духовного управления мусульман России меня направили служить имамом в Южно–Сахалинск, где я прожил год. Затем десять лет возглавлял мусульманский приход в городе Лянтор в Ханты–Мансийском автономном округе, три года служил в мечети Нового Уренгоя. Я женат, у меня трое детей. Норильская мечеть «Нурд- Камал» - самая северная в мире – Вы росли в религиозной семье? – Я рос в семье железнодорожников. На тот момент они не были практикующими верующими. Тем не менее когда я сказал им, что хочу ближе познакомиться с исламом, они, конечно же, не были против, и более того, поддержали меня, за что я им безмерно благодарен. – Как вы оказались в Норильске? – В мае этого года в Уфе во время пятничной молитвы я познакомился с имамом норильской мечети Рахматуллой Хазратом Бакиевым. Мы побеседовали с ним, и он признался, что собирается покинуть Крайний Север. Предложил мне сменить его на посту имама. Посоветовавшись с семьёй, я принял его предложение и после всех необходимых процедур получил новое назначение от верховного муфтия Центрального духовного управления мусульман. – Поясните, каковы функции священнослужителя в исламе? Какие конкретно задачи перед вами стоят? – Главная задача имама — просветительская работа. Это и хутбы, то есть пятничные проповеди, и общение с прихожанами, с представителями властей. Распространение знаний, возрождение моральных ценностей, укрепление мира и согласия среди прихожан — всё это направлено на донесение до людей правильного понимания предписаний религии. И вместе с тем это помогает противостоять различным радикальным течениям, представители которых, пользуясь неграмотностью людей, а в особенности молодёжи, часто искажённо трактуют религиозные нормы и под благородными лозунгами сбивают верующих с правильного пути. К счастью, среди наших прихожан проявлений радикализма я не наблюдал. Думаю, что это результат хорошей работы предыдущего имама. Безусловно, я намерен продолжить этот курс. С этой целью в мечети проводятся образовательные лекции для мужчин, женщин и детей: по воскресеньям при мечети проходят уроки по основам ислама и нравственности, обучаем чтению Священного Корана. Я лично преподаю арабский язык. Также мы подключились к работе в социальных сетях, в том числе и для того, чтобы быть ближе к молодёжи. Внутренняя отделка мечети выполнена в марроканском стиле – Какое впечатление на вас произвела норильская мечеть, самая северная в мире? – Она действительно уникальная, в первую очередь — своей необычной и интересной архитектурой. «Нурд–Камал» отличается от большинства мечетей России, таких в нашей стране я раньше не видел. Её минарет, как и внутренняя отделка, выполнены в марокканском стиле. Здесь особенная атмосфера, царит взаимопонимание между прихожанами. Я встречаю в ней открытых, отзывчивых людей, которые принимают активное участие в жизни мечети. При норильской мечети действует медресе – Что скажете о самом городе? – Поскольку я долгое время жил на Севере, Норильск своим климатом меня не удивил. При этом я прекрасно понимаю, что город имеет особенную историю: не все попадали сюда по своей воле. Но то, что эти люди построили целый город, заводы и рудники в тяжёлых условиях — дорогого стоит. У Норильска интересная и красивая архитектура, город довольно компактный и уютный, хоть и многолюдный. Люди здесь приветливые и добрые. – В Норильске много мусульман? – Данных статистики у меня нет, но на пятничные молитвы мечеть обычно полна. Среди норильских мусульман есть представители самых разных национальностей. Средний возраст наших прихожан — от 20 до 50 лет. – Чего, на ваш взгляд, не хватает мусульманам Норильска, России, мира? – Современным мусульманам, да и не только им, не хватает стремления к знаниям, аналитического и критического мышления. Многие люди попросту не умеют фильтровать информацию. Влияние западной культуры, навязывание ложных стандартов привели к утрате традиционных ценностей, и это ещё одна причина для беспокойства. Люди, находясь в потребительской гонке — кто больше заработает и потратит, забывают о своей душе, о тёплых отношениях друг с другом. – Вы совершали паломничество в Мекку? На пятничные молитвы в собираются несколько сотен человек – Да. Это было в 2009 году. Я там пробыл 20 дней, с божьей помощью выполнил все обряды и был поражён прекрасной аурой, притягательностью места. Сложно передать словами всё то, что я тогда испытал. – Паломничество — это обязательная процедура? – Ежегодно миллионы мусульман со всего мира съезжаются в Саудовскую Аравию, чтобы совершить одно из обязательных предписаний Корана — хадж. Хотя бы один раз в жизни мусульманину туда стоит съездить. Но если не удается это сделать по состоянию здоровья или отсутствия финансов — ничего страшного. – Что бы вы хотели пожелать норильчанам? – Жить в мире, взаимоуважении и согласии, невзирая на религиозную и национальную принадлежность. Пусть в нашем городе царит спокойствие и процветание.

Михаил Туаев Фото Владимира МАКУШКИНА www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда – Родом я из Иглинского района Башкортостана. В 15 лет стал интересоваться исламскими науками: у меня появилось сильное желание понять Священный Коран, изучить арабскую вязь. После окончания средней школы в 1999 году поступил в Российский исламский университет в Уфе. Отучился там пять лет, включая год практики, получил высшее религиозное образование, овладел арабским языком. От Центрального духовного управления мусульман России меня направили служить имамом в Южно–Сахалинск, где я прожил год. Затем десять лет возглавлял мусульманский приход в городе Лянтор в Ханты–Мансийском автономном округе, три года служил в мечети Нового Уренгоя. Я женат, у меня трое детей.– Я рос в семье железнодорожников. На тот момент они не были практикующими верующими. Тем не менее когда я сказал им, что хочу ближе познакомиться с исламом, они, конечно же, не были против, и более того, поддержали меня, за что я им безмерно благодарен.– В мае этого года в Уфе во время пятничной молитвы я познакомился с имамом норильской мечети Рахматуллой Хазратом Бакиевым. Мы побеседовали с ним, и он признался, что собирается покинуть Крайний Север. Предложил мне сменить его на посту имама. Посоветовавшись с семьёй, я принял его предложение и после всех необходимых процедур получил новое назначение от верховного муфтия Центрального духовного управления мусульман.– Главная задача имама — просветительская работа. Это и хутбы, то есть пятничные проповеди, и общение с прихожанами, с представителями властей. Распространение знаний, возрождение моральных ценностей, укрепление мира и согласия среди прихожан — всё это направлено на донесение до людей правильного понимания предписаний религии. И вместе с тем это помогает противостоять различным радикальным течениям, представители которых, пользуясь неграмотностью людей, а в особенности молодёжи, часто искажённо трактуют религиозные нормы и под благородными лозунгами сбивают верующих с правильного пути. К счастью, среди наших прихожан проявлений радикализма я не наблюдал. Думаю, что это результат хорошей работы предыдущего имама. Безусловно, я намерен продолжить этот курс. С этой целью в мечети проводятся образовательные лекции для мужчин, женщин и детей: по воскресеньям при мечети проходят уроки по основам ислама и нравственности, обучаем чтению Священного Корана. Я лично преподаю арабский язык. Также мы подключились к работе в социальных сетях, в том числе и для того, чтобы быть ближе к молодёжи.– Она действительно уникальная, в первую очередь — своей необычной и интересной архитектурой. «Нурд–Камал» отличается от большинства мечетей России, таких в нашей стране я раньше не видел. Её минарет, как и внутренняя отделка, выполнены в марокканском стиле. Здесь особенная атмосфера, царит взаимопонимание между прихожанами. Я встречаю в ней открытых, отзывчивых людей, которые принимают активное участие в жизни мечети.– Поскольку я долгое время жил на Севере, Норильск своим климатом меня не удивил. При этом я прекрасно понимаю, что город имеет особенную историю: не все попадали сюда по своей воле. Но то, что эти люди построили целый город, заводы и рудники в тяжёлых условиях — дорогого стоит. У Норильска интересная и красивая архитектура, город довольно компактный и уютный, хоть и многолюдный. Люди здесь приветливые и добрые.– Данных статистики у меня нет, но на пятничные молитвы мечеть обычно полна. Среди норильских мусульман есть представители самых разных национальностей. Средний возраст наших прихожан — от 20 до 50 лет.– Современным мусульманам, да и не только им, не хватает стремления к знаниям, аналитического и критического мышления. Многие люди попросту не умеют фильтровать информацию. Влияние западной культуры, навязывание ложных стандартов привели к утрате традиционных ценностей, и это ещё одна причина для беспокойства. Люди, находясь в потребительской гонке — кто больше заработает и потратит, забывают о своей душе, о тёплых отношениях друг с другом.– Да. Это было в 2009 году. Я там пробыл 20 дней, с божьей помощью выполнил все обряды и был поражён прекрасной аурой, притягательностью места. Сложно передать словами всё то, что я тогда испытал.– Ежегодно миллионы мусульман со всего мира съезжаются в Саудовскую Аравию, чтобы совершить одно из обязательных предписаний Корана — хадж. Хотя бы один раз в жизни мусульманину туда стоит съездить. Но если не удается это сделать по состоянию здоровья или отсутствия финансов — ничего страшного.– Жить в мире, взаимоуважении и согласии, невзирая на религиозную и национальную принадлежность. Пусть в нашем городе царит спокойствие и процветание.

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