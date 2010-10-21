[Индекс номера 174 (15.11.2019)]

 Новые лица 
Мир вашему дому

У норильской мечети новый имам. На место предыдущего духовного наставника мусульманской общины Рахматуллы Бакиева пришёл Ильгис Гильманов. Как выяснилось, с Севером он знаком не понаслышке.
Ильгис Гильманов
• Норильская мечеть «Нурд–Камал» была открыта в 1998 году. Она внесена в Книгу рекордов Гиннесса как самая северная мечеть в мире. Инициатором строительства выступил предприниматель Митхад Бикмеев, этнический татарин. Автором проекта стал архитектор Евгений Солнышкин.
• Исламская культура богата десятками различных религиозных праздников. Среди основных: Курбан–байрам, Ураза–байрам, а также Мавлид — день рождения пророка Мухаммада, который в этом году выпал на 9 ноября.
• Ислам является второй по многочисленности религией в мире, её исповедуют около 1,5 млрд человек.
Ильгис Саитович, расскажите о себе: откуда вы родом, какое получили образование, как стали имамом?
– Родом я из Иглинского района Башкортостана. В 15 лет стал интересоваться исламскими науками: у меня появилось сильное желание понять Священный Коран, изучить арабскую вязь. После окончания средней школы в 1999 году поступил в Российский исламский университет в Уфе. Отучился там пять лет, включая год практики, получил высшее религиозное образование, овладел арабским языком. От Центрального духовного управления мусульман России меня направили служить имамом в Южно–Сахалинск, где я прожил год. Затем десять лет возглавлял мусульманский приход в городе Лянтор в Ханты–Мансийском автономном округе, три года служил в мечети Нового Уренгоя. Я женат, у меня трое детей.
Норильская мечеть «Нурд- Камал» - самая северная в мире
Вы росли в религиозной семье?
– Я рос в семье железнодорожников. На тот момент они не были практикующими верующими. Тем не менее когда я сказал им, что хочу ближе познакомиться с исламом, они, конечно же, не были против, и более того, поддержали меня, за что я им безмерно благодарен.
Как вы оказались в Норильске?
– В мае этого года в Уфе во время пятничной молитвы я познакомился с имамом норильской мечети Рахматуллой Хазратом Бакиевым. Мы побеседовали с ним, и он признался, что собирается покинуть Крайний Север. Предложил мне сменить его на посту имама. Посоветовавшись с семьёй, я принял его предложение и после всех необходимых процедур получил новое назначение от верховного муфтия Центрального духовного управления мусульман.
Поясните, каковы функции священнослужителя в исламе? Какие конкретно задачи перед вами стоят?
– Главная задача имама — просветительская работа. Это и хутбы, то есть пятничные проповеди, и общение с прихожанами, с представителями властей. Распространение знаний, возрождение моральных ценностей, укрепление мира и согласия среди прихожан — всё это направлено на донесение до людей правильного понимания предписаний религии. И вместе с тем это помогает противостоять различным радикальным течениям, представители которых, пользуясь неграмотностью людей, а в особенности молодёжи, часто искажённо трактуют религиозные нормы и под благородными лозунгами сбивают верующих с правильного пути. К счастью, среди наших прихожан проявлений радикализма я не наблюдал. Думаю, что это результат хорошей работы предыдущего имама. Безусловно, я намерен продолжить этот курс. С этой целью в мечети проводятся образовательные лекции для мужчин, женщин и детей: по воскресеньям при мечети проходят уроки по основам ислама и нравственности, обучаем чтению Священного Корана. Я лично преподаю арабский язык. Также мы подключились к работе в социальных сетях, в том числе и для того, чтобы быть ближе к молодёжи.
Внутренняя отделка мечети выполнена в марроканском стиле
Какое впечатление на вас произвела норильская мечеть, самая северная в мире?
– Она действительно уникальная, в первую очередь — своей необычной и интересной архитектурой. «Нурд–Камал» отличается от большинства мечетей России, таких в нашей стране я раньше не видел. Её минарет, как и внутренняя отделка, выполнены в марокканском стиле. Здесь особенная атмосфера, царит взаимопонимание между прихожанами. Я встречаю в ней открытых, отзывчивых людей, которые принимают активное участие в жизни мечети.
При норильской мечети действует медресе
Что скажете о самом городе?
– Поскольку я долгое время жил на Севере, Норильск своим климатом меня не удивил. При этом я прекрасно понимаю, что город имеет особенную историю: не все попадали сюда по своей воле. Но то, что эти люди построили целый город, заводы и рудники в тяжёлых условиях — дорогого стоит. У Норильска интересная и красивая архитектура, город довольно компактный и уютный, хоть и многолюдный. Люди здесь приветливые и добрые.
В Норильске много мусульман?
– Данных статистики у меня нет, но на пятничные молитвы мечеть обычно полна. Среди норильских мусульман есть представители самых разных национальностей. Средний возраст наших прихожан — от 20 до 50 лет.
Чего, на ваш взгляд, не хватает мусульманам Норильска, России, мира?
– Современным мусульманам, да и не только им, не хватает стремления к знаниям, аналитического и критического мышления. Многие люди попросту не умеют фильтровать информацию. Влияние западной культуры, навязывание ложных стандартов привели к утрате традиционных ценностей, и это ещё одна причина для беспокойства. Люди, находясь в потребительской гонке — кто больше заработает и потратит, забывают о своей душе, о тёплых отношениях друг с другом.
Вы совершали паломничество в Мекку?
На пятничные молитвы в собираются несколько сотен человек
– Да. Это было в 2009 году. Я там пробыл 20 дней, с божьей помощью выполнил все обряды и был поражён прекрасной аурой, притягательностью места. Сложно передать словами всё то, что я тогда испытал.
Паломничество — это обязательная процедура?
– Ежегодно миллионы мусульман со всего мира съезжаются в Саудовскую Аравию, чтобы совершить одно из обязательных предписаний Корана — хадж. Хотя бы один раз в жизни мусульманину туда стоит съездить. Но если не удается это сделать по состоянию здоровья или отсутствия финансов — ничего страшного.
Что бы вы хотели пожелать норильчанам?
– Жить в мире, взаимоуважении и согласии, невзирая на религиозную и национальную принадлежность. Пусть в нашем городе царит спокойствие и процветание.

Михаил Туаев
Фото Владимира МАКУШКИНА
www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда
vk.com/Газета-Заполярная-правда

Комментарии

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим логином.




Пользователям
Вход
email
Пароль
регистрация нового пользователя
www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда
Статьи текущего номера:
Сотрудничество 
Впервые почти за сорок лет рабочая встреча участников Ассоциации глав зимних городов мира (WWCAM) пройдёт в России. Норильск принимает делегатов из России, Японии, Канады, Китая, Финляндии, Южной Кореи и Монголии.

Визиты 
В Норильск прибыли делегаты семи государств. Они примут участие в рабочей встрече Ассоциации мэров зимних городов мира, которая впервые проходит в России.

Фестиваль 
В воскресенье Норильск примет шестой этнический фестиваль «Большой Аргиш».

Итоги 
В конце октября завершилась речная навигация в порту Дудинка Заполярного транспортного филиала (ЗТФ). После ухода последних речных судов и проведения сезонных подготовительных работ портовый флот ЗТФ был поднят на берег для зимовки. Буксиры ледового класса остались в работе.

Технопарк 
«Норильскникельремонт» представил горожанам промышленные экзоскелеты, разработанные Юго–Западным госуниверситетом. Ученики гимназии № 1 первыми увидели опытный образец.

Новые лица 
У норильской мечети новый имам. На место предыдущего духовного наставника мусульманской общины Рахматуллы Бакиева пришёл Ильгис Гильманов. Как выяснилось, с Севером он знаком не понаслышке.

Событие 
Впервые проведённый в 2010–м этнический фестиваль «Большой Аргиш», с каждым годом становясь всё более масштабным и интересным, сегодня известен далеко за пределами Таймыра. Он стал визитной карточкой полуострова в целом и Норильска в частности. И подтверждение тому — впечатления участников уже прошедших праздников и ожидания гостей нынешнего, которыми они поделились с журналистами центральных СМИ.

Новости:
 14 ноября 2019 
17:20 «Сообщи, где торгуют смертью» - в Красноярском крае проходит второй этап общероссийской акции.
17:05 В северный город прибыли делегаты семи государств для участия в рабочей встрече Ассоциации мэров зимних городов мира, впервые проходящей в России.
17:03 Осторожно: мошенники! Норильчанка лишилась 138 тысяч рублей, ожидая обещанную компенсацию за БАДы.
16:36 Сегодня православные отмечают день памяти новомученика Петра Игнатова, сосланного за веру в Норильлаг.
16:35 В 37 млрд баррелей нефтяного эквивалента оценивается потенциал проекта "Восток Ойл" в Арктике.
16:00 В Норильске продолжаются VI региональные Рождественские образовательные чтения.
15:49 В городском бассейне прошли соревнования по плаванию и водному поло в честь юбилея спортсооружения.
15:43 «Большой Аргиш» объединяет севера. Из Якутии на Таймыр приехала этномузыкант Олена Подлужная.
15:22 Норильские школьники покоряют край: 13 ребят выступают в финале краевого молодёжного форума «Научно-технический потенциал Сибири».
14:57 Пять призовых мест из восьми возможных. Норильские дзюдоисты вернулись с краевого турнира.
[все новости]
Реклама на сайте
Реклама на gazetazp.ru
GISMETEO: Погода г.Норильск Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика
663300, Норильск, ул. Богдана Хмельницкого, 18, [Все телефоны и электронные адреса редакций]
Сайт зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-42422 от 21.10.2010 г. Учредитель: МАУ "Информационный центр "Норильские новости".
Главный редактор Андриюк Марина Викторовна эл.почта редакции ladybird.16@list.ru тел. редакции +7(3919)343596. При использовании материалов сайта гиперссылка на gazetazp.ru обязательна.
наверх