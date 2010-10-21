[Индекс номера 174 (15.11.2019)]



Событие

Вот так повезло!

Впервые проведённый в 2010–м этнический фестиваль «Большой Аргиш», с каждым годом становясь всё более масштабным и интересным, сегодня известен далеко за пределами Таймыра. Он стал визитной карточкой полуострова в целом и Норильска в частности. И подтверждение тому — впечатления участников уже прошедших праздников и ожидания гостей нынешнего, которыми они поделились с журналистами центральных СМИ.







Без «Норникеля» не обойтись никак Исследуя то, как организованы и с какими проблемами сталкиваются этнокультурные проекты, направленные на сохранение традиций народов России, Агентство социальной информации пишет: «Чтобы сохранить культуру многочисленных народов России, необходима специальная работа. Многие этнические традиции постепенно теряются, часть уже забыта и требует немалых усилий для восстановления. Поддержка нужна на всех уровнях — со стороны государства, бизнеса и НКО. Пример эффективного государственно–частного партнёрства на севере Красноярского края — фестиваль «Большой Аргиш» в Норильске, который проводит «Норникель» при участии администраций Норильска, Таймыра и Дудинки». Также издание приводит слова организатора одной из площадок 2016 года «Отпуск на Таймыре» Ларисы Стрючковой: «Фестиваль — это первая попытка представить нашу территорию как вполне самодостаточный турпродукт. И дело не только в этнике. У нас много интересных мест и с точки зрения природы или истории Таймыра». Агентство подытожило: «Дальнейшему развитию «Аргиша» ничего не мешает. Кроме дорогих билетов в Норильск — без поддержки «Норникеля» фестивалю не обойтись никак».



Тёплый приём в холодном краю «Многогранность и самобытность северных народов показал фестиваль «Большой Аргиш». Теплый приём в холодном краю оказали и нашему корреспонденту Станиславу Дорэ. Норильск — удивительный город, контрастный. Будто в сказке находишься — волшебной, иногда пугающей. На улицах непривычно тихо. Редкие прохожие, ни кошек, ни собак, щебета птиц не услышать. Это и понятно — погода здесь коварная, суровая. А вот в помещениях тепло, уютно и многолюдно. Особенно в дни проведения «Большого Аргиша», фестиваля, который здесь ещё называют праздником встречи зимы и полярной ночи. Выставки, концерты, мастер–классы по приготовлению традиционных северных блюд. Программа фестиваля обширна. Завершился он большим этническим праздником. На центральную площадь Норильска пришли, кажется, все жители города, и даже собаки и олени посетили это событие. Концерт, спортивные мероприятия, конкурсы, полевая кухня — говорят, съели 800 килограммов каши и выпили тысячу литров чая. Кстати, аргиш — это что–то вроде «дао» у китайцев. Значений у него много: это и упряжка оленей, и путешествие, и пастбище. В общем, целая философия, символизирующая путь северного человека».





Открытие Норильска «Моим главным открытием на «Литературном Аргише», — поделился писатель Александр Григоренко, — стал собственно сам Норильск, поскольку я в этом городе впервые, хотя почти всю жизнь прожил в Красноярском крае. В Норильске испытываешь сложные чувства — с одной стороны, осознаёшь, какие огромные жертвы были принесены ради того, чтобы появился этот город, с другой — если мы можем строить такие завидные для любой местности города в Заполярье, которое, кажется, вообще не предназначено для жизни человека, то, значит, мы, мягко говоря, чего–то стоим. Из программы фестиваля (а я видел далеко не всё) больше всего запомнились выступления Галины Кэптукэ–Варламовой, доктора филологии, и Александра Кулиша, поэта, художника, собирателя селькупского фольклора. Запомнились, прежде всего, тем, что фундаментальные представления об устройстве мира у народов тайги и тундры принципиально схожи с представлениями «цивилизованных» народов. Когда Кулиш рассказывал об устройстве нижнего мира у селькупов, он в общих чертах воспроизводил картину ада у Данте — и это лишь одно из подмеченного. То, что одним приходило как прямое откровение, другим — как интуиция. В остальном — прекрасная организация, прекрасные люди, очень, кстати, ревностно относящиеся к ценностям своего города. В театре мне дважды сделали замечание по поводу моего пиджака — местные сочли, что его фасон не подходит для такого священного места, как их театр».



В хорошей компании «Выбор места проведения встречи мэров северных городов не случаен — у Норильска, который на днях вошёл в список самых благоприятных для проживания городов России, есть чему поучиться, — написала «Комсомольская правда» неделю назад. — Со временем проведения встречи мэров тоже получилось удачно. Аккурат в эти же дни в Норильске и городе–спутнике Дудинке пройдёт традиционный этнический фестиваль «Большой Аргиш». Анонсируя программу праздника, газета перечисляет иностранных гостей, которые его посетят, приводя слова некоторых из них. «Я мечтаю посетить Крайний Север, город Норильск, я хочу пообщаться с представителями разных народностей, погрузиться в культуру местных этносов и увидеть, как работают местные мастера. С нетерпением жду возможности посетить фестиваль «Большой Аргиш» и узнать побольше о культуре Таймыра», — говорит дизайнер из Египта Хадиджа Мостафа. А заканчивается статья обнадёживающими словами: «В общем, повезло мэрам северных городов — в хорошую компанию попали, будет что дома рассказать, а возможно, и внедрить». Свой взгляд Надежда Сидор, корреспондент «ЗП» Любое мероприятие для меня как журналиста — в первую очередь отличная возможность найти героев для своих статей из числа тех людей, с которыми я вряд ли бы пересеклась в обычной жизни. И «Большой Аргиш» в этом плане с каждым годом становится всё интереснее и богаче. Ознакомившись со списком участников нынешнего фестиваля, я в предвкушении... Наверняка мы найдём общий язык с Джеммой Бейкер из Великобритании, которая говорит о себе на «Лента.ру»: «Мне нравится бывать в уникальных местах — а обычно в Норильск иностранцу просто так не попасть, и это для меня отдельная интрига. Хочу увидеть своими глазами пейзажи, культуру, людей, которые делают Таймыр таким удивительным, и поделиться всем этим со своими читателями». Ну, неужели она откажется рассказать о себе нашим читателям? Жуау Бернардино «особенно тянет на Север», потому что он «хочет увидеть, как упорство человека позволяет ему жить в таких жестоких природных условиях». А ещё португальскому фотомастеру предстоит узнать, как упорны и выносливы норильские фотографы, в частности, наш Владимир Макушкин. К слову, не только для португальца «этнический фестиваль — отличная возможность заснять портреты местных жителей, их обычаи», но и для норильчанина тоже. «Меня как жителя Саудовской Аравии постоянно спрашивают, как мы живём при 50 градусах жары? — делится Абдулла Аль–Джума. — А теперь пора и мне узнать о противоположной ситуации». Ну, а я в свою очередь попытаюсь выяснить, как он перенёс перепад температур и что его у нас впечатлило больше, чем климатические особенности. Анас Аль–Диб из Омана о России слышал много всякого: «СМИ и голливудские фильмы рисуют россиян жестокими, холодными, а их страну — опасным местом, куда не стоит ездить. На самом деле всё абсолютно иначе. Я, правда, был только в Москве и Петербурге, но я нигде не встречал настолько вежливых, добрых людей, как здесь! Я был более чем в 55 странах, и Россия однозначно одна из моих любимых». Интересно, как он оценит Норильск и станет ли он его любимым городом? Самое важное, что благодаря общению с гостями, особенно иностранцами, по–другому смотришь на привычные для тебя вещи, город, в котором живёшь, горожан. А иногда начинаешь видеть то, чего раньше вообще не замечал. Нередко взгляд со стороны — как волшебный пендель. Например, гастрономическому обозревателю Александру Сидорову, побывавшему на «Большом Аргише» три года назад, показалось, что мы не до конца понимаем ценность тех продуктов, которые лежат буквально у нас под ногами. «Оленина, куропатка, северная рыба, грибы, ягоды — это же золотое дно», — говорит он. И не знаю уж, совпадение это или закономерность, но сегодня местный производитель выпускает и тушёнку из оленины, и паштет из сига, и консервы «Куропатка в сметанном соусе». А ещё эксперт предложил развивать у нас гастрономический туризм и придумать «Праздник муксуна» или «Омульфест» — и вот у нас уже и «Праздник корюшки» есть, и Фестиваль северной ягоды, и «Гастрофест». То ли ещё будет!

Надежда Сидор Фото из архива редакции www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Исследуя то, как организованы и с какими проблемами сталкиваются этнокультурные проекты, направленные на сохранение традиций народов России, Агентство социальной информации пишет: «Чтобы сохранить культуру многочисленных народов России, необходима специальная работа. Многие этнические традиции постепенно теряются, часть уже забыта и требует немалых усилий для восстановления. Поддержка нужна на всех уровнях — со стороны государства, бизнеса и НКО. Пример эффективного государственно–частного партнёрства на севере Красноярского края — фестиваль «Большой Аргиш» в Норильске, который проводит «Норникель» при участии администраций Норильска, Таймыра и Дудинки». Также издание приводит слова организатора одной из площадок 2016 года «Отпуск на Таймыре» Ларисы Стрючковой: «Фестиваль — это первая попытка представить нашу территорию как вполне самодостаточный турпродукт. И дело не только в этнике. У нас много интересных мест и с точки зрения природы или истории Таймыра». Агентство подытожило: «Дальнейшему развитию «Аргиша» ничего не мешает. Кроме дорогих билетов в Норильск — без поддержки «Норникеля» фестивалю не обойтись никак».«Многогранность и самобытность северных народов показал фестиваль «Большой Аргиш». Теплый приём в холодном краю оказали и нашему корреспонденту Станиславу Дорэ. Норильск — удивительный город, контрастный. Будто в сказке находишься — волшебной, иногда пугающей. На улицах непривычно тихо. Редкие прохожие, ни кошек, ни собак, щебета птиц не услышать. Это и понятно — погода здесь коварная, суровая. А вот в помещениях тепло, уютно и многолюдно. Особенно в дни проведения «Большого Аргиша», фестиваля, который здесь ещё называют праздником встречи зимы и полярной ночи. Выставки, концерты, мастер–классы по приготовлению традиционных северных блюд. Программа фестиваля обширна. Завершился он большим этническим праздником. На центральную площадь Норильска пришли, кажется, все жители города, и даже собаки и олени посетили это событие. Концерт, спортивные мероприятия, конкурсы, полевая кухня — говорят, съели 800 килограммов каши и выпили тысячу литров чая. Кстати, аргиш — это что–то вроде «дао» у китайцев. Значений у него много: это и упряжка оленей, и путешествие, и пастбище. В общем, целая философия, символизирующая путь северного человека».«Моим главным открытием на «Литературном Аргише», — поделился писатель Александр Григоренко, — стал собственно сам Норильск, поскольку я в этом городе впервые, хотя почти всю жизнь прожил в Красноярском крае. В Норильске испытываешь сложные чувства — с одной стороны, осознаёшь, какие огромные жертвы были принесены ради того, чтобы появился этот город, с другой — если мы можем строить такие завидные для любой местности города в Заполярье, которое, кажется, вообще не предназначено для жизни человека, то, значит, мы, мягко говоря, чего–то стоим. Из программы фестиваля (а я видел далеко не всё) больше всего запомнились выступления Галины Кэптукэ–Варламовой, доктора филологии, и Александра Кулиша, поэта, художника, собирателя селькупского фольклора. Запомнились, прежде всего, тем, что фундаментальные представления об устройстве мира у народов тайги и тундры принципиально схожи с представлениями «цивилизованных» народов. Когда Кулиш рассказывал об устройстве нижнего мира у селькупов, он в общих чертах воспроизводил картину ада у Данте — и это лишь одно из подмеченного. То, что одним приходило как прямое откровение, другим — как интуиция. В остальном — прекрасная организация, прекрасные люди, очень, кстати, ревностно относящиеся к ценностям своего города. В театре мне дважды сделали замечание по поводу моего пиджака — местные сочли, что его фасон не подходит для такого священного места, как их театр».«Выбор места проведения встречи мэров северных городов не случаен — у Норильска, который на днях вошёл в список самых благоприятных для проживания городов России, есть чему поучиться, — написала «Комсомольская правда» неделю назад. — Со временем проведения встречи мэров тоже получилось удачно. Аккурат в эти же дни в Норильске и городе–спутнике Дудинке пройдёт традиционный этнический фестиваль «Большой Аргиш». Анонсируя программу праздника, газета перечисляет иностранных гостей, которые его посетят, приводя слова некоторых из них. «Я мечтаю посетить Крайний Север, город Норильск, я хочу пообщаться с представителями разных народностей, погрузиться в культуру местных этносов и увидеть, как работают местные мастера. С нетерпением жду возможности посетить фестиваль «Большой Аргиш» и узнать побольше о культуре Таймыра», — говорит дизайнер из Египта Хадиджа Мостафа. А заканчивается статья обнадёживающими словами: «В общем, повезло мэрам северных городов — в хорошую компанию попали, будет что дома рассказать, а возможно, и внедрить».

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