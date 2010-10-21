В Норильске прошла рабочая встреча участников Ассоциации глав зимних городов мира. Что дало нашему городу проведение столь важного международного мероприятия?
|Ринат Ахметчин: «Организовав встречу в Норильске, мы сработали на опережение»
В Ассоциацию входят города Японии, Китая, США, Канады, Республики Корея, Финляндии, Эстонии, Монголии и России. Нашу страну в ней представляют Новосибирск, Магадан и Норильск. Главным мероприятием года для Ассоциации становится конференция, на которой градоначальники знакомятся с примерами обустройства северных территорий, делятся опытом, обсуждают насущные проблемы и сообща ищут пути их решения. Традиционно этому событию предшествует рабочая встреча представителей мэрий. До сих пор такие встречи проходили в городах, где действует секретариат Ассоциации. Но для нас по инициативе Агентства развития Норильска сделали исключение.
– Нам было важно, чтобы на ближайшей конференции рассматривались вопросы, актуальные для нашей территории: строительство, экология, озеленение, — пояснил глава Норильска Ринат Ахметчин. — И мы смогли внести в её повестку свои предложения. В программе будет предусмотрена работа узкопрофильных секций, интересных нам. Таким образом, организовав рабочую встречу участников Ассоциации в Норильске, мы сработали на опережение.
Также Ринат Ахметчин подчеркнул, что ему как главе города было необходимо, чтобы его заместители по различным направлениям наладили контакт с представителями мэрий из разных городов мира и в дальнейшем могли бы сотрудничать, обмениваться опытом и применять все удачные инновации в своей работе.
– Мы хотим сделать наш город ещё современнее и комфортнее. И мы немало работаем над этим вместе с партнёрами — компанией «Норникель» и Агентством развития Норильска. Но мы понимаем и позитивную роль сотрудничества со всеми городами — членами Ассоциации, — отметил норильский градоначальник.
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На встрече Ринат Ахметчин напомнил о важнейших проектах по развитию города, реализованных в последнее время: грандиозная реконструкция аэропорта, обеспечение города высокоскоростным интернетом, начало строительства нового физкультурно–оздоровительного комплекса.
– Опыт мировых северных городов позволит понять, какие ещё проекты мы можем реализовать для качественного преобразования Норильска. Для того, чтобы быть городом, куда приезжают квалифицированные кадры и стремится образованная молодёжь, — поделился он.
Помимо прочего представители северных городов обсудили процесс цифровизации, в том числе и на производстве, градостроительство в условиях вечной мерзлоты, внедрение энергоэффективных систем по принципу «Умного дома», методы решения социально–экономических проблем Севера в части инфраструктурного, транспортного и логистического обеспечения, а также поддержку коренных малочисленных народов.
Ринат Ахметчин поделился впечатлениями от доклада специалиста из Хоккайдо на публичных выступлениях на тему «Как сделать жизнь в зимнем городе более комфортной»:
– Мори Таро сказал: самое главное, чтобы человеку на Севере было тепло. И я согласен с этим. Северянин только тогда сможет радоваться красивой архитектуре, скульптурам и зелени, когда у него в квартире есть свет, тепло и вода, — отметил глава Норильска. — И направления, в которых специализируется представитель японской стороны, — энергосберегающие дома, эффективное использование электроэнергии, новые технологии отопления — для Норильска очень актуальны.
При этом мало расставить приоритеты и, опираясь на мировой опыт, понять, куда нужно двигаться. Ещё одна важная задача — найти источники финансирования. Глава Норильска рассказал о том, что делается для того, чтобы все идеи по развитию нашего города были реализованы:
– Например, недавно я был в Москве, в Министерстве Дальнего Востока и Арктики, при котором создана рабочая группа по реновации жилья в Норильске. Это означает, что у нас может быть возобновлено строительство жилых домов. Подтверждение того, что софинансировать проект будут краевое правительство и градообразующее предприятие, уже есть. Осталось привлечь к процессу федеральный центр. В ближайшее время мы предоставим рабочей группе чёткий план мероприятий, а министерство с целью выделения финансирования обратится в правительство Российской Федерации.
Темы строительства на вечной мерзлоте и экологического туризма были предложены членам Ассоциации для совместного обсуждения. Директор Агентства развития Норильска Максим Миронов сообщил, что уже весной в рамках организации планируется создать рабочую группу по этим вопросам.
– Мы планируем составить и утвердить план реализации необходимых мероприятий. Следует провести экспертизу и определить, какие страны смогут в них участвовать, — пояснил он. — Скорее всего, мы сформируем группу в марте — апреле 2020 года и сразу же начнём работу.
Сами зарубежные делегаты охотно высказывали свои мнения о Норильске. Так, сотрудница мэрии канадского Эдмонтона Айла Танаки призналась, что её родной город по сравнению с нашим выглядит более серым.
– Норильск — очень красочный, он отлично освещён. Это хорошо влияет на психологическое состояние населения. Именно поэтому в арктических городах так важно уделять особое внимание благоустройству, — считает наша гостья. — И в Норильске хорошо справляются с этой задачей.
Представитель канцелярии иностранных дел народного правительства города Цзиси (Китай) Ван Сяофэн рассказал, что у них одна из самых насущных проблем — наледь и снег на дорогах.
– Думаю, нам надо учиться у Норильска тому, как убирать снег, — отметил он.
Сотрудник администрации финского Рованиеми Юха Туиски признался, что норильские морозы вызвали у него чувство ностальгии: суровые зимы были раньше и в Рованиеми, но из–за глобального потепления климат изменился.
Генеральный секретарь Ассоциации глав зимних городов мира Масаки Накагава в свою очередь заявил, что встреча в Норильске — событие уникальное.
– Мы очень ценим возможность увидеть Норильск, обменяться мнениями с коллегами и услышать их предложения по улучшению жизни северных городов, — сказал он.
Председатель комитета по международному сотрудничеству мэрии Новосибирска Евгений Молин поблагодарил администрацию Норильска за тёплый приём и внимание к гостям.
– В моём родном городе регулярно проходят международные мероприятия. И я как специалист в этой области могу отметить, что в Норильске организация встречи находится на высшем уровне, всё очень профессионально. Я рад был здесь побывать, — подчеркнул он.
А ещё сибиряк считает, что люди, которые живут и работают в нашем суровом городе, заслуживают самого глубокого уважения. И его коллеги всецело разделяют это мнение.Надежда Сидор Фото Ирины ЯРИНСКОЙ и Владимира МАКУШКИНАwww.facebook.com/Газета-Заполярная-правдаvk.com/Газета-Заполярная-правда