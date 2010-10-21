

[Индекс номера 175 (19.11.2019)]



Cобытие

Самое главное – это тепло

В Норильске прошла рабочая встреча участников Ассоциации глав зимних городов мира. Что дало нашему городу проведение столь важного международного мероприятия?

Ринат Ахметчин: «Организовав встречу в Норильске, мы сработали на опережение» В Ассоциацию входят города Японии, Китая, США, Канады, Республики Корея, Финляндии, Эстонии, Монголии и России. Нашу страну в ней представляют Новосибирск, Магадан и Норильск. Главным мероприятием года для Ассоциации становится конференция, на которой градоначальники знакомятся с примерами обустройства северных территорий, делятся опытом, обсуждают насущные проблемы и сообща ищут пути их решения. Традиционно этому событию предшествует рабочая встреча представителей мэрий. До сих пор такие встречи проходили в городах, где действует секретариат Ассоциации. Но для нас по инициативе Агентства развития Норильска сделали исключение. – Нам было важно, чтобы на ближайшей конференции рассматривались вопросы, актуальные для нашей территории: строительство, экология, озеленение, — пояснил глава Норильска Ринат Ахметчин. — И мы смогли внести в её повестку свои предложения. В программе будет предусмотрена работа узкопрофильных секций, интересных нам. Таким образом, организовав рабочую встречу участников Ассоциации в Норильске, мы сработали на опережение. Также Ринат Ахметчин подчеркнул, что ему как главе города было необходимо, чтобы его заместители по различным направлениям наладили контакт с представителями мэрий из разных городов мира и в дальнейшем могли бы сотрудничать, обмениваться опытом и применять все удачные инновации в своей работе. – Мы хотим сделать наш город ещё современнее и комфортнее. И мы немало работаем над этим вместе с партнёрами — компанией «Норникель» и Агентством развития Норильска. Но мы понимаем и позитивную роль сотрудничества со всеми городами — членами Ассоциации, — отметил норильский градоначальник. Красочная иллюминация улучшает настроение горожан, считают наши гости На встрече Ринат Ахметчин напомнил о важнейших проектах по развитию города, реализованных в последнее время: грандиозная реконструкция аэропорта, обеспечение города высокоскоростным интернетом, начало строительства нового физкультурно–оздоровительного комплекса. – Опыт мировых северных городов позволит понять, какие ещё проекты мы можем реализовать для качественного преобразования Норильска. Для того, чтобы быть городом, куда приезжают квалифицированные кадры и стремится образованная молодёжь, — поделился он. Помимо прочего представители северных городов обсудили процесс цифровизации, в том числе и на производстве, градостроительство в условиях вечной мерзлоты, внедрение энергоэффективных систем по принципу «Умного дома», методы решения социально–экономических проблем Севера в части инфраструктурного, транспортного и логистического обеспечения, а также поддержку коренных малочисленных народов. Ринат Ахметчин поделился впечатлениями от доклада специалиста из Хоккайдо на публичных выступлениях на тему «Как сделать жизнь в зимнем городе более комфортной»: – Мори Таро сказал: самое главное, чтобы человеку на Севере было тепло. И я согласен с этим. Северянин только тогда сможет радоваться красивой архитектуре, скульптурам и зелени, когда у него в квартире есть свет, тепло и вода, — отметил глава Норильска. — И направления, в которых специализируется представитель японской стороны, — энергосберегающие дома, эффективное использование электроэнергии, новые технологии отопления — для Норильска очень актуальны. При этом мало расставить приоритеты и, опираясь на мировой опыт, понять, куда нужно двигаться. Ещё одна важная задача — найти источники финансирования. Глава Норильска рассказал о том, что делается для того, чтобы все идеи по развитию нашего города были реализованы: – Например, недавно я был в Москве, в Министерстве Дальнего Востока и Арктики, при котором создана рабочая группа по реновации жилья в Норильске. Это означает, что у нас может быть возобновлено строительство жилых домов. Подтверждение того, что софинансировать проект будут краевое правительство и градообразующее предприятие, уже есть. Осталось привлечь к процессу федеральный центр. В ближайшее время мы предоставим рабочей группе чёткий план мероприятий, а министерство с целью выделения финансирования обратится в правительство Российской Федерации. Темы строительства на вечной мерзлоте и экологического туризма были предложены членам Ассоциации для совместного обсуждения. Директор Агентства развития Норильска Максим Миронов сообщил, что уже весной в рамках организации планируется создать рабочую группу по этим вопросам. – Мы планируем составить и утвердить план реализации необходимых мероприятий. Следует провести экспертизу и определить, какие страны смогут в них участвовать, — пояснил он. — Скорее всего, мы сформируем группу в марте — апреле 2020 года и сразу же начнём работу. Сами зарубежные делегаты охотно высказывали свои мнения о Норильске. Так, сотрудница мэрии канадского Эдмонтона Айла Танаки призналась, что её родной город по сравнению с нашим выглядит более серым. – Норильск — очень красочный, он отлично освещён. Это хорошо влияет на психологическое состояние населения. Именно поэтому в арктических городах так важно уделять особое внимание благоустройству, — считает наша гостья. — И в Норильске хорошо справляются с этой задачей. Представитель канцелярии иностранных дел народного правительства города Цзиси (Китай) Ван Сяофэн рассказал, что у них одна из самых насущных проблем — наледь и снег на дорогах. – Думаю, нам надо учиться у Норильска тому, как убирать снег, — отметил он. Сотрудник администрации финского Рованиеми Юха Туиски признался, что норильские морозы вызвали у него чувство ностальгии: суровые зимы были раньше и в Рованиеми, но из–за глобального потепления климат изменился. Генеральный секретарь Ассоциации глав зимних городов мира Масаки Накагава в свою очередь заявил, что встреча в Норильске — событие уникальное. – Мы очень ценим возможность увидеть Норильск, обменяться мнениями с коллегами и услышать их предложения по улучшению жизни северных городов, — сказал он. Председатель комитета по международному сотрудничеству мэрии Новосибирска Евгений Молин поблагодарил администрацию Норильска за тёплый приём и внимание к гостям. – В моём родном городе регулярно проходят международные мероприятия. И я как специалист в этой области могу отметить, что в Норильске организация встречи находится на высшем уровне, всё очень профессионально. Я рад был здесь побывать, — подчеркнул он. А ещё сибиряк считает, что люди, которые живут и работают в нашем суровом городе, заслуживают самого глубокого уважения. И его коллеги всецело разделяют это мнение.

Надежда Сидор Фото Ирины ЯРИНСКОЙ и Владимира МАКУШКИНА www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда В Ассоциацию входят города Японии, Китая, США, Канады, Республики Корея, Финляндии, Эстонии, Монголии и России. Нашу страну в ней представляют Новосибирск, Магадан и Норильск. Главным мероприятием года для Ассоциации становится конференция, на которой градоначальники знакомятся с примерами обустройства северных территорий, делятся опытом, обсуждают насущные проблемы и сообща ищут пути их решения. Традиционно этому событию предшествует рабочая встреча представителей мэрий. До сих пор такие встречи проходили в городах, где действует секретариат Ассоциации. Но для нас по инициативе Агентства развития Норильска сделали исключение.– Нам было важно, чтобы на ближайшей конференции рассматривались вопросы, актуальные для нашей территории: строительство, экология, озеленение, — пояснил глава Норильска Ринат Ахметчин. — И мы смогли внести в её повестку свои предложения. В программе будет предусмотрена работа узкопрофильных секций, интересных нам. Таким образом, организовав рабочую встречу участников Ассоциации в Норильске, мы сработали на опережение.Также Ринат Ахметчин подчеркнул, что ему как главе города было необходимо, чтобы его заместители по различным направлениям наладили контакт с представителями мэрий из разных городов мира и в дальнейшем могли бы сотрудничать, обмениваться опытом и применять все удачные инновации в своей работе.– Мы хотим сделать наш город ещё современнее и комфортнее. И мы немало работаем над этим вместе с партнёрами — компанией «Норникель» и Агентством развития Норильска. Но мы понимаем и позитивную роль сотрудничества со всеми городами — членами Ассоциации, — отметил норильский градоначальник.На встрече Ринат Ахметчин напомнил о важнейших проектах по развитию города, реализованных в последнее время: грандиозная реконструкция аэропорта, обеспечение города высокоскоростным интернетом, начало строительства нового физкультурно–оздоровительного комплекса.– Опыт мировых северных городов позволит понять, какие ещё проекты мы можем реализовать для качественного преобразования Норильска. Для того, чтобы быть городом, куда приезжают квалифицированные кадры и стремится образованная молодёжь, — поделился он.Помимо прочего представители северных городов обсудили процесс цифровизации, в том числе и на производстве, градостроительство в условиях вечной мерзлоты, внедрение энергоэффективных систем по принципу «Умного дома», методы решения социально–экономических проблем Севера в части инфраструктурного, транспортного и логистического обеспечения, а также поддержку коренных малочисленных народов.Ринат Ахметчин поделился впечатлениями от доклада специалиста из Хоккайдо на публичных выступлениях на тему «Как сделать жизнь в зимнем городе более комфортной»:– Мори Таро сказал: самое главное, чтобы человеку на Севере было тепло. И я согласен с этим. Северянин только тогда сможет радоваться красивой архитектуре, скульптурам и зелени, когда у него в квартире есть свет, тепло и вода, — отметил глава Норильска. — И направления, в которых специализируется представитель японской стороны, — энергосберегающие дома, эффективное использование электроэнергии, новые технологии отопления — для Норильска очень актуальны.При этом мало расставить приоритеты и, опираясь на мировой опыт, понять, куда нужно двигаться. Ещё одна важная задача — найти источники финансирования. Глава Норильска рассказал о том, что делается для того, чтобы все идеи по развитию нашего города были реализованы:– Например, недавно я был в Москве, в Министерстве Дальнего Востока и Арктики, при котором создана рабочая группа по реновации жилья в Норильске. Это означает, что у нас может быть возобновлено строительство жилых домов. Подтверждение того, что софинансировать проект будут краевое правительство и градообразующее предприятие, уже есть. Осталось привлечь к процессу федеральный центр. В ближайшее время мы предоставим рабочей группе чёткий план мероприятий, а министерство с целью выделения финансирования обратится в правительство Российской Федерации.Темы строительства на вечной мерзлоте и экологического туризма были предложены членам Ассоциации для совместного обсуждения. Директор Агентства развития Норильска Максим Миронов сообщил, что уже весной в рамках организации планируется создать рабочую группу по этим вопросам.– Мы планируем составить и утвердить план реализации необходимых мероприятий. Следует провести экспертизу и определить, какие страны смогут в них участвовать, — пояснил он. — Скорее всего, мы сформируем группу в марте — апреле 2020 года и сразу же начнём работу.Сами зарубежные делегаты охотно высказывали свои мнения о Норильске. Так, сотрудница мэрии канадского Эдмонтона Айла Танаки призналась, что её родной город по сравнению с нашим выглядит более серым.– Норильск — очень красочный, он отлично освещён. Это хорошо влияет на психологическое состояние населения. Именно поэтому в арктических городах так важно уделять особое внимание благоустройству, — считает наша гостья. — И в Норильске хорошо справляются с этой задачей.Представитель канцелярии иностранных дел народного правительства города Цзиси (Китай) Ван Сяофэн рассказал, что у них одна из самых насущных проблем — наледь и снег на дорогах.– Думаю, нам надо учиться у Норильска тому, как убирать снег, — отметил он.Сотрудник администрации финского Рованиеми Юха Туиски признался, что норильские морозы вызвали у него чувство ностальгии: суровые зимы были раньше и в Рованиеми, но из–за глобального потепления климат изменился.Генеральный секретарь Ассоциации глав зимних городов мира Масаки Накагава в свою очередь заявил, что встреча в Норильске — событие уникальное.– Мы очень ценим возможность увидеть Норильск, обменяться мнениями с коллегами и услышать их предложения по улучшению жизни северных городов, — сказал он.Председатель комитета по международному сотрудничеству мэрии Новосибирска Евгений Молин поблагодарил администрацию Норильска за тёплый приём и внимание к гостям.– В моём родном городе регулярно проходят международные мероприятия. И я как специалист в этой области могу отметить, что в Норильске организация встречи находится на высшем уровне, всё очень профессионально. Я рад был здесь побывать, — подчеркнул он.А ещё сибиряк считает, что люди, которые живут и работают в нашем суровом городе, заслуживают самого глубокого уважения. И его коллеги всецело разделяют это мнение.

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