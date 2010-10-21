

[Индекс номера 175 (19.11.2019)]



Аты–баты

Призыва кашей не испортишь

На прошлой неделе, как и везде по стране, в Норильске провели Всероссийский день призывника. Возрождённая у нас в прошлом году традиция пользуется популярностью у горожан, а усилиями военнослужащих норильского гарнизона приобретает всё новые формы.

«Стрельнуть по разу» удалось всем без исключения Гостями военных в этот раз стали юноши призывного возраста, студенты средних специальных учебных заведений Норильска. Им показали не только современное вооружение, армейскую экипировку и снаряжение, но и инженерное оборудование войск, средства защиты от химической и радиационной опасности, познакомили с солдатским бытом, где, кстати, тоже действуют строгие правила. И нарушение их, как, например, неумение правильно заправлять кровать или небрежный внешний вид, могут серьёзно испортить жизнь новобранцу. Хочешь ты или нет, а эти правила в числе прочих определены Уставом Вооруженных сил и обязательны к исполнению. Так что эту науку будущим призывникам в воинской части преподал целый майор. Он же раскрыл «страшную военную тайну» о том, что армейские одеяла выпускают со специальной полосой, помогающей ровно заправлять кровать. Его коллеги–офицеры, прапорщики и сержанты в этот день тоже рассказали много нового для тех, кому вскоре предстоит пополнить армейские ряды. Разбившись на несколько групп, молодёжь по очереди переходила от стола к столу, где можно было увидеть и даже потрогать миноискатели и щупы для разминирования, общевойсковой защитный комплект на случай химического заражения, экипировку и, конечно, современное оружие. К нему, кстати, юноши опасались притронуться без разрешения и сначала терпеливо выслушали рассказ военных об отдельных видах вооружения. Вообще, этой теме посвящалась большая часть экскурсии. Для пущей наглядности гиды были облачены в новый армейский комплект «Ратник». Будущим защитникам Родины детально показали, для чего нужен каждый кармашек или ремешок «Ратника», как его комплектуют штатным оружием, боеприпасами и прочими дополнительными элементами, включая ручной гранатомёт, гранаты и даже мины. Всё это добро в ассортименте было разложено здесь же: несколько моделей автомата Калашникова, снайперская винтовка, пистолеты, ручные пулемёты и многое другое. Можно было кое–что собрать–разобрать, пощёлкать затвором. Даже представилась возможность пострелять по–настоящему. Ну как по–настоящему... В самой воинской части нет стрельбища, но из положения помогла выйти Норильская общественная организация участников Афганской войны и локальных конфликтов. Она предоставила так называемый электронный тир — оборудование, крепящееся на автомат снизу и фиксирующее попадание в мишень электронным указателем. При этом автомат стреляет холостыми патронами, производя реалистичный шум боя. Инструкторы по стрельбе преподали призывникам практические навыки обращения с оружием. За молодёжью нужен был глаз да глаз, чтобы она ненароком не покалечилась: кто автомат поднесёт к лицу, рискуя при отдаче получить прикладом по лбу, а кто оружие кладёт на плечо, как гранатомет, и т. п. — любая ошибка могла привести к травме. «Стрельнуть по разу» удалось всем без исключения. И не только по разу, а как полагается — несколько одиночных и очередью. Стрельба из автомата Калашникова произвела на ребят гораздо большее впечатление, чем созерцание всего набора вооружения на столе. Детали потом долго обсуждались между участниками и наверняка сразу бы попали в соцсети с иллюстрациями, да только использование «электронных передающих устройств», то есть мобильников, на территории воинских частей категорически запрещено специальным приказом Министерства обороны. И правильно. Будь у ребят телефоны, стрельбы точно превратились бы в балаган, считают военные. «После боя», как и полагается, без пяти минут солдатам предложили подкрепиться на полевой кухне. Горячий чай и солдатскую кашу получали на плацу из рук офицеров. А после обеда хозяева продемонстрировали гостям показательное освобождение захваченного террористами здания. Этот элемент норильские военные впервые включили в программу Дня призывника, ради чего извлекли на свет штатный бронетранспортёр, вооружили по полной программе как группу захвата, так и «террористов», а в качестве захваченного здания использовали собственный КПП. Бой был скоротечным и успешным — наши под одобрительные возгласы зрителей, конечно, победили. При освобождении использовались огнестрельное оружие и гранаты, один «террорист» был ликвидирован, второй взят в плен. При этом потери со стороны федеральных сил исчислялись одним раненым, оперативно эвакуированным с поля боя группой товарищей. Отдельным пунктом программы можно назвать встречу юношей с заместителем командира части по работе с личным составом, который рассказал об условиях и перспективах службы в Вооруженных силах России на своём личном примере и примере своего рода войск. Замкомандира откровенно говорил о своей работе, зарплате, дополнительных выплатах за физподготовку, звание, выслугу лет, службе на Севере и многом другом. Отдельно — о высших учебных заведениях Вооруженных сил, где можно получить полноценное образование, в большинстве своём востребованное и в гражданской жизни. В целом картина вырисовывалась весьма привлекательная, учитывая реформирование армии в последние годы и то, какое внимание ей уделяет государство. Так что призывникам есть над чем подумать!

Денис Кожевников Фото Дениса КОЖЕВНИКОВА www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Гостями военных в этот раз стали юноши призывного возраста, студенты средних специальных учебных заведений Норильска. Им показали не только современное вооружение, армейскую экипировку и снаряжение, но и инженерное оборудование войск, средства защиты от химической и радиационной опасности, познакомили с солдатским бытом, где, кстати, тоже действуют строгие правила. И нарушение их, как, например, неумение правильно заправлять кровать или небрежный внешний вид, могут серьёзно испортить жизнь новобранцу. Хочешь ты или нет, а эти правила в числе прочих определены Уставом Вооруженных сил и обязательны к исполнению. Так что эту науку будущим призывникам в воинской части преподал целый майор. Он же раскрыл «страшную военную тайну» о том, что армейские одеяла выпускают со специальной полосой, помогающей ровно заправлять кровать.Его коллеги–офицеры, прапорщики и сержанты в этот день тоже рассказали много нового для тех, кому вскоре предстоит пополнить армейские ряды. Разбившись на несколько групп, молодёжь по очереди переходила от стола к столу, где можно было увидеть и даже потрогать миноискатели и щупы для разминирования, общевойсковой защитный комплект на случай химического заражения, экипировку и, конечно, современное оружие. К нему, кстати, юноши опасались притронуться без разрешения и сначала терпеливо выслушали рассказ военных об отдельных видах вооружения. Вообще, этой теме посвящалась большая часть экскурсии.Для пущей наглядности гиды были облачены в новый армейский комплект «Ратник». Будущим защитникам Родины детально показали, для чего нужен каждый кармашек или ремешок «Ратника», как его комплектуют штатным оружием, боеприпасами и прочими дополнительными элементами, включая ручной гранатомёт, гранаты и даже мины. Всё это добро в ассортименте было разложено здесь же: несколько моделей автомата Калашникова, снайперская винтовка, пистолеты, ручные пулемёты и многое другое. Можно было кое–что собрать–разобрать, пощёлкать затвором.Даже представилась возможность пострелять по–настоящему. Ну как по–настоящему... В самой воинской части нет стрельбища, но из положения помогла выйти Норильская общественная организация участников Афганской войны и локальных конфликтов. Она предоставила так называемый электронный тир — оборудование, крепящееся на автомат снизу и фиксирующее попадание в мишень электронным указателем. При этом автомат стреляет холостыми патронами, производя реалистичный шум боя.Инструкторы по стрельбе преподали призывникам практические навыки обращения с оружием. За молодёжью нужен был глаз да глаз, чтобы она ненароком не покалечилась: кто автомат поднесёт к лицу, рискуя при отдаче получить прикладом по лбу, а кто оружие кладёт на плечо, как гранатомет, и т. п. — любая ошибка могла привести к травме.«Стрельнуть по разу» удалось всем без исключения. И не только по разу, а как полагается — несколько одиночных и очередью. Стрельба из автомата Калашникова произвела на ребят гораздо большее впечатление, чем созерцание всего набора вооружения на столе. Детали потом долго обсуждались между участниками и наверняка сразу бы попали в соцсети с иллюстрациями, да только использование «электронных передающих устройств», то есть мобильников, на территории воинских частей категорически запрещено специальным приказом Министерства обороны. И правильно. Будь у ребят телефоны, стрельбы точно превратились бы в балаган, считают военные.«После боя», как и полагается, без пяти минут солдатам предложили подкрепиться на полевой кухне. Горячий чай и солдатскую кашу получали на плацу из рук офицеров. А после обеда хозяева продемонстрировали гостям показательное освобождение захваченного террористами здания. Этот элемент норильские военные впервые включили в программу Дня призывника, ради чего извлекли на свет штатный бронетранспортёр, вооружили по полной программе как группу захвата, так и «террористов», а в качестве захваченного здания использовали собственный КПП. Бой был скоротечным и успешным — наши под одобрительные возгласы зрителей, конечно, победили. При освобождении использовались огнестрельное оружие и гранаты, один «террорист» был ликвидирован, второй взят в плен. При этом потери со стороны федеральных сил исчислялись одним раненым, оперативно эвакуированным с поля боя группой товарищей.Отдельным пунктом программы можно назвать встречу юношей с заместителем командира части по работе с личным составом, который рассказал об условиях и перспективах службы в Вооруженных силах России на своём личном примере и примере своего рода войск. Замкомандира откровенно говорил о своей работе, зарплате, дополнительных выплатах за физподготовку, звание, выслугу лет, службе на Севере и многом другом. Отдельно — о высших учебных заведениях Вооруженных сил, где можно получить полноценное образование, в большинстве своём востребованное и в гражданской жизни. В целом картина вырисовывалась весьма привлекательная, учитывая реформирование армии в последние годы и то, какое внимание ей уделяет государство. Так что призывникам есть над чем подумать!

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