

[Индекс номера 175 (19.11.2019)]



Крупным планом

Сказки большого пути

«Большой Аргиш» собрал и объединил заполярный Таймыр и дальнее зарубежье. Более четырёх тысяч гостей этнического фестиваля с головой окунулись в культуру коренных малочисленных народов Севера.

Таймырский колорит Разнообразие площадок было представлено на любой вкус: хватило бы у зрителя выносливости преодолеть весь этот культурный марафон. Мороз стоять на месте не давал, и гости фестиваля строили свои «маршруты выходного дня» так, чтобы праздник на улице чередовался с обогревом в очагах культуры или в чумах. Целое этностойбище расположилось на Комсомольской площади. Хозяйки чумов, представители всех пяти этносов — нганасан, эвенков, ненцев, долган и энцев, гостеприимно встречали участников фестиваля и потчевали их национальными блюдами, согревали горячим ароматным чаем. Близкое знакомство Перед кинокоплексом «Родина» были организованы катания на оленьих упряжках. Оленевод Виталий Салиндер рассказал, что рогатых своим ходом пригнали из стойбища в Дудинку, а оттуда в Норильск везли на снегоходах. Олешки–трудяги, по самым примерным подсчётам, перекатали за день более полусотни ребятишек, терпеливо позировали перед фотоаппаратами и камерами, даже позволяли себя погладить. На чётной стороне Ленинского проспекта, неподалёку от Музея Норильска, покоряли сердца горожан собаки. Маламуты, хаски, самоеды, акита–ину — кого там только не было. 20 хвостатых подопечных Клуба ездового спорта N.sledogs под чутким руководством хозяев и волонтёров с азартом проносились в упряжках по Ленинскому проспекту, затем с удовольствием позировали камерам, небрежно переругивались между собой и тыкались мокрыми носами в румяные щёки обнимавшейся с ними детворы. Глядя на эту идиллию, взрослые вздыхали с лёгкой завистью: «Эх, где мои годы...» Дефиле театра моды «Бараксан» В Норильском колледже искусств царила северная сказка. Здесь развернулось театрализованное представление театра моды «Бараксан». «Под покрывалом полярной ночи» на сцене призывали духов шаманы, выходили медведи, волки, лисы, взмывали в небо совы... По словам заведующей отделением декоративно–прикладного искусства и народных промыслов НКИ Елены Бачинской, участниками шоу стали 44 студента, которые продемонстрировали великолепие и уникальность более 70 нарядов. Поставил дефиле режиссёр Андрей Слизков. — Этот праздник — коллективная работа всех педагогов и студентов НКИ, — рассказала Елена Бачинская. — Авторские модели украшены элементами, вырезанными из кости и дерева, различными видами художественной вышивки и орнамента. Каждая работа сделана в лучших фольклорных традициях коренных народов Таймыра и Крайнего Севера. Каждая — кропотливый многомесячный труд и отражение видения Севера самого автора. Стоит добавить, что представление театра моды «Бараксан» посетили и дизайнеры — участники международного проекта FusioNNow. Помимо невероятно зрелищного дефиле гости колледжа искусств могли поучаствовать в мастер–классах: попробовать себя в резьбе по кости, вышивке бисером и забрать на память свои творения. Мастер-класс от Антона Лаптукова Торопились гости фестиваля побывать и в Музее Норильска, где их тоже ждала насыщенная программа: мастер–классы игры на варгане, танцы под шаманский бубен, а также возможность по-смотреть все музейные выставки и экспозиции. Этим с радостью воспользовались свыше двух тысяч человек. Один из участников музейной программы — Антон Лаптуков, педагог Дудинской детской школы искусств им. Бориса Молчанова и руководитель хореографического коллектива «Улуксан» — покорил всех своим артистизмом и умением вести диалог с взрослыми и детьми. Родом Антон из посёлка Волочанка, а сейчас живёт и работает в Дудинке. Учиться игре на варгане он начал ещё в детстве: подражал звукам природы и животных, хотел, чтобы звучание было максимально реалистичным. На фестивале от желающих опробовать северный музыкальный инструмент не было отбоя. Все 40 варганов, предназначенных для мастер–класса, были разобраны в считанные минуты. Жаркие танцы «Большого Аргиша» — Самая распространённая ошибка, которую допускают ученики, — неправильно держат варган, — говорит Антон. — Они думают, что его нужно держать губами, а на самом деле зажимать надо зубами. Это мой первый мастер–класс на «Большом Аргише», и я не ожидал, что норильчане так активно будут интересоваться этим инструментом.

Наталья Черкашина Фото Владимира МАКУШКИНА www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Разнообразие площадок было представлено на любой вкус: хватило бы у зрителя выносливости преодолеть весь этот культурный марафон. Мороз стоять на месте не давал, и гости фестиваля строили свои «маршруты выходного дня» так, чтобы праздник на улице чередовался с обогревом в очагах культуры или в чумах.Целое этностойбище расположилось на Комсомольской площади. Хозяйки чумов, представители всех пяти этносов — нганасан, эвенков, ненцев, долган и энцев, гостеприимно встречали участников фестиваля и потчевали их национальными блюдами, согревали горячим ароматным чаем.Перед кинокоплексом «Родина» были организованы катания на оленьих упряжках. Оленевод Виталий Салиндер рассказал, что рогатых своим ходом пригнали из стойбища в Дудинку, а оттуда в Норильск везли на снегоходах. Олешки–трудяги, по самым примерным подсчётам, перекатали за день более полусотни ребятишек, терпеливо позировали перед фотоаппаратами и камерами, даже позволяли себя погладить.На чётной стороне Ленинского проспекта, неподалёку от Музея Норильска, покоряли сердца горожан собаки. Маламуты, хаски, самоеды, акита–ину — кого там только не было. 20 хвостатых подопечных Клуба ездового спорта N.sledogs под чутким руководством хозяев и волонтёров с азартом проносились в упряжках по Ленинскому проспекту, затем с удовольствием позировали камерам, небрежно переругивались между собой и тыкались мокрыми носами в румяные щёки обнимавшейся с ними детворы. Глядя на эту идиллию, взрослые вздыхали с лёгкой завистью: «Эх, где мои годы...»В Норильском колледже искусств царила северная сказка. Здесь развернулось театрализованное представление театра моды «Бараксан». «Под покрывалом полярной ночи» на сцене призывали духов шаманы, выходили медведи, волки, лисы, взмывали в небо совы... По словам заведующей отделением декоративно–прикладного искусства и народных промыслов НКИ Елены Бачинской, участниками шоу стали 44 студента, которые продемонстрировали великолепие и уникальность более 70 нарядов. Поставил дефиле режиссёр Андрей Слизков.— Этот праздник — коллективная работа всех педагогов и студентов НКИ, — рассказала Елена Бачинская. — Авторские модели украшены элементами, вырезанными из кости и дерева, различными видами художественной вышивки и орнамента. Каждая работа сделана в лучших фольклорных традициях коренных народов Таймыра и Крайнего Севера. Каждая — кропотливый многомесячный труд и отражение видения Севера самого автора.Стоит добавить, что представление театра моды «Бараксан» посетили и дизайнеры — участники международного проекта FusioNNow. Помимо невероятно зрелищного дефиле гости колледжа искусств могли поучаствовать в мастер–классах: попробовать себя в резьбе по кости, вышивке бисером и забрать на память свои творения.Торопились гости фестиваля побывать и в Музее Норильска, где их тоже ждала насыщенная программа: мастер–классы игры на варгане, танцы под шаманский бубен, а также возможность по-смотреть все музейные выставки и экспозиции. Этим с радостью воспользовались свыше двух тысяч человек.Один из участников музейной программы — Антон Лаптуков, педагог Дудинской детской школы искусств им. Бориса Молчанова и руководитель хореографического коллектива «Улуксан» — покорил всех своим артистизмом и умением вести диалог с взрослыми и детьми. Родом Антон из посёлка Волочанка, а сейчас живёт и работает в Дудинке. Учиться игре на варгане он начал ещё в детстве: подражал звукам природы и животных, хотел, чтобы звучание было максимально реалистичным. На фестивале от желающих опробовать северный музыкальный инструмент не было отбоя. Все 40 варганов, предназначенных для мастер–класса, были разобраны в считанные минуты.— Самая распространённая ошибка, которую допускают ученики, — неправильно держат варган, — говорит Антон. — Они думают, что его нужно держать губами, а на самом деле зажимать надо зубами. Это мой первый мастер–класс на «Большом Аргише», и я не ожидал, что норильчане так активно будут интересоваться этим инструментом.

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