

[Индекс номера 175 (19.11.2019)]



Юбилей

На длинной дистанции

Пожалуй, в Норильске не найти семьи, которая бы ни разу не была в бассейне. В ноябре любимое всеми спортсооружение отметило солидный юбилей — 60 лет. С чего начиналась история самого северного в мире бассейна и чем он живёт сегодня — в материале «Заполярной Правды».

Водное поло. Показательная игра Самый северный 6 ноября 1959 года в канун праздника Великой Октябрьской революции на карте Заполярья появился долгожданный спортивный объект — плавательный бассейн. Он строился на вершине холма шесть лет, а затем ещё долго оставался там единственным зданием. В ту пору подобных спортсооружений в стране можно было по пальцам пересчитать, а на северах — тем более. Сама чаша бассейна получилась стандартной — 25 метров в длину, 15 метров — в ширину, до 4,5 метра — в глубину. Но норильский бассейн стал самым северным в мире, как, впрочем, и его ватерпольная команда — самой северной и при этом — довольно успешной. Первым директором бассейна был Искандер Файзуллин — уникальный во всех смыслах человек. Участник Великой Отечественной, ветеран труда СССР и норильского комбината Искандер Газизович установил несколько мировых рекордов на марафонских дистанциях — 120 км по Волге, 200 км по Амуру... Именно его современники называли проводником спортивных новшеств, с его именем ассоциируются наиболее значимые достижения наших пловцов и ватерполистов. При спортивном клубе «Заполярник» открылись секции по плаванию, водному поло и, что особенно интересно, прыжкам в воду. Специально для последнего вида спорта бассейн получил довольно большую глубину, впечатляющих размеров купол и, собственно, трамплины, в том числе и максимальный — десятиметровый. Впрочем, впоследствии вышки были демонтированы, а отделение закрыто. Точные причины того, почему это случилось, до сих пор неизвестны. По одной из версий, виной стал несчастный случай с одним из спортсменов. Кузница кадров Почти сразу же бассейн стал постоянным поставщиком наград в общую копилку спортивных достижений города. С 1960–х годов норильские пловцы довольно успешно выступали на республиканских и всесоюзных соревнованиях, становились первыми на территориальной спартакиаде РСФСР и побеждали в первенстве РСФСР. Немногим от них отставали и ватерполисты, практически сходу завоевав серебро на первенствах ВЦСПС и РСФСР. Наибольшего успеха ДЮСШ спортклуба «Заполярник» достигла в начале 1970–х, когда норильчане трижды становились победителями краевых и зональных соревнований пловцов Сибири, а также два года подряд признавались лучшими среди всех ДЮСШ РСФСР. «Выстрелив» на выездных состязаниях, норильские спортсмены получили право принять состязания высокого уровня и в родных стенах. Так, в Норильске неоднократно проводилось первенство края по плаванию, собирались сильнейшие команды по водному поло из Москвы, Ленинграда, Казахстана и других уголков страны. Первым мастером спорта международного класса в Норильске была пловчиха Елена Бурменская. В 13 лет она выполнила норматив МС, успешно выступила в юниорской сборной СССР в Чехословакии и Венгрии, стала победительницей международных соревнований в ГДР. Вообще, воспитанникам норильского бассейна можно было бы посвятить отдельную книгу, но наиболее выдающихся, конечно же, мы не можем не назвать: это и Наталья Фомина, и Юрий Елфимов, и Анатолий Трофимов, и Сергей Щербаков, и Игорь Попов, и Татьяна Гончарова, и Владимир Куц, а также многие другие. Естественно, сложно было бы говорить о достижениях, если бы не тренеры. В разные годы в норильском бассейне работали настоящие профессионалы своего дела, многие из них — выпускники норильской спортшколы. А среди приглашённых с материка тренеров хочется вспомнить Татьяну Гладышеву, мастера спорта международного класса, шестикратного рекордсмена СССР, призёра Олимпийских игр в Токио, тренировавшую норильских спортсменов с середины 1980–х. Бассейн сегодня Сейчас норильский плавательный бассейн, работающий с 6 утра до 23.30 вечера, остаётся местом притяжения не только спортсменов, но и любителей просто поплавать. Ежедневно спортсооружение посещают 800–850 человек. При этом, пользуясь специальной терминологией «человекопосещения», ежегодно через бассейн проходят около 150 тысяч человек — воспитанники спортшколы, спортсмены, выступающие в чемпионате и первенстве Норильска, спартакиадах города и комбината, владельцы абонементов и так далее. В числе причин, по которым бассейн лидирует по этому показателю в спортивной жизни города, — работа спортивной школы плавания и водного поло. В ней у десяти тренеров занимаются 470 ребят: 331 пловец и 139 ватерполистов. Возглавляет бассейн Александр Кондолов, спортшколу - Константин Дмитриев. В последние годы в бассейне многое изменилось: появились современные раздевалки, трибуны для зрителей стали более просторными — 300 посадочных мест. Занятия проходят не только в большой ванне, но и в малой, где тренируются самые юные ребята от 6 лет. Не так давно там установили новую систему фильтрации воды, которая соответствует лучшим мировым стандартам. Успешно функционирует так называемый зал «сухого плавания». В 2015 году была проведена реорганизация, которая и коснулась бассейна. К «Арктике», имеющей ледовую арену и манеж, присоединили крытый каток «Льдинка» и плавательный бассейн. По словам сотрудников бассейна, это решение было ожидаемым и в целом положительно повлияло на работу сооружения. Какие победы ожидают норильских пловцов и ватерполистов в будущем — покажет время. Одно ясно: условия для этого есть.

Михаил Туаев Фото Ирины Яринской www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда 6 ноября 1959 года в канун праздника Великой Октябрьской революции на карте Заполярья появился долгожданный спортивный объект — плавательный бассейн. Он строился на вершине холма шесть лет, а затем ещё долго оставался там единственным зданием. В ту пору подобных спортсооружений в стране можно было по пальцам пересчитать, а на северах — тем более. Сама чаша бассейна получилась стандартной — 25 метров в длину, 15 метров — в ширину, до 4,5 метра — в глубину. Но норильский бассейн стал самым северным в мире, как, впрочем, и его ватерпольная команда — самой северной и при этом — довольно успешной.Первым директором бассейна был Искандер Файзуллин — уникальный во всех смыслах человек. Участник Великой Отечественной, ветеран труда СССР и норильского комбината Искандер Газизович установил несколько мировых рекордов на марафонских дистанциях — 120 км по Волге, 200 км по Амуру... Именно его современники называли проводником спортивных новшеств, с его именем ассоциируются наиболее значимые достижения наших пловцов и ватерполистов.При спортивном клубе «Заполярник» открылись секции по плаванию, водному поло и, что особенно интересно, прыжкам в воду. Специально для последнего вида спорта бассейн получил довольно большую глубину, впечатляющих размеров купол и, собственно, трамплины, в том числе и максимальный — десятиметровый. Впрочем, впоследствии вышки были демонтированы, а отделение закрыто. Точные причины того, почему это случилось, до сих пор неизвестны. По одной из версий, виной стал несчастный случай с одним из спортсменов.Почти сразу же бассейн стал постоянным поставщиком наград в общую копилку спортивных достижений города. С 1960–х годов норильские пловцы довольно успешно выступали на республиканских и всесоюзных соревнованиях, становились первыми на территориальной спартакиаде РСФСР и побеждали в первенстве РСФСР. Немногим от них отставали и ватерполисты, практически сходу завоевав серебро на первенствах ВЦСПС и РСФСР. Наибольшего успеха ДЮСШ спортклуба «Заполярник» достигла в начале 1970–х, когда норильчане трижды становились победителями краевых и зональных соревнований пловцов Сибири, а также два года подряд признавались лучшими среди всех ДЮСШ РСФСР. «Выстрелив» на выездных состязаниях, норильские спортсмены получили право принять состязания высокого уровня и в родных стенах. Так, в Норильске неоднократно проводилось первенство края по плаванию, собирались сильнейшие команды по водному поло из Москвы, Ленинграда, Казахстана и других уголков страны.Первым мастером спорта международного класса в Норильске была пловчиха Елена Бурменская. В 13 лет она выполнила норматив МС, успешно выступила в юниорской сборной СССР в Чехословакии и Венгрии, стала победительницей международных соревнований в ГДР. Вообще, воспитанникам норильского бассейна можно было бы посвятить отдельную книгу, но наиболее выдающихся, конечно же, мы не можем не назвать: это и Наталья Фомина, и Юрий Елфимов, и Анатолий Трофимов, и Сергей Щербаков, и Игорь Попов, и Татьяна Гончарова, и Владимир Куц, а также многие другие.Естественно, сложно было бы говорить о достижениях, если бы не тренеры. В разные годы в норильском бассейне работали настоящие профессионалы своего дела, многие из них — выпускники норильской спортшколы. А среди приглашённых с материка тренеров хочется вспомнить Татьяну Гладышеву, мастера спорта международного класса, шестикратного рекордсмена СССР, призёра Олимпийских игр в Токио, тренировавшую норильских спортсменов с середины 1980–х.Сейчас норильский плавательный бассейн, работающий с 6 утра до 23.30 вечера, остаётся местом притяжения не только спортсменов, но и любителей просто поплавать. Ежедневно спортсооружение посещают 800–850 человек. При этом, пользуясь специальной терминологией «человекопосещения», ежегодно через бассейн проходят около 150 тысяч человек — воспитанники спортшколы, спортсмены, выступающие в чемпионате и первенстве Норильска, спартакиадах города и комбината, владельцы абонементов и так далее. В числе причин, по которым бассейн лидирует по этому показателю в спортивной жизни города, — работа спортивной школы плавания и водного поло. В ней у десяти тренеров занимаются 470 ребят: 331 пловец и 139 ватерполистов. Возглавляет бассейн Александр Кондолов, спортшколу - Константин Дмитриев.В последние годы в бассейне многое изменилось: появились современные раздевалки, трибуны для зрителей стали более просторными — 300 посадочных мест. Занятия проходят не только в большой ванне, но и в малой, где тренируются самые юные ребята от 6 лет. Не так давно там установили новую систему фильтрации воды, которая соответствует лучшим мировым стандартам. Успешно функционирует так называемый зал «сухого плавания».В 2015 году была проведена реорганизация, которая и коснулась бассейна. К «Арктике», имеющей ледовую арену и манеж, присоединили крытый каток «Льдинка» и плавательный бассейн. По словам сотрудников бассейна, это решение было ожидаемым и в целом положительно повлияло на работу сооружения.Какие победы ожидают норильских пловцов и ватерполистов в будущем — покажет время. Одно ясно: условия для этого есть.

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