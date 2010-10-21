[Индекс номера 175 (19.11.2019)]

 Резонанс 
Дело табак

Родители бьют тревогу: на прилавках норильских магазинов появился бездымный табачный продукт – снюс.
— Криминал не дремлет. Началась борьба с табакокурением. А в итоге получите что-то новенькое, но не менее разрушительное.
— Эпидемия докатилась и до Норильска. Прорехи в законах — лазейки для наркодилеров. Придётся родителям бороться за здоровье своих детей. Впору организовывать родительские патрули для рейдов по продуктовым магазинам.
— Эта дрянь находится в свободной продаже во многих торговых точках. Продавцы даже не спрашивают паспорт у детей. Лишь бы выручку сделать!

Фото упаковок снюса и видео из Ю–туба о снюс–наркомании разлетелись по соцсетям и вызвали негодование одних родителей и растерянность других. Кто-то говорит о повальном употреблении норильскими подростками этого никотинового продукта. В последнее время он стал появляться в виде леденцов, мармелада и даже зубочисток.
Снюс применяется как жевательный табак. В его состав входят никотин, вода, соль или сахар, канцерогенные вещества. В порции снюса содержится в пять раз больше никотина, чем в сигарете. Он не является наркотическим веществом, но употребление снюса приводит к замедлению роста ребёнка, ухудшению памяти, ослаблению иммунитета, отрицательно влияет на интеллект, вызывает раздражительность и агрессивность, увеличивает риск развития онкологических заболеваний полости рта, желудка и поджелудочной железы.
Елена Балашова, старший инспектор отделения по делам несовершеннолетних и отдела участковых уполномоченных по делам несовершеннолетних норильского ОМВД
Елена Балашова, старший инспектор отделения по делам несовершеннолетних и отдела участковых уполномоченных по делам несовершеннолетних норильского ОМВД:
— Появление этого продукта в свободной продаже и покупка его детьми говорят о нарушении правил реализации табачных изделий. За это законом предусмотрен штраф. Также существует ответственность за вовлечение в употребление табака и табачных изделий подростков. Мы дважды выявляли снюсы в школах. В одном случае подростка поймали на пробе, пришлось вызвать скорую помощь. Проблема в том, что дети не воспринимают всерьёз вред от употребления снюсов и пробуют их из интереса, а родители не всегда обращают внимание на изменения в поведении ребёнка. Снюсы – это реальная опасность для подростков, потому что нынешние кумиры молодёжи ещё и пропагандируют их употребление.

Наталья Черкашина
Фото Владимира МАКУШКИНА
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