

[Индекс номера 175 (19.11.2019)]



Право руля

Включите свет!

Госавтоинспекция, ребята из школы № 45 и журналисты «Заполярки» провели совместный рейд «Засветись». Участники проекта «Право руля» напомнили пешеходам о необходимости соблюдать ПДД и пользоваться световозвращателями.

– Засветись, друг! Весёлая и громкоголосая ватага школьников оперативно переоделась в световозвращающие жилеты и выстроилась в рядок для проведения инструктажа. Михаил Назаров, старший инспектор по пропаганде норильского отдела ГИБДД, объяснил ребятам, как будет проходить рейд и на что нужно обращать внимание прохожих. Наконец, листовки по–братски поделены, и юные помощники инспектора ринулись в бой. Быть заметным – это круто! Профилактическое мероприятие проходило возле кайерканского автовокзала. Тут и оживлённое движение транспорта, и несколько пешеходных переходов, и остановки районных и городских маршрутов. Сначала дети стеснялись подходить к взрослым, но постепенно освоились. Особенно они оживились после того, как один из прохожих решил чуть ли не вприпрыжку покинуть «место происшествия». Некоторым пешеходам–торопыгам, которые норовили перейти проезжую часть на красный сигнал светофора, а заодно и школьникам Михаил Назаров объяснял, что спешка может привести к трагедии. — Какими бы ни были мороз и ветер, не стоит переходить дорогу на красный свет, — говорит Михаил Назаров. — Из–за тумана или снега видимость становится ещё хуже. Большинство пешеходов, как вы уже сами видели, пренебрегают световозвращающими элементами, а значит, до последнего момента остаются незаметными для водителей. А если они будут ещё и правила дорожного движения нарушать, тут и до беды недалеко. Фото на память Особенно важно носить светоотражатели в полярную ночь, когда на Севере светлеет всего на несколько часов, но пренебрегать ими не стоит и в другое время, особенно на загородных трассах. Госавтоинспектор напомнил, что человек, экипированный светоотражателями, становится заметным с расстояния 400 метров в дальнем свете фар и около 150 метров — в ближнем, а без них — менее чем 30. Если водитель едет со скоростью 90 километров в час, то у него будет восемь секунд, чтобы увидеть светоотражающий элемент и вовремя остановиться, а при скорости 60 километров в час — целых 24 секунды. Победители конкурса рисунков Никита Сидоренко, Николай Дмитриев, Екатерина Потапова, а также их друзья Галина Пупик, Артём Машурянц, Савелий Овсянкин, Анастасия Гульванская и Татьяна Закутская, несмотря на мороз, ответственно подошли к заданию и в течение получаса раздали все листовки. День, по словам ребят, удался.

Наталья Черкашина Фото Владимира МАКУШКИНА www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Весёлая и громкоголосая ватага школьников оперативно переоделась в световозвращающие жилеты и выстроилась в рядок для проведения инструктажа. Михаил Назаров, старший инспектор по пропаганде норильского отдела ГИБДД, объяснил ребятам, как будет проходить рейд и на что нужно обращать внимание прохожих. Наконец, листовки по–братски поделены, и юные помощники инспектора ринулись в бой.Профилактическое мероприятие проходило возле кайерканского автовокзала. Тут и оживлённое движение транспорта, и несколько пешеходных переходов, и остановки районных и городских маршрутов. Сначала дети стеснялись подходить к взрослым, но постепенно освоились. Особенно они оживились после того, как один из прохожих решил чуть ли не вприпрыжку покинуть «место происшествия». Некоторым пешеходам–торопыгам, которые норовили перейти проезжую часть на красный сигнал светофора, а заодно и школьникам Михаил Назаров объяснял, что спешка может привести к трагедии.— Какими бы ни были мороз и ветер, не стоит переходить дорогу на красный свет, — говорит Михаил Назаров. — Из–за тумана или снега видимость становится ещё хуже. Большинство пешеходов, как вы уже сами видели, пренебрегают световозвращающими элементами, а значит, до последнего момента остаются незаметными для водителей. А если они будут ещё и правила дорожного движения нарушать, тут и до беды недалеко.Особенно важно носить светоотражатели в полярную ночь, когда на Севере светлеет всего на несколько часов, но пренебрегать ими не стоит и в другое время, особенно на загородных трассах. Госавтоинспектор напомнил, что человек, экипированный светоотражателями, становится заметным с расстояния 400 метров в дальнем свете фар и около 150 метров — в ближнем, а без них — менее чем 30. Если водитель едет со скоростью 90 километров в час, то у него будет восемь секунд, чтобы увидеть светоотражающий элемент и вовремя остановиться, а при скорости 60 километров в час — целых 24 секунды.Победители конкурса рисунков Никита Сидоренко, Николай Дмитриев, Екатерина Потапова, а также их друзья Галина Пупик, Артём Машурянц, Савелий Овсянкин, Анастасия Гульванская и Татьяна Закутская, несмотря на мороз, ответственно подошли к заданию и в течение получаса раздали все листовки. День, по словам ребят, удался.

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