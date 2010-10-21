В этом году темой главного снежного городка Норильска станет Вселенная. В парке на улице Комсомольской появляются первые ледяные фигуры двенадцати знаков зодиака.
|Снежные городки откроются после 20 декабря
Это станет отличным подарком для жителей города, уверены строители, ведь каждый сможет найти свой знак и сфотографироваться на его фоне. Сегодня подготовили уже 95% ледяных блоков, нужных для оформления снежных городков города, оставшуюся часть обещают набрать в ближайшие два–три дня.
– Габариты блоков — метр на два метра или полтора на полтора, вес каждого около 700 кг. За три недели — с момента, когда установилась нужная толщина льда, — мы выпилили 500 блоков, ещё около 50 предстоит заготовить, — рассказывает Иван Бондарев представитель подрядчика, предпринимателя Шаренко, третий год занимающегося подготовкой льда для праздничного украшения Норильска. В этом году на их попечении — Центральный район, Оганер и Талнах. В Кайеркане подготовкой льда занимается другая организация.
Блоки добывались на Долгом озере — вода чистая, потому и лёд прозрачный, без дефектов и примесей, уверяют специалисты. В свою очередь художники, прибывшие из Красноярска, уже приступили к резке фигур. В концепцию Вселенной и космоса, предложенную Агентством развития Норильска, вписываются знаки зодиака, космические корабли, инопланетяне. Будет и ещё одна интересная, но пока секретная фигура. Завершить работы по контракту подрядчики должны к 18 декабря.
Кроме того, в парке, где традиционно развернутся основные гулянья, появятся снежные ёлочки, украшенные гирляндами и подсветкой, которые будут организовывать движение по городку. Центральное место займёт 20–метровая пушистая красавица, которую уже монтируют. Для развлечения гостей городка строители соберут три горки разного размера. Самая большая — с вылетом до 20 метров. Зона катания ради безопасности детворы будет ограждена ледяным забором с подсветкой. За ними расположится фотозона, фигуры Деда Мороза и Снегурочки, а также ставший популярным у жителей ледяной трон. В глубине парка откроется космическая тематическая зона, рядом — восьмиметровая горка для желающих прокатиться с ветерком.
На Театральной площади традиционно появятся ёлка, символ года Мышонок, Дед Мороз и Снегурочка, а также ледяная горка. Кстати, фигурки Мыши уже заняли своё место у ряда городских зданий — администрации, Молодёжного центра, вскоре они поселятся и у Музея Норильска, ГЦК и на въезде в город.
В Талнахе, Оганере и Кайеркане снежные городки будут выполнены в духе сказок Пушкина и русских былин. В районах установят по девять ледяных фигур, три появятся в Оганере. Все они будут подсвечены, что создаст праздничную атмосферу городков.
– Подрядные организации — ИП Шаренко, «Таймырстрой», «Рабочий ресурс», «Небо» — приступили к работе на прошлой неделе во всех районах города. Все, кто занят на строительстве и ледовой заготовке, — норильчане, все они относятся к работе с душой. Традиционно в новогодних городках будет смонтирована иллюминация, так что смотреться всё будет хорошо. Открытие ёлок мы ожидаем в двадцатых числах декабря, за два–три дня до этого наведём последний лоск. А на празднике открытия во всех районах мы ждём фейерверк, — пояснил Дмитрий Самородов, начальник УКРиС.
Все работы, связанные с обустройством снежных городков, включая их будущий демонтаж, обойдутся муниципалитету в 21 миллион рублей, что соразмерно цифре прошлого года. А поскольку подрядчики определились быстро, у них было время провести подготовительные работы — ревизию ёлок и иллюминации, резку льда — так что отставаний в графике нет. Как и сомнений в том, что в назначенный час снежные городки откроются навстречу празднику.Татьяна Зачупейко Фото Ирины ЯРИНСКОЙwww.facebook.com/Газета-Заполярная-правдаvk.com/Газета-Заполярная-правда