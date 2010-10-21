[Индекс номера 178 (22.11.2019)]

 Технопарк 
Маршрут по заявкам

С 1 декабря маршрут талнахских автобусов № 27К удлинится до рудника «Таймырский» и станет удобнее для жителей пятого микрорайона.
С прошлого года маршрут № 27К обслуживает индивидуальный предприниматель И. Н. Хитрых, который в первый год своей работы закупил восемь новых автобусов «ПАЗ Вектор next». Олег Сорока, представитель перевозчика, рассказывает, что такие автобусы в целом зарекомендовали себя хорошо. Нареканий от пассажиров не было. Манёвренные, экологичные и экономичные автобусы удобны для всех без исключения жителей района, в том числе и для маломобильных горожан.
– В мае 2019 года перевозчик вышел с инициативой продления маршрута в адрес администрации и заявил о готовности приобрести ещё три автобуса, — говорит начальник отдела транспорта управления горхозяйства администрации Норильска Павел Пискунов. — Решение было признано целесообразным и полезным для жителей Талнаха. Также был рассмотрен и вопрос об изменении общей схемы движения транспорта до рудника «Таймырский». Сейчас до этого предприятия ходят только автобусы № 24, но они не идут по пятому микрорайону — по улицам Новой и Энтузиастов. А теперь на маршруте № 27 у жителей «горы» появится возможность добираться до рудника «Таймырский».
Рейсы до «Таймырского» будут выполняться с интервалом в полчаса, начиная с шести утра и до половины десятого вечера. Перевозчик разместит расписание на предприятии, на официальном сайте города Норильска, а в перспективе — и в приложении Bustime. Все автобусы, которые едут до рудника «Таймырский», обозначены соответствующей схемой маршрута.
Всего с 1 декабря на маршруте № 27К будет работать десять автобусов, один останется в резерве на случай поломок. Три новых автобуса соответствуют всем требованиям по безопасности и удобству: в них установлено противоскользящее покрытие, они оборудованы пандусами и местом для крепления инвалидной коляски. В наличии — автоинформаторы, система ГЛОНАСС для мониторинга и навигации, а также тахограф. Салон имеет 19 посадочных мест, всего автобус способен вместить 52 пассажира.
Теперь у жителей пятого микрорай-она Талнаха появится возможность на маршруте № 27 добираться до рудника «Таймырский».

Наталья Черкашина
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