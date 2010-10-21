[Индекс номера 178 (22.11.2019)]

 Фестиваль 
Космос в городе

Норильчан приглашают совершить «Прогулки по Вселенной». В городе пройдёт масштабный Фестиваль света.
Фестиваль света «Прогулки по Вселенной» будет проходить в течение недели — с 30 ноября по 7 декабря — на нескольких городских площадках: в парке у озера Долгое на Комсомольской, в Молодёжном центре и в аудиториях Норильского государственного индустриального института. Присоединится к фестивалю и кинокомплекс «Родина».
Совместно с Агентством развития Норильска идею Фестиваля света разрабатывала креативная команда из Творческого союза художников России. Авторы примут участие и в выставке «Виртуальная Вселенная», которая разместится в Молодёжном центре. Здесь можно будет увидеть стереокартины российского художника Константина Худякова, работающего в жанре цифровой, художественной техники. Его работы выставлялись на венецианской биеннале. Сергей Демчев продемонстрирует свой образовательный VR–проект «Виртуальная Вселенная», который будет интересен и взрослым, и детям.
Открытие масштабного события приурочено к началу полярной ночи: оно пройдёт 30 ноября в 18 часов в Молодёжном центре. К этому времени уже засияют световые арт–инсталляции в парке отдыха. Карина Андреева, замдиректора АРН, руководитель направления социокультурных и образовательных проектов, рассказывает, что на территории парка разместятся несколько световых инсталляций.
«Сингулярность», символизирующая состояние Вселенной в определённый момент времени в прошлом, предстанет в виде светового тоннеля и даст возможность горожанам войти в него и ощутить плотность энергии и кривизну космического пространства. Световая арт–инсталляция «Пространство» представляет собой 16–метровую конструкцию, состоящую из трёх больших мультимедийных экранов. «Горы без вершин» — символическое изображение плато Путорана. Также запланированы инсталляции «Астероиды», «Оптические иллюзии».
– Конструкции, которые установят в парке отдыха, привезены из Москвы, где их специально подготовили для фестиваля в Норильске, — делится Карина Андреева. — Это подарок норильчанам от Агентства развития Норильска, и в будущем их также можно использовать для декора города.
Мария Круглова, куратор проекта, говорит, что тема космоса и прогулок по Вселенной была выбрана неслучайно:
– С Норильском была связана судьба известного астрофизика Николая Козырева, одного из основоположников современной физики, придумавшего теорию чёрных дыр. В полярную ночь космические объекты и светила особенно заметны и сильнее притягивают взгляды людей. Именно поэтому мы всех приглашаем ярко отметить начало полярной ночи.
Образовательный блок фестиваля пройдёт на базе Норильского государственного индустриального университета с 1 по 7 декабря. Здесь запланирована серия лекций по дизайну городской среды и мультимедиадизайну. Также состоится дискуссия в формате круглого стола по новым технологиям в искусстве и городской среде.
В кинокомплексе «Родина» пройдёт молодёжный мультимедиаконкурс «Прогулки по Вселенной», итоги которого подведут 6 декабря.
Программа фестиваля опубликована на официальном сайте Агентства развития Норильска arnnorilsk.ru.

Наталья Черкашина
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