В выходные россияне отметят День матери. По этому поводу 23 и 24 ноября в Норильске пройдут праздничные концерты.
Для наших любимых
23 ноября в 14.00 в ГЦК состоится праздничный концерт «Не бойся, мама рядом!». Программа будет включать хореографические номера ансамблей «Шкода», «Тагридис», «Болеро», «Фристайл», театра танца «сНежный», а также выступления вокального коллектива Voices.
23 ноября в 14.00 в КДЦ «Юбилейный» состоится праздничная программа «Сказка о мамином сердце». Гости окунутся в сердечную атмосферу добра и уюта. Этому будет способствовать выставка рукотворных кукол мастера Татьяны Серяковой и весёлые фотозоны, где даже папы смогут превратиться в героев весёлых отечественных мультфильмов. А на мастер–классе «Подарок для мамы» талантливые кайерканские умельцы научат всех желающих создавать милые сувениры из простейших подручных материалов.
Концерт порадует поклонников вокального и танцевального творчества. Хореографический ансамбль «Самоцветы» представит композиции «Мотыльки», «Лялечка» и «Считалочки». Ансамбль «Кайерканская мозаика» исполнит «Девичий перепляс». Ребята из ансамбля «Ровесник» споют песни «Мама» и «Колыбельная медведицы». Выступят и девчонки из ансамбля «Алые паруса» гимназии № 11, и солисты студии «Свои» Александр Хаджаев, Светлана Смычкова и Наталья Чернявская.
Впервые на большой сцене юные театралы из творческого объединения «Кулиска» разыграют трогательные и юмористические сценки, посвящённые мамам. А в исполнении танцевального ансамбля «Экспромт» состоится премьера хореографической постановки «Манерные проходочки».
Главными героями праздника станут многодетные мамы со своими ребятишками. Им вручат сертификаты на посещение новогодних театрализованных представлений и семейных кинофильмов.
24 ноября в 15.00 в Талнахской городской библиотеке состоится праздничная программа «Мир под названием Мама».
Специалисты КДЦ им. В. Высоцкого подготовили для всех мам концертную программу. На сцене центрального зала библиотеки с праздничным приветом выступят всем знакомые и горячо любимые творческие коллективы Талнаха: образцовый ансамбль народного танца «Талнахский перепляс», образцовая вокально–эстрадная студия «Аквамарин», вокальный коллектив «Криницы», ансамбли «Жарки», DekaDans, «Выкрутасы», малыши из детского сада № 86 «Брусничка».
В выставочном зале первого этажа гости смогут полюбоваться новыми яркими и оригинальными фотоработами конкурса «Фотодом–2019».
Вход на все мероприятия по пригласительным билетам, которые можно получить в кассах учреждений, где проходят концерты. www.facebook.com/Газета-Заполярная-правдаvk.com/Газета-Заполярная-правда