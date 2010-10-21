

[Индекс номера 178 (22.11.2019)]



Общество

24 ноября — День матери

В выходные россияне отметят День матери. По этому поводу 23 и 24 ноября в Норильске пройдут праздничные концерты.

Для наших любимых 23 ноября в 14.00 в ГЦК состоится праздничный концерт «Не бойся, мама рядом!». Программа будет включать хореографические номера ансамблей «Шкода», «Тагридис», «Болеро», «Фристайл», театра танца «сНежный», а также выступления вокального коллектива Voices. 23 ноября в 14.00 в КДЦ «Юбилейный» состоится праздничная программа «Сказка о мамином сердце». Гости окунутся в сердечную атмосферу добра и уюта. Этому будет способствовать выставка рукотворных кукол мастера Татьяны Серяковой и весёлые фотозоны, где даже папы смогут превратиться в героев весёлых отечественных мультфильмов. А на мастер–классе «Подарок для мамы» талантливые кайерканские умельцы научат всех желающих создавать милые сувениры из простейших подручных материалов. Концерт порадует поклонников вокального и танцевального творчества. Хореографический ансамбль «Самоцветы» представит композиции «Мотыльки», «Лялечка» и «Считалочки». Ансамбль «Кайерканская мозаика» исполнит «Девичий перепляс». Ребята из ансамбля «Ровесник» споют песни «Мама» и «Колыбельная медведицы». Выступят и девчонки из ансамбля «Алые паруса» гимназии № 11, и солисты студии «Свои» Александр Хаджаев, Светлана Смычкова и Наталья Чернявская. Впервые на большой сцене юные театралы из творческого объединения «Кулиска» разыграют трогательные и юмористические сценки, посвящённые мамам. А в исполнении танцевального ансамбля «Экспромт» состоится премьера хореографической постановки «Манерные проходочки». Главными героями праздника станут многодетные мамы со своими ребятишками. Им вручат сертификаты на посещение новогодних театрализованных представлений и семейных кинофильмов. 24 ноября в 15.00 в Талнахской городской библиотеке состоится праздничная программа «Мир под названием Мама». Специалисты КДЦ им. В. Высоцкого подготовили для всех мам концертную программу. На сцене центрального зала библиотеки с праздничным приветом выступят всем знакомые и горячо любимые творческие коллективы Талнаха: образцовый ансамбль народного танца «Талнахский перепляс», образцовая вокально–эстрадная студия «Аквамарин», вокальный коллектив «Криницы», ансамбли «Жарки», DekaDans, «Выкрутасы», малыши из детского сада № 86 «Брусничка». В выставочном зале первого этажа гости смогут полюбоваться новыми яркими и оригинальными фотоработами конкурса «Фотодом–2019». Вход на все мероприятия по пригласительным билетам, которые можно получить в кассах учреждений, где проходят концерты.

www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда 23 ноября в 14.00 в ГЦК состоится праздничный концерт «Не бойся, мама рядом!». Программа будет включать хореографические номера ансамблей «Шкода», «Тагридис», «Болеро», «Фристайл», театра танца «сНежный», а также выступления вокального коллектива Voices.23 ноября в 14.00 в КДЦ «Юбилейный» состоится праздничная программа «Сказка о мамином сердце». Гости окунутся в сердечную атмосферу добра и уюта. Этому будет способствовать выставка рукотворных кукол мастера Татьяны Серяковой и весёлые фотозоны, где даже папы смогут превратиться в героев весёлых отечественных мультфильмов. А на мастер–классе «Подарок для мамы» талантливые кайерканские умельцы научат всех желающих создавать милые сувениры из простейших подручных материалов.Концерт порадует поклонников вокального и танцевального творчества. Хореографический ансамбль «Самоцветы» представит композиции «Мотыльки», «Лялечка» и «Считалочки». Ансамбль «Кайерканская мозаика» исполнит «Девичий перепляс». Ребята из ансамбля «Ровесник» споют песни «Мама» и «Колыбельная медведицы». Выступят и девчонки из ансамбля «Алые паруса» гимназии № 11, и солисты студии «Свои» Александр Хаджаев, Светлана Смычкова и Наталья Чернявская.Впервые на большой сцене юные театралы из творческого объединения «Кулиска» разыграют трогательные и юмористические сценки, посвящённые мамам. А в исполнении танцевального ансамбля «Экспромт» состоится премьера хореографической постановки «Манерные проходочки».Главными героями праздника станут многодетные мамы со своими ребятишками. Им вручат сертификаты на посещение новогодних театрализованных представлений и семейных кинофильмов.24 ноября в 15.00 в Талнахской городской библиотеке состоится праздничная программа «Мир под названием Мама».Специалисты КДЦ им. В. Высоцкого подготовили для всех мам концертную программу. На сцене центрального зала библиотеки с праздничным приветом выступят всем знакомые и горячо любимые творческие коллективы Талнаха: образцовый ансамбль народного танца «Талнахский перепляс», образцовая вокально–эстрадная студия «Аквамарин», вокальный коллектив «Криницы», ансамбли «Жарки», DekaDans, «Выкрутасы», малыши из детского сада № 86 «Брусничка».В выставочном зале первого этажа гости смогут полюбоваться новыми яркими и оригинальными фотоработами конкурса «Фотодом–2019».Вход на все мероприятия по пригласительным билетам, которые можно получить в кассах учреждений, где проходят концерты.

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