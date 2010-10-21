

[Индекс номера 178 (22.11.2019)]



Перспективы

Горизонты роста

«Норникель» провёл в Лондоне ежегодный День инвестора.

В понедельник руководство компании представило инвестиционному сообществу актуализированную информацию по производственным и финансовым показателям, прогноз по рынку металлов, а также своё стратегическое видение вплоть до 2030 года. Заседание проходило в рамках ежегодного Дня инвестора. На нём присутствовали президент компании «Норникель» Владимир Потанин, первый вице–президент — операционный директор Сергей Дяченко, старший вице–президент — финансовый директор Сергей Малышев, старший вице–президент, зампред совета директоров «Норникеля» Андрей Бугров, директор департамента маркетинга Антон Берлин, вице–президент по стратегическому планированию Сергей Дубовицкий, а также председатель совета директоров «Норникеля» Гарет Пенни. Оптимистичный сценарий Отказавшись от принятых ранее пятилетних программ, «Норникель» представил 10–летнюю программу развития. Стратегия предусматривает адекватный ответ на запрос рынка по увеличению производства базовых металлов компании: никеля, меди, палладия, платины. Она предполагает значительный рост капитальных вложений по всем переделам и инфраструктуре компании. Программа может привести к существенному росту бизнеса и капитализации компании. Для этого, в частности, предполагается удвоить добычу руды в Норильском промрайоне; оптимистичный сценарий — до 2,5 раза, что в абсолютных цифрах составляет до 40–45 млн тонн. В этот расчёт входит и рост добычи в Южном кластере, и постепенный ввод мощностей совместного предприятия с «Русской платиной». Также компания увеличит производство на всех рудниках Талнахского кластера, где уже проведена доразведка запасов. Планируется вывести на проектную мощность — 2,5 млн тонн руды в год — рудник «Скалистый». Предполагается значительно (до 9 млн тонн) увеличить добычу и на «исторических» рудниках Южного кластера, разрабатываемых практически с самого начала освоения норильских богатств. Чтобы быть готовым перерабатывать столь большие объёмы, предполагается провести модернизацию Талнахской обогатительной фабрики, добавив мощности на переработку/обогащение ещё 8 млн тонн руды. Компания рассматривает также возможность модернизации Норильской обогатительной фабрики на основе освоенных на ТОФ технологий — для переработки объёмов растущей добычи Южного кластера. Рост добычи приведёт к росту переработки концентратов на металлургических мощностях и обеспечит примерно на 30–50% рост производства базовых металлов компании в обозначенной 10–летней перспективе. Всё это в ближайшие годы приведёт к значительному росту (примерно вдвое) инвестиций компании в капитальные проекты. Затраты возрастут с базовых 1,5 млрд долларов до 3,5–4 млрд долларов в 2022–2025 гг. По мировым стандартам Также руководство компании поделилось планами относительно улучшения экологии в регионах присутствия. В частности, ещё до окончания нового 10–летнего цикла «Норникель» обязуется ввести в строй экологические мощности, способные обеспечить кардинальное снижение нагрузки на окружающую среду. 3,5 млрд долларов будут потрачены на экологические проекты, которые в первую очередь предполагают снижение выбросов диоксида серы — основного загрязнителя атмосферы на площадках компании. «Норникель» стремится встать на один уровень с лидерами отрасли, сократив выбросы до 2025 года в 10 раз. Все новые мощности, предусматриваемые стратегией роста компании, уже включают в себя технологии, позволяющие улавливать 90% диоксида серы. На Кольском полуострове планируется закрыть два не поддающихся экологической модернизации цеха — плавильный в посёлке Никель и металлургический в Мончегорске, что позволит свести к нулю выбросы в трансграничной зоне, а также снизить до минимума воздействие на окружающую среду в Мончегорске. Уже в 2020 году планируется сокращение выбросов в 2 раза по сравнению с 2015 годом и в 7 раз — по итогам 2021 года. При значительном экологическом эффекте закрытие упомянутых производств не окажет существенного влияния на экономические показатели компании. Серный проект 2.0 в Норильске будет реализован поэтапно. Новая конфигурация позволит достигнуть гораздо более высокого уровня сокращения выбросов, чем предполагалось ранее. На первом этапе — к 2023 году — выбросы диоксида серы в Норильске будут сокращены на 45% по сравнению с 2015 годом, к 2025–му — на 90% (в 10 раз). Стратегическая цель здесь — снижение выбросов к 2030 году в 20 раз. «Норникелю» удалось найти решение, благодаря которому компания сможет сократить объём выбросов диоксида серы на двух основных производственных площадках до уровня лучших мировых стандартов. В перспективе — поэтапное снижение выбросов с суммарным объёмом инвестиций на экологические проекты в размере около 3,5 млрд долларов. По оценкам руководства компании, к 2030 году «Норникель» сможет поставлять на мировой рынок объёмы металлов платиновой группы, достаточные для производства 25–40 млн автокатализаторов, что в свою очередь снизит выбросы загрязняющих веществ в атмосферу примерно на 170–270 млн тонн. Дополнительно к этому заявленный рост производства высококачественного никеля позволит изготавливать 3,5–5,5 млн аккумуляторных блоков для электромобилей, что позволит снизить глобальные выбросы парниковых газов на 50–100 млн тонн. В тему Залог успеха Мурманский транспортный филиал «Норникеля», авиакомпания NordStar и аэропорт «Норильск» получили премии за лучшие показатели в области транспортной безопасности. Церемония вручения главной отраслевой премии состоялась в Москве в ходе научно–практической конференции «Формула транспортной безопасности. Закон. Знание. Практика». В номинации «Лучший перевозчик воздушного транспорта» победила авиакомпания NordStar, в номинации «Лучший субъект транспортной инфраструктуры морского и речного транспорта» — Мурманский транспортный филиал «Норникеля». Второе место в номинации «Лучший субъект транспортной инфраструктуры воздушного транспорта» занял аэропорт «Норильск». Главной темой конференции стало обсуждение последних законодательных изменений, непосредственно влияющих на перспективы развития отрасли. Были также подведены итоги приуроченных к Дню российской науки конкурсов лучших работ студентов и молодых учёных. Их авторы получили дипломы и премии. – Состоялся открытый диалог между представителями регулирующих госорганов и бизнеса, — отметил директор департамента корпоративной безопасности «Норникеля» Роман Гудов. — Такое общение позволяет сформулировать наиболее эффективные решения и предложения. Инициативы, с которыми выступают представители транспортных предприятий «Норникеля», всегда востребованы, поскольку у компании накоплен богатый опыт обеспечения безопасности в самых непростых географических и климатических условиях. Хочу подчеркнуть, что именно качественная подготовка молодых специалистов становится залогом дальнейшего развития страны. И для «Норникеля» вручение премий молодёжи — одна из форм корпоративной политики социальной ответственности. Инвестиции в человеческий капитал и в развитие — наш безусловный приоритет. К услугам норильчан Два фронт–офиса общего центра обслуживания (ОЦО) «Норникеля» откроются в первом квартале будущего года. Центр обслуживания будет предоставлять сотрудникам компании необходимый комплекс услуг по образцу МФЦ. Проекты ОЦО в Центральном районе (в здании бывшего ресторана «Красноярские столбы», Ленинский пр., 41) и Талнахе (бывшее кафе «Красные камни», позднее — детский клуб «Остров сокровищ», ул. Горняков, 12) были представлены в октябре на Градостроительном совете при главе Норильска. Работы в здании «Столбов» начались в середине августа и сейчас ведутся на всех трёх этажах. Строители также занимаются фасадным остеклением. Внутри смонтированы системы вентиляции, отопления — на 95%, электромонтажные работы выполнены на 90%. На этой неделе планируется приступить к чистовой отделке второго этажа. Также ожидается поставка оборудования (вентиляционного, серверных, охранно—пожарной системы сигнализации, видеокамер и другого), которое будет монтироваться уже после чистовой отделки помещений. В настоящий момент на объекте работают около 50 человек, часть сотрудников переведена на талнахский объект, где работы находятся примерно на таком же уровне исполнения (подрядчик — компания «ТПСС»). Опыт сотрудничества с этими подрядчиками у ЗФ большой, все работы строители всегда сдавали вовремя, так что и сейчас ожидания у заказчика оптимистичные. Сдать офисы планируется в первом квартале будущего года. В норильском офисе будут работать 65 специалистов, в талнахском — 55. На второй–третий квартал намечено благоустройство прилегающих территорий. Планируется разработать проект совместно с администрацией города, учтя при этом все пожелания жителей. В Талнахе, например, есть мысль обустроить небольшую парковку, поскольку здание расположено близко к проезжей части.

Марина Андриюк www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда В понедельник руководство компании представило инвестиционному сообществу актуализированную информацию по производственным и финансовым показателям, прогноз по рынку металлов, а также своё стратегическое видение вплоть до 2030 года. Заседание проходило в рамках ежегодного Дня инвестора. На нём присутствовали президент компании «Норникель» Владимир Потанин, первый вице–президент — операционный директор Сергей Дяченко, старший вице–президент — финансовый директор Сергей Малышев, старший вице–президент, зампред совета директоров «Норникеля» Андрей Бугров, директор департамента маркетинга Антон Берлин, вице–президент по стратегическому планированию Сергей Дубовицкий, а также председатель совета директоров «Норникеля» Гарет Пенни.Отказавшись от принятых ранее пятилетних программ, «Норникель» представил 10–летнюю программу развития. Стратегия предусматривает адекватный ответ на запрос рынка по увеличению производства базовых металлов компании: никеля, меди, палладия, платины. Она предполагает значительный рост капитальных вложений по всем переделам и инфраструктуре компании. Программа может привести к существенному росту бизнеса и капитализации компании.Для этого, в частности, предполагается удвоить добычу руды в Норильском промрайоне; оптимистичный сценарий — до 2,5 раза, что в абсолютных цифрах составляет до 40–45 млн тонн. В этот расчёт входит и рост добычи в Южном кластере, и постепенный ввод мощностей совместного предприятия с «Русской платиной».Также компания увеличит производство на всех рудниках Талнахского кластера, где уже проведена доразведка запасов. Планируется вывести на проектную мощность — 2,5 млн тонн руды в год — рудник «Скалистый». Предполагается значительно (до 9 млн тонн) увеличить добычу и на «исторических» рудниках Южного кластера, разрабатываемых практически с самого начала освоения норильских богатств. Чтобы быть готовым перерабатывать столь большие объёмы, предполагается провести модернизацию Талнахской обогатительной фабрики, добавив мощности на переработку/обогащение ещё 8 млн тонн руды. Компания рассматривает также возможность модернизации Норильской обогатительной фабрики на основе освоенных на ТОФ технологий — для переработки объёмов растущей добычи Южного кластера.Рост добычи приведёт к росту переработки концентратов на металлургических мощностях и обеспечит примерно на 30–50% рост производства базовых металлов компании в обозначенной 10–летней перспективе.Всё это в ближайшие годы приведёт к значительному росту (примерно вдвое) инвестиций компании в капитальные проекты. Затраты возрастут с базовых 1,5 млрд долларов до 3,5–4 млрд долларов в 2022–2025 гг.Также руководство компании поделилось планами относительно улучшения экологии в регионах присутствия. В частности, ещё до окончания нового 10–летнего цикла «Норникель» обязуется ввести в строй экологические мощности, способные обеспечить кардинальное снижение нагрузки на окружающую среду. 3,5 млрд долларов будут потрачены на экологические проекты, которые в первую очередь предполагают снижение выбросов диоксида серы — основного загрязнителя атмосферы на площадках компании. «Норникель» стремится встать на один уровень с лидерами отрасли, сократив выбросы до 2025 года в 10 раз. Все новые мощности, предусматриваемые стратегией роста компании, уже включают в себя технологии, позволяющие улавливать 90% диоксида серы.На Кольском полуострове планируется закрыть два не поддающихся экологической модернизации цеха — плавильный в посёлке Никель и металлургический в Мончегорске, что позволит свести к нулю выбросы в трансграничной зоне, а также снизить до минимума воздействие на окружающую среду в Мончегорске. Уже в 2020 году планируется сокращение выбросов в 2 раза по сравнению с 2015 годом и в 7 раз — по итогам 2021 года. При значительном экологическом эффекте закрытие упомянутых производств не окажет существенного влияния на экономические показатели компании.Серный проект 2.0 в Норильске будет реализован поэтапно. Новая конфигурация позволит достигнуть гораздо более высокого уровня сокращения выбросов, чем предполагалось ранее. На первом этапе — к 2023 году — выбросы диоксида серы в Норильске будут сокращены на 45% по сравнению с 2015 годом, к 2025–му — на 90% (в 10 раз). Стратегическая цель здесь — снижение выбросов к 2030 году в 20 раз.«Норникелю» удалось найти решение, благодаря которому компания сможет сократить объём выбросов диоксида серы на двух основных производственных площадках до уровня лучших мировых стандартов. В перспективе — поэтапное снижение выбросов с суммарным объёмом инвестиций на экологические проекты в размере около 3,5 млрд долларов.По оценкам руководства компании, к 2030 году «Норникель» сможет поставлять на мировой рынок объёмы металлов платиновой группы, достаточные для производства 25–40 млн автокатализаторов, что в свою очередь снизит выбросы загрязняющих веществ в атмосферу примерно на 170–270 млн тонн. Дополнительно к этому заявленный рост производства высококачественного никеля позволит изготавливать 3,5–5,5 млн аккумуляторных блоков для электромобилей, что позволит снизить глобальные выбросы парниковых газов на 50–100 млн тонн.

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