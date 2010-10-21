[Индекс номера 178 (22.11.2019)]

 Призвание 
Метрология отношений

Лаборатория по ремонту газоанализаторов — далеко не самый крупный участок в подразделении «Норильскавтоматика» «Норильскникельремонта» — в штате меньше 10 человек, но все они выполняют не просто ответственную, а без преувеличения жизненно важную работу.
Андрей Грак и его коллеги не только ремонтируют газоанализаторы, но и проводят их поверку
Ведущий инженер лаборатории Андрей Грак трудится в данной отрасли в Норильске с 1994 года, и за это время смог не только глубоко проникнуться делом, но и стать настоящим норильчанином. Город ему сразу понравился, жизнь в заполярном Норильске, по словам Андрея, рождает массу интересных мыслей.
Точнее некуда
Здесь военному инженеру по радиоэлектронике пригодилась его специальность: он в своё время, пойдя по стопам отца, окончил высшее командное военное училище. Говорит, служба в отдалённом районе Архангельской области, куда его, молодого офицера, направили после училища, дала немало в плане профессионального опыта. Да и жизненного тоже.
Сегодняшняя работа Андрея Грака и его коллег — это ремонт приборов, контролирующих содержание в окружающей среде газов, примесей, в том числе кислорода в воздухе. От показаний этих приборов зависит безопасная деятельность человека на производстве и даже его жизнь. Ведущий инженер лаборатории говорит, что просто отремонтировать вышедший из строя прибор — это ещё полдела. Каждый из аппаратов имеет своё назначение, обусловленное разновидностью обрабатываемого вещества и его количеством, местом использования прибора и некоторыми другими факторами.
На складе лаборатории можно увидеть самые разные промышленные газоанализаторы: например, размером с приличный чемодан — с медного завода, и карманные, не больше футляра для очков или сигаретной пачки, — для горняков. В лаборатории приборы не только ремонтируют, но и регулярно проводят их плановую поверку. Ведь для того чтобы газоанализаторы выдавали точные параметры, их требуется регулировать до установленных стандартов в определённый срок. Газоанализаторов разного типа и назначения в лабораторию привозят до двух тысяч штук в год.
– Межповерочные интервалы существуют на каждый тип измерений, — поясняет Андрей Грак. — Это применимо и в отношении вольтметра, и простой линейки. Так же и с газоанализаторами — их поверяют раз в полгода–год — в зависимости от типа прибора. Мы же их и калибруем, то есть настраиваем. Даже если прибор долго не используют, у него всё равно «уходят параметры», потому что производители в приборах используют химические, термические, электрические элементы.
Важно не только поменять элементы в датчиках газоанализаторов, но и отрегулировать, провести ряд специальных мероприятий — «раскачать», как говорят инженеры. А потом ещё и проверить, как прибор будет работать.
Нашли себя
Все эти процедуры специалисты лаборатории проделывают с неизменной тщательностью. По словам Андрея Грака, коллектив у них проверенный, сплочённый. Здесь трудятся люди, которые нашли себя в этой профессии. Практически все — специалисты по контрольно–измерительным приборам и автоматике (КИПиА) с немалым опытом.
Говорят, истинного киповца можно определить по тому, что тот почти всегда «думает о чём–то своём» — то есть о каком–то приборе. Так что, как утверждает Андрей, его товарищи всегда заняты делом. Шутки шутками, но, когда кто–то из коллег ходит задумчивый, это всех сразу настораживает. Коллектив у них очень дружный, и ничья проблема не остаётся без внимания. Важно — прислушиваться к своим товарищам и самому быть услышанным, говорит Андрей. И это у них получается, уверен он.
А ещё их объединяет спорт. Например, Андрей Грак является членом сборной «Норильскникельремонта» по лёгкой атлетике и лыжным гонкам, выступает как в молодёжной команде, так и ветеранской. Получил немало медалей на спартакиадах компании.
– Отношения между людьми на Севере — особая материя, — считает он. Да и сам Норильск — уникальный город, его нужно беречь, всемерно поддерживать и развивать.

В тему

Инженерная мысль
В «Норильскникельремонте» подвели итоги конкурса профессионального мастерства на звание «Лучший разработчик проекта производства работ».
Конкурс проводился среди инженеров структурных подразделений предприятия для стимулирования работников к повышению квалификации, качества, эффективности и результативности труда.
Этот конкурс можно назвать самым продолжительным из всех ранее проводившихся, и среди ИТР он проводился впервые. Традиционно такие состязания по профмастерству организовывались на производстве среди рабочих специальностей и длились максимум день, но для проверки уровня подготовки инженерно–технических работников этого времени явно недостаточно.
Первый этап конкурса — тестирование — состоялся ещё 6 сентября. На втором этапе конкурсантам предоставили возможность выбора технического задания для разработки ППР из реестра, которое входило в их рабочие графики. На его выполнение, включая согласование и утверждение ответственными лицами, отводилось две недели. Ещё две недели комиссия проверяла и оценивала работы согласно критериям качества по тридцатибалльной шкале.
В тройку призёров вошли участнки, набравшие наибольшее количество баллов. После подведения итогов победителем была признана Ксения Захарова из треста «Норильскшахтсервис». Второе место — у Руслана Чернова из «Норильскэнергоремонта». Почётная бронза у Валентины Иванько, также специалиста треста «Норильскшахтсервис».

Уверенный старт
Продолжаются игры чемпионата и первенства Норильска по мини–футболу. В числе лидеров Первой лиги — прошлогодний победитель — «Ремонтник».
В розыгрыше этого сезона принимают участие 22 команды, по спортивному принципу поделённые на две лиги — Первую и Вторую. Матчи проходят на всех основных игровых площадках Норильска: во Дворце спорта «Арктика», в ДФК, БОКМО, Домах спорта «Талнах» и «Кайеркан», а также в Дудинке. Завершится сезон в апреле – мае.
В сильнейшей лиге — Первой (чемпионат) — участвуют восемь команд: помимо «Ремонтника», представляющего предприятие «Норильскникельремонт», это «Арктика», «Медный завод», «Мотор», «Строитель», «Океан», «Надежда» и молодёжная команда МФК «Норильский никель» — «Норникель–М». Лучших выявят в два круга. По итогам трёх туров лидерство между собой делят «Ремонтник», «Медный завод» и «Океан», набравшие по семь очков.
Во Второй лиге (первенство) принимают участие 14 команд, среди которых и вторая дружина «Норильскникельремонта» — «Ремонтник–2». Там встречи только стартовали — был сыгран первый тур, а победителя и призёров выявят в один круг.
Кроме того, все участники сезона разыграют и Кубок Норильска, который традиционно проводится по олимпийской системе.
Напомним, что действующим чемпионом Норильска — победителем Первой лиги, а также обладателем Кубка города прошлого сезона является «Ремонтник». Серебро сезона 2018/2019 досталось «Надежде», бронза — команде «Норникель–М».
– Сезон только начался, но уже можно предположить, что в этот раз борьба будет ещё более принципиальной, — считает лучший бомбардир прошлого сезона, игрок «Ремонтника» Наил Гусейнов. — Как и в прошлом сезоне, наши главные соперники — «Надежда» и «Океан». Хорошо усилил состав «Медный завод». Не нужно списывать со счетов и «Норникель–М» — резерв главной городской команды. Конкуренция в норильском мини–футболе растёт, что, безусловно, радует. Мы два года подряд были первыми, надеемся и в этот раз повторить свой успех.

Денис Кожевников
Фото Дениса КОЖЕВНИКОВА
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Призвание 
Лаборатория по ремонту газоанализаторов — далеко не самый крупный участок в подразделении «Норильскавтоматика» «Норильскникельремонта» — в штате меньше 10 человек, но все они выполняют не просто ответственную, а без преувеличения жизненно важную работу.

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