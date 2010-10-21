

[Индекс номера 178 (22.11.2019)]



Призвание

Метрология отношений

Лаборатория по ремонту газоанализаторов — далеко не самый крупный участок в подразделении «Норильскавтоматика» «Норильскникельремонта» — в штате меньше 10 человек, но все они выполняют не просто ответственную, а без преувеличения жизненно важную работу.

Андрей Грак и его коллеги не только ремонтируют газоанализаторы, но и проводят их поверку Ведущий инженер лаборатории Андрей Грак трудится в данной отрасли в Норильске с 1994 года, и за это время смог не только глубоко проникнуться делом, но и стать настоящим норильчанином. Город ему сразу понравился, жизнь в заполярном Норильске, по словам Андрея, рождает массу интересных мыслей. Точнее некуда Здесь военному инженеру по радиоэлектронике пригодилась его специальность: он в своё время, пойдя по стопам отца, окончил высшее командное военное училище. Говорит, служба в отдалённом районе Архангельской области, куда его, молодого офицера, направили после училища, дала немало в плане профессионального опыта. Да и жизненного тоже. Сегодняшняя работа Андрея Грака и его коллег — это ремонт приборов, контролирующих содержание в окружающей среде газов, примесей, в том числе кислорода в воздухе. От показаний этих приборов зависит безопасная деятельность человека на производстве и даже его жизнь. Ведущий инженер лаборатории говорит, что просто отремонтировать вышедший из строя прибор — это ещё полдела. Каждый из аппаратов имеет своё назначение, обусловленное разновидностью обрабатываемого вещества и его количеством, местом использования прибора и некоторыми другими факторами. На складе лаборатории можно увидеть самые разные промышленные газоанализаторы: например, размером с приличный чемодан — с медного завода, и карманные, не больше футляра для очков или сигаретной пачки, — для горняков. В лаборатории приборы не только ремонтируют, но и регулярно проводят их плановую поверку. Ведь для того чтобы газоанализаторы выдавали точные параметры, их требуется регулировать до установленных стандартов в определённый срок. Газоанализаторов разного типа и назначения в лабораторию привозят до двух тысяч штук в год. – Межповерочные интервалы существуют на каждый тип измерений, — поясняет Андрей Грак. — Это применимо и в отношении вольтметра, и простой линейки. Так же и с газоанализаторами — их поверяют раз в полгода–год — в зависимости от типа прибора. Мы же их и калибруем, то есть настраиваем. Даже если прибор долго не используют, у него всё равно «уходят параметры», потому что производители в приборах используют химические, термические, электрические элементы. Важно не только поменять элементы в датчиках газоанализаторов, но и отрегулировать, провести ряд специальных мероприятий — «раскачать», как говорят инженеры. А потом ещё и проверить, как прибор будет работать. Нашли себя Все эти процедуры специалисты лаборатории проделывают с неизменной тщательностью. По словам Андрея Грака, коллектив у них проверенный, сплочённый. Здесь трудятся люди, которые нашли себя в этой профессии. Практически все — специалисты по контрольно–измерительным приборам и автоматике (КИПиА) с немалым опытом. Говорят, истинного киповца можно определить по тому, что тот почти всегда «думает о чём–то своём» — то есть о каком–то приборе. Так что, как утверждает Андрей, его товарищи всегда заняты делом. Шутки шутками, но, когда кто–то из коллег ходит задумчивый, это всех сразу настораживает. Коллектив у них очень дружный, и ничья проблема не остаётся без внимания. Важно — прислушиваться к своим товарищам и самому быть услышанным, говорит Андрей. И это у них получается, уверен он. А ещё их объединяет спорт. Например, Андрей Грак является членом сборной «Норильскникельремонта» по лёгкой атлетике и лыжным гонкам, выступает как в молодёжной команде, так и ветеранской. Получил немало медалей на спартакиадах компании. – Отношения между людьми на Севере — особая материя, — считает он. Да и сам Норильск — уникальный город, его нужно беречь, всемерно поддерживать и развивать.

В тему

Инженерная мысль В «Норильскникельремонте» подвели итоги конкурса профессионального мастерства на звание «Лучший разработчик проекта производства работ». Конкурс проводился среди инженеров структурных подразделений предприятия для стимулирования работников к повышению квалификации, качества, эффективности и результативности труда. Этот конкурс можно назвать самым продолжительным из всех ранее проводившихся, и среди ИТР он проводился впервые. Традиционно такие состязания по профмастерству организовывались на производстве среди рабочих специальностей и длились максимум день, но для проверки уровня подготовки инженерно–технических работников этого времени явно недостаточно. Первый этап конкурса — тестирование — состоялся ещё 6 сентября. На втором этапе конкурсантам предоставили возможность выбора технического задания для разработки ППР из реестра, которое входило в их рабочие графики. На его выполнение, включая согласование и утверждение ответственными лицами, отводилось две недели. Ещё две недели комиссия проверяла и оценивала работы согласно критериям качества по тридцатибалльной шкале. В тройку призёров вошли участнки, набравшие наибольшее количество баллов. После подведения итогов победителем была признана Ксения Захарова из треста «Норильскшахтсервис». Второе место — у Руслана Чернова из «Норильскэнергоремонта». Почётная бронза у Валентины Иванько, также специалиста треста «Норильскшахтсервис».

Уверенный старт Продолжаются игры чемпионата и первенства Норильска по мини–футболу. В числе лидеров Первой лиги — прошлогодний победитель — «Ремонтник». В розыгрыше этого сезона принимают участие 22 команды, по спортивному принципу поделённые на две лиги — Первую и Вторую. Матчи проходят на всех основных игровых площадках Норильска: во Дворце спорта «Арктика», в ДФК, БОКМО, Домах спорта «Талнах» и «Кайеркан», а также в Дудинке. Завершится сезон в апреле – мае. В сильнейшей лиге — Первой (чемпионат) — участвуют восемь команд: помимо «Ремонтника», представляющего предприятие «Норильскникельремонт», это «Арктика», «Медный завод», «Мотор», «Строитель», «Океан», «Надежда» и молодёжная команда МФК «Норильский никель» — «Норникель–М». Лучших выявят в два круга. По итогам трёх туров лидерство между собой делят «Ремонтник», «Медный завод» и «Океан», набравшие по семь очков. Во Второй лиге (первенство) принимают участие 14 команд, среди которых и вторая дружина «Норильскникельремонта» — «Ремонтник–2». Там встречи только стартовали — был сыгран первый тур, а победителя и призёров выявят в один круг. Кроме того, все участники сезона разыграют и Кубок Норильска, который традиционно проводится по олимпийской системе. Напомним, что действующим чемпионом Норильска — победителем Первой лиги, а также обладателем Кубка города прошлого сезона является «Ремонтник». Серебро сезона 2018/2019 досталось «Надежде», бронза — команде «Норникель–М». – Сезон только начался, но уже можно предположить, что в этот раз борьба будет ещё более принципиальной, — считает лучший бомбардир прошлого сезона, игрок «Ремонтника» Наил Гусейнов. — Как и в прошлом сезоне, наши главные соперники — «Надежда» и «Океан». Хорошо усилил состав «Медный завод». Не нужно списывать со счетов и «Норникель–М» — резерв главной городской команды. Конкуренция в норильском мини–футболе растёт, что, безусловно, радует. Мы два года подряд были первыми, надеемся и в этот раз повторить свой успех.

Денис Кожевников Фото Дениса КОЖЕВНИКОВА www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Ведущий инженер лаборатории Андрей Грак трудится в данной отрасли в Норильске с 1994 года, и за это время смог не только глубоко проникнуться делом, но и стать настоящим норильчанином. Город ему сразу понравился, жизнь в заполярном Норильске, по словам Андрея, рождает массу интересных мыслей.Здесь военному инженеру по радиоэлектронике пригодилась его специальность: он в своё время, пойдя по стопам отца, окончил высшее командное военное училище. Говорит, служба в отдалённом районе Архангельской области, куда его, молодого офицера, направили после училища, дала немало в плане профессионального опыта. Да и жизненного тоже.Сегодняшняя работа Андрея Грака и его коллег — это ремонт приборов, контролирующих содержание в окружающей среде газов, примесей, в том числе кислорода в воздухе. От показаний этих приборов зависит безопасная деятельность человека на производстве и даже его жизнь. Ведущий инженер лаборатории говорит, что просто отремонтировать вышедший из строя прибор — это ещё полдела. Каждый из аппаратов имеет своё назначение, обусловленное разновидностью обрабатываемого вещества и его количеством, местом использования прибора и некоторыми другими факторами.На складе лаборатории можно увидеть самые разные промышленные газоанализаторы: например, размером с приличный чемодан — с медного завода, и карманные, не больше футляра для очков или сигаретной пачки, — для горняков. В лаборатории приборы не только ремонтируют, но и регулярно проводят их плановую поверку. Ведь для того чтобы газоанализаторы выдавали точные параметры, их требуется регулировать до установленных стандартов в определённый срок. Газоанализаторов разного типа и назначения в лабораторию привозят до двух тысяч штук в год.– Межповерочные интервалы существуют на каждый тип измерений, — поясняет Андрей Грак. — Это применимо и в отношении вольтметра, и простой линейки. Так же и с газоанализаторами — их поверяют раз в полгода–год — в зависимости от типа прибора. Мы же их и калибруем, то есть настраиваем. Даже если прибор долго не используют, у него всё равно «уходят параметры», потому что производители в приборах используют химические, термические, электрические элементы.Важно не только поменять элементы в датчиках газоанализаторов, но и отрегулировать, провести ряд специальных мероприятий — «раскачать», как говорят инженеры. А потом ещё и проверить, как прибор будет работать.Все эти процедуры специалисты лаборатории проделывают с неизменной тщательностью. По словам Андрея Грака, коллектив у них проверенный, сплочённый. Здесь трудятся люди, которые нашли себя в этой профессии. Практически все — специалисты по контрольно–измерительным приборам и автоматике (КИПиА) с немалым опытом.Говорят, истинного киповца можно определить по тому, что тот почти всегда «думает о чём–то своём» — то есть о каком–то приборе. Так что, как утверждает Андрей, его товарищи всегда заняты делом. Шутки шутками, но, когда кто–то из коллег ходит задумчивый, это всех сразу настораживает. Коллектив у них очень дружный, и ничья проблема не остаётся без внимания. Важно — прислушиваться к своим товарищам и самому быть услышанным, говорит Андрей. И это у них получается, уверен он.А ещё их объединяет спорт. Например, Андрей Грак является членом сборной «Норильскникельремонта» по лёгкой атлетике и лыжным гонкам, выступает как в молодёжной команде, так и ветеранской. Получил немало медалей на спартакиадах компании.– Отношения между людьми на Севере — особая материя, — считает он. Да и сам Норильск — уникальный город, его нужно беречь, всемерно поддерживать и развивать.

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