

[Индекс номера 178 (22.11.2019)]



Другие берега

В зените мечты

В Норильске побывали участники международного культурного проекта FusioNNow, реализуемого «Норникелем». Восемь человек из Португалии, Саудовской Аравии, Великобритании, Египта, Омана, Мексики, Киргизии и России стали частью команды Ethno Fashion Tour. Нам удалось поговорить с одним из них, португальцем Жуау Бернардино, который в Россию мечтал попасть с детства.

Жуау Бернардино • Жуау Бернардино. Известный в Португалии и других европейских странах дизайнер и фотограф. Уроженец Лиссабона. Сегодня живёт в Порту. Женат. Воспитывает двоих детей. • Один из самых влиятельных блогеров в своей стране: у него больше 100 тысяч подписчиков. С ним сотрудничают производители фотооборудования — он продвигает их продукцию. • В своём инстаграме Жуау так отозвался о нашем городе: «Жизнь на вечной мерзлоте. Творчество, стойкость и тёплые сердца. Слова подводят меня, Норильск». «Сумасшедший» – говорят о Жуау – Жуау, откуда такой интерес к нашей стране? – О России я узнал из рассказов бабушки и дедушки, которые ездили в Москву на Олимпиаду–80. Они тогда сделали много снимков столицы и её жителей, которые я очень любил рассматривать. А благодаря тому, что они привезли мне в подарок фотоаппарат «Зенит», специально выпущенный к Олимпийским играм, я увлёкся фотографией. И снимал на эту камеру 20 лет. Кстати, фотоаппарат всё ещё в рабочем состоянии, удивительно выносливая и надёжная техника. – Как сегодня в Португалии относятся к России и россиянам? – Если честно, настороженно. Оно и немудрено, ведь наша страна входит в Евросоюз, с которым у вашего государства напряжённые отношения. К тому же побывавшие в Москве соотечественники пишут в соцсетях, что это город потребителей. Я был в столице пару дней, когда летел сюда, и понял, что, возможно, такое впечатление у людей сложилось из–за огромных магазинов, изобилия рекламы товаров и множества дорогих машин. Если бы обычные португальцы побывали в Норильске, они бы думали по–другому. Исполнилась мечта индустриального фотографа – снимок сделан на заводе металлургического гиганта – А что вы расскажете о Норильске? – Это не так–то просто, мне не хватит слов, чтобы выразить всё восхищение вашим городом, не похожим ни на какой другой в мире, а я много где побывал. Меня привлекает архитектура середины ХХ века, и вид Норильска порадовал — все дома очень разные. Поразительно, что много разноцветных зданий, — не ожидаешь от города, построенного на вечной мерзлоте, такой яркости, праздничности. Хотя и суровых пейзажей тоже хватает. Здесь рай для фотографа. И для тех, кто хочет удивиться. Но больше всего меня поразило, что у жителей такого холодного края такие тёплые сердца. Все, с кем я общался, очень живые, приветливые, доброжелательные. Даже прохожие, видя, что я хочу их сфотографировать, останавливаются, улыбаются, позируют. Ещё меня удивило то, что у вас есть фотоклуб «Таймыр», где собираются единомышленники — у нас общение людей, увлечённых одним делом, происходит в основном посредством соцсетей. И здорово, что я, мои коллеги–фотографы из Омана и Саудовской Аравии и участники норильского фотоклуба смогли обменяться опытом — мы все вместе поснимали, а потом на площадке FabLab продемонстрировали свои работы. Жители Португалии, Саудовской Аравии и Омана встретились на севере России – Знали ли вы о нашем городе до приезда сюда? – Да. Мне на просторах интернета попадались снимки норильских фотографов, и я, рассматривая городские и индустриальные пейзажи, думал, хорошо бы самому всё это запечатлеть. Но не знал, осуществимо ли это — забраться так далеко на Север. И вдруг увидел информацию о проекте FusioNNow... Рассказав на своей странице в Facebook, как того требовали условия конкурса, почему хочу попасть на Север, я оказался в числе участников. – И чем вас так привлёк Север? – Я написал тогда, что для меня сегодня самым важным стало через фотографию рассказать истории людей разных профессий — рыбака, строителя, работника нефтеперерабатывающего завода и так далее. Я могу часами стоять на причале, в цеху, аэропорту, чтобы запечатлеть индустриальный ландшафт и то, как в него вписывается человек, как побеждает стихию. Бывает, фотографии, сделанные мной на промышленных объектах, используются для рекламы: например, я отснял весь процесс производства рыбных консервов, портвейна. И теперь очень хочу отправиться на Крайний Север, чтобы показать всему миру, как стойкость и сила людей позволяют процветать им в таких сложных условиях. Когда я узнал, что поеду в Ethno Fashion Tour и побываю в Норильске и Дудинке на этнофестивале «Большой Аргиш», я несказанно обрадовался — культура коренных жителей меня тоже очень интересует. Но предел мечтаний — посетить предприятия такого гиганта, как «Норникель». И сегодня фотографии, сделанные мною на медном заводе, собирают восторженные отзывы в инстаграме. А некоторые мои подписчики теперь тоже хотят отправиться в путешествие на Север. Делясь впечатлениями о Норильске, Жуау был эмоционален – Что вы хотели у нас снять, но не смогли? – Я снял даже больше, чем рассчитывал. Боялся, что могут помешать мороз, снег, темнота, но всё получилось. Из того, что не попало в кадр, потому что я видел это лишь из окна автобуса, — брошенные дома недалеко от аэропорта и два песца, бегущие вдоль дороги. – У вас была интернациональная команда. Нашли общий язык? – Конечно. Языкового барьера не было, так как все участники в той или иной степени владеют английским. К тому же нас объединило желание оказаться на Севере, и мы быстро подружились. Будем продолжать общаться в соцсетях. И здорово было здесь попробовать не только северную кухню, но и мексиканскую, оманскую: Лили привезла мексиканскую настойку mezkal, а Анас — оманскую халву из мёда, шафрана, куркумы и корицы. – Вы хотели бы вернуться в Норильск? – О, да!

Надежда Сидор Фото Леонида ПРЯДКО, Ирины ЯРИНСКОЙ, Жуау Бернардино и из архива FusioNNow www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда – О России я узнал из рассказов бабушки и дедушки, которые ездили в Москву на Олимпиаду–80. Они тогда сделали много снимков столицы и её жителей, которые я очень любил рассматривать. А благодаря тому, что они привезли мне в подарок фотоаппарат «Зенит», специально выпущенный к Олимпийским играм, я увлёкся фотографией. И снимал на эту камеру 20 лет. Кстати, фотоаппарат всё ещё в рабочем состоянии, удивительно выносливая и надёжная техника.– Если честно, настороженно. Оно и немудрено, ведь наша страна входит в Евросоюз, с которым у вашего государства напряжённые отношения. К тому же побывавшие в Москве соотечественники пишут в соцсетях, что это город потребителей. Я был в столице пару дней, когда летел сюда, и понял, что, возможно, такое впечатление у людей сложилось из–за огромных магазинов, изобилия рекламы товаров и множества дорогих машин. Если бы обычные португальцы побывали в Норильске, они бы думали по–другому.– Это не так–то просто, мне не хватит слов, чтобы выразить всё восхищение вашим городом, не похожим ни на какой другой в мире, а я много где побывал. Меня привлекает архитектура середины ХХ века, и вид Норильска порадовал — все дома очень разные. Поразительно, что много разноцветных зданий, — не ожидаешь от города, построенного на вечной мерзлоте, такой яркости, праздничности. Хотя и суровых пейзажей тоже хватает. Здесь рай для фотографа. И для тех, кто хочет удивиться. Но больше всего меня поразило, что у жителей такого холодного края такие тёплые сердца. Все, с кем я общался, очень живые, приветливые, доброжелательные. Даже прохожие, видя, что я хочу их сфотографировать, останавливаются, улыбаются, позируют. Ещё меня удивило то, что у вас есть фотоклуб «Таймыр», где собираются единомышленники — у нас общение людей, увлечённых одним делом, происходит в основном посредством соцсетей. И здорово, что я, мои коллеги–фотографы из Омана и Саудовской Аравии и участники норильского фотоклуба смогли обменяться опытом — мы все вместе поснимали, а потом на площадке FabLab продемонстрировали свои работы.– Да. Мне на просторах интернета попадались снимки норильских фотографов, и я, рассматривая городские и индустриальные пейзажи, думал, хорошо бы самому всё это запечатлеть. Но не знал, осуществимо ли это — забраться так далеко на Север. И вдруг увидел информацию о проекте FusioNNow... Рассказав на своей странице в Facebook, как того требовали условия конкурса, почему хочу попасть на Север, я оказался в числе участников.– Я написал тогда, что для меня сегодня самым важным стало через фотографию рассказать истории людей разных профессий — рыбака, строителя, работника нефтеперерабатывающего завода и так далее. Я могу часами стоять на причале, в цеху, аэропорту, чтобы запечатлеть индустриальный ландшафт и то, как в него вписывается человек, как побеждает стихию. Бывает, фотографии, сделанные мной на промышленных объектах, используются для рекламы: например, я отснял весь процесс производства рыбных консервов, портвейна. И теперь очень хочу отправиться на Крайний Север, чтобы показать всему миру, как стойкость и сила людей позволяют процветать им в таких сложных условиях. Когда я узнал, что поеду в Ethno Fashion Tour и побываю в Норильске и Дудинке на этнофестивале «Большой Аргиш», я несказанно обрадовался — культура коренных жителей меня тоже очень интересует. Но предел мечтаний — посетить предприятия такого гиганта, как «Норникель». И сегодня фотографии, сделанные мною на медном заводе, собирают восторженные отзывы в инстаграме. А некоторые мои подписчики теперь тоже хотят отправиться в путешествие на Север.– Я снял даже больше, чем рассчитывал. Боялся, что могут помешать мороз, снег, темнота, но всё получилось. Из того, что не попало в кадр, потому что я видел это лишь из окна автобуса, — брошенные дома недалеко от аэропорта и два песца, бегущие вдоль дороги.– Конечно. Языкового барьера не было, так как все участники в той или иной степени владеют английским. К тому же нас объединило желание оказаться на Севере, и мы быстро подружились. Будем продолжать общаться в соцсетях. И здорово было здесь попробовать не только северную кухню, но и мексиканскую, оманскую: Лили привезла мексиканскую настойку mezkal, а Анас — оманскую халву из мёда, шафрана, куркумы и корицы.– О, да!

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