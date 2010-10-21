

[Индекс номера 178 (22.11.2019)]



Другие берега

Малина, а не жизнь

Медведица Марфа, которую нашли в Норильске в середине июня, отметит свой первый День белого медведя в парке флоры и фауны «Роев ручей». На праздник для Марфы и других мишек зоологи готовят специальный торт. Масс–медиа не упускают возможности рассказать о том, как живут краснокнижные звери.





Цветущий, оптимистичный зверь! Традиционно Международный день полярного медведя отмечают в феврале, но в «Роевом ручье» стало доброй традицией праздновать его в конце ноября: в эти дни 17 лет назад здесь появился первый белый медведь по кличке Седов. Свой первый День белого медведя в этом году отметит и Марфа, которая за прошедшие месяцы заметно похорошела и совсем не пугается посетителей, сообщают Дела.ru. Она набрала почти 70 килограммов. Сейчас её вес составляет почти 180 кило. «Длительное время четырёхлапая «анорексичка» не могла набрать вес. Но парни и девушки из «Роева ручья» — настоящие профессионалы своего дела. Вот как норильчанка, которую в результате народного голосования предложили назвать Марфой, выглядит сегодня! Цветущий, оптимистичный зверь!» — цитирует издание слова директора зоопарка Андрея Горбаня. Директор «Роева ручья» отметил, что психика у медведицы устойчива: она полностью социализировалась и спокойно воспринимает людей.





Кто покинет Красноярск? О том, что для Марфы отстроили собственный вольер, сообщает краевой телеканал. «Теперь это уже не хрупкий «найдёныш из Норильска», а вполне упитанная Марфа, довольная и слегка разбалованная вниманием проказница», — рассказывают в группе «Роева ручья» «ВКонтакте». Однако до сих пор не принято решение, останется ли самочка в Красноярске. Сейчас в «Роевом ручье» живут четыре взрослых белых медведя — Феликс, Аврора, Урсула и Марфа. Кроме того, из Геленджика в скором времени должны вернуть старшего из полярных зверей — Командора Седова. Кого–то придётся отправить в другие зоопарки. Но пока, по словам Горбаня, думать об этом рано.





Вместо бассейна — снежные ванны В День белого медведя гостям «Роева ручья» обещают интересный аттракцион: зоологи готовят для мишек специальный торт. А вот купание полярных мишек посетители уже не смогут лицезреть: две недели назад воду в бассейнах вольеров слили. Впрочем, в этом году благодаря тёплой погоде купальный сезон и так длился довольно долго. В пресс–службе «Роева ручья» назвали это рекордом, который установлен впервые за всю историю парка флоры и фауны. «Бьём все рекорды. Бассейны всё ещё наполнены, медведи купаются, а мы следим за ночными температурами. Как только ночью установится стабильный минус, вода будет слита, а звери приготовятся к принятию снежных ванн», — рассказали представители парка в начале ноября интернет–газете Newslab.ru.





Пахнет вкусно рыбий жир Превратить будни медведей в праздник решила красноярская компания «ТехПолимер», которая по специальному заказу «Общества дикой природы» и при поддержке «Роснефти» изготовила эксклюзивные игрушки, сообщает издание plastinfo. Они представляют собой большие пластмассовые цилиндры с отверстиями и потайными капсулами, в которые зоологи закладывают лакомства, части ароматных растений, тряпочки, смоченные рыбьим жиром или пропитанные другими интересными для медведей запахами. Белым медведям Авроре, Феликсу и Урсуле новые игрушки пришлись по вкусу, сообщает портал. Урсулу больше всего заинтересовал запах рыбьего жира, который она обожает, Авроре понравилась игрушка с травой внутри. Всего «Общество дикой природы» сделало заказ на 64 игрушки — 32 шара и 32 цилиндра, которые переданы во все зоопарки России, где содержатся белые медведи.





Европейский вариант Полярные медведи — визитная карточка красноярского зоопарка. Необходимо расширить апартаменты для мишек, решили в «Роевом ручье». Строительство началось год назад. Предполагается, что посетители смогут наблюдать за животными не через решётки, как сейчас, а через стекло или ров. «Вольер будет представлять собой территорию с тремя бассейнами. Сюда в следующем году, после окончания договора передержки с зоопарком Геленджика, поселят белого медведя Седова, когда–то подаренного Александром Хлопонининым», — рассказали ngs24.ru представители «Роева ручья». Как объясняют подрядчики, им предстоит смонтировать 33 смотровые панели, 22 из них — надводные, ещё восемь — подводные. Три панели погружены в воду частично, через них посетители увидят и подводную, и надводную жизнь медведей одновременно, как в лучших зоопарках мира. Свой взгляд Елена Попова, журналист, внештатный автор «ЗП» В детстве я очень любила смотреть «Умку» — мультфильм о дружбе белого медвежонка и мальчика. Но в силу возраста я не могла тогда предположить, что сказка вполне может стать реальностью. Всего через несколько лет после выхода на экраны советского мультика про Умку в норильской квартире режиссёра Юрия Ледина и его жены поселилась белая медведица Айка. Эта трогательная история, случившаяся в начале 1970–х, прогремела на весь мир. Норильчанин привёз медвежонка, которого отказалась кормить мать, из зоопарка города Николаева. Выхаживал дома манной кашей. Дочь супругов Лединых Вероника позже вспоминала: родители никогда не боялись оставлять её со зверем одну. Айка не проявляла агрессии. На улицу медведица ходила с отцом — режиссёр брал её с собой везде. Что объяснимо: белые медвежата неотлучно находятся с родителями первые два года, а Юрия и его жену Людмилу зверь воспринимал именно как семью. С ними Айка отправилась и в полугодовую экспедицию в Арктику, а затем вернулась в Норильск — дикие медведи её не приняли. С людьми Айке было привычнее. Но, с другой стороны, и оставлять зверя в городе было нельзя: 300–килограммовая медведица уже не помещалась в квартире Лединых. Поиски решения проблемы были долгими и сложными. Появился шанс устроить её в Берлинский зоопарк. Хеппи–энда, к сожалению, не случилось: когда Айку разлучили с «папой», она двое суток не переставая выла. В Германии медведица прожила только год: по официальной версии — погибла, сорвавшись с искусственной скалы в вольере, чему не поверил Ледин. Своеобразным напоминанием об этой уникальной истории сегодня служит скульптура медведицы на площади Металлургов, недалеко от дома Лединых. Кто из жителей города не знает её? Что интересно, на гербе нашего города белый медведь тоже появился в 1972 году. Отнюдь не случайно, настаивают историки. Они объясняют: полярный зверь — символ Арктики. Слово это, кстати, происходит от греческого арктос — «медведица», арктикос — «находящийся под созвездием Большой Медведицы». Белые медведи нередко украшают гербы городов, построенных в суровых климатических условиях. Норильск, понятно, не исключение. Любое упоминание об этом звере всегда вызывало у горожан живейший интерес. Так, полтора года назад всех взволновала история спасения медведицы Урсулы, найденной на Диксоне и переправленной затем в красноярский парк флоры и фауны «Роев ручей». А в июне этого года полярный зверь был замечен уже в окрестностях Норильска. Новость наделала немало шума. Сердобольные норильчане даже пытались подкормить отощавшее животное, неизвестно как оказавшееся вдали от привычного ареала обитания. Доброта, как потом объяснили специалисты «Роева ручья», могла обернуться во вред: вместе с мороженым мясом и рыбой мишка съедал и целлофан. После того как Росприроднадзор дал официальное разрешение на отлов и перевозку, зверя доставили в Красноярск и хотя и с трудом, но привели в «чувство». Для Марфы — так решили назвать молоденькую самочку — даже отстроили вольер, где она отметит свой первый День белого медведя. Трагедия, случившаяся много лет назад в зоопарке Николаева, где из–за тесноты самка придавила одного своего малыша, а второго — того самого, которого потом забрал режиссёр Ледин, — не стала выкармливать из–за слишком маленькой «берлоги», — тяжёлый урок прошлого. И не зря в красноярском парке флоры и фауны строят для полярных зверей крупнейший в Евразии вольер.

Елена Попова Фото из личного архива Елены ПОПОВОЙ www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Традиционно Международный день полярного медведя отмечают в феврале, но в «Роевом ручье» стало доброй традицией праздновать его в конце ноября: в эти дни 17 лет назад здесь появился первый белый медведь по кличке Седов. Свой первый День белого медведя в этом году отметит и Марфа, которая за прошедшие месяцы заметно похорошела и совсем не пугается посетителей, сообщают Дела.ru. Она набрала почти 70 килограммов. Сейчас её вес составляет почти 180 кило. «Длительное время четырёхлапая «анорексичка» не могла набрать вес. Но парни и девушки из «Роева ручья» — настоящие профессионалы своего дела. Вот как норильчанка, которую в результате народного голосования предложили назвать Марфой, выглядит сегодня! Цветущий, оптимистичный зверь!» — цитирует издание слова директора зоопарка Андрея Горбаня. Директор «Роева ручья» отметил, что психика у медведицы устойчива: она полностью социализировалась и спокойно воспринимает людей.О том, что для Марфы отстроили собственный вольер, сообщает краевой телеканал. «Теперь это уже не хрупкий «найдёныш из Норильска», а вполне упитанная Марфа, довольная и слегка разбалованная вниманием проказница», — рассказывают в группе «Роева ручья» «ВКонтакте». Однако до сих пор не принято решение, останется ли самочка в Красноярске. Сейчас в «Роевом ручье» живут четыре взрослых белых медведя — Феликс, Аврора, Урсула и Марфа. Кроме того, из Геленджика в скором времени должны вернуть старшего из полярных зверей — Командора Седова. Кого–то придётся отправить в другие зоопарки. Но пока, по словам Горбаня, думать об этом рано.В День белого медведя гостям «Роева ручья» обещают интересный аттракцион: зоологи готовят для мишек специальный торт. А вот купание полярных мишек посетители уже не смогут лицезреть: две недели назад воду в бассейнах вольеров слили. Впрочем, в этом году благодаря тёплой погоде купальный сезон и так длился довольно долго. В пресс–службе «Роева ручья» назвали это рекордом, который установлен впервые за всю историю парка флоры и фауны. «Бьём все рекорды. Бассейны всё ещё наполнены, медведи купаются, а мы следим за ночными температурами. Как только ночью установится стабильный минус, вода будет слита, а звери приготовятся к принятию снежных ванн», — рассказали представители парка в начале ноября интернет–газете Newslab.ru.Превратить будни медведей в праздник решила красноярская компания «ТехПолимер», которая по специальному заказу «Общества дикой природы» и при поддержке «Роснефти» изготовила эксклюзивные игрушки, сообщает издание plastinfo. Они представляют собой большие пластмассовые цилиндры с отверстиями и потайными капсулами, в которые зоологи закладывают лакомства, части ароматных растений, тряпочки, смоченные рыбьим жиром или пропитанные другими интересными для медведей запахами.Белым медведям Авроре, Феликсу и Урсуле новые игрушки пришлись по вкусу, сообщает портал. Урсулу больше всего заинтересовал запах рыбьего жира, который она обожает, Авроре понравилась игрушка с травой внутри. Всего «Общество дикой природы» сделало заказ на 64 игрушки — 32 шара и 32 цилиндра, которые переданы во все зоопарки России, где содержатся белые медведи.Полярные медведи — визитная карточка красноярского зоопарка. Необходимо расширить апартаменты для мишек, решили в «Роевом ручье». Строительство началось год назад. Предполагается, что посетители смогут наблюдать за животными не через решётки, как сейчас, а через стекло или ров.«Вольер будет представлять собой территорию с тремя бассейнами. Сюда в следующем году, после окончания договора передержки с зоопарком Геленджика, поселят белого медведя Седова, когда–то подаренного Александром Хлопонининым», — рассказали ngs24.ru представители «Роева ручья».Как объясняют подрядчики, им предстоит смонтировать 33 смотровые панели, 22 из них — надводные, ещё восемь — подводные. Три панели погружены в воду частично, через них посетители увидят и подводную, и надводную жизнь медведей одновременно, как в лучших зоопарках мира.

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