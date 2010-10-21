[Индекс номера 179 (26.11.2019)]

 Будьте здоровы 
Тройная польза

Минздрав подготовил поправки, ужесточающие ответственность производителей и дистрибьюторов лекарств. С 29 ноября новые лекарства будут проходить тройную проверку.
Пилотная система маркировки лекарств уже работает в Норильске
Перед вводом в гражданский оборот отечественных и импортных лекарственных препаратов изготовитель или компания–импортёр будут обязаны представить в Росздравнадзор документы, подтверждающие проведение трёхкратных клинических испытаний. Проводить их будут подведомственные Минздраву и Росздравнадзору федеральные государственные бюджетные учреждения, имеющие законную аккредитацию. Прокомментировать нововведение «Заполярка» попросила руководителя территориального отдела министерства здравоохранения Красноярского края в Норильске Кобу Кавтеладзе:
— Изменения направлены на то, чтобы убрать с фармацевтического рынка тот фальсификат, который, к сожалению, существует сейчас. Трёхкратное клиническое исследование способствует тому, чтобы на рынок не попали лекарственные препараты, которые в принципе никакой пользы не несут, ни на что не влияют и ничего не лечат. Клинические испытания нацелены на сбор доказательной базы о действенности лекарственного препарата, его побочных действиях, реакциях, которые они могут вызвать, сочетаемости с другими средствами и так далее.
Ещё одно важное новшество касается введения в оборот отечественных и импортных иммунобиологических препаратов. Выдавать разрешение на каждую серию вакцин будет Росздравнадзор с учётом заключения о соответствии серии необходимым требованиям.
С 1 января 2020 года все лекарственные препараты, реализуемые в России, должны особым образом маркироваться, для того чтобы можно было проследить их путь от производителя до конечного потребителя. По мнению экспертов, это нововведение решит проблему с фальсификатом.
Пилотная система цифровой маркировки лекарств была запущена в октябре. Она коснулась препаратов, требующихся для лечения высокозатратных нозологий. Единая электронная система объединит всех производителей и поставщиков и будет курировать передвижение товара на каждом этапе. Такая система уже работает в «Губернских аптеках» на Ленинском проспекте, 15. Важно, что маркировка лекарств, которые останутся в наличии у производителей или в торговых точках в январе, производиться не будет. А вот средства, произведённые в 2020 году, должны иметь маркировку в обязательном порядке.

Галина Навроцкая
Фото Ирины ЯРИНСКОЙ
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