[Индекс номера 179 (26.11.2019)]

 Чем занята власть 
Сверим часы

Норильск ждёт решений по важным для горожан программам реновации жилья и переселения. Первые договорённости по этим вопросам могут быть приняты уже до конца года.
Дмитрий Свиридов: «Сегодня мы говорили о решении ключевых для города задач»
Об этом журналистам сообщил председатель Законодательного собрания Красноярского края Дмитрий Свиридов в ходе рабочего визита в северный город. Эти темы обсуждались на совещании в администрации Норильска.
— Каждый мой приезд — своего рода «сверка часов», разговор идёт о наиболее животрепещущих темах. Сегодня мы говорили о решении ключевых для города задач: в первую очередь — продлении программы переселения, реализуемой в рамках четырёхсторонних соглашений, и о продолжении ремонтов объектов городской инфраструктуры, производимых в рамках этих договорённостей, — пояснил он повестку заседания.
Тема реновации жилья в городе сегодня достигла стадии обсуждения объёма финансирования за счёт заинтересованных сторон. Консультации ведутся с градообразующим предприятием, партнёрами выступают край и муниципалитет. До нового года ожидаются хорошие новости в виде предварительных договорённостей о том, что ляжет в основу будущего соглашения, отметил спикер краевого парламента.
Напомним, на встрече Ассоциации мэров зимних городов глава Норильска Ринат Ахметчин рассказал, что при Министерстве Дальнего Востока и Арктики создана рабочая группа по реновации жилья в Норильске. Это означает, что у нас может быть возобновлено строительство домов. Подтверждение тому, что софинансировать проект будут краевое правительство и градообразующее предприятие, уже есть. Осталось привлечь к процессу федеральный центр. В ближайшее время администрация города предоставит рабочей группе чёткий план мероприятий, а министерство с целью выделения финансирования обратится в правительство Российской Федерации.
По мнению спикера, край должен проявить больше внимания к ещё одной теме — сохранению норильских грунтов. Как известно, вследствие климатических изменений сегодня наблюдается серьёзное их растепление. Это даёт основание брать вопрос не только под муниципальный, но, возможно, и под государственный контроль, считает он. В памяти свежа ситуация со зданием № 1 на ул. Комсомольской, когда дом в одночасье деформировался и в результате был снесён. Вопрос надо выносить на краевой уровень и предусматривать краевые средства для решения этой задачи, считает Дмитрий Свиридов.
Не столь оптимистична пока тема продления программы переселения северян. Напомним, с 2016 года она лишилась федерального финансирования.
Дмитрий Свиридов по итогам своего визита в Москву рассказал, что позиция федерации ещё не обозначена. Так что говорить о конкретных договорённостях сейчас рано. Вместе с тем время на переговоры есть — 2020–й год.
Тем не менее Дмитрий Свиридов считает, что программа может работать и без участия федерации, благодаря поддержке региона и «Норникеля».
— Мы благодарны компании за то, что она не оставила программу и полностью выполняет свои обязательства. «Норникель» несёт большую социальную нагрузку, но с учётом того, что этот вопрос краеугольный, тема доли дальнейшего участия будет обсуждаться многократно. Давайте подождём, в декабре, возможно, появится конкретика, — рассказал спикер Заксобрания.
Сугубо городскими темами, требующими поддержки региона, стало обеспечение жильём детей–сирот и решение проблемы кредиторской задолженности «Коммунальных объединённых систем». Предприятие имеет долг свыше миллиарда рублей, и на совещании был предложен ряд мер для решения существующих проблем. Один из вариантов — привлечение денег региона. Дмитрий Свиридов пояснил, что в ближайшее время он планирует встречи с представителями профильных ведомств и руководством исполнительной власти для решения этого вопроса.
Что до жилья для детей–сирот, то в Норильске сегодня сложностей с квартирами нет — им обеспечены все, кому оно положено. Но есть трудности с их ремонтом.
— Выделенных на этот год средств хватило только на часть ремонтов, в итоге муниципалитет полностью закрыл потребность из собственных средств. Теперь городу необходимо около 10 миллионов рублей дополнительно, чтобы возместить эту сумму. Думаю, для края деньги не столь огромные, чтобы не найти их в резерве. Но поскольку мы не можем уклоняться от бюджетного процесса, а основные параметры казны региона уже определены, посмотрим, будет ли вынесена эта поправка на рассмотрение ко второму чтению бюджета края. Попробуем сделать это за оставшиеся две недели, — резюмировал Дмитрий Свиридов.

Татьяна Сергеева
Фото Владимира МАКУШКИНА
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