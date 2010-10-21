[Индекс номера 179 (26.11.2019)]

 Конкурс 
Техногении

Норильчане привезли с краевого молодёжного форума «Научно–технический потенциал Сибири» три золота и серебро.
Норильчане — победители и призёры конкурса
Традиционный конкурс, в котором принимают участие молодые умы края, прошёл в Красноярске во Дворце пионеров. Победителей выявляли среди 500 школьников 6–11–х классов в двух номинациях: «Техносалон» и «Научный конвент». Норильск представляла делегация из 13 ребят. Примечательно, что перед тем как поехать в Красноярск на очный этап конкурса, участникам необходимо было победить на школьном, а затем и городском уровнях.
По итогам форума, который продлился неделю, среди норильчан первыми стали Максим Кузнецов, Михаил Старкин и Георгий Котов. Второе место заняла Мария Коженок.
Воспитанник станции юных техников Максим Кузнецов из 4–й гимназии признаётся, что победа в конкурсе для него стала большой неожиданностью. Научной деятельностью он увлекается всего лишь год, столько же посещает СЮТ.
– Моя номинация — «Техносалон», направление — «Машиностроение». Я создал манипулятор — это что–то вроде роборуки для домашнего использования. Обычно он применяется на производстве, а в бытовом использовании выглядит как игрушка. Я же попробовал сделать рабочую модель, которой можно удалённо выполнять какие–то действия. Написал программное обеспечение, в чём мне помог мой куратор Роман Майтак, разработал чертежи, необходимые детали распечатал на лазерном станке в СЮТ. Сама идея зародилась примерно полгода назад, но, поскольку всё лето я над манипулятором не работал, пришлось в сжатые сроки (сентябрь — октябрь) доводить его до ума, — рассказал 17–летний юноша.
После школы Максим мечтает поступить в один из новосибирских вузов, где планирует изучать электронику и робототехнику. Но и изобретательство он бросать не собирается.
– Разумеется, я не оставлю свой проект, буду его дорабатывать, — заключил он.

Михаил Туаев
Фото Владимира МАКУШКИНА
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