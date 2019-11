[Индекс номера 179 (26.11.2019)]



Мальтийский skill*

Недавно знакомая поделилась: её сын–школьник на месяц ездил на Мальту — учить английский. За это ей пришлось выложить более 200 тысяч рублей — в оплату входили и расходы на человека, сопровождающего группу детей из Норильска. Я призадумалась. А как самой организовать обучение за границей?

*skill – навык, умение (англ.) На Мальте можно не только отдохнуть, но и выучить английский язык Английский я учила много лет. Но краткосрочные курсы в Норильске особого эффекта не давали. Самостоятельно это делать не получалось — мотивация для регулярных занятий то и дело терялась. Я никак не могла преодолеть языковой барьер. Читать книги, даже неадаптированные, — no problem. Иное дело — понимать собеседника и уж, тем более, разговаривать с ним. Когда нужно было брать интервью у иностранных гостей, моя душа уходила в пятки. На элементарный вопрос: «Do you speak English?» — я не совсем честно отвечала: «No, I do nоt». Пора было положить этому конец. Интернет в помощь Сначала предстояло определиться со страной. Промониторив эту тему по интернету, я выяснила, что Мальта — самый оптимальный вариант: стоимость обучения в языковых школах здесь в два раза ниже, чем в Англии или Канаде. В низкий сезон, с конца августа и до конца марта, цены падают процентов на двадцать. При этом на Мальте осенью ещё можно купаться в море. Какую языковую школу выбрать? В этом тоже поможет интернет. Я связалась с двумя российскими компаниями, предлагающими услуги по организации поездки. Мне выслали несколько вариантов обучения. Хотя, как выяснилось, можно минимизировать расходы, отказавшись от посредников и обратившись в учебное заведение напрямую. Правда, в этом случае вести всю переписку придётся на английском. В итоге я выбрала школу в городке Сент–Джулианс. Мне выставили счёт в тысячу евро за три недели обучения. Сюда же входили проживание и трансфер. Визу, а в эту страну нужна шенгенская, я тоже оформила самостоятельно. Строгая Мальта Мой рейс прибывал на Мальту поздно вечером в воскресенье. Занятия во всех школах начинаются с понедельника. В первый день утром — тестирование: письменное задание. Проверяли только грамматику. Я расстроилась, когда мой уровень английского определили не как Pre–Intermediate, а как Elementary... Хотя, наверное, это объяснимо: многие правила после университета я уже забыла. Мы потом с соотечественниками бурно обсуждали, почему на Мальте всё так строго. Москвич Женя был не согласен с уровнем Elementary. И его можно понять: по–английски он изъяснялся свободно, этому способствовали регулярное общение с иностранцами и командировки в Европу. Девушка Алёна из Волгограда тоже удивлялась тому, что на Мальте она в начинающих, в то время как на родине её уровень Elementary. Мы с ней смирились с этим фактом. Евгений же решил пересдавать. Время — деньги Обучение на Мальте построено таким образом, что вновь прибывшего приводят в группу, где многие занимаются не одну неделю. В числе моих «однокласс-ников» оказалось много колумбийцев, говоривших на английском с испанским акцентом. И это сильно затрудняло восприятие. Хотя со временем приспосабливаешься ко всему. Мне было интересно, почему они не поехали учить язык в Америку или Канаду. Это же ближе. «Потому что Мальта дешевле», — резонно отвечали мне жители Боготы. Помимо них в моей группе занимались также турки, японка, бразильянка, девушка из Словакии. И даже парень из загадочной Мавритании. Ахмед — араб, знает помимо родного языка ещё и французский. Он приехал на Мальту на шесть месяцев. И это тоже была загадка для меня: как человек из страны, где средняя зарплата — 300 долларов, находит средства, да и время, на длительное обучение в языковой школе? Оказалось, математик Ахмед работает дистанционно. Раздвинуть границы На одном из первых мероприятий я обратила внимание, что с Камиллой из Франции почти никто не общается. Как выяснилось, девушка не понимала собеседника и ничего не могла сказать сама. В ответ на мои попытки наладить коммуникацию она показала блокнот, где были записаны элементарные английские слова. Я сделала вывод: ехать в другую страну, не имея хотя бы базового уровня, не имеет смысла. Суть в том, что прогресс в изучении языка наступает не только в стенах школы, но и при общении. По этой причине я очень не хотела, чтобы моей roommate — соседкой по комнате — была соотечественница. Дабы избежать соблазна говорить по–русски. Мне повезло: первую неделю я жила с 19–летней студенткой Акари из Японии, затем — с Беатой из Словакии. Атмосфера вокруг была такая, что у меня возникало ощущение, будто я попала в своё студенческое прошлое. А ещё я совершенно забыла про «великий и могучий». Мое трёхнедельное пребывание на Мальте у всех знакомых вызывало недоумение: чему можно научиться за столь короткий срок? Ответ для себя я получила уже на второй неделе занятий, с удивлением обнаружив, что понимаю одноклассников, учительницу– англичанку, а они — меня. Мне удалось преодолеть языковой барьер. Я была счастлива. Впрочем, для Мальты это нормальное состояние человека. Мне стало понятно, почему девушка Маша, работающая в школе, сказала при встрече в аэропорту: «Обычно все хотят вернуться сюда ещё». Я — точно хочу!

В тему Елена Попова с подругой из Бразилии Виза в эту страну заставила меня поволноваться. Официальный срок её изготовления — 14 рабочих дней. Я сама подавала документы в визовый центр Москвы, отказавшись от услуг посредников. Основная сложность — заполнение анкеты, но с этим легко справиться, воспользовавшись образцами из интернета. А вот тот факт, что в посольстве этой страны не делают срочную визу, стал для меня большой неожиданностью. До отъезда оставалось всего две недели. Билеты я купила через интернет, и сдать их было нельзя. Но волновалась зря — уже через четыре дня виза была готова. Английский, на котором бодро щебечет любой житель Мальты, — это второй государственный язык страны. Среди коренных мальтийцев немало англичан. А учительница в моём классе много лет назад сменила Туманный Альбион на Мальту, выйдя замуж за островитянина. Её произношение безупречно, поэтому я начинала паниковать, когда она обращалась ко мне. А в первые дни вообще ничего не понимала. Цена обучения зависит от курса — я выбрала стандартный, 20 уроков в неделю. Интенсивный или бизнес–курс обойдутся дороже. Вопрос, где жить, для меня не стоял — студенческая резиденция. Условия — как в 3–х– или даже 4–звёздочном отеле. Хотя это менее выгодный вариант, чем проживание в мальтийской семье, где в стоимость входит ещё и питание. Наиболее комфортное, но при этом и самое дорогое жилье — отель или отдельные апартаменты. В нашей школе такую квартиру снимал поляк Роберт, живущий по несколько месяцев на Мальте и периодически выезжающий на родину по делам своего бизнеса. Уже позже я встретила петербурженку Наташу, которая, воспользовавшись известным ресурсом «Коучсерфинг», вообще жила на Мальте бесплатно. Хотя для длительного проживания такой вариант не подойдёт. Мальтийцам есть чем гордиться. Этот остров в Средиземном море успешно противостоял не только туркам, но даже немцам во время Второй мировой. Несмотря на бесконечное влияние: то арабов, то итальянцев, то французов, то англичан, — Мальта умудрилась остаться ни на кого не похожей. И даже сохранить свой язык. На слух он напоминает арабский, хотя учёные утверждают, что мальтийский язык по сути своей — финикийский. И это подтверждают названия населённых пунктов и храмов: Мджарр, Двейра, Хаджар Им, Мнайдра, Гипогей Халь Сафлиени. Цены в мальтийских супермаркетах немаленькие, что уж говорить об общепите. Поэтому студенты предпочитают готовить сами. Хотя местная кухня тоже вызывает у них интерес. О, кролик по–мальтийски, плавающий в горшочке в восхитительном соусе! А какой вкусный белый сыр с перцем! Или пойманная утром рыба аурата! Ради этого стоит хотя бы пару раз заглянуть в ресторан. Почти все мои «одноклассники», пользуясь тем, что у них мальтийская (читай — шенгенская) виза, не экономили на поездках по Европе. Турки и латиноамериканцы пропускали занятия, чтобы съездить в Швейцарию, Германию, Венгрию, Италию... Кстати, рядом находится Сицилия — добраться можно на пароме. Однако я этого сделать не могла: для россиян мальтийская виза даёт право только на пребывание в этой стране. Из чего я сделала вывод: лучше оформлять шенгенскую визу любой другой европейской страны, особенно если планируешь длительное обучение на острове, который, по большому счёту, можно объехать за один день. Многие студенты ищут работу на острове. Молодёжь устраивается в кафе, бары, ночные клубы, на доставку пиццы. К примеру, 29– летняя Николь из Словакии рассказала, что работала бухгалтером, уволилась за день до своего приезда на Мальту и надеется найти работу здесь. Хотя ей проще — Словакия входит в Шенгенскую зону, а значит, проблем с длительным пребыванием на острове у неё нет. Ну, а студентам из других стран приходится по мере необходимости продлять визу.

