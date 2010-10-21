

[Индекс номера 179 (26.11.2019)]



Народная азбука

Молдаване

«Заполярная Правда» рассказывает о горожанах разных национальностей. Сейчас в Норильске проживают представители 80 разных народностей, и мы предлагаем лучше узнать наших земляков, начав с азов.

Молдаване — романский народ, составляющий большинство населения (2,7 млн чел. — 76,1%) Молдовы и значительную долю населения Приднестровской Молдавской Республики. Живут также на Украине (258,6 тыс. чел.). Расселены в России, Италии, Румынии и других странах. Общая численность — около 3,35 млн человек. Большинство молдаван исповедуют православие. В Норильске, по данным переписи населения 2010 года, проживают 618 молдаван, это 12–е место по численности. Сильвия Богю Сильвия Макаровна родилась в Молдавии, в селе Томешты Глодянского района. Там же окончила школу, поступила в педагогическое училище. В 1986 году по распределению была направлена в Новые Лимбены учителем труда и черчения, там познакомилась с будущим супругом Владимиром Ивановичем. В 1995 году глава семьи уехал в Норильск на заработки, через пару лет на Север перебралась и Сильвия. Сменив в Норильске несколько мест работы, наша героиня стала домохозяйкой: заботится о супруге и печёт замечательные молдавские национальные блюда, которыми с радостью угощает друзей и знакомых. – Я родилась в большой дружной семье — у меня семь братьев и сестёр. Тогда в Молдове, как и в других республиках Советского Союза, невзирая на национальность, люди мирно и по–добрососедски жили друг с другом: молдаване, русские, украинцы, румыны... Потом нашу страну решили развалить: появились националисты, одурманенные псевдодемократическими ценностями. Так у нас началась, по сути, гражданская война, которая в 1992 году в Приднестровье привела к тысячам жертв. Мой супруг тогда получил повестку, но по стечению обстоятельств в военных действиях так и не участвовал. Мы, простые люди, рождённые и воспитанные в Советском Союзе, не понимали, против кого воюем и, что самое главное, — зачем? Как и на миллионах других семей, распад страны на нас тоже сказался... В ранее процветающей Молдове экономическая обстановка стала невыносимой. В середине 1990–х я встретилась с двоюродным братом, который уже жил и работал в Норильске. Он объяснил мне, что на Севере можно заработать, и мы с супругом решили поехать. Естественно, как и многие, планировали провести здесь три–четыре года, чтобы заработать и достроить дом в селе. Двоих дочек решили оставить на материке с родственниками. Так мы поселились в Кайеркане. Мой супруг устроился водителем в ЦАТК, где трудится до сих пор. Я же не решилась пойти учителем, поскольку тогда им платили мало. Вместо этого устроилась в кайерканскую поликлинику охранником. Меня это вполне устроило, поскольку благодаря гибкому графику я пошла на второе место работы — продавцом в книжный магазин. В 2006 году по моей инициативе в поликлинике открылась небольшая уютная столовая, которая сразу же полюбилась кайерканцам. Не могу не вспомнить тогдашнего главврача Юрия Горбунова. Для меня он был как отец или старший брат: мудро и по–человечески руководил, многое сделал для поликлиники и людей. В столовой я была и поваром, и кондитером, и администратором... Часто готовила блюда молдавской кухни и, что интересно, благодаря ей познакомилась со многими своими земляками — посетителями поликлиники. Они видели с детства знакомую пищу и интересовались, кто тут молдаванин. В 2013 году, после того как Юрий Кузьмич переехал на материк, мне, к сожалению, по некоторым причинам пришлось уйти из этой столовой. Когда мы только перебрались на Север, то, конечно же, не многих земляков знали. Сейчас молдавских семей, с которыми мы тесно общаемся и дружим, уже больше тридцати. Мы часто ходим в гости друг к другу, вместе отмечаем праздники, в том числе и национальные. Особенно любим Мэрцишор — традиционное чествование прихода весны. В советские времена в Молдове по этому поводу даже устраивались настоящие фестивали, на которые к 1 марта съезжались гости со всей страны. К сожалению, сегодня в Норильске нет национально–культурного объединения молдаван, хотя нас здесь всегда было достаточно много. Почему? Наверное, не хватает инициативы, чтобы заняться организационными вопросами. Признаюсь, если бы мне кто–нибудь помог с документацией, дал дельные советы, то я бы с удовольствием собрала диаспору или хотя бы попробовала это сделать... Как и многие, мы с супругом тоже рано или поздно покинем Север и вернёмся на материк. Мы навсегда останемся благодарны и России, и Норильску, которые приютили нас в трудные для Молдовы времена. Я не устану повторять: когда я в России — Молдова со мной, а когда в Молдове — Россия со мной.

Наши люди

Пётр Макеев Начальник производственного отдела «Норильсктрансремонта». Из родного Кишинёва приехал в Норильск в 1981 году. Молодой специалист пошёл работать мастером в ЦАТК. И вот уже почти 40 лет Макеев отдал производству. Пётр Павлович — ветеран труда России, награждён медалью «За профессиональное мастерство». Владимир Васкауцан Более 30 лет трудился на одном месте — в аглоцехе никелевого завода. Потомственный электромеханик Владимир приехал из Молдавии в начале 1980–х. Устроился в цех фильтрации никелевого концентрата. Начинал учеником, дошёл до высшего разряда. За личный вклад в производство металлов Владимир Григорьевич получил почётное звание «Кадровый работник комбината», стал ветераном труда никелевого завода. Иван Киперь Конвертерщик плавцеха НМЗ. Из Молдавии приехал в 1975 г. Сначала его профессией был спорт: мастер спорта по борьбе, кандидат в мастера по футболу. Играл за сборную «Заполярника», тренировал детей, был инструктором в «Арктике». В 1980–х Иван Семёнович перешёл работать в плавцех. Иван Киперь — лауреат премии им. А. П. Завенягина.

Светлана Гунина, Михаил Туаев Фото Владимира МАКУШКИНА www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Молдаване — романский народ, составляющий большинство населения (2,7 млн чел. — 76,1%) Молдовы и значительную долю населения Приднестровской Молдавской Республики. Живут также на Украине (258,6 тыс. чел.). Расселены в России, Италии, Румынии и других странах. Общая численность — около 3,35 млн человек. Большинство молдаван исповедуют православие. В Норильске, по данным переписи населения 2010 года, проживают 618 молдаван, это 12–е место по численности.

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