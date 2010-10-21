[Индекс номера 179 (26.11.2019)]

 Фестивали 
Приходите за счастьем!

30 ноября в Городском центре культуры открывается XXXVIII Таймырский фестиваль авторской песни.
Дуэт «Зелёная лампа» из Нижнего Тагила
В этом году слёт бардов решили устроить в выходные дни, чтобы у заинтересованной публики было побольше свободного времени для посещения мероприятий, а программа очень разнообразна. По традиции фестиваль начнётся 30 ноября в полдень конкурсным концертом норильских авторов и исполнителей. Лучшие будут удостоены звания лауреатов и права выйти на большую фестивальную сцену.
Интересно, что впервые на фестивале 30 ноября в 14.00 состоится авторское чтение стихов. Свои произведения представят местные сочинители. Конечно, хотелось бы услышать интересные тексты, ведь, как известно, лучшие авторские песни рождаются из хороших стихов.
А открытие фестиваля запланировали на субботний вечер, в 16.00. Почётными гостями станут известные российские барды, которые уже бывали в Норильске и любимы нашей публикой. Москвичка Наталья Дудкина мастерски исполняет свои песни, посвящённые глубинам человеческих отношений. Она хорошо знакома и с капризами нашей погоды, но надеемся, что на этот раз задержки в пути не будет и Наталья от души согреет северян своими песнями.
Дуэт «Зелёная лампа» из Нижнего Тагила — это очень артистичные мастера авторской песни Владислав Шадрин и Дмитрий Обухов. Они желанные гости на самых известных слётах страны: Грушинском фестивале в Самаре, Ильменском — в Миассе, лауреатами которых не раз становились. Дуэт постоянно гастролирует со своими полными тонкого юмора песнями. Городской Клуб
авторской песни решил снова пригласить и весьма интересного поэта и музыканта Павла Фахртдинова из Электростали, он известен и как один из основателей группы
«Проект ХБ».
Впервые к нам приедет Марат Нигматуллин, который 30 ноября в 20.00 выступит в Малом зале ГЦК в формате концерта–квартирника. О Марате пишут, что «его песни — как плечо друга: в самый трудный момент включаешь — и ты уже не один». А ещё, что «на такие концерты приходят за счастьем». Его жизненный девиз: посеешь душу — пожнёшь любовь. Что ж, тем интереснее встретиться с таким душевным автором и исполнителем.
Фестиваль готовит ещё немало подарков и сюрпризов. Организаторы пригласили в гости и самого первого президента КСП Норильска Валерия Соловова, который давно живёт на материке, но оставил столь яркий след в истории бардовского движения, что встреча с этой личностью, истинным зубром нашего фестиваля, — настоящий подарок для понимающих песенное творчество норильчан. Валерий как член жюри уже принимает участие в прослушиваниях местных авторов и исполнителей. Как отличный музыкант он и сам примет участие в концертах фестиваля, выступит вместе с нашими лучшими бардами.
А постоянный фотолетописец фестиваля Алексей Арлюков представит на третьем этаже ГЦК выставку своих пейзажей, названную строчкой из известной бардовской песни «Север, я твой очарованный странник». Готовят сюрпризы и дизайнеры ГЦК.
С детьми можно прийти на программу «В поисках настроения» 1 декабря в 14.00, она будет представлена в Малом зале. Талантливая команда изобретательного Андрея Дустимова, многим известного по былой творческой деятельности в ДТДМ, готовит увлекательную программу для всей семьи с участием ведущих бардов. Обещают, что запоют все!
А завершится фестиваль в первый день календарной зимы, 1 декабря, гала–концертом в 17.00. По впечатлениям бывалой публики это всегда глоток счастья и прилив творческого энтузиазма и жизненных сил в начале полярной ночи.
Советуем приобрести в кассе ГЦК абонемент за тысячу рублей, который позволит не только сэкономить, но и без проблем побывать на всех мероприятиях фестиваля, который уже давно стал одной из визитных карточек Норильска.

Ирина Даниленко
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