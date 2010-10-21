

[Индекс номера 179 (26.11.2019)]



Фестивали

Приходите за счастьем!

30 ноября в Городском центре культуры открывается XXXVIII Таймырский фестиваль авторской песни.

Дуэт «Зелёная лампа» из Нижнего Тагила В этом году слёт бардов решили устроить в выходные дни, чтобы у заинтересованной публики было побольше свободного времени для посещения мероприятий, а программа очень разнообразна. По традиции фестиваль начнётся 30 ноября в полдень конкурсным концертом норильских авторов и исполнителей. Лучшие будут удостоены звания лауреатов и права выйти на большую фестивальную сцену. Интересно, что впервые на фестивале 30 ноября в 14.00 состоится авторское чтение стихов. Свои произведения представят местные сочинители. Конечно, хотелось бы услышать интересные тексты, ведь, как известно, лучшие авторские песни рождаются из хороших стихов. А открытие фестиваля запланировали на субботний вечер, в 16.00. Почётными гостями станут известные российские барды, которые уже бывали в Норильске и любимы нашей публикой. Москвичка Наталья Дудкина мастерски исполняет свои песни, посвящённые глубинам человеческих отношений. Она хорошо знакома и с капризами нашей погоды, но надеемся, что на этот раз задержки в пути не будет и Наталья от души согреет северян своими песнями. Дуэт «Зелёная лампа» из Нижнего Тагила — это очень артистичные мастера авторской песни Владислав Шадрин и Дмитрий Обухов. Они желанные гости на самых известных слётах страны: Грушинском фестивале в Самаре, Ильменском — в Миассе, лауреатами которых не раз становились. Дуэт постоянно гастролирует со своими полными тонкого юмора песнями. Городской Клуб авторской песни решил снова пригласить и весьма интересного поэта и музыканта Павла Фахртдинова из Электростали, он известен и как один из основателей группы «Проект ХБ». Впервые к нам приедет Марат Нигматуллин, который 30 ноября в 20.00 выступит в Малом зале ГЦК в формате концерта–квартирника. О Марате пишут, что «его песни — как плечо друга: в самый трудный момент включаешь — и ты уже не один». А ещё, что «на такие концерты приходят за счастьем». Его жизненный девиз: посеешь душу — пожнёшь любовь. Что ж, тем интереснее встретиться с таким душевным автором и исполнителем. Фестиваль готовит ещё немало подарков и сюрпризов. Организаторы пригласили в гости и самого первого президента КСП Норильска Валерия Соловова, который давно живёт на материке, но оставил столь яркий след в истории бардовского движения, что встреча с этой личностью, истинным зубром нашего фестиваля, — настоящий подарок для понимающих песенное творчество норильчан. Валерий как член жюри уже принимает участие в прослушиваниях местных авторов и исполнителей. Как отличный музыкант он и сам примет участие в концертах фестиваля, выступит вместе с нашими лучшими бардами. А постоянный фотолетописец фестиваля Алексей Арлюков представит на третьем этаже ГЦК выставку своих пейзажей, названную строчкой из известной бардовской песни «Север, я твой очарованный странник». Готовят сюрпризы и дизайнеры ГЦК. С детьми можно прийти на программу «В поисках настроения» 1 декабря в 14.00, она будет представлена в Малом зале. Талантливая команда изобретательного Андрея Дустимова, многим известного по былой творческой деятельности в ДТДМ, готовит увлекательную программу для всей семьи с участием ведущих бардов. Обещают, что запоют все! А завершится фестиваль в первый день календарной зимы, 1 декабря, гала–концертом в 17.00. По впечатлениям бывалой публики это всегда глоток счастья и прилив творческого энтузиазма и жизненных сил в начале полярной ночи. Советуем приобрести в кассе ГЦК абонемент за тысячу рублей, который позволит не только сэкономить, но и без проблем побывать на всех мероприятиях фестиваля, который уже давно стал одной из визитных карточек Норильска.

Ирина Даниленко www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда В этом году слёт бардов решили устроить в выходные дни, чтобы у заинтересованной публики было побольше свободного времени для посещения мероприятий, а программа очень разнообразна. По традиции фестиваль начнётся 30 ноября в полдень конкурсным концертом норильских авторов и исполнителей. Лучшие будут удостоены звания лауреатов и права выйти на большую фестивальную сцену.Интересно, что впервые на фестивале 30 ноября в 14.00 состоится авторское чтение стихов. Свои произведения представят местные сочинители. Конечно, хотелось бы услышать интересные тексты, ведь, как известно, лучшие авторские песни рождаются из хороших стихов.А открытие фестиваля запланировали на субботний вечер, в 16.00. Почётными гостями станут известные российские барды, которые уже бывали в Норильске и любимы нашей публикой. Москвичка Наталья Дудкина мастерски исполняет свои песни, посвящённые глубинам человеческих отношений. Она хорошо знакома и с капризами нашей погоды, но надеемся, что на этот раз задержки в пути не будет и Наталья от души согреет северян своими песнями.Дуэт «Зелёная лампа» из Нижнего Тагила — это очень артистичные мастера авторской песни Владислав Шадрин и Дмитрий Обухов. Они желанные гости на самых известных слётах страны: Грушинском фестивале в Самаре, Ильменском — в Миассе, лауреатами которых не раз становились. Дуэт постоянно гастролирует со своими полными тонкого юмора песнями. Городской Клубавторской песни решил снова пригласить и весьма интересного поэта и музыканта Павла Фахртдинова из Электростали, он известен и как один из основателей группы«Проект ХБ».Впервые к нам приедет Марат Нигматуллин, который 30 ноября в 20.00 выступит в Малом зале ГЦК в формате концерта–квартирника. О Марате пишут, что «его песни — как плечо друга: в самый трудный момент включаешь — и ты уже не один». А ещё, что «на такие концерты приходят за счастьем». Его жизненный девиз: посеешь душу — пожнёшь любовь. Что ж, тем интереснее встретиться с таким душевным автором и исполнителем.Фестиваль готовит ещё немало подарков и сюрпризов. Организаторы пригласили в гости и самого первого президента КСП Норильска Валерия Соловова, который давно живёт на материке, но оставил столь яркий след в истории бардовского движения, что встреча с этой личностью, истинным зубром нашего фестиваля, — настоящий подарок для понимающих песенное творчество норильчан. Валерий как член жюри уже принимает участие в прослушиваниях местных авторов и исполнителей. Как отличный музыкант он и сам примет участие в концертах фестиваля, выступит вместе с нашими лучшими бардами.А постоянный фотолетописец фестиваля Алексей Арлюков представит на третьем этаже ГЦК выставку своих пейзажей, названную строчкой из известной бардовской песни «Север, я твой очарованный странник». Готовят сюрпризы и дизайнеры ГЦК.С детьми можно прийти на программу «В поисках настроения» 1 декабря в 14.00, она будет представлена в Малом зале. Талантливая команда изобретательного Андрея Дустимова, многим известного по былой творческой деятельности в ДТДМ, готовит увлекательную программу для всей семьи с участием ведущих бардов. Обещают, что запоют все!А завершится фестиваль в первый день календарной зимы, 1 декабря, гала–концертом в 17.00. По впечатлениям бывалой публики это всегда глоток счастья и прилив творческого энтузиазма и жизненных сил в начале полярной ночи.Советуем приобрести в кассе ГЦК абонемент за тысячу рублей, который позволит не только сэкономить, но и без проблем побывать на всех мероприятиях фестиваля, который уже давно стал одной из визитных карточек Норильска.

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