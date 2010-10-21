

[Индекс номера 179 (26.11.2019)]



Мир увлечений

К нам едет модельер

Известный автор женской одежды в народном стиле Елена Чернышова покажет в Норильске свою новую коллекцию.

Елена уже знакома норильчанам по двум показам, которые в прошлые годы организовывала Норильская епархия в дни православных праздников. На этот раз визит модельера из Санкт–Петербурга, участника многих православных выставок и фестивалей, связан с епархиальной программой, посвящённой празднованию Дня матери. 30 ноября в 15.00 в Духовно– просветительском центре на ул. Пушкина, 11, состоится вечер «Между нами, девочками...». На встречу приглашаются старшеклассницы и студентки, которым норильские специалисты расскажут о секретах красоты. А Елена Чернышова в финале представит коллекцию «Русский стиль в ритме современности». 1 декабря в 15.00 с коллекцией Елены можно будет познакомиться на вечере «Во всех ты, душенька, нарядах хороша!». Все желающие приглашаются в актовый зал архиерейского подворья, в новый храмовый комплекс на ул. Мира, 6. Елена также даст здесь мастер–класс по крою русского народного платья 2 декабря в 18.00. В планах гостьи посетить и столицу Таймыра. Подробнее о визите мастера в Норильск можно узнать по телефону у куратора проекта — руководителя Духовно–просветительского центра Норильской епархии Татьяны Пучканёвой 8–913–500–19–65.

Ирина Серёжина www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Елена уже знакома норильчанам по двум показам, которые в прошлые годы организовывала Норильская епархия в дни православных праздников. На этот раз визит модельера из Санкт–Петербурга, участника многих православных выставок и фестивалей, связан с епархиальной программой, посвящённой празднованию Дня матери. 30 ноября в 15.00 в Духовно– просветительском центре на ул. Пушкина, 11, состоится вечер «Между нами, девочками...». На встречу приглашаются старшеклассницы и студентки, которым норильские специалисты расскажут о секретах красоты. А Елена Чернышова в финале представит коллекцию «Русский стиль в ритме современности».1 декабря в 15.00 с коллекцией Елены можно будет познакомиться на вечере «Во всех ты, душенька, нарядах хороша!». Все желающие приглашаются в актовый зал архиерейского подворья, в новый храмовый комплекс на ул. Мира, 6. Елена также даст здесь мастер–класс по крою русского народного платья 2 декабря в 18.00. В планах гостьи посетить и столицу Таймыра.Подробнее о визите мастера в Норильск можно узнать по телефону у куратора проекта — руководителя Духовно–просветительского центра Норильской епархии Татьяны Пучканёвой8–913–500–19–65.

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