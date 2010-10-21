Известный автор женской одежды в народном стиле Елена Чернышова покажет в Норильске свою новую коллекцию.
Елена уже знакома норильчанам по двум показам, которые в прошлые годы организовывала Норильская епархия в дни православных праздников. На этот раз визит модельера из Санкт–Петербурга, участника многих православных выставок и фестивалей, связан с епархиальной программой, посвящённой празднованию Дня матери. 30 ноября в 15.00 в Духовно– просветительском центре на ул. Пушкина, 11, состоится вечер «Между нами, девочками...». На встречу приглашаются старшеклассницы и студентки, которым норильские специалисты расскажут о секретах красоты. А Елена Чернышова в финале представит коллекцию «Русский стиль в ритме современности».
1 декабря в 15.00 с коллекцией Елены можно будет познакомиться на вечере «Во всех ты, душенька, нарядах хороша!». Все желающие приглашаются в актовый зал архиерейского подворья, в новый храмовый комплекс на ул. Мира, 6. Елена также даст здесь мастер–класс по крою русского народного платья 2 декабря в 18.00. В планах гостьи посетить и столицу Таймыра.
Подробнее о визите мастера в Норильск можно узнать по телефону у куратора проекта — руководителя Духовно–просветительского центра Норильской епархии Татьяны Пучканёвой
8–913–500–19–65.Ирина Серёжинаwww.facebook.com/Газета-Заполярная-правдаvk.com/Газета-Заполярная-правда