

[Индекс номера 179 (26.11.2019)]



Мини–футбол

С северным приветом

МФК «Норильский никель» в седьмом туре чемпионата России по мини–футболу разгромил в гостях грозненский «Беркут» — 6:0 и 8:1.

«Норильский никель» легко переиграл дебютанта лиги – «Беркута» Двухматчевая встреча состоялась в Ставрополе, где грозненцы проводят свои домашние игры. Особых проблем подопечные Евгения Куксевича не испытали: дебютант Суперлиги уступил им по всем статьям. При этом среди гостей голевым чутьём блеснул лучший бомбардир двух последних сезонов Руслан Кудзиев, вновь возглавивший список голеадоров чемпионата. Без шансов «Беркут» — хоть и молодая, но вполне перспективная команда, не готовая мириться с ролью аутсайдера даже в дебютном для неё сезоне. Поэтому северяне, отправившись на юг страны, наверняка были удивлены, насколько легко смогли сломить сопротивление соперника, ещё пару недель назад довольно неплохо показавшего себя в кубковых встречах в Норильске. Однако для гостей первая игра в отчётном туре началась не так уж и гладко, в некоторых эпизодах свою команду выручал Николай Балашов. Счёт был открыт только на 17–й минуте, когда норильчане разыграли штрафной, точку здесь, при полнейшем попустительстве обороны хозяев, поставил Павел Сучилин. Спустя две минуты Руслан Кудзиев, соорудив контратаку, сам же её и завершил, увеличив преимущество «Норникеля». После перерыва, на 29–й минуте, получив элегантную передачу от Родригиньо, Сучилин оформляет дубль. Через пару минут счёт становится уже 4:0 – Павел Соколов, получив дальнюю передачу, проходит по правому флангу и, пробив с острого угла, не оставляет шансов бывшему одноклубнику Павлу Шамарину. Разгром продолжился: на 37–й минуте Кудзиев, получив передачу вблизи штрафной, технично обработал двух защитников и послал снаряд точно в девятку. В надежде забить гол престижа грозненцы поменяли вратаря на пятого полевого, но, что не удивительно, в одной из атак допустили ошибку и вновь пропустили мяч: на этот раз отличился Данил Сальников, который на 48–й минуте и поставил точку в матче. 6:0 — уверенная победа «Норильского никеля». Разгром, ещё разгром! Ответная встреча получилась не менее разгромной. Но если за день до этого «Беркут» сопротивлялся большую часть первого тайма, то в следующий раз южане «поплыли» практически с самого начала. На пятой минуте норильчане прервали атаку соперника: после короткой перепасовки мячом завладевает Дмитрий Леготин и с острого угла наносит точный удар. На 11–й минуте Кудзиев ловит соперника на ошибке, выходит на ударную позицию и пушечным выстрелом также поражает цель. Незадолго до перерыва Ришат Котляров прорывается по флангу, из–под защитников бьёт в сторону ворот, где никем не прикрытому Данилу Кутузову не составляет никакого труда подставить ногу под мяч и довести счёт до крупного. Четвёртый мяч в воротах «Беркута» оказался в начале второго тайма — постарался Павел Сучилин. На это грозненцы ответили результативным ударом со штрафного в исполнении Антона Белоусова — 1:4. На 34–й минуте защитники хозяев не успевают за Родригиньо, бразилец с фланга делает передачу в центр площадки на Леготина, и Дмитрий в упор «расстреливает» вратаря. Проходит три минуты, и «Беркут» в шестой раз вынужден доставать мяч из сетки: в суматохе во вратарской зоне мяч оказывается у Кудзиева, и тот легко находит ему применение. Ещё спустя две минуты уже Сучилин огорчает соперника, выйдя один на один с голкипером и технично переиграв его. Заключительный, восьмой, гол в ворота грозненцев на свой счёт оформляет Кудзиев, под занавес встречи завершивший образцово–показательную атаку своей команды дальним ударом в цель, — 8:1 в пользу северян. На ошибках учатся На послематчевой пресс–конференции главный тренер «Норильского никеля» Евгений Куксевич отметил старания соперников: – Понятно, что у «Беркута» есть проблемы с составом, сегодня это усугубилось ещё и отсутствием ряда игроков. Нужно было соблюдать определённый настрой, не допускать ошибок. Кстати, у нас тоже были кое–какие недочёты. Но надо отдать должное нашим соперникам: они с первых минут играли надёжно, пытались поймать нас на промахах, контратаках, и им удавалось всё, за исключением забитых голов. Сопернику тяжело было двигаться, но ребята — молодцы, понравилось, что они работали до конца, пытались что–то изменить. Хочу пожелать им терпения и удачи, а это немаловажно в нашем труде, и им воздастся. Желаю, чтобы они пополнили свои ряды такими футболистами, которые помогут им соблюдать баланс состава, и с энтузиазмом продолжили любимое дело. По итогам игр с «Беркутом» «Норильский никель» с 20 очками в активе поднялся на четвёртое место турнирной таблицы, а Руслан Кудзиев вновь возглавил список бомбардиров — на его счету 12 голов в 11 матчах. В следующем туре, 14–15 декабря, норильчане на выезде встретятся с «Ухтой», которая с четырьмя очками замыкает таблицу.

Михаил Туаев Фото с сайта amfr.ru www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Двухматчевая встреча состоялась в Ставрополе, где грозненцы проводят свои домашние игры. Особых проблем подопечные Евгения Куксевича не испытали: дебютант Суперлиги уступил им по всем статьям. При этом среди гостей голевым чутьём блеснул лучший бомбардир двух последних сезонов Руслан Кудзиев, вновь возглавивший список голеадоров чемпионата.«Беркут» — хоть и молодая, но вполне перспективная команда, не готовая мириться с ролью аутсайдера даже в дебютном для неё сезоне. Поэтому северяне, отправившись на юг страны, наверняка были удивлены, насколько легко смогли сломить сопротивление соперника, ещё пару недель назад довольно неплохо показавшего себя в кубковых встречах в Норильске.Однако для гостей первая игра в отчётном туре началась не так уж и гладко, в некоторых эпизодах свою команду выручал Николай Балашов. Счёт был открыт только на 17–й минуте, когда норильчане разыграли штрафной, точку здесь, при полнейшем попустительстве обороны хозяев, поставил Павел Сучилин. Спустя две минуты Руслан Кудзиев, соорудив контратаку, сам же её и завершил, увеличив преимущество «Норникеля».После перерыва, на 29–й минуте, получив элегантную передачу от Родригиньо, Сучилин оформляет дубль. Через пару минут счёт становится уже 4:0 – Павел Соколов, получив дальнюю передачу, проходит по правому флангу и, пробив с острого угла, не оставляет шансов бывшему одноклубнику Павлу Шамарину. Разгром продолжился: на 37–й минуте Кудзиев, получив передачу вблизи штрафной, технично обработал двух защитников и послал снаряд точно в девятку. В надежде забить гол престижа грозненцы поменяли вратаря на пятого полевого, но, что не удивительно, в одной из атак допустили ошибку и вновь пропустили мяч: на этот раз отличился Данил Сальников, который на 48–й минуте и поставил точку в матче. 6:0 — уверенная победа «Норильского никеля».Ответная встреча получилась не менее разгромной. Но если за день до этого «Беркут» сопротивлялся большую часть первого тайма, то в следующий раз южане «поплыли» практически с самого начала.На пятой минуте норильчане прервали атаку соперника: после короткой перепасовки мячом завладевает Дмитрий Леготин и с острого угла наносит точный удар. На 11–й минуте Кудзиев ловит соперника на ошибке, выходит на ударную позицию и пушечным выстрелом также поражает цель. Незадолго до перерыва Ришат Котляров прорывается по флангу, из–под защитников бьёт в сторону ворот, где никем не прикрытому Данилу Кутузову не составляет никакого труда подставить ногу под мяч и довести счёт до крупного.Четвёртый мяч в воротах «Беркута» оказался в начале второго тайма — постарался Павел Сучилин. На это грозненцы ответили результативным ударом со штрафного в исполнении Антона Белоусова — 1:4. На 34–й минуте защитники хозяев не успевают за Родригиньо, бразилец с фланга делает передачу в центр площадки на Леготина, и Дмитрий в упор «расстреливает» вратаря. Проходит три минуты, и «Беркут» в шестой раз вынужден доставать мяч из сетки: в суматохе во вратарской зоне мяч оказывается у Кудзиева, и тот легко находит ему применение. Ещё спустя две минуты уже Сучилин огорчает соперника, выйдя один на один с голкипером и технично переиграв его. Заключительный, восьмой, гол в ворота грозненцев на свой счёт оформляет Кудзиев, под занавес встречи завершивший образцово–показательную атаку своей команды дальним ударом в цель, — 8:1 в пользу северян.На послематчевой пресс–конференции главный тренер «Норильского никеля» Евгений Куксевич отметил старания соперников:– Понятно, что у «Беркута» есть проблемы с составом, сегодня это усугубилось ещё и отсутствием ряда игроков. Нужно было соблюдать определённый настрой, не допускать ошибок. Кстати, у нас тоже были кое–какие недочёты. Но надо отдать должное нашим соперникам: они с первых минут играли надёжно, пытались поймать нас на промахах, контратаках, и им удавалось всё, за исключением забитых голов. Сопернику тяжело было двигаться, но ребята — молодцы, понравилось, что они работали до конца, пытались что–то изменить. Хочу пожелать им терпения и удачи, а это немаловажно в нашем труде, и им воздастся. Желаю, чтобы они пополнили свои ряды такими футболистами, которые помогут им соблюдать баланс состава, и с энтузиазмом продолжили любимое дело.По итогам игр с «Беркутом» «Норильский никель» с 20 очками в активе поднялся на четвёртое место турнирной таблицы, а Руслан Кудзиев вновь возглавил список бомбардиров — на его счету 12 голов в 11 матчах.В следующем туре, 14–15 декабря, норильчане на выезде встретятся с «Ухтой», которая с четырьмя очками замыкает таблицу.

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