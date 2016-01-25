Фото новости:

Эстафета огня 2019

[Индекс номера 18 (07.02.2019)]

Цветы для ветерана

Глава города Ринат Ахметчин поздравил с 95–летием ветерана Великой Отечественной войны, труженицу тыла, ветерана труда, норильчанку Нину Васильевну Цвиль.
Добрая, жизнерадостная и приветливая Нина Васильевна встречает гостей. В квартире, в которой она живёт с дочерью, чисто и уютно. На журнальном столике стоят подаренные имениннице цветы, среди которых особенно выделяются алые розы, кстати, сорта Нина Вейбул. Старые фотографии напоминают о прошедших годах — непростых, героических, разных.
— Она не любит вспомнить о войне. Но каждое 9 Мая смотрит военный парад по телевизору и тихо плачет, — говорит её дочь Елена Рукинова.
И мы не смеем расспрашивать ветерана, тем более в день рождения, о тяготах и лишениях, которые ей пришлось когда–то пережить. Зато с удовольствием слушаем о том, какие замечательные у неё родные: заботливая дочь, работящий внук, умницы правнуки. Нина Васильевна с большой любовью отзывается о людях, которые не забывают её и продолжают навещать, и застенчиво признаётся, что прожила счастливую жизнь.
От Елены Васильевны узнаём, что Нина Васильевна родилась в Белоруссии, в деревне Удалёвка Лоевского района Гомельской области. Росла в обычной крестьянской семье. Когда началась война, её старший брат Павел ушёл на фронт и, как и многие фронтовики, не вернулся. Когда же немцы заняли деревню, семью выгнали из дома, который оккупанты оборудовали под штаб. Пришлось жить в землянке, в лесу. Но холод и голод — не самое страшное, что пришлось испытать Нине Васильевне во время войны. Страшнее всего было видеть, как фашисты издеваются над людьми, пытают и казнят партизан.
В 1954 году Нина Васильевна переехала в Рязань. Там она работала на стройке, на заводе. Её общий трудовой стаж — 51 год. На склоне лет у неё начали болеть ноги, и в 2006 году дочь, которая уже 30 лет живёт в Норильске, перевезла её к себе.
Ринат Ахметчин поблагодарил именинницу за стойкость духа, вручил подарки и зачитал поздравительную телеграмму от главы государства.
«Уважаемая Нина Васильевна! От души поздравляю Вас с юбилеем. Вы с честью прошли через тяжелейшие испытания Великой Отечественной войны, своим трудом создали богатство и мощь страны. И через годы несёте любовь к Родине, веру в правое дело. Подвиг вашего поколения — поколения победителей — будет жить в веках, объединять наш народ во имя больших созидательных целей», — говорится в поздравлении Владимира Путина.
На прощание мы договорились с Ниной Васильевной, что это не последняя наша встреча, и в её столетний юбилей мы снова придём её поздравить.

Михаил Туаев
Фото Владимира Макушкина
www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда
vk.com/Газета-Заполярная-правда

Комментарии

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим логином.




Пользователям
Вход
email
Пароль
регистрация нового пользователя
www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда
Статьи текущего номера:
 
Глава города Ринат Ахметчин поздравил с 95–летием ветерана Великой Отечественной войны, труженицу тыла, ветерана труда, норильчанку Нину Васильевну Цвиль.

Чем занята власть 
Основными вопросами, которые обсуждались на общегородской планёрке под руководством главы Норильска Рината Ахметчина, стали работа регионального оператора по вывозу бытовых отходов, уборка снега и демонтаж новогодних городков.

Интервью 
В конце прошлого года депутаты горсовета одобрили Стратегию социально–экономического развития Норильска до 2030 года. Это обширный документ, регламентирующий нашу с вами жизнь на ближайшие десять лет. Новая Стратегия начнёт действовать уже в следующем году, а нынешний год станет итоговым для «Стратегии–2020». О том, что это был за документ и какие результаты достигнуты, рассказал председатель норильского городского Совета Александр Пестряков, принимавший активное участие в его разработке.

Общество 
С начала этого года почти все собственники жилья в Норильске перешли на прямые договоры с ресурсоснабжающими организациями (РСО). Главное изменение заключается в том, что теперь право взыскания задолженности за поставленные ресурсы перешло от управляющих компаний к НТЭК.

Проекты 
Проект Агентства развития Норильска «Гастрофестиваль «СЕВЕР» отмечен региональной премией «Серебряный Лучник» — Сибирь.

Медицина 
Объединение детских поликлиник подходит к концу — ориентировочно к 1 апреля педиатры из здания на ул. Б. Хмельницкого, 18, переедут в здание на ул. Бегичева, 24. О плюсах объединения и в целом о ситуации с медицинским обслуживанием юных норильчан «Заполярной правде» рассказали руководитель территориального отдела министерства здравоохранения Красноярского края Коба Кавтеладзе и главный врач детской больницы, куда и входят поликлиники, Игорь Зайчик.

Вопрос недели 
Проблем в медицине хватает, как в целом по стране, так и в Норильске в частности. У нас, например, самая животрепещущая тема в этой сфере — острая нехватка кадров, особенно узких специалистов. Есть, конечно, и другие недостатки, и меры для их устранения принимаются, но ведь и плюсов немало. Мы решили спросить у горожан и о достоинствах норильского здравоохранения. А вопрос сформулировали так: "Что у нас здорово?"

Память 
Не стало Эльвины Никифоровны Загородской. Ветеран тыла, вдова фронтовика, знаменитый старожил Кайеркана, сорок пять лет трудившаяся в норильской медицине, она ушла на 91–м году жизни в Лесосибирске, где последние годы жила с родными...

Новости:
 7 февраля 2019 
16:39 Все на ярмарку «Подарошная» - за подарками любимым.
16:18 В память о воинах-афганцах в Норильске проходит «Февральский марафон».
15:44 В Норильске в эти минуты проходит первый краеведческий диктант.
15:09 «Лыжня России» в Норильске переносится.
14:48 Прямые платежи – кому жаловаться на плохую работу? Специалисты комментируют нюансы взаимодействия с ресурсоснабжающими организациями.
14:30 Огонь зимней Универсиады - 2019 приближается к Красноярску. В субботу его встретит Канск.
13:45 МФК «Норильский никель» подписал контракт с бразильцем Родриго Барбазо до Прадо.
12:45 Проект «Мировое искусство на большом экране»: фильм-спектакль «Франкенштейн: Ли Миллер».
12:17 В Норильске вышел сборник стихов в память о геологе и поэте Геннадии Легезине.
12:00 В ночь с 8 на 9 февраля планируется отключение интернета.
[все новости]
Реклама на сайте
Реклама на gazetazp.ru
GISMETEO: Погода г.Норильск Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика
663300, Норильск, ул. Богдана Хмельницкого, 18, [Все телефоны и электронные адреса редакций]
Сайт зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ТУ24-00965 от 25.01.2016 г. Учредитель: МАУ "Информационный центр "Норильские новости".
Главный редактор сайта Алла Шуняева. При использовании материалов сайта гиперссылка на gazetazp.ru обязательна.
наверх