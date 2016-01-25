[Индекс номера 18 (07.02.2019)]



Цветы для ветерана

Глава города Ринат Ахметчин поздравил с 95–летием ветерана Великой Отечественной войны, труженицу тыла, ветерана труда, норильчанку Нину Васильевну Цвиль.

Добрая, жизнерадостная и приветливая Нина Васильевна встречает гостей. В квартире, в которой она живёт с дочерью, чисто и уютно. На журнальном столике стоят подаренные имениннице цветы, среди которых особенно выделяются алые розы, кстати, сорта Нина Вейбул. Старые фотографии напоминают о прошедших годах — непростых, героических, разных. — Она не любит вспомнить о войне. Но каждое 9 Мая смотрит военный парад по телевизору и тихо плачет, — говорит её дочь Елена Рукинова. И мы не смеем расспрашивать ветерана, тем более в день рождения, о тяготах и лишениях, которые ей пришлось когда–то пережить. Зато с удовольствием слушаем о том, какие замечательные у неё родные: заботливая дочь, работящий внук, умницы правнуки. Нина Васильевна с большой любовью отзывается о людях, которые не забывают её и продолжают навещать, и застенчиво признаётся, что прожила счастливую жизнь. От Елены Васильевны узнаём, что Нина Васильевна родилась в Белоруссии, в деревне Удалёвка Лоевского района Гомельской области. Росла в обычной крестьянской семье. Когда началась война, её старший брат Павел ушёл на фронт и, как и многие фронтовики, не вернулся. Когда же немцы заняли деревню, семью выгнали из дома, который оккупанты оборудовали под штаб. Пришлось жить в землянке, в лесу. Но холод и голод — не самое страшное, что пришлось испытать Нине Васильевне во время войны. Страшнее всего было видеть, как фашисты издеваются над людьми, пытают и казнят партизан. В 1954 году Нина Васильевна переехала в Рязань. Там она работала на стройке, на заводе. Её общий трудовой стаж — 51 год. На склоне лет у неё начали болеть ноги, и в 2006 году дочь, которая уже 30 лет живёт в Норильске, перевезла её к себе. Ринат Ахметчин поблагодарил именинницу за стойкость духа, вручил подарки и зачитал поздравительную телеграмму от главы государства. «Уважаемая Нина Васильевна! От души поздравляю Вас с юбилеем. Вы с честью прошли через тяжелейшие испытания Великой Отечественной войны, своим трудом создали богатство и мощь страны. И через годы несёте любовь к Родине, веру в правое дело. Подвиг вашего поколения — поколения победителей — будет жить в веках, объединять наш народ во имя больших созидательных целей», — говорится в поздравлении Владимира Путина. На прощание мы договорились с Ниной Васильевной, что это не последняя наша встреча, и в её столетний юбилей мы снова придём её поздравить.

Михаил Туаев Фото Владимира Макушкина www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Добрая, жизнерадостная и приветливая Нина Васильевна встречает гостей. В квартире, в которой она живёт с дочерью, чисто и уютно. На журнальном столике стоят подаренные имениннице цветы, среди которых особенно выделяются алые розы, кстати, сорта Нина Вейбул. Старые фотографии напоминают о прошедших годах — непростых, героических, разных.— Она не любит вспомнить о войне. Но каждое 9 Мая смотрит военный парад по телевизору и тихо плачет, — говорит её дочь Елена Рукинова.И мы не смеем расспрашивать ветерана, тем более в день рождения, о тяготах и лишениях, которые ей пришлось когда–то пережить. Зато с удовольствием слушаем о том, какие замечательные у неё родные: заботливая дочь, работящий внук, умницы правнуки. Нина Васильевна с большой любовью отзывается о людях, которые не забывают её и продолжают навещать, и застенчиво признаётся, что прожила счастливую жизнь.От Елены Васильевны узнаём, что Нина Васильевна родилась в Белоруссии, в деревне Удалёвка Лоевского района Гомельской области. Росла в обычной крестьянской семье. Когда началась война, её старший брат Павел ушёл на фронт и, как и многие фронтовики, не вернулся. Когда же немцы заняли деревню, семью выгнали из дома, который оккупанты оборудовали под штаб. Пришлось жить в землянке, в лесу. Но холод и голод — не самое страшное, что пришлось испытать Нине Васильевне во время войны. Страшнее всего было видеть, как фашисты издеваются над людьми, пытают и казнят партизан.В 1954 году Нина Васильевна переехала в Рязань. Там она работала на стройке, на заводе. Её общий трудовой стаж — 51 год. На склоне лет у неё начали болеть ноги, и в 2006 году дочь, которая уже 30 лет живёт в Норильске, перевезла её к себе.Ринат Ахметчин поблагодарил именинницу за стойкость духа, вручил подарки и зачитал поздравительную телеграмму от главы государства.«Уважаемая Нина Васильевна! От души поздравляю Вас с юбилеем. Вы с честью прошли через тяжелейшие испытания Великой Отечественной войны, своим трудом создали богатство и мощь страны. И через годы несёте любовь к Родине, веру в правое дело. Подвиг вашего поколения — поколения победителей — будет жить в веках, объединять наш народ во имя больших созидательных целей», — говорится в поздравлении Владимира Путина.На прощание мы договорились с Ниной Васильевной, что это не последняя наша встреча, и в её столетний юбилей мы снова придём её поздравить.

Комментарии



Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим логином.















