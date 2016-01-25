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Эстафета огня 2019

[Индекс номера 18 (07.02.2019)]

 Чем занята власть 
Зимние заботы

Основными вопросами, которые обсуждались на общегородской планёрке под руководством главы Норильска Рината Ахметчина, стали работа регионального оператора по вывозу бытовых отходов, уборка снега и демонтаж новогодних городков.
Нам повезёт
Начальник управления городского хозяйства Константин Купреенко сообщил, что взаимодействие с оператором постепенно налаживается, хотя вопросы ещё остаются:
– С начала года от горожан поступило 36 жалоб на некачественную работу оператора, все они отработаны. Решена и проблема с вывозом мусора из Кайеркана. 160 из 229 муниципальных учреждений уже подали заявления на обслуживание в «РостТех». В министерство экологии и рационального природоиспользования Красноярского края направлена заявка на участие в программе по закупке дополнительного оборудования и мусорных контейнеров. Региональный оператор вывозит мусор регулярно, даже с территории тех предприятий, где договоры ещё находятся в стадии рассмотрения. Так что Норильску, в отличие от некоторых других районов края, мусорный коллапс не грозит.
Снежный ком
С начала зимы из Центрального района Норильска вывезено 353 802 тонны снега, а с учётом Талнаха и Кайеркана — 655 962 тонны. Как заверил Олег Крист, начальник управления «Норильскавтодор», улично-дорожную сеть города стараются очищать своевременно. «ИЛАН–Норильск» и ЦАТК работают практически круглосуточно. С восьми утра от 30 до 50 снегоочистителей выходят на свои участки. В первую очередь чистят проезжую часть, перекрёстки, тротуары, автобусные остановки и посадочные площадки на них, пешеходные переходы, спуски и подъёмы — всё, что необходимо для беспрепятственного проезда транспорта и движения пешеходов.
Была она нарядная
В Норильске начался демонтаж новогодних городков. Наталья Юдина, и. о. начальника управления капитальных ремонтов и строительства, рассказала, что все новогодние ёлки будут убраны с городских площадей к 15 февраля. В новогодних городках уже снимают иллюминацию, в Кайеркане и Оганере разбирают ёлочные конструкции, скоро дойдёт очередь до Талнаха и Центрального района. На демонтаж заложено 3,6 миллиона рублей.
– В марте подрядчик передаст всю новогоднюю атрибутику нашему управлению, а на память о новогодних праздниках останутся ледяные фигуры, — отметила Наталья Юдина.

Лариса Стецевич
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