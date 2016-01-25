[Индекс номера 18 (07.02.2019)]



Интервью

Горизонты далёкие и близкие

В конце прошлого года депутаты горсовета одобрили Стратегию социально–экономического развития Норильска до 2030 года. Это обширный документ, регламентирующий нашу с вами жизнь на ближайшие десять лет. Новая Стратегия начнёт действовать уже в следующем году, а нынешний год станет итоговым для «Стратегии–2020». О том, что это был за документ и какие результаты достигнуты, рассказал председатель норильского городского Совета Александр Пестряков, принимавший активное участие в его разработке.

– Александр Александрович, как обстоят дела с исполнением «Стратегии–2020»? Власти города справились с поставленными задачами? – Стратегии развития с многолетними горизонтами планирования — важный ориентир при осознанном формировании образа будущего любой страны, региона, муниципалитета. Это мировая практика — достаточно посмотреть на рост Китая, там планы составляются на 50, а то и на 100 лет. После распада Советского Союза в стране долгое время смеялись над пятилетками, прогнозами даты наступления социализма, но здравое зерно в таком подходе всё же нашли, и к середине «нулевых» годов пришло понимание, что без обширных прогнозов и чёткой постановки количественных и качественных задач страна развиваться не может. Федеральная Стратегия–2020 по существу стала первой в России, охватывающей все направления жизнедеятельности человека. Сложно точно назвать дату, когда родилась идея создать план развития России на десять лет вперёд, но первая «Стратегия–2020» появилась в Минэкономразвития в 2008 году. Позднее она была усовершенствована, и в 2012 году в Москве приняли вариант, который работает до сих пор. В том же году была принята «Стратегия–2020» в Красноярском крае. А Норильск оказался на шаг впереди. У нас первый вариант муниципальной «Стратегии–2020» был разработан и принят ещё в 2007 году по предложению «Норникеля». В народе её прозвали «прохоровской», так как её создание инициировал возглавлявший в то время компанию Михаил Прохоров. И надо сказать, что пилотный вариант Стратегии исполнен совместно «Норникелем» и муниципалитетом на 60%. Отмечу, что реальные показатели по стране не превышают 50%, но в стабильных моногородах процент исполнения планов значительно выше общероссийского именно из–за активной деятельности градообразующих предприятий, заинтересованных в поступательном развитии территорий присутствия. В нашем случае это можно отнести и к Мурманской области. – Кто пишет стратегии, и насколько точно они учитывают специфику региона, территории? – Главная цель стратегий любого муниципального образования — повышение качества жизни и благосостояния населения, развитие социально–экономической сферы территории и укрепление её конкурентных позиций среди других муниципальных образований. Для их написания, как правило, привлекаются эксперты из различных областей, определяются точки роста, приоритеты развития общества, вызовы, которые стоят перед территорией. Эксперты не только местные, но и региональные, и федеральные. Совместная работа такой «разношёрстной» команды приводит в итоге к своду сбалансированных предложений. Отдадим должное и администрации Норильска, ведь большой объём работы по наполнению стратегии делается руководителями и специалистами муниципалитета, а уж исполнение стратегии — основная задача именно муниципальных структур. Стратегии развития Норильска до 2020 года разрабатывались неоднократно по мере изменения ситуации в стране и в мире. Первая появилась в 2007 году, в 2011–м план развития города был обновлён, в 2012 году произошла ещё одна корректировка. – Почему стратегий развития Норильска до 2020 года целых три? – Стратегия одна, но корректировка таких документов неизбежна. Реализация любого стратегического плана требует постоянного наблюдения за происходящими в социально–хозяйственной системе процессами. Как показал анализ, доля полностью реализованных мер по основным направлениям у нас составляет почти 60%. Стратегия образца 2007 года с одной стороны была манифестом, с другой — инструментом влияния на принятие решений и последующее их исполнение в виде плана. Две последующих корректировки стали более практически ориентированными. В 2011 году Сибирский федеральный университет (СФУ) обновил Стратегию, практически все предложения экспертов включили в программу социально–экономического развития города. Был предложен переход от сметного к программно–целевому планированию, и мы реализуем его, принимая бюджет на три года. СФУ также настаивал на достижении более качественного уровня услуг связи в виде высокоскоростного доступа к сети Интернет. Восемь лет назад к этому отнеслись скептически — не буду скрывать, я тоже не понимал, как это реализовать. Но сегодня ВОЛС построена и работает. Для увеличения рождаемости в городе и разработки инструментов и механизмов её стимулирования было заложено строительство перинатального центра. Он открылся осенью прошлого года. И таких примеров масса. В 2012 году была проведена ещё одна корректировка Стратегии силами администрации города, депутатов горсовета и экспертов. Цель: модернизация имиджа города с целью придания ему статуса Заполярного Форпоста России. У города появилась миссия: Норильск — территория национальных интересов страны, город компактного проживания с эффективной системой жизнедеятельности. На сегодняшний день закончено строительство трёх дошкольных образовательных учреждений, капитальный ремонт автодороги Норильск–Талнах, в городе появилось централизованное музыкальное оформление с круглогодичной программой. Реализуются программа реконструкции детских игровых и спортивных комплексов, цветовые решения по окраске и разрисовке домов, иных объектов, идут капитальные ремонты фасадов. Внедряются энергосберегающие технологии в ЖКХ и социальной сфере, повышается энергоэффективность объектов. И венец плана Стратегии 2012 года — создание условий для улучшения экологической обстановки, остановка пирометаллургического цеха на никелевом заводе. В итоге закрыт не один цех, а весь завод, всему городу стало легче дышать. – Давайте вернёмся к «Стратегии–2020» образца 2007 года? Чем она запомнилась? – Этот документ был первым, даже фантастическим, но именно он заложил видение такого Норильска, каким он стал сегодня. Конечно, некоторая часть планов и архитектурных решений вроде постройки купола над городом, не реализована, это были идеи на возможное будущее, но фантазия часто становится реальностью, и именно дерзкие проекты запоминаются. Самый простой и эффективный метод оценки исполнения любой стратегии — степень выполняемости её разделов. Если за основу взять умеренно–оптимистический вариант социально–экономического развития города, то к 2020 году ситуация выглядит так, как планировалось в 2007–м. Практически все стратегические замыслы, с некоторыми коррективами, реализованы. К примеру, прогноз численности населения к 2020 году был заложен на уровне 176–180 тысяч человек, в 2019 году у нас проживают 180 тысяч. Предлагался переход к принятию ряда среднесрочных муниципальных программ: по управлению имуществом, по развитию ЖКХ, по реконструкции городской среды. Этот метод внедрён полностью. Эксперты предложили учредить корпорацию развития города, её функции сегодня исполняет Агентство развития Норильска. Планировалось строительство общественно–торгового центра «Форум» под куполом с перспективой развития торгово–деловой зоны. Эти решения внедрены в ТРЦ «Арена». Флагманские конверсионные проекты «дизайн–арт–центров» воплотились в Полярной арт–резиденции (Polar Art Residence). МФЦ для бизнеса эффективно работает по принципу «одного окна» с предпринимателями. Завершена реконструкция аэровокзального комплекса и модернизация взлётно–посадочной полосы аэропорта «Норильск». Программы целевого льготного кредитования и софинансирования инвестпроектов малого бизнеса реализованы в программах развития социального предпринимательства «Норникеля» и Союза промышленников и предпринимателей. Магазины шаговой доступности представлены сетью «Подсолнух». В городе создан Молодёжный парламент. В целом по 28 из примерно 40 показателей Стратегия 2007 года выполнена. Некоторые ключевые мероприятия «Стратегии–2020» не были выполнены, причём во всех трех вариантах. Речь идёт о создании технопарка и развитии строительной отрасли. Нас часто упрекают в том, что не растёт количество жителей — в оптимистичных прогнозах фигурировали цифры в 200–220 тысяч человек, — но демографический спад наблюдается во всех городах Арктической зоны, а не только в Норильске. Так, Мурманск за 25 лет потерял почти половину жителей. Восстановление численности населения — это уже федеральная задача. – К слову, о федеральных задачах. Как муниципальная Стратегия соотносится с региональной и федеральной? – Если вы говорите о возможных противоречиях между «Стратегиями–2020» различных уровней, то их практически нет. Текст выверяется, в том числе и в сопоставлении с законодательством Красноярского края и России, с текстами федеральных и региональных Стратегий и планов. Конечно, есть нюансы. Например, строительство железной дороги до Норильска прописано только в федеральной Стратегии, а зимнее автомобильное сообщение — только в краевой. Мы не можем включить в свой план такие масштабные, особенно межрегиональные проекты, на нас лежит ответственность за локальный уровень. К примеру, мы не можем регулировать тарифы и субсидии на авиабилеты. Это больная для норильчан тема, но она может быть решена только на федеральном уровне. Не нужно забывать, что Норильск является частью сухопутной территории Арктики, и наша деятельность регламентируется также «Стратегией развития Арктической зоны РФ и обеспечения национальной безопасности на период до 2020 года». – Продолжит ли муниципальная «Стратегия–2030» курс на позитивные изменения в городе? – Мы не видим никаких оснований для того, чтобы отказываться от стратегических планов, изложенных в программе развития до 2020 года. Конечно, новый план на ближайшие десять лет не способен привести к глобальным сдвигам в социально–экономическом плане, но мы не просто верим в развитие Норильска как части Арктической зоны России, к которой приковано внимание всего мира — мы работаем. Органы местного самоуправления хотят, чтобы в жизнь внедрялись не просто организационные инновации и технические решения, но были проведены кардинальные реформы, появились коренные изменения, отвечающие реальным вызовам.

Беседовал Владимир Шиловский Фото Елены БЕЛАЛОВОЙ www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда – Стратегии развития с многолетними горизонтами планирования — важный ориентир при осознанном формировании образа будущего любой страны, региона, муниципалитета. Это мировая практика — достаточно посмотреть на рост Китая, там планы составляются на 50, а то и на 100 лет. После распада Советского Союза в стране долгое время смеялись над пятилетками, прогнозами даты наступления социализма, но здравое зерно в таком подходе всё же нашли, и к середине «нулевых» годов пришло понимание, что без обширных прогнозов и чёткой постановки количественных и качественных задач страна развиваться не может. Федеральная Стратегия–2020 по существу стала первой в России, охватывающей все направления жизнедеятельности человека.Сложно точно назвать дату, когда родилась идея создать план развития России на десять лет вперёд, но первая «Стратегия–2020» появилась в Минэкономразвития в 2008 году. Позднее она была усовершенствована, и в 2012 году в Москве приняли вариант, который работает до сих пор. В том же году была принята «Стратегия–2020» в Красноярском крае. А Норильск оказался на шаг впереди. У нас первый вариант муниципальной «Стратегии–2020» был разработан и принят ещё в 2007 году по предложению «Норникеля». В народе её прозвали «прохоровской», так как её создание инициировал возглавлявший в то время компанию Михаил Прохоров. И надо сказать, что пилотный вариант Стратегии исполнен совместно «Норникелем» и муниципалитетом на 60%. Отмечу, что реальные показатели по стране не превышают 50%, но в стабильных моногородах процент исполнения планов значительно выше общероссийского именно из–за активной деятельности градообразующих предприятий, заинтересованных в поступательном развитии территорий присутствия. В нашем случае это можно отнести и к Мурманской области.– Главная цель стратегий любого муниципального образования — повышение качества жизни и благосостояния населения, развитие социально–экономической сферы территории и укрепление её конкурентных позиций среди других муниципальных образований. Для их написания, как правило, привлекаются эксперты из различных областей, определяются точки роста, приоритеты развития общества, вызовы, которые стоят перед территорией. Эксперты не только местные, но и региональные, и федеральные. Совместная работа такой «разношёрстной» команды приводит в итоге к своду сбалансированных предложений. Отдадим должное и администрации Норильска, ведь большой объём работы по наполнению стратегии делается руководителями и специалистами муниципалитета, а уж исполнение стратегии — основная задача именно муниципальных структур. Стратегии развития Норильска до 2020 года разрабатывались неоднократно по мере изменения ситуации в стране и в мире. Первая появилась в 2007 году, в 2011–м план развития города был обновлён, в 2012 году произошла ещё одна корректировка.– Стратегия одна, но корректировка таких документов неизбежна. Реализация любого стратегического плана требует постоянного наблюдения за происходящими в социально–хозяйственной системе процессами. Как показал анализ, доля полностью реализованных мер по основным направлениям у нас составляет почти 60%. Стратегия образца 2007 года с одной стороны была манифестом, с другой — инструментом влияния на принятие решений и последующее их исполнение в виде плана. Две последующих корректировки стали более практически ориентированными.В 2011 году Сибирский федеральный университет (СФУ) обновил Стратегию, практически все предложения экспертов включили в программу социально–экономического развития города. Был предложен переход от сметного к программно–целевому планированию, и мы реализуем его, принимая бюджет на три года. СФУ также настаивал на достижении более качественного уровня услуг связи в виде высокоскоростного доступа к сети Интернет. Восемь лет назад к этому отнеслись скептически — не буду скрывать, я тоже не понимал, как это реализовать. Но сегодня ВОЛС построена и работает. Для увеличения рождаемости в городе и разработки инструментов и механизмов её стимулирования было заложено строительство перинатального центра. Он открылся осенью прошлого года. И таких примеров масса.В 2012 году была проведена ещё одна корректировка Стратегии силами администрации города, депутатов горсовета и экспертов. Цель: модернизация имиджа города с целью придания ему статуса Заполярного Форпоста России. У города появилась миссия: Норильск — территория национальных интересов страны, город компактного проживания с эффективной системой жизнедеятельности. На сегодняшний день закончено строительство трёх дошкольных образовательных учреждений, капитальный ремонт автодороги Норильск–Талнах, в городе появилось централизованное музыкальное оформление с круглогодичной программой. Реализуются программа реконструкции детских игровых и спортивных комплексов, цветовые решения по окраске и разрисовке домов, иных объектов, идут капитальные ремонты фасадов. Внедряются энергосберегающие технологии в ЖКХ и социальной сфере, повышается энергоэффективность объектов. И венец плана Стратегии 2012 года — создание условий для улучшения экологической обстановки, остановка пирометаллургического цеха на никелевом заводе. В итоге закрыт не один цех, а весь завод, всему городу стало легче дышать.– Этот документ был первым, даже фантастическим, но именно он заложил видение такого Норильска, каким он стал сегодня. Конечно, некоторая часть планов и архитектурных решений вроде постройки купола над городом, не реализована, это были идеи на возможное будущее, но фантазия часто становится реальностью, и именно дерзкие проекты запоминаются. Самый простой и эффективный метод оценки исполнения любой стратегии — степень выполняемости её разделов. Если за основу взять умеренно–оптимистический вариант социально–экономического развития города, то к 2020 году ситуация выглядит так, как планировалось в 2007–м. Практически все стратегические замыслы, с некоторыми коррективами, реализованы.К примеру, прогноз численности населения к 2020 году был заложен на уровне 176–180 тысяч человек, в 2019 году у нас проживают 180 тысяч. Предлагался переход к принятию ряда среднесрочных муниципальных программ: по управлению имуществом, по развитию ЖКХ, по реконструкции городской среды. Этот метод внедрён полностью. Эксперты предложили учредить корпорацию развития города, её функции сегодня исполняет Агентство развития Норильска. Планировалось строительство общественно–торгового центра «Форум» под куполом с перспективой развития торгово–деловой зоны. Эти решения внедрены в ТРЦ «Арена». Флагманские конверсионные проекты «дизайн–арт–центров» воплотились в Полярной арт–резиденции (Polar Art Residence). МФЦ для бизнеса эффективно работает по принципу «одного окна» с предпринимателями. Завершена реконструкция аэровокзального комплекса и модернизация взлётно–посадочной полосы аэропорта «Норильск». Программы целевого льготного кредитования и софинансирования инвестпроектов малого бизнеса реализованы в программах развития социального предпринимательства «Норникеля» и Союза промышленников и предпринимателей. Магазины шаговой доступности представлены сетью «Подсолнух». В городе создан Молодёжный парламент. В целом по 28 из примерно 40 показателей Стратегия 2007 года выполнена.Некоторые ключевые мероприятия «Стратегии–2020» не были выполнены, причём во всех трех вариантах. Речь идёт о создании технопарка и развитии строительной отрасли. Нас часто упрекают в том, что не растёт количество жителей — в оптимистичных прогнозах фигурировали цифры в 200–220 тысяч человек, — но демографический спад наблюдается во всех городах Арктической зоны, а не только в Норильске. Так, Мурманск за 25 лет потерял почти половину жителей. Восстановление численности населения — это уже федеральная задача.– Если вы говорите о возможных противоречиях между «Стратегиями–2020» различных уровней, то их практически нет. Текст выверяется, в том числе и в сопоставлении с законодательством Красноярского края и России, с текстами федеральных и региональных Стратегий и планов. Конечно, есть нюансы. Например, строительство железной дороги до Норильска прописано только в федеральной Стратегии, а зимнее автомобильное сообщение — только в краевой. Мы не можем включить в свой план такие масштабные, особенно межрегиональные проекты, на нас лежит ответственность за локальный уровень. К примеру, мы не можем регулировать тарифы и субсидии на авиабилеты. Это больная для норильчан тема, но она может быть решена только на федеральном уровне. Не нужно забывать, что Норильск является частью сухопутной территории Арктики, и наша деятельность регламентируется также «Стратегией развития Арктической зоны РФ и обеспечения национальной безопасности на период до 2020 года».– Мы не видим никаких оснований для того, чтобы отказываться от стратегических планов, изложенных в программе развития до 2020 года. Конечно, новый план на ближайшие десять лет не способен привести к глобальным сдвигам в социально–экономическом плане, но мы не просто верим в развитие Норильска как части Арктической зоны России, к которой приковано внимание всего мира — мы работаем. Органы местного самоуправления хотят, чтобы в жизнь внедрялись не просто организационные инновации и технические решения, но были проведены кардинальные реформы, появились коренные изменения, отвечающие реальным вызовам.

Комментарии



Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим логином.















