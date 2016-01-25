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Эстафета огня 2019

[Индекс номера 18 (07.02.2019)]

 Общество 
Уговор дороже денег

С начала этого года почти все собственники жилья в Норильске перешли на прямые договоры с ресурсоснабжающими организациями (РСО). Главное изменение заключается в том, что теперь право взыскания задолженности за поставленные ресурсы перешло от управляющих компаний к НТЭК.
Ты – мне, я – тебе
Часть норильских домов перешла на новую схему работы ещё с октября (УК «Северный управдом») и ноября (кайерканские гостинки, которые обслуживает УК «Город»). А с 1 января к ним присоединилось и большинство других домов. Из 861 многоквартирного дома решение о заключении прямых договоров с РСО приняли в 777. Из оставшихся 84 домов в 64, находящихся на территории «ТалнахБыта», исполнителем осталась управляющая компания. Ещё в 20 домах собственники ответили на нововведение отказом.
Как рассказала «Заполярке» Тамара Зобнева, заместитель начальника УЖКХ по экономике и финансам администрации Норильска, переход на прямые договоры предусмотрен Жилищным кодексом, куда Федеральным законом от 03.04.2018 № 59–ФЗ были внесены изменения. В частности, введена статья 157.2, касающаяся предоставления услуг РСО и регоператорами по обращению с твёрдыми коммунальными отходами (ТКО). В соответствии с ней поставщиком коммунальных услуг может быть как управляющая компания, так и ресурсо-снабжающая организация.
Прямой договор с РСО можно заключить в двух случаях: если собственники жилья приняли соответствующее решение на общем собрании и если задолженность УК перед РСО равна или превышает сумму стоимости ресурсов за два месяца, причём долг этот признан управляющей компанией либо судом. В такой ситуации ресурсоснабжающая организация может расторгнуть договор с УК на предоставление коммунальных услуг в одностороннем порядке.
Прошлым летом в Норильске активно проводились собрания собственников жилья по данному вопросу. Галина Дроздова, заместитель генерального директора УК «Город» по правовым вопросам, дала «Заполярной Правде» такой комментарий: «Теперь все денежные средства собственников напрямую будут поступать на счета РСО, и задолженность УК перед РСО перестанет увеличиваться, что в конечном итоге будет способствовать финансовому оздоровлению ситуации».
— Предложенная схема действительно удобна для управляющих компаний, — согласна Тамара Зобнева. — Они сбросят груз неплатежей за коммунальные ресурсы. Собираемость платежей у нас обычно составляла порядка 97%, а за последний год упала до 96%. Долги тяжким бременем висели на УК. При этом РСО требовали от них полной оплаты поставленных ресурсов, а где взять деньги, если люди не платят? Теперь с должниками будет разбираться НТЭК.
— Типовая форма договора с НТЭК размещена на сайте организации www.oao–ntek.ru в разделе «Потребителям МКД». Это публичный договор, его не обязательно заключать письменно, он считается вступившим в силу, как только услуга была предоставлена и платёжный документ направлен потребителю, — пояснила Наталья Авраменко, руководитель территориального подразделения по Норильску и Таймырскому Долгано–Ненецкому району службы строительного надзора и жилищного контроля Красноярского края.
Делим надвое
Собственникам надо понимать, что в доме теперь хозяйствуют две организации — управляющая компания, отвечающая за содержание общего имущества дома, и РСО, ответственная за предоставление коммунальных услуг. За первой сохраняется обязанность следить за состоянием общедомовых сетей, которые всегда должны быть готовы к поставке коммунальных ресурсов надлежащего качества; предоставлять поставщику ресурсов показания индивидуальных приборов учёта для начисления собственникам стоимости оказанных коммунальных услуг; контролировать качество ресурса, поставляемого в дома; оказывать диспетчерское и аварийное обслуживание; принимать от собственников обращения и жалобы.
А вот перерасчёт в случае ненадлежащего предоставления коммунальных услуг теперь будет выполнять НТЭК. Но тут есть свои тонкости. Во–первых, если причина кроется в состоянии внутридомовых сетей, потребитель вправе потребовать возмещения убытков от управляющей компании. НТЭК производит изменение размера платы за некачественные услуги только в случае, если нарушение произошло до границы элементов внутридомовых инженерных систем.
В любом случае потребителю следует обратиться в свою управляющую компанию (в том числе по телефону аварийно–диспетчерской службы) и в НТЭК. При этом управляющая компания, в случае если причина неполадок лежит вне внутридомовых сетей, должна организовать комиссионное обследование и продублировать сообщение в НТЭК. Представители РСО отметили, что управляющая организация по–прежнему остаётся свое-образным «единым окном» для приёма жалоб на качество коммунальных услуг.
Проторенным путём
А вот с чем сложностей быть не должно, так это с платежами. В УЖКХ заверили, что для жителей ничего не изменится. Ресурсники уже заключили договор с расчётно–кассовым центром для приёма платежей от населения. Так что норильчане по–прежнему могут оплачивать как жилищные, так и коммунальные услуги с помощью единого платёжного документа в кассах РКЦ, в личном кабинете на сайте ркцнорильск.рф; в отделениях Сбербанка (в кассах, терминалах и с помощью приложения «Сбербанк–онлайн»). РКЦ «расщепляет» платежи, направляя средства НТЭК, МУП «КОС», регоператору по обращению с твёрдыми коммунальными отходами («РостТех»), а также управляющей компании. Если потребитель вносит плату через интернет–сервис, ему потребуется внести средства на лицевой счёт каждой организации самостоятельно (номера счетов указаны в платежках).
Но главное — представители НТЭК уверяют, что в отношении качества предоставления коммунальных услуг всё остаётся на своих местах. И напоминают, что коммунальные ресурсы надо своевременно оплачивать. Просрочка повлечёт за собой пени, более того, к должнику могут быть применены меры принудительного взыскания, например ограничение коммунальной услуги или взыскание задолженности в судебном порядке.
В свою очередь уже имеющиеся долги людей перед УК (по жилищной и коммунальной услугам) не списаны, и управляющие компании также продолжат работу по их взысканию.

Татьяна Зачупейко
Фото Владимира МАКУШКИНА
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