[Индекс номера 18 (07.02.2019)]



Проекты

В яблочко!

Проект Агентства развития Норильска «Гастрофестиваль «СЕВЕР» отмечен региональной премией «Серебряный Лучник» — Сибирь.

Эта премия входит в систему региональных конкурсов Национальной премии «Серебряный Лучник» — одной из самых авторитетных и престижных PR–премий в России. В этом году эксперты из разных городов оценивали 61 проект со всей Сибири. В шорт–лист вошли 18 проектов из Новосибирска, Красноярска, Кемерово, Омска и Норильска. Победителей определяли по итогам публичной защиты, которая прошла в Новосибирске 2 февраля. Гастрофестиваль «СЕВЕР», по мнению жюри, наиболее точно отвечал замыслу номинации «Развитие и продвижение территорий». Городской фестиваль впервые прошёл в 2018 году при поддержке администрации Норильска и компании «Норникель». Его участниками стали 24,5 тысячи человек — местные и приглашённые профессионалы ресторанного бизнеса, жители и гости Норильска. В столице Сибири проект представила директор Агентства развития Норильска Светлана Рубашкина. – Создано новое яркое событие для горожан и туристов, которое станет традиционным. Второй норильский гастрофестиваль пройдёт летом 2019 года. Важно то, что «СЕВЕР» подтолкнул к объединению, взаимодействию и развитию участников местного гастрономического рынка. В первом гастрофестивале участвовали 20 норильских кафе и ресторанов. Они получили профессиональные рекомендации известных российских шеф–поваров, а также отличную возможность для прямого общения с горожанами. Сегодня, начиная подготовку к следующему фестивалю, мы имеем надёжных партнёров из числа местных предпринимателей, — отметила Светлана Рубашкина. — А благодаря участию в «Лучнике» мы получили ещё одну возможность продвинуть образ Норильска как уникального, манящего города. Ожидается, что благодаря взаимодействию с турагентством Russia Discovery, в этом году фестиваль «СЕВЕР» посетят и туристы, планирующие путешествия на Таймыр и плато Путорана.

Мы получили ещё одну возможность продвинуть образ Норильска как уникального манящего города. Светлана Рубашкина, директор Агентства развития Норильска директор Агентства развития Норильска

Оксана Кириллова Фото Ирины ЯРИНСКОЙ www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Эта премия входит в систему региональных конкурсов Национальной премии «Серебряный Лучник» — одной из самых авторитетных и престижных PR–премий в России. В этом году эксперты из разных городов оценивали 61 проект со всей Сибири. В шорт–лист вошли 18 проектов из Новосибирска, Красноярска, Кемерово, Омска и Норильска. Победителей определяли по итогам публичной защиты, которая прошла в Новосибирске 2 февраля. Гастрофестиваль «СЕВЕР», по мнению жюри, наиболее точно отвечал замыслу номинации «Развитие и продвижение территорий».Городской фестиваль впервые прошёл в 2018 году при поддержке администрации Норильска и компании «Норникель». Его участниками стали 24,5 тысячи человек — местные и приглашённые профессионалы ресторанного бизнеса, жители и гости Норильска.В столице Сибири проект представила директор Агентства развития Норильска Светлана Рубашкина.– Создано новое яркое событие для горожан и туристов, которое станет традиционным. Второй норильский гастрофестиваль пройдёт летом 2019 года. Важно то, что «СЕВЕР» подтолкнул к объединению, взаимодействию и развитию участников местного гастрономического рынка. В первом гастрофестивале участвовали 20 норильских кафе и ресторанов. Они получили профессиональные рекомендации известных российских шеф–поваров, а также отличную возможность для прямого общения с горожанами. Сегодня, начиная подготовку к следующему фестивалю, мы имеем надёжных партнёров из числа местных предпринимателей, — отметила Светлана Рубашкина. — А благодаря участию в «Лучнике» мы получили ещё одну возможность продвинуть образ Норильска как уникального, манящего города.Ожидается, что благодаря взаимодействию с турагентством Russia Discovery, в этом году фестиваль«СЕВЕР» посетят и туристы, планирующие путешествия на Таймыр и плато Путорана.

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