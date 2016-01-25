Объединение детских поликлиник подходит к концу — ориентировочно к 1 апреля педиатры из здания на ул. Б. Хмельницкого, 18, переедут в здание на ул. Бегичева, 24. О плюсах объединения и в целом о ситуации с медицинским обслуживанием юных норильчан «Заполярной правде» рассказали руководитель территориального отдела министерства здравоохранения Красноярского края Коба Кавтеладзе и главный врач детской больницы, куда и входят поликлиники, Игорь Зайчик.
|Вакцинация сегодня Фото Владимира МАКУШКИНА
– Вопрос о необходимости объединения детских поликлиник мы подняли более двух лет назад. Потому что понимали, что со временем у нас просто не будет хватать кадров для того, чтобы наладить эффективную работу в двух отдельно функционирующих подразделениях. Ну не можем мы обеспечить кадрами две регистратуры, два call–центра, снабдить узкими специалистами сразу две поликлиники, организовать в каждой из них забор анализов, кабинеты ЭКГ, УЗИ и других обследований, — это «задвоение» нецелесообразно. И невозможно.
На Богдана — 14 педиатрических участков, на Бегичева — 15. Например, не хватает участковых врачей в одной из поликлиник — ушли в отпуск, на больничный, вышли на пенсию (а педиатров пенсионного возраста у нас немало) — доктора из другой поликлиники подрабатывать не в «свою» не идут. Когда педиатры будут собраны в одном месте, вопросы замещения будет решить проще.
Разрывать рабочий день узких специалистов, которых по одному на весь город, тоже неверно — например, окулист должен отработать полдня в одной поликлинике, потом переехать в другую, и зачем содержать два кабинета? Лучше один оснастить современным оборудованием и позволить доктору спокойно целый день вести приём в нём.
Хорошо, «посадили», например, хирурга в одну поликлинику, пациенты из другой приезжают на приём, но как быть с картами? Давать родителям? Перевозить самим? Сотрудники не успевают довезти их вовремя, вернуть обратно. И в первом, и во втором случаях карты теряются... Человеческий фактор никто не отменял. Когда вся документация находится в одном месте — это удобно и правильно.
Пройдясь по всем этим пунктам, мы поняли, что в Норильске при острой нехватке как педиатров, так и узких специалистов единственная возможность наладить эффективную работу — это объединить поликлиники.
— Места в одной поликлинике всем хватит?
– Поликлиника на Бегичева, 24, рассчитана на 28 педиатрических участков, плюс кабинеты будут работать посменно.
Чтобы в одном кабинете не было нагромождения карт с двух участков, мы планируем, что документы детей, находящихся на больничном, будут храниться в картохранилище. А у врача будут карты, необходимые при конкретном приёме. Приём закончился — отнесли в картохранилище. Ребёнок выздоровел — отнесли в регистратуру.
— Сегодня на приём больных одного участка отводится два часа, но по факту врач работает дольше, потому что помимо записанных заранее принимает пациентов и по живой очереди и, к счастью родителей, пока всех не обслужит, не уходит. Не будет ли отказов и накладок, когда один кабинет будут делить два специалиста?
– Чтобы разгрузить педиатров, уже сегодня в каждой из поликлиник работает кабинет доврачебной помощи. В объединённом учреждении их будет два. Здесь можно получить справку, направление на анализы, первичную консультацию по оформлению санаторно–курортных карт, неотложную помощь и т. д. Прежде чем записаться на приём к педиатру или, тем более, прийти без записи, подумайте, не отвлечёте ли вы его понапрасну, нельзя ли этот вопрос решить в доврачебном кабинете, который в будни открыт с 8.00 и до 20.00. Кстати, во взрослой поликлинике пациенты без записи идут исключительно в подобный кабинет, и ни у кого никаких проблем не возникает.
— Какие ещё принимаются меры, чтобы разгрузить поликлиники?
– Помимо приёма в лечебных учреждениях педиатры и узкие специалисты в рамках профилактических осмотров наблюдают детей в детских садах и школах. Перед приходом специалистов в образовательное учреждение родители заполняют анкету, где описывают состояние здоровья ребёнка, и дают согласие на обработку персональных данных. Заключение врачей затем заносится в амбулаторную карту ребёнка.
— Нельзя ли график отпусков педиатров формировать по типу графика отпусков педагогов? Ведь летом, когда детей меньше, и врачей требуется меньше...
– Дело в том, что лечебные учреждения финансируются помесячно. И если мы решим летом отправлять в отпуск большее количество педиатров, а в периоды наплыва пациентов в поликлинике — меньшее или не отправлять вовсе, то нам не хватит средств на зарплату, отпускные и особенно на оплату дороги. Поэтому мы вынуждены формировать график отпусков исходя из особенностей финансирования, а не из особенностей нагрузки. Мы неоднократно поднимали этот вопрос на краевом уровне, но такой подход к финансированию — федеральный — Фонда обязательного медицинского страхования и Министерства здравоохранения РФ.
— Люди жалуются, что при вызове врача на дом его можно прождать целый день...
– Такого количества вызовов врача на дом нет ни в одном другом городе Красноярского края. Много необоснованных вызовов — по телефону родитель говорит, что у ребёнка высокая температура и привести в поликлинику его невозможно, но на деле оказывается, что температуры нет. Вместе с тем, напомню, что придя в поликлинику, можно обратиться не к своему педиатру, а в кабинеты доврачебной и неотложной помощи, а на следующий приём записаться к своему участковому врачу.
— Решён ли вопрос с транспортом для врачей при вызове на дом? Обойти несколько участков за один день бывает просто нереально...
– Решается. Мы планируем привлекать автотранспорт со стороны. То есть нам не придётся его содержать, ремонтировать, мы просто будем оплачивать услуги по перевозке. Например, так уже несколько лет работает психоневрологический диспансер.
— Как обстоят дела с ремонтом поликлиники на Бегичева?
– К моменту переезда педиатров с Богдана на Бегичева за счёт краевых средств планируется отремонтировать второй этаж. Как раз на этой неделе мы проводим несколько селекторных совещаний по этому поводу. Первый, третий и четвёртый этажи в срочном ремонте не нуждаются.
— А оборудование обновляется?
– В прошлом году по федеральной программе «Детское здоровье» для поликлиники на Бегичева мы получили два кардиографа, аппарат ультразвуковой диагностики и оборудование для лаборатории. В этом году запланировано приобретение цифрового рентгенаппарата, нового эндоскопического оборудования, оборудования для окулиста.
— Где сегодня ребёнок может получить физиотерапевтическое лечение?
– Физиотерапевтическое отделение из центра восстановительного лечения на ул. Талнахской, 57а, переехало в детскую больницу на 50 лет Октября. Под эту службу отдан второй этаж, который специально для этого был отремонтирован. Место освободилось потому, что отделение второго этапа выхаживания новорожденных переехало в перинатальный центр. Раньше приходилось больных из детской больницы на некоторые процедуры возить в центр восстановительного лечения или предлагать им физиотерапию после выписки, теперь же и стационарные больные, и амбулаторные все физиопроцедуры могут получить в одном месте, но в разное время — потоки разведены. Кстати, в 2018 году для физиотерапевтического лечения мы приобрели новые аппараты. В этом году закупки продолжатся. Логично, чтобы новой аппаратурой пользовались все дети — и лежащие в больнице, и проходящие реабилитацию после выписки.
— Получается, перемещается не только детская поликлиника с Богдана Хмельницкого на Бегичева, это затратно?
– При грамотной организации процесса эти затраты окупаются. Ещё раз подчеркну, чтобы успокоить родителей наших маленьких и не только пациентов, объединение поликлиник упростит жизнь всем — и специалистам, и больным. Конечно, это решение кардинальное, а потому воспринимается с определённой опаской, но оно необходимое и, поверьте, полезное.
|В Норильской детской больнице. 1970-е годыФото из архива «ЗП»
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• Детская городская больница Норильска как самостоятельное учреждение начала функционировать в 1957 году — после объединения действующей детской поликлиники и введения в строй круглосуточного стационара. В конце 1959 года проведено объединение детской, инфекционной и 1–й городской больниц в единую. Как следует из отчёта, хранящегося в городском архиве, «объединение создало возможность более рентабельно использовать дорогостоящее лечебно–диагностическое и хозяйственное оборудование всех больниц, а также дало экономию фонда заработной платы в сумме 527 тыс. рублей с высвобождением 31 штатной единицы административно–управленческого аппарата».
• Дважды, в 2000 и в 2008 годах, Норильская детская больница становилась номинантом гранта ЮНИСЕФ «Победителю грантового конкурса «Новый день» за приверженность идеям гуманизма и стремление помогать людям». В 2008 году детская больница приняла и утвердила политику по поддержке грудного вскармливания. В 2009 году она получила звание «Больница, доброжелательная к ребёнку», в октябре 2013–го звание подтверждено ещё раз. Для социальной поддержки детей–сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в больнице работает отделение сестринского ухода. Гордостью больницы является одна из мощнейших клинических лабораторий края. В 2014 году больница стала межрайонной.
• Около полутора тысяч детей края, в том числе и норильчане, получили в 2018 году высокотехнологичную медицинскую помощь — с применением высоких медицинских технологий для лечения сложных заболеваний. ВМП может быть оказана по ряду профилей. Наиболее востребованными направлениями были: сердечно–сосудистая хирургия, педиатрия, нейрохирургия, офтальмология, травматология и ортопедия. Врачи медицинских организаций края направляли детей в ведущие федеральные клиники России. Подробнее о ВМП можно узнать на сайте Министерства здравоохранения РФ https://www.rosminzdrav.ru/reception/help/vmp.
• 1 февраля стартовал приём заявлений в первый класс. Проверьте, все ли прививки сделаны будущему первоклашке. Согласно национальному календарю профилактических прививок к шести–семи годам ребёнок должен получить следующую плановую вакцинацию:
– четыре прививки против коклюша, дифтерии, столбняка;
– пять прививок против полиомиелита;
– одну прививку против кори, краснухи, эпидемического паротита и туберкулёза;
– три прививки против гепатита В и пневмококковой инфекции.
Перед поступлением в школу проводится ряд повторных прививок (ревакцинаций): против туберкулеза, кори, краснухи и эпидемического паротита; против дифтерии и столбняка. Чтобы дополнительно обезопасить ребёнка, можно обсудить с врачом вакцинацию против других инфекций, таких, например, как ветряная оспа, грипп, гепатит А.Надежда Сидорwww.facebook.com/Газета-Заполярная-правдаvk.com/Газета-Заполярная-правда