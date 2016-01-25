[Индекс номера 18 (07.02.2019)]



Медицина

Единство и борьба

Объединение детских поликлиник подходит к концу — ориентировочно к 1 апреля педиатры из здания на ул. Б. Хмельницкого, 18, переедут в здание на ул. Бегичева, 24. О плюсах объединения и в целом о ситуации с медицинским обслуживанием юных норильчан «Заполярной правде» рассказали руководитель территориального отдела министерства здравоохранения Красноярского края Коба Кавтеладзе и главный врач детской больницы, куда и входят поликлиники, Игорь Зайчик.

Вакцинация сегодня Фото Владимира МАКУШКИНА – Вопрос о необходимости объединения детских поликлиник мы подняли более двух лет назад. Потому что понимали, что со временем у нас просто не будет хватать кадров для того, чтобы наладить эффективную работу в двух отдельно функционирующих подразделениях. Ну не можем мы обеспечить кадрами две регистратуры, два call–центра, снабдить узкими специалистами сразу две поликлиники, организовать в каждой из них забор анализов, кабинеты ЭКГ, УЗИ и других обследований, — это «задвоение» нецелесообразно. И невозможно. На Богдана — 14 педиатрических участков, на Бегичева — 15. Например, не хватает участковых врачей в одной из поликлиник — ушли в отпуск, на больничный, вышли на пенсию (а педиатров пенсионного возраста у нас немало) — доктора из другой поликлиники подрабатывать не в «свою» не идут. Когда педиатры будут собраны в одном месте, вопросы замещения будет решить проще. Разрывать рабочий день узких специалистов, которых по одному на весь город, тоже неверно — например, окулист должен отработать полдня в одной поликлинике, потом переехать в другую, и зачем содержать два кабинета? Лучше один оснастить современным оборудованием и позволить доктору спокойно целый день вести приём в нём. Хорошо, «посадили», например, хирурга в одну поликлинику, пациенты из другой приезжают на приём, но как быть с картами? Давать родителям? Перевозить самим? Сотрудники не успевают довезти их вовремя, вернуть обратно. И в первом, и во втором случаях карты теряются... Человеческий фактор никто не отменял. Когда вся документация находится в одном месте — это удобно и правильно. Пройдясь по всем этим пунктам, мы поняли, что в Норильске при острой нехватке как педиатров, так и узких специалистов единственная возможность наладить эффективную работу — это объединить поликлиники. — Места в одной поликлинике всем хватит? – Поликлиника на Бегичева, 24, рассчитана на 28 педиатрических участков, плюс кабинеты будут работать посменно. Чтобы в одном кабинете не было нагромождения карт с двух участков, мы планируем, что документы детей, находящихся на больничном, будут храниться в картохранилище. А у врача будут карты, необходимые при конкретном приёме. Приём закончился — отнесли в картохранилище. Ребёнок выздоровел — отнесли в регистратуру. — Сегодня на приём больных одного участка отводится два часа, но по факту врач работает дольше, потому что помимо записанных заранее принимает пациентов и по живой очереди и, к счастью родителей, пока всех не обслужит, не уходит. Не будет ли отказов и накладок, когда один кабинет будут делить два специалиста? – Чтобы разгрузить педиатров, уже сегодня в каждой из поликлиник работает кабинет доврачебной помощи. В объединённом учреждении их будет два. Здесь можно получить справку, направление на анализы, первичную консультацию по оформлению санаторно–курортных карт, неотложную помощь и т. д. Прежде чем записаться на приём к педиатру или, тем более, прийти без записи, подумайте, не отвлечёте ли вы его понапрасну, нельзя ли этот вопрос решить в доврачебном кабинете, который в будни открыт с 8.00 и до 20.00. Кстати, во взрослой поликлинике пациенты без записи идут исключительно в подобный кабинет, и ни у кого никаких проблем не возникает. — Какие ещё принимаются меры, чтобы разгрузить поликлиники? – Помимо приёма в лечебных учреждениях педиатры и узкие специалисты в рамках профилактических осмотров наблюдают детей в детских садах и школах. Перед приходом специалистов в образовательное учреждение родители заполняют анкету, где описывают состояние здоровья ребёнка, и дают согласие на обработку персональных данных. Заключение врачей затем заносится в амбулаторную карту ребёнка. — Нельзя ли график отпусков педиатров формировать по типу графика отпусков педагогов? Ведь летом, когда детей меньше, и врачей требуется меньше... – Дело в том, что лечебные учреждения финансируются помесячно. И если мы решим летом отправлять в отпуск большее количество педиатров, а в периоды наплыва пациентов в поликлинике — меньшее или не отправлять вовсе, то нам не хватит средств на зарплату, отпускные и особенно на оплату дороги. Поэтому мы вынуждены формировать график отпусков исходя из особенностей финансирования, а не из особенностей нагрузки. Мы неоднократно поднимали этот вопрос на краевом уровне, но такой подход к финансированию — федеральный — Фонда обязательного медицинского страхования и Министерства здравоохранения РФ. — Люди жалуются, что при вызове врача на дом его можно прождать целый день... – Такого количества вызовов врача на дом нет ни в одном другом городе Красноярского края. Много необоснованных вызовов — по телефону родитель говорит, что у ребёнка высокая температура и привести в поликлинику его невозможно, но на деле оказывается, что температуры нет. Вместе с тем, напомню, что придя в поликлинику, можно обратиться не к своему педиатру, а в кабинеты доврачебной и неотложной помощи, а на следующий приём записаться к своему участковому врачу. — Решён ли вопрос с транспортом для врачей при вызове на дом? Обойти несколько участков за один день бывает просто нереально... – Решается. Мы планируем привлекать автотранспорт со стороны. То есть нам не придётся его содержать, ремонтировать, мы просто будем оплачивать услуги по перевозке. Например, так уже несколько лет работает психоневрологический диспансер. — Как обстоят дела с ремонтом поликлиники на Бегичева? – К моменту переезда педиатров с Богдана на Бегичева за счёт краевых средств планируется отремонтировать второй этаж. Как раз на этой неделе мы проводим несколько селекторных совещаний по этому поводу. Первый, третий и четвёртый этажи в срочном ремонте не нуждаются. — А оборудование обновляется? – В прошлом году по федеральной программе «Детское здоровье» для поликлиники на Бегичева мы получили два кардиографа, аппарат ультразвуковой диагностики и оборудование для лаборатории. В этом году запланировано приобретение цифрового рентгенаппарата, нового эндоскопического оборудования, оборудования для окулиста. — Где сегодня ребёнок может получить физиотерапевтическое лечение? – Физиотерапевтическое отделение из центра восстановительного лечения на ул. Талнахской, 57а, переехало в детскую больницу на 50 лет Октября. Под эту службу отдан второй этаж, который специально для этого был отремонтирован. Место освободилось потому, что отделение второго этапа выхаживания новорожденных переехало в перинатальный центр. Раньше приходилось больных из детской больницы на некоторые процедуры возить в центр восстановительного лечения или предлагать им физиотерапию после выписки, теперь же и стационарные больные, и амбулаторные все физиопроцедуры могут получить в одном месте, но в разное время — потоки разведены. Кстати, в 2018 году для физиотерапевтического лечения мы приобрели новые аппараты. В этом году закупки продолжатся. Логично, чтобы новой аппаратурой пользовались все дети — и лежащие в больнице, и проходящие реабилитацию после выписки. — Получается, перемещается не только детская поликлиника с Богдана Хмельницкого на Бегичева, это затратно? – При грамотной организации процесса эти затраты окупаются. Ещё раз подчеркну, чтобы успокоить родителей наших маленьких и не только пациентов, объединение поликлиник упростит жизнь всем — и специалистам, и больным. Конечно, это решение кардинальное, а потому воспринимается с определённой опаской, но оно необходимое и, поверьте, полезное.

В Норильской детской больнице. 1970-е годы Фото из архива «ЗП» В тему • Детская городская больница Норильска как самостоятельное учреждение начала функционировать в 1957 году — после объединения действующей детской поликлиники и введения в строй круглосуточного стационара. В конце 1959 года проведено объединение детской, инфекционной и 1–й городской больниц в единую. Как следует из отчёта, хранящегося в городском архиве, «объединение создало возможность более рентабельно использовать дорогостоящее лечебно–диагностическое и хозяйственное оборудование всех больниц, а также дало экономию фонда заработной платы в сумме 527 тыс. рублей с высвобождением 31 штатной единицы административно–управленческого аппарата». • Дважды, в 2000 и в 2008 годах, Норильская детская больница становилась номинантом гранта ЮНИСЕФ «Победителю грантового конкурса «Новый день» за приверженность идеям гуманизма и стремление помогать людям». В 2008 году детская больница приняла и утвердила политику по поддержке грудного вскармливания. В 2009 году она получила звание «Больница, доброжелательная к ребёнку», в октябре 2013–го звание подтверждено ещё раз. Для социальной поддержки детей–сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в больнице работает отделение сестринского ухода. Гордостью больницы является одна из мощнейших клинических лабораторий края. В 2014 году больница стала межрайонной. • Около полутора тысяч детей края, в том числе и норильчане, получили в 2018 году высокотехнологичную медицинскую помощь — с применением высоких медицинских технологий для лечения сложных заболеваний. ВМП может быть оказана по ряду профилей. Наиболее востребованными направлениями были: сердечно–сосудистая хирургия, педиатрия, нейрохирургия, офтальмология, травматология и ортопедия. Врачи медицинских организаций края направляли детей в ведущие федеральные клиники России. Подробнее о ВМП можно узнать на сайте Министерства здравоохранения РФ https://www.rosminzdrav.ru/reception/help/vmp. • 1 февраля стартовал приём заявлений в первый класс. Проверьте, все ли прививки сделаны будущему первоклашке. Согласно национальному календарю профилактических прививок к шести–семи годам ребёнок должен получить следующую плановую вакцинацию: – четыре прививки против коклюша, дифтерии, столбняка; – пять прививок против полиомиелита; – одну прививку против кори, краснухи, эпидемического паротита и туберкулёза; – три прививки против гепатита В и пневмококковой инфекции. Перед поступлением в школу проводится ряд повторных прививок (ревакцинаций): против туберкулеза, кори, краснухи и эпидемического паротита; против дифтерии и столбняка. Чтобы дополнительно обезопасить ребёнка, можно обсудить с врачом вакцинацию против других инфекций, таких, например, как ветряная оспа, грипп, гепатит А.

Надежда Сидор www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда – Вопрос о необходимости объединения детских поликлиник мы подняли более двух лет назад. Потому что понимали, что со временем у нас просто не будет хватать кадров для того, чтобы наладить эффективную работу в двух отдельно функционирующих подразделениях. Ну не можем мы обеспечить кадрами две регистратуры, два call–центра, снабдить узкими специалистами сразу две поликлиники, организовать в каждой из них забор анализов, кабинеты ЭКГ, УЗИ и других обследований, — это «задвоение» нецелесообразно. И невозможно.На Богдана — 14 педиатрических участков, на Бегичева — 15. Например, не хватает участковых врачей в одной из поликлиник — ушли в отпуск, на больничный, вышли на пенсию (а педиатров пенсионного возраста у нас немало) — доктора из другой поликлиники подрабатывать не в «свою» не идут. Когда педиатры будут собраны в одном месте, вопросы замещения будет решить проще.Разрывать рабочий день узких специалистов, которых по одному на весь город, тоже неверно — например, окулист должен отработать полдня в одной поликлинике, потом переехать в другую, и зачем содержать два кабинета? Лучше один оснастить современным оборудованием и позволить доктору спокойно целый день вести приём в нём.Хорошо, «посадили», например, хирурга в одну поликлинику, пациенты из другой приезжают на приём, но как быть с картами? Давать родителям? Перевозить самим? Сотрудники не успевают довезти их вовремя, вернуть обратно. И в первом, и во втором случаях карты теряются... Человеческий фактор никто не отменял. Когда вся документация находится в одном месте — это удобно и правильно.Пройдясь по всем этим пунктам, мы поняли, что в Норильске при острой нехватке как педиатров, так и узких специалистов единственная возможность наладить эффективную работу — это объединить поликлиники.– Поликлиника на Бегичева, 24, рассчитана на 28 педиатрических участков, плюс кабинеты будут работать посменно.Чтобы в одном кабинете не было нагромождения карт с двух участков, мы планируем, что документы детей, находящихся на больничном, будут храниться в картохранилище. А у врача будут карты, необходимые при конкретном приёме. Приём закончился — отнесли в картохранилище. Ребёнок выздоровел — отнесли в регистратуру.– Чтобы разгрузить педиатров, уже сегодня в каждой из поликлиник работает кабинет доврачебной помощи. В объединённом учреждении их будет два. Здесь можно получить справку, направление на анализы, первичную консультацию по оформлению санаторно–курортных карт, неотложную помощь и т. д. Прежде чем записаться на приём к педиатру или, тем более, прийти без записи, подумайте, не отвлечёте ли вы его понапрасну, нельзя ли этот вопрос решить в доврачебном кабинете, который в будни открыт с 8.00 и до 20.00. Кстати, во взрослой поликлинике пациенты без записи идут исключительно в подобный кабинет, и ни у кого никаких проблем не возникает.– Помимо приёма в лечебных учреждениях педиатры и узкие специалисты в рамках профилактических осмотров наблюдают детей в детских садах и школах. Перед приходом специалистов в образовательное учреждение родители заполняют анкету, где описывают состояние здоровья ребёнка, и дают согласие на обработку персональных данных. Заключение врачей затем заносится в амбулаторную карту ребёнка.– Дело в том, что лечебные учреждения финансируются помесячно. И если мы решим летом отправлять в отпуск большее количество педиатров, а в периоды наплыва пациентов в поликлинике — меньшее или не отправлять вовсе, то нам не хватит средств на зарплату, отпускные и особенно на оплату дороги. Поэтому мы вынуждены формировать график отпусков исходя из особенностей финансирования, а не из особенностей нагрузки. Мы неоднократно поднимали этот вопрос на краевом уровне, но такой подход к финансированию — федеральный — Фонда обязательного медицинского страхования и Министерства здравоохранения РФ.– Такого количества вызовов врача на дом нет ни в одном другом городе Красноярского края. Много необоснованных вызовов — по телефону родитель говорит, что у ребёнка высокая температура и привести в поликлинику его невозможно, но на деле оказывается, что температуры нет. Вместе с тем, напомню, что придя в поликлинику, можно обратиться не к своему педиатру, а в кабинеты доврачебной и неотложной помощи, а на следующий приём записаться к своему участковому врачу.– Решается. Мы планируем привлекать автотранспорт со стороны. То есть нам не придётся его содержать, ремонтировать, мы просто будем оплачивать услуги по перевозке. Например, так уже несколько лет работает психоневрологический диспансер.– К моменту переезда педиатров с Богдана на Бегичева за счёт краевых средств планируется отремонтировать второй этаж. Как раз на этой неделе мы проводим несколько селекторных совещаний по этому поводу. Первый, третий и четвёртый этажи в срочном ремонте не нуждаются.– В прошлом году по федеральной программе «Детское здоровье» для поликлиники на Бегичева мы получили два кардиографа, аппарат ультразвуковой диагностики и оборудование для лаборатории. В этом году запланировано приобретение цифрового рентгенаппарата, нового эндоскопического оборудования, оборудования для окулиста.– Физиотерапевтическое отделение из центра восстановительного лечения на ул. Талнахской, 57а, переехало в детскую больницу на 50 лет Октября. Под эту службу отдан второй этаж, который специально для этого был отремонтирован. Место освободилось потому, что отделение второго этапа выхаживания новорожденных переехало в перинатальный центр. Раньше приходилось больных из детской больницы на некоторые процедуры возить в центр восстановительного лечения или предлагать им физиотерапию после выписки, теперь же и стационарные больные, и амбулаторные все физиопроцедуры могут получить в одном месте, но в разное время — потоки разведены. Кстати, в 2018 году для физиотерапевтического лечения мы приобрели новые аппараты. В этом году закупки продолжатся. Логично, чтобы новой аппаратурой пользовались все дети — и лежащие в больнице, и проходящие реабилитацию после выписки.– При грамотной организации процесса эти затраты окупаются. Ещё раз подчеркну, чтобы успокоить родителей наших маленьких и не только пациентов, объединение поликлиник упростит жизнь всем — и специалистам, и больным. Конечно, это решение кардинальное, а потому воспринимается с определённой опаской, но оно необходимое и, поверьте, полезное.• Детская городская больница Норильска как самостоятельное учреждение начала функционировать в 1957 году — после объединения действующей детской поликлиники и введения в строй круглосуточного стационара. В конце 1959 года проведено объединение детской, инфекционной и 1–й городской больниц в единую. Как следует из отчёта, хранящегося в городском архиве, «объединение создало возможность более рентабельно использовать дорогостоящее лечебно–диагностическое и хозяйственное оборудование всех больниц, а также дало экономию фонда заработной платы в сумме 527 тыс. рублей с высвобождением 31 штатной единицы административно–управленческого аппарата».• Дважды, в 2000 и в 2008 годах, Норильская детская больница становилась номинантом гранта ЮНИСЕФ «Победителю грантового конкурса «Новый день» за приверженность идеям гуманизма и стремление помогать людям». В 2008 году детская больница приняла и утвердила политику по поддержке грудного вскармливания. В 2009 году она получила звание «Больница, доброжелательная к ребёнку», в октябре 2013–го звание подтверждено ещё раз. Для социальной поддержки детей–сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в больнице работает отделение сестринского ухода. Гордостью больницы является одна из мощнейших клинических лабораторий края. В 2014 году больница стала межрайонной.• Около полутора тысяч детей края, в том числе и норильчане, получили в 2018 году высокотехнологичную медицинскую помощь — с применением высоких медицинских технологий для лечения сложных заболеваний. ВМП может быть оказана по ряду профилей. Наиболее востребованными направлениями были: сердечно–сосудистая хирургия, педиатрия, нейрохирургия, офтальмология, травматология и ортопедия. Врачи медицинских организаций края направляли детей в ведущие федеральные клиники России. Подробнее о ВМП можно узнать на сайте Министерства здравоохранения РФ https://www.rosminzdrav.ru/reception/help/vmp.• 1 февраля стартовал приём заявлений в первый класс. Проверьте, все ли прививки сделаны будущему первоклашке. Согласно национальному календарю профилактических прививок к шести–семи годам ребёнок должен получить следующую плановую вакцинацию:– четыре прививки против коклюша, дифтерии, столбняка;– пять прививок против полиомиелита;– одну прививку против кори, краснухи, эпидемического паротита и туберкулёза;– три прививки против гепатита В и пневмококковой инфекции.Перед поступлением в школу проводится ряд повторных прививок (ревакцинаций): против туберкулеза, кори, краснухи и эпидемического паротита; против дифтерии и столбняка. Чтобы дополнительно обезопасить ребёнка, можно обсудить с врачом вакцинацию против других инфекций, таких, например, как ветряная оспа, грипп, гепатит А.

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