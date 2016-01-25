[Индекс номера 18 (07.02.2019)]



Вопрос недели

Что у нас здорово?

Проблем в медицине хватает, как в целом по стране, так и в Норильске в частности. У нас, например, самая животрепещущая тема в этой сфере — острая нехватка кадров, особенно узких специалистов. Есть, конечно, и другие недостатки, и меры для их устранения принимаются, но ведь и плюсов немало. Мы решили спросить у горожан и о достоинствах норильского здравоохранения. А вопрос сформулировали так: "Что у нас здорово?"

Наталья, бывшая норильчанка: – Вот уже скоро год, как мы переехали из Норильска в Белгород. И уже успели столкнуться с местной медициной, от которой я не в восторге. Поймала вирус, пошла в поликлинику к участковому врачу. А там — бесконечная очередь преимущественно из бабушек, и движется очень медленно. Сижу. Со временем понимаю, что не успею попасть к доктору, — приём заканчивается. Стала спрашивать, что мне делать, получила лаконичный ответ: «Это ваши проблемы!» В результате пришлось мужу идти к главврачу ругаться, чтобы меня приняли. Поэтому норильские поликлиники вспоминаются с ностальгией, там всё было гораздо человечнее.

Юлия Ильина, жительница Кайеркана: – Наша медицина всегда была на высоте. Например, моя мама рассказывала, как лет десять назад многие норильчане, переезжая жить на материк, отсюда не выписывались, чтобы была возможность при необходимости вернуться и получить должное лечение. Правда, сейчас есть проблема — трудно попасть к узким специалистам. В кайерканской поликлинике некоторых профильных врачей нет вообще, а в Центральном районе к ним очень сложно записаться. Так, двоюродную сестру с переломом носа лор принял лишь на четвёртый день после того, как она получила травму.

Татьяна Миронова, многодетная мама: – В Норильске, к счастью, сохранилось доброе личностное отношение медиков к пациентам. У нас в Талнахе просто здорово работает участковый терапевт Саида Исмаиловна Салышева, которая умеет к каждому найти подход. А в детской поликлинике доктор Ольга Викторовна Баяндина и после работы задержится, только бы ребёнку помочь. Или взять процедурный кабинет: уколы там медсестры делают с душой, люди от них с улыбкой выходят... Вот только плохо, что теперь флюорографию приходится делать в Норильске, ведь в нашей поликлинике нет аппарата. Да и хотелось бы больше оборудования для обследований иметь в рудной столице. И всё же в плане медицины, я считаю, мы живем как у Христа за пазухой.

Николай Ёлкин, учитель трудового обучения: – К счастью, нечасто бываю у врачей. Но недавно пришлось, и я с большим удовлетворением отметил, что попасть на приём стало гораздо проще. Раньше высиживал в огромных очередях, а теперь записался по телефону, и в поликлинике вовремя приняли. И ещё заметил, что в медучреждениях перестали хамить пациентам. А вот в детской поликлинике меня как отца двоих подростков напрягает, что не хватает специалистов. К тому же офтальмологу надо записываться почти за два месяца. Поэтому вынужден тратить деньги на частную клинику, где теперь наблюдаются мои дети, у которых проблемы со зрением.

Олег, занимается рекламой недвижимости: – Сколько себя помню, в Норильске меня отлично принимали медики в любом возрасте и на всех этапах, пока не диагностировали то, что потом благополучно вылечили в столице края. Благодарен докторам и тем, и другим — каждый сделал своё дело достойно. Да, нашим не всё оказалось по зубам, оно и понятно: сердечные болезни моего профиля лечат в более статусных и оснащённых клиниках.

Анна, творческий работник: – В норильской медицине, по–моему, самая острая проблема — нехватка узких специалистов. Запись к детскому окулисту, неврологу, ортопеду порой становится испытанием. Да и к взрослым врачам иной раз трудно попасть. Хотя вот недавно пришла в стоматологию записать ребёнка и записаться самой на осмотр. Мне тут же предложили проверить и вылечить зубы, и через 40 минут я вышла из поликлиники со здоровыми зубами — спасибо молодому врачу Александру Ивановичу. Потом по пути домой я ещё убеждала таксиста, с которым зашёл разговор о медицинских услугах, что муниципальная стоматология на достойном уровне, а нами, пациентами, часто управляют стереотипы: хорошее — только за деньги. Оказалось, не всегда!

Говорит эксперт Узнав, что тяжело больна, первым делом взялась обзванивать клиники в крупных российских городах. А в Новосибирске мне сказали: зачем вам на операцию куда-то ехать, у вас в Норильске - отличные специалисты, успокойтесь и доверьтесь им. Что я и сделала. И ни разу не пожалела. Светлана Семенчукова, пять лет борется с онкологией пять лет борется с онкологией Как говорится, ничто не предвещало беды: мне чуть больше тридцати, не пью, не курю, правильно питаюсь, работаю, воспитываю детей... Почувствовав себя плохо, пошла к терапевту. Отправили на УЗИ и ФГДС. Этих обследований пришлось ждать около двух месяцев: так как никто и предположить не мог, что у меня рак, с выделением талонов особо не спешили. Стоит отметить, что, когда после проведённых исследований у меня заподозрили онкологию, все остальные обследования мне назначили на самые ближайшие дни, и с момента подтверждения диагноза до госпитализации прошло не больше десяти дней. Например, в Самаре, где от рака лечилась мама моей знакомой, даже с подозрением на онкологию ждать своей очереди на обследование приходится несколько месяцев либо идти на платный приём. В итоге обследование и лечение по полису ОМС в Самарском федеральном онкоцентре обошлось тысяч в сорок: после операции, например, пришлось платить медсестрам по 800 рублей даже за то, чтобы они (причём по предписанию врача) и ночью делали обезболивающие уколы, а в выходные — перевязки. Также попросили заплатить за хороший наркоз и передать конвертик хирургу (такса — от 10 тысяч до 25 тысяч, в зависимости от сложности операции). В Норильске я с таким не сталкивалась. Узнав, что у меня рак, я не поверила — незадолго до этого при устройстве на работу проходила медкомиссию, и все анализы были в норме. Взялась обзванивать клиники в крупных российских городах — почему–то я считала, что лечить онкозаболевание в нашем городе — гиблое дело, и лучше обратиться в федеральные онкоцентры. А в Новосибирске мне сказали: зачем вам на операцию куда–то ехать, у вас в Норильске — отличные специалисты, успокойтесь и доверьтесь им. Что я и сделала. И ни разу не пожалела. 10 ноября 2014 года меня прооперировал заведующий 9–м хирургическим отделением норильской городской больницы Сергей Бурденко. Операция длилась 10 часов. Хочу отметить, что в Красноярском крае такую операцию провели впервые: желудок был удален с помощью лапароскопии, обычно же используется открытый метод. Сергей Александрович совершил чудо — когда я через три года после этого летала в Красноярский онкоцентр на другую сложную операцию, краевые врачи были удивлены мастерством норильского хирурга. Они даже сказали: «Вот бы нам сюда такого специалиста». В Красноярск из Норильска меня отправили по решению врачебной комиссии — сама я уже никуда ехать не хотела. Онкоцентр там, конечно, отличается от нашей больницы – более современный, оснащён лучше. Но в отношении к больным нет той теплоты, как у нас. Хорошо, что химиотерапию проходила именно в Норильске: она далась мне очень тяжело, но врачи и медсёстры всегда шли навстречу, поддерживали добрым словом. Ну и не зря же говорят, что дома и стены помогают: когда тебя могут навещать родные и друзья — это большой плюс. Ещё один важный момент: отношение самого больного к болезни и врачам. Глупо стенать: «За что мне это?» и с недоверием относиться к докторам. Лучше подумать о том, как теперь изменится жизнь, и бороться с болезнью, доверившись медикам и объединив с ними усилия.

www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда – Вот уже скоро год, как мы переехали из Норильска в Белгород. И уже успели столкнуться с местной медициной, от которой я не в восторге. Поймала вирус, пошла в поликлинику к участковому врачу. А там — бесконечная очередь преимущественно из бабушек, и движется очень медленно. Сижу. Со временем понимаю, что не успею попасть к доктору, — приём заканчивается. Стала спрашивать, что мне делать, получила лаконичный ответ: «Это ваши проблемы!» В результате пришлось мужу идти к главврачу ругаться, чтобы меня приняли. Поэтому норильские поликлиники вспоминаются с ностальгией, там всё было гораздо человечнее.– Наша медицина всегда была на высоте. Например, моя мама рассказывала, как лет десять назад многие норильчане, переезжая жить на материк, отсюда не выписывались, чтобы была возможность при необходимости вернуться и получить должное лечение. Правда, сейчас есть проблема — трудно попасть к узким специалистам. В кайерканской поликлинике некоторых профильных врачей нет вообще, а в Центральном районе к ним очень сложно записаться. Так, двоюродную сестру с переломом носа лор принял лишь на четвёртый день после того, как она получила травму.– В Норильске, к счастью, сохранилось доброе личностное отношение медиков к пациентам. У нас в Талнахе просто здорово работает участковый терапевт Саида Исмаиловна Салышева, которая умеет к каждому найти подход. А в детской поликлинике доктор Ольга Викторовна Баяндина и после работы задержится, только бы ребёнку помочь. Или взять процедурный кабинет: уколы там медсестры делают с душой, люди от них с улыбкой выходят... Вот только плохо, что теперь флюорографию приходится делать в Норильске, ведь в нашей поликлинике нет аппарата. Да и хотелось бы больше оборудования для обследований иметь в рудной столице. И всё же в плане медицины, я считаю, мы живем как у Христа за пазухой.– К счастью, нечасто бываю у врачей. Но недавно пришлось, и я с большим удовлетворением отметил, что попасть на приём стало гораздо проще. Раньше высиживал в огромных очередях, а теперь записался по телефону, и в поликлинике вовремя приняли. И ещё заметил, что в медучреждениях перестали хамить пациентам. А вот в детской поликлинике меня как отца двоих подростков напрягает, что не хватает специалистов. К тому же офтальмологу надо записываться почти за два месяца. Поэтому вынужден тратить деньги на частную клинику, где теперь наблюдаются мои дети, у которых проблемы со зрением.– Сколько себя помню, в Норильске меня отлично принимали медики в любом возрасте и на всех этапах, пока не диагностировали то, что потом благополучно вылечили в столице края. Благодарен докторам и тем, и другим — каждый сделал своё дело достойно. Да, нашим не всё оказалось по зубам, оно и понятно: сердечные болезни моего профиля лечат в более статусных и оснащённых клиниках.– В норильской медицине, по–моему, самая острая проблема — нехватка узких специалистов. Запись к детскому окулисту, неврологу, ортопеду порой становится испытанием. Да и к взрослым врачам иной раз трудно попасть. Хотя вот недавно пришла в стоматологию записать ребёнка и записаться самой на осмотр. Мне тут же предложили проверить и вылечить зубы, и через 40 минут я вышла из поликлиники со здоровыми зубами — спасибо молодому врачу Александру Ивановичу. Потом по пути домой я ещё убеждала таксиста, с которым зашёл разговор о медицинских услугах, что муниципальная стоматология на достойном уровне, а нами, пациентами, часто управляют стереотипы: хорошее — только за деньги. Оказалось, не всегда!

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