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Проблем в медицине хватает, как в целом по стране, так и в Норильске в частности. У нас, например, самая животрепещущая тема в этой сфере — острая нехватка кадров, особенно узких специалистов. Есть, конечно, и другие недостатки, и меры для их устранения принимаются, но ведь и плюсов немало. Мы решили спросить у горожан и о достоинствах норильского здравоохранения. А вопрос сформулировали так: "Что у нас здорово?"
Наталья, бывшая норильчанка:
– Вот уже скоро год, как мы переехали из Норильска в Белгород. И уже успели столкнуться с местной медициной, от которой я не в восторге. Поймала вирус, пошла в поликлинику к участковому врачу. А там — бесконечная очередь преимущественно из бабушек, и движется очень медленно. Сижу. Со временем понимаю, что не успею попасть к доктору, — приём заканчивается. Стала спрашивать, что мне делать, получила лаконичный ответ: «Это ваши проблемы!» В результате пришлось мужу идти к главврачу ругаться, чтобы меня приняли. Поэтому норильские поликлиники вспоминаются с ностальгией, там всё было гораздо человечнее.Юлия Ильина, жительница Кайеркана:
– Наша медицина всегда была на высоте. Например, моя мама рассказывала, как лет десять назад многие норильчане, переезжая жить на материк, отсюда не выписывались, чтобы была возможность при необходимости вернуться и получить должное лечение. Правда, сейчас есть проблема — трудно попасть к узким специалистам. В кайерканской поликлинике некоторых профильных врачей нет вообще, а в Центральном районе к ним очень сложно записаться. Так, двоюродную сестру с переломом носа лор принял лишь на четвёртый день после того, как она получила травму.Татьяна Миронова, многодетная мама:
– В Норильске, к счастью, сохранилось доброе личностное отношение медиков к пациентам. У нас в Талнахе просто здорово работает участковый терапевт Саида Исмаиловна Салышева, которая умеет к каждому найти подход. А в детской поликлинике доктор Ольга Викторовна Баяндина и после работы задержится, только бы ребёнку помочь. Или взять процедурный кабинет: уколы там медсестры делают с душой, люди от них с улыбкой выходят... Вот только плохо, что теперь флюорографию приходится делать в Норильске, ведь в нашей поликлинике нет аппарата. Да и хотелось бы больше оборудования для обследований иметь в рудной столице. И всё же в плане медицины, я считаю, мы живем как у Христа за пазухой.Николай Ёлкин, учитель трудового обучения:
– К счастью, нечасто бываю у врачей. Но недавно пришлось, и я с большим удовлетворением отметил, что попасть на приём стало гораздо проще. Раньше высиживал в огромных очередях, а теперь записался по телефону, и в поликлинике вовремя приняли. И ещё заметил, что в медучреждениях перестали хамить пациентам. А вот в детской поликлинике меня как отца двоих подростков напрягает, что не хватает специалистов. К тому же офтальмологу надо записываться почти за два месяца. Поэтому вынужден тратить деньги на частную клинику, где теперь наблюдаются мои дети, у которых проблемы со зрением.Олег, занимается рекламой недвижимости:
– Сколько себя помню, в Норильске меня отлично принимали медики в любом возрасте и на всех этапах, пока не диагностировали то, что потом благополучно вылечили в столице края. Благодарен докторам и тем, и другим — каждый сделал своё дело достойно. Да, нашим не всё оказалось по зубам, оно и понятно: сердечные болезни моего профиля лечат в более статусных и оснащённых клиниках.Анна, творческий работник:
– В норильской медицине, по–моему, самая острая проблема — нехватка узких специалистов. Запись к детскому окулисту, неврологу, ортопеду порой становится испытанием. Да и к взрослым врачам иной раз трудно попасть. Хотя вот недавно пришла в стоматологию записать ребёнка и записаться самой на осмотр. Мне тут же предложили проверить и вылечить зубы, и через 40 минут я вышла из поликлиники со здоровыми зубами — спасибо молодому врачу Александру Ивановичу. Потом по пути домой я ещё убеждала таксиста, с которым зашёл разговор о медицинских услугах, что муниципальная стоматология на достойном уровне, а нами, пациентами, часто управляют стереотипы: хорошее — только за деньги. Оказалось, не всегда!
Говорит экспертУзнав, что тяжело больна, первым делом взялась обзванивать клиники в крупных российских городах. А в Новосибирске мне сказали: зачем вам на операцию куда-то ехать, у вас в Норильске - отличные специалисты, успокойтесь и доверьтесь им. Что я и сделала. И ни разу не пожалела.
Светлана СеменчуковаКак говорится, ничто не предвещало беды: мне чуть больше тридцати, не пью, не курю, правильно питаюсь, работаю, воспитываю детей... Почувствовав себя плохо, пошла к терапевту. Отправили на УЗИ и ФГДС. Этих обследований пришлось ждать около двух месяцев: так как никто и предположить не мог, что у меня рак, с выделением талонов особо не спешили.Стоит отметить, что, когда после проведённых исследований у меня заподозрили онкологию, все остальные обследования мне назначили на самые ближайшие дни, и с момента подтверждения диагноза до госпитализации прошло не больше десяти дней. Например, в Самаре, где от рака лечилась мама моей знакомой, даже с подозрением на онкологию ждать своей очереди на обследование приходится несколько месяцев либо идти на платный приём. В итоге обследование и лечение по полису ОМС в Самарском федеральном онкоцентре обошлось тысяч в сорок: после операции, например, пришлось платить медсестрам по 800 рублей даже за то, чтобы они (причём по предписанию врача) и ночью делали обезболивающие уколы, а в выходные — перевязки. Также попросили заплатить за хороший наркоз и передать конвертик хирургу (такса — от 10 тысяч до 25 тысяч, в зависимости от сложности операции). В Норильске я с таким не сталкивалась.Узнав, что у меня рак, я не поверила — незадолго до этого при устройстве на работу проходила медкомиссию, и все анализы были в норме. Взялась обзванивать клиники в крупных российских городах — почему–то я считала, что лечить онкозаболевание в нашем городе — гиблое дело, и лучше обратиться в федеральные онкоцентры. А в Новосибирске мне сказали: зачем вам на операцию куда–то ехать, у вас в Норильске — отличные специалисты, успокойтесь и доверьтесь им. Что я и сделала. И ни разу не пожалела.10 ноября 2014 года меня прооперировал заведующий 9–м хирургическим отделением норильской городской больницы Сергей Бурденко. Операция длилась 10 часов. Хочу отметить, что в Красноярском крае такую операцию провели впервые: желудок был удален с помощью лапароскопии, обычно же используется открытый метод. Сергей Александрович совершил чудо — когда я через три года после этого летала в Красноярский онкоцентр на другую сложную операцию, краевые врачи были удивлены мастерством норильского хирурга. Они даже сказали: «Вот бы нам сюда такого специалиста».В Красноярск из Норильска меня отправили по решению врачебной комиссии — сама я уже никуда ехать не хотела. Онкоцентр там, конечно, отличается от нашей больницы – более современный, оснащён лучше. Но в отношении к больным нет той теплоты, как у нас.Хорошо, что химиотерапию проходила именно в Норильске: она далась мне очень тяжело, но врачи и медсёстры всегда шли навстречу, поддерживали добрым словом. Ну и не зря же говорят, что дома и стены помогают: когда тебя могут навещать родные и друзья — это большой плюс.Ещё один важный момент: отношение самого больного к болезни и врачам. Глупо стенать: «За что мне это?» и с недоверием относиться к докторам. Лучше подумать о том, как теперь изменится жизнь, и бороться с болезнью, доверившись медикам и объединив с ними усилия.
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пять лет борется с онкологией
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