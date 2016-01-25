[Индекс номера 18 (07.02.2019)]



Память

Она дарила добро

Не стало Эльвины Никифоровны Загородской. Ветеран тыла, вдова фронтовика, знаменитый старожил Кайеркана, сорок пять лет трудившаяся в норильской медицине, она ушла на 91–м году жизни в Лесосибирске, где последние годы жила с родными...

Эльвина Никифоровна родилась в многодетной семье большого труженика и убеждённого интернационалиста, подарившего ей редкое имя. Она с гордостью говорила о своих архангелогородских корнях: «Мы, поморы, непокоры». И её действительно не смогли сломить жизненные испытания. Война пришла, когда Эльвина была школьницей, жила она у тёти в Архангельске, так получилось, что родителей рядом не оказалось... От голода её спасла учительница, которая добилась, чтобы ребёнка бесплатно кормили в столовой. Хлеб навсегда остался для неё лучшим лакомством. Уже через много лет в Кайеркане она рассказывала школьникам, которых любила приглашать на чаепития у самовара с домашними пирогами, о том, как на разбомбленном складе дети войны собирали обугленный сахар в носовые платки, как сама караулила на крышах домов вражеские «зажигалки», рыла укрытия от налёта «мессеров», ударно работала в колхозе, чтобы не голодала родная армия. После школы Эльвине дали направление в институт, но денег на учёбу не было, и она пошла учиться на лаборанта и на хлеб себе зарабатывала. А в 1958 году уехала с тремя детьми на Север вслед за мужем, бравым защитником Заполярья. В Кайеркане трудилась нянечкой в детском саду, а потом медсестрой в больнице, лаборантом в поликлинике. По натуре она всегда была деятельной беззаветной активисткой. Пела в хоре, играла в самодеятельном театре, к праздникам с коллегами устраивала представления. Она часто вспоминала, как медики заботились о благоустройстве улицы Шахтёрской, которую величали Кайерканский Бродвей: они проложили там деревянные мостки, посадили деревья. Эльвина готовила санбюллетени с медицинскими советами и местными новостями и старалась отправить их в каждый дом. Скромный и добросовестный человек, она все свои долгие годы жизни в Кайеркане, ставшем второй родиной, стремилась быть полезной людям. О её судьбе, достойной уважения, школьники писали научные работы. Эльвина Никифоровна была частым гостем и в музее 32–й школы, где рассказывала ребятам о том, как в третью медсанчасть к её коллегам прибегали шустрые мальчишки Алёша Атланов и Слава Буров, которые, став солдатами, погибли в горячих точках. Она умела хранить память, дарила людям добро и любовь. Эльвина Никифоровна Загородская была прекрасной матерью и замечательной бабушкой, верным другом и искренним патриотом Норильска. Эта настоящая северянка навсегда останется в благодарной памяти норильчан. И будем помнить её завет: «Самое дорогое — это мир. Берегите его, берегите нашу Родину, своих матерей, дорожите каждым мигом неповторимой жизни».

Фото из архива «ЗП» www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Эльвина Никифоровна родилась в многодетной семье большого труженика и убеждённого интернационалиста, подарившего ей редкое имя. Она с гордостью говорила о своих архангелогородских корнях: «Мы, поморы, непокоры». И её действительно не смогли сломить жизненные испытания. Война пришла, когда Эльвина была школьницей, жила она у тёти в Архангельске, так получилось, что родителей рядом не оказалось... От голода её спасла учительница, которая добилась, чтобы ребёнка бесплатно кормили в столовой. Хлеб навсегда остался для неё лучшим лакомством. Уже через много лет в Кайеркане она рассказывала школьникам, которых любила приглашать на чаепития у самовара с домашними пирогами, о том, как на разбомбленном складе дети войны собирали обугленный сахар в носовые платки, как сама караулила на крышах домов вражеские «зажигалки», рыла укрытия от налёта «мессеров», ударно работала в колхозе, чтобы не голодала родная армия. После школы Эльвине дали направление в институт, но денег на учёбу не было, и она пошла учиться на лаборанта и на хлеб себе зарабатывала.А в 1958 году уехала с тремя детьми на Север вслед за мужем, бравым защитником Заполярья. В Кайеркане трудилась нянечкой в детском саду, а потом медсестрой в больнице, лаборантом в поликлинике. По натуре она всегда была деятельной беззаветной активисткой. Пела в хоре, играла в самодеятельном театре, к праздникам с коллегами устраивала представления. Она часто вспоминала, как медики заботились о благоустройстве улицы Шахтёрской, которую величали Кайерканский Бродвей: они проложили там деревянные мостки, посадили деревья. Эльвина готовила санбюллетени с медицинскими советами и местными новостями и старалась отправить их в каждый дом. Скромный и добросовестный человек, она все свои долгие годы жизни в Кайеркане, ставшем второй родиной, стремилась быть полезной людям. О её судьбе, достойной уважения, школьники писали научные работы. Эльвина Никифоровна была частым гостем и в музее 32–й школы, где рассказывала ребятам о том, как в третью медсанчасть к её коллегам прибегали шустрые мальчишки Алёша Атланов и Слава Буров, которые, став солдатами, погибли в горячих точках. Она умела хранить память, дарила людям добро и любовь.Эльвина Никифоровна Загородская была прекрасной матерью и замечательной бабушкой, верным другом и искренним патриотом Норильска. Эта настоящая северянка навсегда останется в благодарной памяти норильчан. И будем помнить её завет: «Самое дорогое — это мир. Берегите его, берегите нашу Родину, своих матерей, дорожите каждым мигом неповторимой жизни».

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