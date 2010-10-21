

[Индекс номера 181 (28.11.2019)]



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Этноурок «Семья народов Красноярского края», разработанный в краевом правительстве, презентовали в Норильске.

Пилотный проект предложили опробовать школе № 41 и лицею № 3 Идея этноурока появилась ещё в 2017 году. Его инициаторами выступили Роман Баринов, начальник управления общественных связей губернатора края, и Алексей Клешко, на тот момент вице–спикер Заксобрания. Помимо краевых и муниципальных властей в обсуждении проекта приняли участие учителя и студенты, учёные и краеведы, журналисты и представители национально–культурных объединений. Два года назад за круглым столом делегаты признали, что в вопросах межнациональных отношений школам не хватает новых учебно–методических разработок с опорой на местные и общероссийские фактологические материалы. Так возникла идея совместить наработки специалистов–практиков, знания учёных и краеведов, а также обучающие методики для создания дидактических материалов на современном уровне. Сразу же были определены конкретные цели и задачи проекта — формирование гражданственности в духе дружбы народов, создание и закрепление устойчивого образа Красноярского края как региона, где исторически сложилось поликультурное общество, где в мире и согласии живут люди различных национальностей и вероисповеданий. Основной целевой группой были выбраны школьники 7-8-х классов. Ещё на стадии разработки проекта стало ясно: для достижения поставленных задач одного урока мало. Во время дебатов было решено, что их оптимальное число — восемь, из расчёта — два факультативных занятия в четверть. Были намечены и темы: карта народов Красноярья с культурой, праздниками, духовной жизнью, коренные народы региона, русские землепроходцы Сибири, победа в Великой Отечественной войне, выдающиеся люди края, миграция в прошлом и настоящем. Проект получил окончательное название — «Семья народов Красноярского края». Все восемь уроков было решено скрепить единым процессом, когда дети активно работают со специально разработанной картой края. По замыслу организаторов, на каждом уроке происходит наполнение этой карты наклейками–стикерами, на которых изображены наиболее многочисленные народы региона, а также знаки и символы основных событий в истории Красноярья. При этом все уроки с заданиями для классной и домашней работы входят в тетрадь ученика, всего в кейсе — 25–30 тетрадей. Были подготовлены и дополнительные пособия: учебные фильмы, презентации, интерактивные игры и прочее. В качестве призов на каждом уроке выступают закладки с интересными сведениями и изображениями о коренных малочисленных народах края. Восьми этносам — долганам, эвенкам, ненцам, якутам, кетам, нганасанам, селькупам и энцам — посвящены восемь закладок. На каждой из них — штрихкод, который при считывании мобильным телефоном направляет на сайт с дополнительной информацией. Сегодня этноуроки проходят в разных уголках края. Составители проекта уверяют, что опыт работы будет проанализирован и обсуждён на учительских семинарах и круглых столах, по итогам которых планируется вносить необходимые изменения. В Норильске протестировать этноуроки доверили двум учебным заведениям — 41–й школе и 3–му лицею, где представители администрации города уже с успехом презентовали проект. Начальник управления административной практики администрации Норильска Лидия Леу рассказывает, что в стенах двух норильских школ, принявших участие в проекте, царит особая атмосфера. — В России живут представители более 200 национальностей, в Красноярском крае — свыше 150, в Норильске — около 80. В нашем крае после Красноярска именно Норильск лидирует по количеству представителей различных народов. Поэтому подобные проекты важны для современной молодёжи. Я с удовольствием вручаю ученикам 41–й школы и 3–го лицея эти кейсы. Уверена, что проект всем нам будет полезен, каждый почерпнёт для себя много интересного, — сказала Лидия Леу. По удачному стечению обстоятельств презентация этноурока в оганерской школе № 41 совпала с фестивалем толерантности «Единая планета», который традиционно проходит в стенах этого учебного заведения. Для гостей праздника школьники и учителя подготовили насыщенную культурную программу с песнями и танцами разных народов, устроили экскурс в историю края и познакомили с этносами, населяющими наш город и регион. Особенно зажигательным получился украинский танец, а узбекский танец передавал тепло солнечной Азии. Под занавес встречи учебные материалы передали классному руководителю 7«А» Ирине Месниковой, которая к тому же возглавляет краеведческий клуб «Таймыр», не первый год успешно работающий на базе школы. Причин, по которым в проекте решили задействовать именно 7«А», несколько. Во–первых, признаётся Ирина Месникова, ребята очень дружные и сплочённые. Во–вторых, они любознательные и способные: из 28 детей — семь отличников и 12 хорошистов. Кроме того, среди них есть представители разных национальностей. — Фестиваль «Единая планета» проходит в нашей школе последние шесть лет, на нём ребята рассказывают и узнают о разных народах. Ученики моего класса знакомят сверстников с коренными малочисленными народами Таймыра, что не случайно, — делится Ирина Андреевна. — Ещё в 2014 году мы стали победителями конкурса социальных проектов. На полученный грант оформили постоянную экспозицию «Дети снежной пустыни», посвящённую коренным народам Севера. Ребята из нашей школы регулярно посещают музеи Норильска и Дудинки, им эта тема интересна. Олеся Касперович из 7«А» соглашается, что ей и её друзьям действительно небезразличны история и культура родного края. — Если между народами и странами не будет дружбы и взаимопонимания, никто от этого не выиграет. Моё поколение заботит будущее: мы хотим, чтобы в нём не было войн и ненависти. Поэтому я рада, что сама смогу оценить этот проект, тем более что Красноярский край в этом году празднует своё 85–летие. Интересно посмотреть, что из этого всего получится, — говорит школьница. По итогам курса занятий школьники и учителя составят свои рекомендации, которые направят в Красноярск для дальнейшей доработки проекта.

Михаил Туаев Фото Владимира Макушкина www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Идея этноурока появилась ещё в 2017 году. Его инициаторами выступили Роман Баринов, начальник управления общественных связей губернатора края, и Алексей Клешко, на тот момент вице–спикер Заксобрания. Помимо краевых и муниципальных властей в обсуждении проекта приняли участие учителя и студенты, учёные и краеведы, журналисты и представители национально–культурных объединений.Два года назад за круглым столом делегаты признали, что в вопросах межнациональных отношений школам не хватает новых учебно–методических разработок с опорой на местные и общероссийские фактологические материалы. Так возникла идея совместить наработки специалистов–практиков, знания учёных и краеведов, а также обучающие методики для создания дидактических материалов на современном уровне. Сразу же были определены конкретные цели и задачи проекта — формирование гражданственности в духе дружбы народов, создание и закрепление устойчивого образа Красноярского края как региона, где исторически сложилось поликультурное общество, где в мире и согласии живут люди различных национальностей и вероисповеданий. Основной целевой группой были выбраны школьники 7-8-х классов.Ещё на стадии разработки проекта стало ясно: для достижения поставленных задач одного урока мало. Во время дебатов было решено, что их оптимальное число — восемь, из расчёта — два факультативных занятия в четверть. Были намечены и темы: карта народов Красноярья с культурой, праздниками, духовной жизнью, коренные народы региона, русские землепроходцы Сибири, победа в Великой Отечественной войне, выдающиеся люди края, миграция в прошлом и настоящем.Проект получил окончательное название — «Семья народов Красноярского края». Все восемь уроков было решено скрепить единым процессом, когда дети активно работают со специально разработанной картой края.По замыслу организаторов, на каждом уроке происходит наполнение этой карты наклейками–стикерами, на которых изображены наиболее многочисленные народы региона, а также знаки и символы основных событий в истории Красноярья. При этом все уроки с заданиями для классной и домашней работы входят в тетрадь ученика, всего в кейсе — 25–30 тетрадей. Были подготовлены и дополнительные пособия: учебные фильмы, презентации, интерактивные игры и прочее.В качестве призов на каждом уроке выступают закладки с интересными сведениями и изображениями о коренных малочисленных народах края. Восьми этносам — долганам, эвенкам, ненцам, якутам, кетам, нганасанам, селькупам и энцам — посвящены восемь закладок. На каждой из них — штрихкод, который при считывании мобильным телефоном направляет на сайт с дополнительной информацией.Сегодня этноуроки проходят в разных уголках края. Составители проекта уверяют, что опыт работы будет проанализирован и обсуждён на учительских семинарах и круглых столах, по итогам которых планируется вносить необходимые изменения. В Норильске протестировать этноуроки доверили двум учебным заведениям — 41–й школе и 3–му лицею, где представители администрации города уже с успехом презентовали проект.Начальник управления административной практики администрации Норильска Лидия Леу рассказывает, что в стенах двух норильских школ, принявших участие в проекте, царит особая атмосфера.— В России живут представители более 200 национальностей, в Красноярском крае — свыше 150, в Норильске — около 80. В нашем крае после Красноярска именно Норильск лидирует по количеству представителей различных народов. Поэтому подобные проекты важны для современной молодёжи. Я с удовольствием вручаю ученикам 41–й школы и 3–го лицея эти кейсы. Уверена, что проект всем нам будет полезен, каждый почерпнёт для себя много интересного, — сказала Лидия Леу.По удачному стечению обстоятельств презентация этноурока в оганерской школе № 41 совпала с фестивалем толерантности «Единая планета», который традиционно проходит в стенах этого учебного заведения. Для гостей праздника школьники и учителя подготовили насыщенную культурную программу с песнями и танцами разных народов, устроили экскурс в историю края и познакомили с этносами, населяющими наш город и регион. Особенно зажигательным получился украинский танец, а узбекский танец передавал тепло солнечной Азии. Под занавес встречи учебные материалы передали классному руководителю 7«А» Ирине Месниковой, которая к тому же возглавляет краеведческий клуб «Таймыр», не первый год успешно работающий на базе школы.Причин, по которым в проекте решили задействовать именно 7«А», несколько. Во–первых, признаётся Ирина Месникова, ребята очень дружные и сплочённые. Во–вторых, они любознательные и способные: из 28 детей — семь отличников и 12 хорошистов. Кроме того, среди них есть представители разных национальностей.— Фестиваль «Единая планета» проходит в нашей школе последние шесть лет, на нём ребята рассказывают и узнают о разных народах. Ученики моего класса знакомят сверстников с коренными малочисленными народами Таймыра, что не случайно, — делится Ирина Андреевна. — Ещё в 2014 году мы стали победителями конкурса социальных проектов. На полученный грант оформили постоянную экспозицию «Дети снежной пустыни», посвящённую коренным народам Севера. Ребята из нашей школы регулярно посещают музеи Норильска и Дудинки, им эта тема интересна.Олеся Касперович из 7«А» соглашается, что ей и её друзьям действительно небезразличны история и культура родного края.— Если между народами и странами не будет дружбы и взаимопонимания, никто от этого не выиграет. Моё поколение заботит будущее: мы хотим, чтобы в нём не было войн и ненависти. Поэтому я рада, что сама смогу оценить этот проект, тем более что Красноярский край в этом году празднует своё 85–летие. Интересно посмотреть, что из этого всего получится, — говорит школьница.По итогам курса занятий школьники и учителя составят свои рекомендации, которые направят в Красноярск для дальнейшей доработки проекта.

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