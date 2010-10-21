

[Индекс номера 181 (28.11.2019)]



Визиты

Оперативное вмешательство

Во время рабочего визита в Норильск спикер Заксобрания Красноярского края Дмитрий Свиридов в числе прочих вопросов рассмотрел проблемы местного здравоохранения и конкретно – городской больницы № 1 в Оганере.

В области медицины недопустимо копить нерешённые проблемы Между представителем законодательной власти края и главным врачом больницы Константином Горбелем состоялся продолжительный разговор о задачах, требующих оперативного решения. — В области медицины недопустимо копить нерешённые проблемы, иначе потом ситуация станет ещё серьёзнее. Тем более что последние пять лет медицинские учреждения Большого Норильска имеют краевое подчинение, — отметил Дмитрий Свиридов. Осмотрев больницу и перинатальный центр в сопровождении технического руководства комплекса, ответственные работники определили круг задач, заняться которыми необходимо в ближайшее время. При том что в перинатальном центре на сегодня появился на свет уже двухтысячный ребёнок, на первом этапе эксплуатации комплекса выявился целый ряд чисто технических вопросов, связанных с функционированием и обслуживанием некоторых систем жизнеобеспечения и безопасности здания. По словам сотрудников больницы и её главного врача, пути квалифицированного решения этих вопросов есть, требуется только поддержка проектов, в том числе финансовая. Отдельно рассматривалась тема качества и количества медицинских услуг в Норильске. Затруднения в значительной мере связаны с комплектацией врачебным персоналом, некомплект которого, например, по оганерской больнице составляет около 46%. Сейчас решается вопрос об уточнении пропорций врачебного и обеспечивающего персонала согласно отраслевым требованиям, но с учётом северных условий. Необходимость финансирования замены оборудования, работающего в больнице в некоторых случаях уже по 30 лет, также обсуждалась во время визита. Техперсонал учреждения продемонстрировал Дмитрию Свиридову конкретные участки, требующие скорейшего технического вмешательства и обновления. Спикер ЗС также стал свидетелем ремонтно–монтажных работ в новой операционной, где планируется внедрять на практике инновационные для Норильска виды медицинской помощи. Краевые и муниципальные власти, по словам Дмитрия Свиридова, будут предпринимать конкретные шаги для того, чтобы медицинские учреждения на Крайнем Севере соответствовали приоритетам края и всей страны и получили дополнительную поддержку. Обозначенные вопросы по возвращении Дмитрия Свиридова в Красноярск будут поставлены перед министерским руководством и на уровне заместителя председателя правительства края. В рамках своего визита Дмитрий Свиридов принял несколько норильчан, обратившихся к нему с личными вопросами. Одна из горожанок поделилась с депутатом тем, что с 2014 года она не может выехать из Норильска по программе переселения. В ходе разговора выяснилось, что женщина, встав на учёт, не обращалась в управление жилищного фонда с заявлением на участие в программе переселения до февраля 2019 года. А сейчас учётные дела всех заявителей уже направлены в профильное краевое министерство для формирования списка северян, которые получат социальную выплату на переселение в 2020 году. Дмитрий Свиридов поручил сотрудникам администрации города помочь норильчанке разобраться с возможными перспективами переселения в благоприятные регионы в 2020 году. Представитель общественной организации «Дети войны» обратилась к Дмитрию Свиридову с просьбой о помощи в выделении помещения для своей организации. Сейчас общественники собираются в жилой квартире, к тому же находящейся на пятом этаже, куда пожилые горожане с трудом поднимаются по лестнице. Дмитрий Свиридов рассказал, что в Красноярском крае принято решение о том, что граждане, родившиеся в годы Великой Отечественной войны, будут объединены, и сейчас рассматривается вопрос о введении льгот для детей войны, в случае если они не получают другие виды социальной поддержки. — Что касается данного обращения, я попросил специалистов администрации города, чтобы они подобрали для норильских «Детей войны» подходящее помещение недалеко от автобусной остановки и обязательно на первом этаже, чтобы людям почтенного возраста было максимально удобно и комфортно. Буду внимательно следить за этой проблемой, потому что считаю, что им должна оказываться всемерная помощь и поддержка со стороны органов власти, — подчеркнул Дмитрий Свиридов. По всем вопросам, с которыми норильчане обратились к Дмитрию Свиридову, спикер дал необходимые консультации и поручил специалистам органов местного самоуправления проконтролировать рабочий процесс.

Денис Кожевников Фото Дениса КОЖЕВНИКОВА www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Между представителем законодательной власти края и главным врачом больницы Константином Горбелем состоялся продолжительный разговор о задачах, требующих оперативного решения.— В области медицины недопустимо копить нерешённые проблемы, иначе потом ситуация станет ещё серьёзнее. Тем более что последние пять лет медицинские учреждения Большого Норильска имеют краевое подчинение, — отметил Дмитрий Свиридов.Осмотрев больницу и перинатальный центр в сопровождении технического руководства комплекса, ответственные работники определили круг задач, заняться которыми необходимо в ближайшее время. При том что в перинатальном центре на сегодня появился на свет уже двухтысячный ребёнок, на первом этапе эксплуатации комплекса выявился целый ряд чисто технических вопросов, связанных с функционированием и обслуживанием некоторых систем жизнеобеспечения и безопасности здания. По словам сотрудников больницы и её главного врача, пути квалифицированного решения этих вопросов есть, требуется только поддержка проектов, в том числе финансовая.Отдельно рассматривалась тема качества и количества медицинских услуг в Норильске. Затруднения в значительной мере связаны с комплектацией врачебным персоналом, некомплект которого, например, по оганерской больнице составляет около 46%.Сейчас решается вопрос об уточнении пропорций врачебного и обеспечивающего персонала согласно отраслевым требованиям, но с учётом северных условий.Необходимость финансирования замены оборудования, работающего в больнице в некоторых случаях уже по 30 лет, также обсуждалась во время визита. Техперсонал учреждения продемонстрировал Дмитрию Свиридову конкретные участки, требующие скорейшего технического вмешательства и обновления. Спикер ЗС также стал свидетелем ремонтно–монтажных работ в новой операционной, где планируется внедрять на практике инновационные для Норильска виды медицинской помощи.Краевые и муниципальные власти, по словам Дмитрия Свиридова, будут предпринимать конкретные шаги для того, чтобы медицинские учреждения на Крайнем Севере соответствовали приоритетам края и всей страны и получили дополнительную поддержку. Обозначенные вопросы по возвращении Дмитрия Свиридова в Красноярск будут поставлены перед министерским руководством и на уровне заместителя председателя правительства края.В рамках своего визита Дмитрий Свиридов принял несколько норильчан, обратившихся к нему с личными вопросами. Одна из горожанок поделилась с депутатом тем, что с 2014 года она не может выехать из Норильска по программе переселения. В ходе разговора выяснилось, что женщина, встав на учёт, не обращалась в управление жилищного фонда с заявлением на участие в программе переселения до февраля 2019 года. А сейчас учётные дела всех заявителей уже направлены в профильное краевое министерство для формирования списка северян, которые получат социальную выплату на переселение в 2020 году. Дмитрий Свиридов поручил сотрудникам администрации города помочь норильчанке разобраться с возможными перспективами переселения в благоприятные регионы в 2020 году.Представитель общественной организации «Дети войны» обратилась к Дмитрию Свиридову с просьбой о помощи в выделении помещения для своей организации. Сейчас общественники собираются в жилой квартире, к тому же находящейся на пятом этаже, куда пожилые горожане с трудом поднимаются по лестнице. Дмитрий Свиридов рассказал, что в Красноярском крае принято решение о том, что граждане, родившиеся в годы Великой Отечественной войны, будут объединены, и сейчас рассматривается вопрос о введении льгот для детей войны, в случае если они не получают другие виды социальной поддержки.— Что касается данного обращения, я попросил специалистов администрации города, чтобы они подобрали для норильских «Детей войны» подходящее помещение недалеко от автобусной остановки и обязательно на первом этаже, чтобы людям почтенного возраста было максимально удобно и комфортно. Буду внимательно следить за этой проблемой, потому что считаю, что им должна оказываться всемерная помощь и поддержка со стороны органов власти, — подчеркнул Дмитрий Свиридов.По всем вопросам, с которыми норильчане обратились к Дмитрию Свиридову, спикер дал необходимые консультации и поручил специалистам органов местного самоуправления проконтролировать рабочий процесс.

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