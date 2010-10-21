[Индекс номера 181 (28.11.2019)]

 Визиты 
Оперативное вмешательство

Во время рабочего визита в Норильск спикер Заксобрания Красноярского края Дмитрий Свиридов в числе прочих вопросов рассмотрел проблемы местного здравоохранения и конкретно – городской больницы № 1 в Оганере.
В области медицины недопустимо копить нерешённые проблемы
Между представителем законодательной власти края и главным врачом больницы Константином Горбелем состоялся продолжительный разговор о задачах, требующих оперативного решения.
— В области медицины недопустимо копить нерешённые проблемы, иначе потом ситуация станет ещё серьёзнее. Тем более что последние пять лет медицинские учреждения Большого Норильска имеют краевое подчинение, — отметил Дмитрий Свиридов.
Осмотрев больницу и перинатальный центр в сопровождении технического руководства комплекса, ответственные работники определили круг задач, заняться которыми необходимо в ближайшее время. При том что в перинатальном центре на сегодня появился на свет уже двухтысячный ребёнок, на первом этапе эксплуатации комплекса выявился целый ряд чисто технических вопросов, связанных с функционированием и обслуживанием некоторых систем жизнеобеспечения и безопасности здания. По словам сотрудников больницы и её главного врача, пути квалифицированного решения этих вопросов есть, требуется только поддержка проектов, в том числе финансовая.
Отдельно рассматривалась тема качества и количества медицинских услуг в Норильске. Затруднения в значительной мере связаны с комплектацией врачебным персоналом, некомплект которого, например, по оганерской больнице составляет около 46%.
Сейчас решается вопрос об уточнении пропорций врачебного и обеспечивающего персонала согласно отраслевым требованиям, но с учётом северных условий.
Необходимость финансирования замены оборудования, работающего в больнице в некоторых случаях уже по 30 лет, также обсуждалась во время визита. Техперсонал учреждения продемонстрировал Дмитрию Свиридову конкретные участки, требующие скорейшего технического вмешательства и обновления. Спикер ЗС также стал свидетелем ремонтно–монтажных работ в новой операционной, где планируется внедрять на практике инновационные для Норильска виды медицинской помощи.
Краевые и муниципальные власти, по словам Дмитрия Свиридова, будут предпринимать конкретные шаги для того, чтобы медицинские учреждения на Крайнем Севере соответствовали приоритетам края и всей страны и получили дополнительную поддержку. Обозначенные вопросы по возвращении Дмитрия Свиридова в Красноярск будут поставлены перед министерским руководством и на уровне заместителя председателя правительства края.
В рамках своего визита Дмитрий Свиридов принял несколько норильчан, обратившихся к нему с личными вопросами. Одна из горожанок поделилась с депутатом тем, что с 2014 года она не может выехать из Норильска по программе переселения. В ходе разговора выяснилось, что женщина, встав на учёт, не обращалась в управление жилищного фонда с заявлением на участие в программе переселения до февраля 2019 года. А сейчас учётные дела всех заявителей уже направлены в профильное краевое министерство для формирования списка северян, которые получат социальную выплату на переселение в 2020 году. Дмитрий Свиридов поручил сотрудникам администрации города помочь норильчанке разобраться с возможными перспективами переселения в благоприятные регионы в 2020 году.
Представитель общественной организации «Дети войны» обратилась к Дмитрию Свиридову с просьбой о помощи в выделении помещения для своей организации. Сейчас общественники собираются в жилой квартире, к тому же находящейся на пятом этаже, куда пожилые горожане с трудом поднимаются по лестнице. Дмитрий Свиридов рассказал, что в Красноярском крае принято решение о том, что граждане, родившиеся в годы Великой Отечественной войны, будут объединены, и сейчас рассматривается вопрос о введении льгот для детей войны, в случае если они не получают другие виды социальной поддержки.
— Что касается данного обращения, я попросил специалистов администрации города, чтобы они подобрали для норильских «Детей войны» подходящее помещение недалеко от автобусной остановки и обязательно на первом этаже, чтобы людям почтенного возраста было максимально удобно и комфортно. Буду внимательно следить за этой проблемой, потому что считаю, что им должна оказываться всемерная помощь и поддержка со стороны органов власти, — подчеркнул Дмитрий Свиридов.
По всем вопросам, с которыми норильчане обратились к Дмитрию Свиридову, спикер дал необходимые консультации и поручил специалистам органов местного самоуправления проконтролировать рабочий процесс.

Денис Кожевников
Фото Дениса КОЖЕВНИКОВА
www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда
vk.com/Газета-Заполярная-правда

Комментарии

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим логином.




Пользователям
Вход
email
Пароль
регистрация нового пользователя
www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда
Статьи текущего номера:
Край — наш общий дом 
Этноурок «Семья народов Красноярского края», разработанный в краевом правительстве, презентовали в Норильске.

Визиты 
Во время рабочего визита в Норильск спикер Заксобрания Красноярского края Дмитрий Свиридов в числе прочих вопросов рассмотрел проблемы местного здравоохранения и конкретно – городской больницы № 1 в Оганере.

Подробно 
Уроженец острова Рапа–Нуи в Тихом океане Себастьен Паоа Агила, один из участников проекта FusioNNow, горд тем, что первым из соотечественников побывал в Заполярье. На встрече в Агентстве развития Норильска специалист в области международного туризма поделился опытом продвижения этого направления в родном краю и мыслями о том, чем привлекателен для иностранцев наш город и что нуждается в доработке.

Вопрос недели 
— Поездка на Таймыр не может быть дешёвой, поэтому все, кто к нам стремится, должны понимать уникальность такого путешествия и быть готовыми к тратам.

Город принял 
«Заполярная Правда» продолжает проект, посвящённый норильчанам, которые поменяли материк на Заполярье, полюбили Норильск и, несмотря на все трудности, нашли здесь своё призвание. Чем был притягателен для них Север и получилось ли стать своими, мы попробуем понять с новым героем.

Ситуация 
На последней сессии Законодательного собрания края, которая состояласьв закрытом режиме, что крайне нетипично для краевого парламента, был рассмотрен вопрос о нарушении правил депутатской этики Иваном Серебряковым, единственным представителем партии «Патриоты России».

Новости:
 28 ноября 2019 
17:40 Программа I Регионального фестиваля «Движение улиц» будет максимально насыщенной и интересной.
17:08 Сегодня у православных начался Рождественский пост, который продлится до 6 января.
16:49 В столице Таймыра 3 декабря подведут итоги двух творческих конкурсов, в которых приняли участие и норильчане.
16:34 Школа аниматоров «Подари улыбку» готова дарить праздник особенным ребятишкам.
16:16 Ветеринарный участок на Нансена закрыт: в помещениях перемёрзла система ТВС. Но новоселье не за горами.
15:36 Не успел над Норильском отбушевать один циклон, как на подходе новый.
15:36 Норильчане приняли участие в семинаре «Академии футзала» для учителей физической культуры в рамках общероссийского проекта «Мини-футбол - в школу».
15:11 Оригинальные решения: на руднике «Комсомольский» досрочно закончена замена последних скипов подъёмных машин скипового ствола.
14:55 Итоги работ по региональной программе капремонтов подвели в управлении жилищно-коммунального хозяйства Норильска.
13:36 Премьера января: «Счастливый номер» ожидает поклонников Норильского Заполярного театра драмы 24 января.
[все новости]
Реклама на сайте
Реклама на gazetazp.ru
GISMETEO: Погода г.Норильск Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика
663300, Норильск, ул. Богдана Хмельницкого, 18, [Все телефоны и электронные адреса редакций]
Сайт зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-42422 от 21.10.2010 г. Учредитель: МАУ "Информационный центр "Норильские новости".
Главный редактор Андриюк Марина Викторовна эл.почта редакции ladybird.16@list.ru тел. редакции +7(3919)343596. При использовании материалов сайта гиперссылка на gazetazp.ru обязательна.
наверх