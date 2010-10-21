

[Индекс номера 181 (28.11.2019)]



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Как остров в океане

Уроженец острова Рапа–Нуи в Тихом океане Себастьен Паоа Агила, один из участников проекта FusioNNow, горд тем, что первым из соотечественников побывал в Заполярье. На встрече в Агентстве развития Норильска специалист в области международного туризма поделился опытом продвижения этого направления в родном краю и мыслями о том, чем привлекателен для иностранцев наш город и что нуждается в доработке.

Неиссякаемый источник Себастьен считает, что Норильск и остров Пасхи, как его называют туристы, похожи своей уединённостью, и они оба уникальны. Он уверен, что люди будут всегда стремиться в такие места за эмоциями и ощущениями, которых не испытать больше нигде. И поэтому если даже ничего не предпринимать для привлечения туристов, поток гостей не иссякнет. При этом необходимо реально оценивать свои силы и подсчитать, сколько туристов в год территория может принять без ущерба для себя. На острове Пасхи это 120 000 человек. Себастьен пояснил, что в среднем рост числа туристов на острове составляет 6% в год (по всему миру, кстати, 4%), и если не вмешаться, то в 2032 году островитянам придётся принимать 276 тысяч человек, а это уже перебор. Несмотря на то что туризм является основным источником доходов на острове, принося ежегодно только наличными 90 млн долларов в год, важно контролировать и даже сдерживать туристический поток, чтобы не нанести урон природе и достопримечательностям. Так, по закону земли острова Пасхи могут принадлежать только местным жителям, а иностранцам разрешено находиться здесь не более 15 дней. Как живёте–можете? Себастьен уверен, что туристам интересны в первую очередь люди, их быт, общение с ними, и уже потом история, природа, архитектура. – Большинство путешественников, оказавшись на Рапа–Нуи, спрашивают у островитян: «Как вы здесь живёте?», — поделился Себастьен. — Наверняка и норильчанам приезжие задают тот же самый вопрос. И то, что они здесь увидят, почувствуют, и является целью поездки. Самое правильное — не придумывать что–то специально для гостей, а сохранять и развивать культуру местного населения. По мнению эксперта, всё, что делается для привлечения туристов на удалённые территории, должно быть согласовано с жителями. Необходимо, чтобы те понимали, как изменится их жизнь с наплывом приезжих, и были в этом заинтересованы. Так на Рапа–Нуи планы по развитию туризма утверждаются с учётом мнения островитян. Например, правительство Чили предлагает построить большой порт, чтобы к острову могли подходить большие круизные корабли. Но жители против такого решения, потому что это может навредить экологии Рапа–Нуи, нарушить его самобытность. И правительство с этим считается. Также Себастьен Агила отметил, что никто извне не способен развить туризм на уединённой территории так, как этот сделают местные специалисты. Это понимают и у нас. По заверениям директора Агентства развития Норильска Сергея Миронова, сегодня все представители малого и среднего бизнеса, задействованные в туризме, сотрудничают как друг с другом, так и с АРН, и объединяют усилия, чтобы предложить гостям более качественный продукт. А ещё у нас сейчас все силы брошены на то, чтобы сфера обслуживания соответствовала мировым стандартам. Так, Агентство развития Норильска в партнёрстве с Агентством по туризму Красноярского края проводит обучение норильчан и дудинцев, занятых в туристическом бизнесе. В октябре, например, были организованы семинары для администраторов гостиниц и ресторанов. В декабре приезжие эксперты проведут обучение гидов–экскурсоводов. По окончании курсов слушатели сдают экзамены и получают сертификаты. Оставить след В числе прочего Себастьен Агила упомянул о проекте «Оставь свой след», который реализуется на Рапа–Нуи и призван улучшить экологию и экономику острова. Купив и посадив деревце, туристы компенсируют урон, который они наносят природе, прибывая на остров на самолёте и передвигаясь по нему на автотранспорте. А отслеживать рост дерева можно с помощью GPS–маячка. И вернуться на Рапа–Нуи, чтобы своими глазами увидеть, каким оно выросло. Себастьен уверен, что большинству людей важно делать добрые дела. Они даже готовы заплатить больше, если знают, например, что отель делает что–то полезное, для той же окружающей среды, и предпочтут его, пусть он даже дороже других. Кстати, я сама в этом убедилась, отдыхая в Таиланде. В Паттайе есть отель и ресторан, которые часть выручки передают на развитие сельскохозяйственных районов страны. Об этом туристам сообщают плакаты на разных языках. А из брошюр можно узнать, сколько, кому и на что конкретно были переданы средства. И от посетителей в этих недешёвых, в общем–то, заведениях нет отбоя, причём и не пустуют и ящики для пожертвований. Осознание того, что ты, отдыхая, ещё и созидаешь, приносит моральное удовлетворение, повышает самооценку у людей, и они не скупятся. Отзовись! От посещения Таймыра и Норильска в частности у Себастьена остались исключительно положительные эмоции. – Здесь есть на что посмотреть и чему удивиться, — поделился он. — Меня впечатлили климат и самобытность культуры местных жителей. Правда, изначально я не понимал, куда еду и что меня ожидает, так как в интернете на английском языке о вашем городе очень мало информации. Я рассчитывал, например, найти сообщения о том, как в это время года здесь необходимо одеваться, чтобы чувствовать себя комфортно, но они мне так и не попались. По словам Себастьена, хоть он и не большой поклонник интернета, но сегодня ситуация такова, что, если ты не представлен во Всемирной паутине, значит, тебя вообще не существует... В современном мире планирование путешествий и подготовка к ним начинается с интернета, и надо это учитывать. Более того, активную работу в Сети эксперт назвал одной из главных задач в разработке стратегии развития туризма. Например, об острове Пасхи порядка 80% туристов находят информацию именно в интернете. И существует даже мобильное приложение острова, где собраны фото и видео, интересные факты и мнения путешественников. – В наших интересах сделать так, чтобы у человека сформировалось положительное впечатление ещё до поездки, — подчеркнул Себастьен. — И чтобы затем его ожидания совпали с действительностью и он оставил отзыв как на нашем портале, так и на специальных сайтах о путешествиях, таких как, например, TripAdvisor. Мнения туристов важны ещё и для того, чтобы, проанализировав их, мы могли улучшить свою работу. В Агентстве развития Норильска продвижение города в интернете также считают одним из важнейших направлений. Максим Миронов пояснил, что в первом квартале будущего года в Норильске появится туристский информационный центр. – Сегодня при разработке общего портала арктического туристического кластера мы рассчитываем на то, что необходимая туристам информация о городе и Таймыре будет доступна как на русском языке, так и на английском, — отметил он. — И в планах — продвигать сайт таким образом, чтобы его быстро и легко могли найти в поисковике жители тех стран, с туроператорами которых мы сотрудничаем. В тему Опыт развития туризма. Остров Пасхи — Норильску Себастьен Паоа Агила был начальником отдела коммуникаций и туризма национального парка Рапа–Нуи. Разрабатывал коммуникационные стратегии для администрации национального парка в соответствии с новой моделью приватизации, внедрённой на острове в 2017 году. Руководил Национальной туристической службой (SERNATUR) острова Пасхи, а в 2018–м получил признание в США как молодой лидер в области устойчивого туризма. Что говорят российские туристы об острове Пасхи: «Остров произвёл очень приятное впечатление. Пейзажи понравились. Люди отзывчивы и готовы во всём помочь туристам. Небескорыстно, конечно. Собственно, туризм и есть основа существования островитян. Местные жители очень любят поговорить о своём неземном происхождении, не стоит их упрекать за желание подогреть интерес к их острову. Тем более что некоторые вещи действительно сложно объяснить с позиций современного миропонимания. Возьмите, к примеру, многочисленных каменных истуканов. Учёные ведь до сих пор не смогли объяснить их назначение, а их производство и перемещение по острову вообще не поддаётся пониманию. На острове много загадок. Например, есть стены из притёртых друг к другу камней, между которыми невозможно просунуть тонкий нож. На одном камне видел отпечаток руки, словно это не камень, а пластилин. Удивительно!» «Жаль, что такое место, как остров Пасхи, о котором мечтал годами, читал много книг, смотрел кучу телепередач, не произвело сильного впечатления. А может, как раз поэтому — когда чего–то сильно хочешь, изучаешь, представляешь, на деле, оказывается, не дотягивает до твоих ожиданий. Остров, конечно, уникальный и замечательный, но чтобы это прочувствовать, недостаточно приехать лишь на недельку и пробежаться по основным достопримечательностям». Визитная карточка острова Пасхи — каменные истуканы На одном из туристических порталов есть отзывы и о Норильске: «Маленький, компактный, добрый город–труженик. Здесь даже лютый мороз и злая пурга по–своему привлекательны. А уж полярная ночь и северное сияние заслуживают отдельных слов. И морозы, однако, не только закаляют и заставляют отпускать бороды, но и добавляют доброты и человечности. Здешний люд всегда готов помочь ближнему в сложной ситуации». «Первая поездка в Норильск — как полёт на Марс. Ещё подлетая к Алыкелю, понимаешь, что это будет не просто командировка, а приключение. Дороги даже в разгар зимы оттерты от снега до асфальта, а на обочине — нереальные снежные кучи высотой с пятиэтажный дом. В мае можно покататься на лыжах на горе в Талнахе — горка гораздо больше наших подмосковных, так ещё и с небольшим ущельем. Прокат, бугельный подъёмник и полярный день позволяют кататься круглосуточно. Летом стоит съездить на Красные Камни и сходить с местными по грибы и ягоды». «Первое, на что обратила внимание, — это люди! Очень отзывчивые, добрые. В магазин заходишь, выходишь — мужчины пропустят, придержат дверь. Много хорошо оборудованных детских площадок, детей на них. Архитектура напоминает Барнаул, особенно Ленинский проспект. Не хватает лавочек для отдыха».

Надежда Сидор Фото Елены БЕЛАЛОВОЙ и с сайта diletant.media www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Себастьен считает, что Норильск и остров Пасхи, как его называют туристы, похожи своей уединённостью, и они оба уникальны. Он уверен, что люди будут всегда стремиться в такие места за эмоциями и ощущениями, которых не испытать больше нигде. И поэтому если даже ничего не предпринимать для привлечения туристов, поток гостей не иссякнет. При этом необходимо реально оценивать свои силы и подсчитать, сколько туристов в год территория может принять без ущерба для себя. На острове Пасхи это 120 000 человек. Себастьен пояснил, что в среднем рост числа туристов на острове составляет 6% в год (по всему миру, кстати, 4%), и если не вмешаться, то в 2032 году островитянам придётся принимать 276 тысяч человек, а это уже перебор.Несмотря на то что туризм является основным источником доходов на острове, принося ежегодно только наличными 90 млн долларов в год, важно контролировать и даже сдерживать туристический поток, чтобы не нанести урон природе и достопримечательностям. Так, по закону земли острова Пасхи могут принадлежать только местным жителям, а иностранцам разрешено находиться здесь не более 15 дней.Себастьен уверен, что туристам интересны в первую очередь люди, их быт, общение с ними, и уже потом история, природа, архитектура.– Большинство путешественников, оказавшись на Рапа–Нуи, спрашивают у островитян: «Как вы здесь живёте?», — поделился Себастьен. — Наверняка и норильчанам приезжие задают тот же самый вопрос. И то, что они здесь увидят, почувствуют, и является целью поездки.Самое правильное — не придумывать что–то специально для гостей, а сохранять и развивать культуру местного населения. По мнению эксперта, всё, что делается для привлечения туристов на удалённые территории, должно быть согласовано с жителями. Необходимо, чтобы те понимали, как изменится их жизнь с наплывом приезжих, и были в этом заинтересованы. Так на Рапа–Нуи планы по развитию туризма утверждаются с учётом мнения островитян. Например, правительство Чили предлагает построить большой порт, чтобы к острову могли подходить большие круизные корабли. Но жители против такого решения, потому что это может навредить экологии Рапа–Нуи, нарушить его самобытность. И правительство с этим считается.Также Себастьен Агила отметил, что никто извне не способен развить туризм на уединённой территории так, как этот сделают местные специалисты. Это понимают и у нас. По заверениям директора Агентства развития Норильска Сергея Миронова, сегодня все представители малого и среднего бизнеса, задействованные в туризме, сотрудничают как друг с другом, так и с АРН, и объединяют усилия, чтобы предложить гостям более качественный продукт. А ещё у нас сейчас все силы брошены на то, чтобы сфера обслуживания соответствовала мировым стандартам. Так, Агентство развития Норильска в партнёрстве с Агентством по туризму Красноярского края проводит обучение норильчан и дудинцев, занятых в туристическом бизнесе. В октябре, например, были организованы семинары для администраторов гостиниц и ресторанов. В декабре приезжие эксперты проведут обучение гидов–экскурсоводов. По окончании курсов слушатели сдают экзамены и получают сертификаты.В числе прочего Себастьен Агила упомянул о проекте «Оставь свой след», который реализуется на Рапа–Нуи и призван улучшить экологию и экономику острова. Купив и посадив деревце, туристы компенсируют урон, который они наносят природе, прибывая на остров на самолёте и передвигаясь по нему на автотранспорте. А отслеживать рост дерева можно с помощью GPS–маячка. И вернуться на Рапа–Нуи, чтобы своими глазами увидеть, каким оно выросло. Себастьен уверен, что большинству людей важно делать добрые дела. Они даже готовы заплатить больше, если знают, например, что отель делает что–то полезное, для той же окружающей среды, и предпочтут его, пусть он даже дороже других.Кстати, я сама в этом убедилась, отдыхая в Таиланде. В Паттайе есть отель и ресторан, которые часть выручки передают на развитие сельскохозяйственных районов страны. Об этом туристам сообщают плакаты на разных языках. А из брошюр можно узнать, сколько, кому и на что конкретно были переданы средства. И от посетителей в этих недешёвых, в общем–то, заведениях нет отбоя, причём и не пустуют и ящики для пожертвований. Осознание того, что ты, отдыхая, ещё и созидаешь, приносит моральное удовлетворение, повышает самооценку у людей, и они не скупятся.От посещения Таймыра и Норильска в частности у Себастьена остались исключительно положительные эмоции.– Здесь есть на что посмотреть и чему удивиться, — поделился он. — Меня впечатлили климат и самобытность культуры местных жителей. Правда, изначально я не понимал, куда еду и что меня ожидает, так как в интернете на английском языке о вашем городе очень мало информации. Я рассчитывал, например, найти сообщения о том, как в это время года здесь необходимо одеваться, чтобы чувствовать себя комфортно, но они мне так и не попались.По словам Себастьена, хоть он и не большой поклонник интернета, но сегодня ситуация такова, что, если ты не представлен во Всемирной паутине, значит, тебя вообще не существует... В современном мире планирование путешествий и подготовка к ним начинается с интернета, и надо это учитывать. Более того, активную работу в Сети эксперт назвал одной из главных задач в разработке стратегии развития туризма. Например, об острове Пасхи порядка 80% туристов находят информацию именно в интернете. И существует даже мобильное приложение острова, где собраны фото и видео, интересные факты и мнения путешественников.– В наших интересах сделать так, чтобы у человека сформировалось положительное впечатление ещё до поездки, — подчеркнул Себастьен. — И чтобы затем его ожидания совпали с действительностью и он оставил отзыв как на нашем портале, так и на специальных сайтах о путешествиях, таких как, например, TripAdvisor. Мнения туристов важны ещё и для того, чтобы, проанализировав их, мы могли улучшить свою работу.В Агентстве развития Норильска продвижение города в интернете также считают одним из важнейших направлений. Максим Миронов пояснил, что в первом квартале будущего года в Норильске появится туристский информационный центр.– Сегодня при разработке общего портала арктического туристического кластера мы рассчитываем на то, что необходимая туристам информация о городе и Таймыре будет доступна как на русском языке, так и на английском, — отметил он. — И в планах — продвигать сайт таким образом, чтобы его быстро и легко могли найти в поисковике жители тех стран, с туроператорами которых мы сотрудничаем.

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