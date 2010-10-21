

[Индекс номера 181 (28.11.2019)]



Вопрос недели

Каким гостям мы рады?

— Поездка на Таймыр не может быть дешёвой, поэтому все, кто к нам стремится, должны понимать уникальность такого путешествия и быть готовыми к тратам.

Говорит эксперт Максим Миронов, директор Агентства развития Норильска – Туристы должны понимать, что наша северная природа хрупкая и ранимая. Недопустимо хаотичное хождение по тундре — и мы разрабатываем экотропы и создаём инфраструктуру в специально отведённых для посещения местах. К тому же надо дать возможность заработать малому и среднему бизнесу — так что, развивая сервисную экономику, мы рассчитываем на платёжеспособных туристов. Нет задачи сделать Таймыр местом массового паломничества, поездка сюда не может быть дешёвой, поэтому все, кто к нам стремится, должны понимать уникальность такого путешествия и быть готовыми к тратам. Помимо обеспеченных россиян туркластер «Арктическй», который включает территории Норильска, Дудинки и плато Путорана, мечтают посетить жители Швейцарии, Германии, Франции и Италии. Туроператоры из этих стран, побывавшие в Норильске и Дудинке в информационном туре с 30 июня по 3 июля этого года, намерены привозить сюда своих соотечественников. А представители Южной Кореи, приезжавшие к нам на рабочую встречу участников Ассоциации мэров зимних городов мира, заинтересовались Фестивалем подлёдной рыбалки на Енисее. Мы впервые провели его в этом году и планируем сделать традиционным и более масштабным, интересным как местным жителям, так и приезжим. Сегодня мы разрабатываем для иноземных гостей тур, включающий участие в фестивале, посещение Таймырского краеведческого музея и поездку на снегоходах в этностойбище. Ведь сегодня у иностранцев в тренде всё, что связано с этникой, самое привлекательное для них — возможность погрузиться в жизнь коренных. И мы можем это устроить, а затем отвезти в Норильск и провести экскурсии по городу, музею и промышленным объектам. Стоит отметить, что промышленный туризм очень интересует гостей города, и мы всегда получаем восторженные отзывы. В любое время года востребованы поездки на плато Путорана — у нас есть возможность доставить туристов до замёрзших водопадов на трэколах либо снегоходах. В общем, мы знаем, что конкретно нужно нашим гостям и как их желания удовлетворить. Осталось рассчитать стоимость путешествия и определить обязанности всех, кто задействован в организации поездки и процессе приёма туристов на территории. А в продажу этот апрельский тур планируется запустить в январе. Помимо корейцев посещением Норильска в зимний период заинтересовались финны и китайцы. Также сегодня мы ведём переговоры с американской круизной компанией Pacific Network. И они очень хотят заходить в порт Дудинки, который в августе этого года получил статус «порт открытый» — то есть иностранцам можно высаживаться на берег без российской визы на 72 часа. Нам предстоит разработать экскурсионную программу для туристов с лайнера и проработать вопрос с разрешением на посещение Норильска, куда въезд для граждан других государств регламентирован. Но это не проблема, потому что тургруппы набираются заранее, и есть возможность согласовать список гостей с органами безопасности. Так что – Welcome! Отвечают горожане

Леонид Соломаха, депутат Норильского горсовета: — Лично меня радуют гости, которые уже немало знают о Норильске и хотят окунуться в условия, в которых мы живём, те, кто приезжает познать и увидеть новое, поучиться, поделиться с нами своим опытом. Желательно, чтобы они были зрелого возраста и могли объективно всё воспринять, проанализировать и что–то даже подсказать. А молодёжь... она разная бывает, смотря за чем приезжает в Норильск. Если с целью оценить возможности для постоянного проживания — это одно, а если просто посмотреть — это другое. А те, кто прибыл к нам на какой–то срок, чтобы выполнить определённые работы, очень часто не интересны. Потому что бывают недовольны, предъявляют много необоснованных претензий, всё для них здесь не так. Мы точно не рады гостям, которые приехали с настроем только зашибать деньги, и остальное их мало волнует. Любовь Попова, директор Таймырского дома народного творчества: — В нашем гостеприимном Главном Чуме Таймыра только в этом году уже побывали тысячи гостей из разных мест России и мира. Недавно мы принимали иностранцев, приехавших на фестиваль «Большой Аргиш», а ещё известных артистов. У нас есть свой театрализованный обряд посвящения в таймырцы, который очень нравится гостям. И мы всегда рады добрым и творческим людям, тем, кто сразу влюбляется в наш Север. Со многими мы потом дружим десятилетиями. В начале декабря к нам пожалуют члены жюри нескольких творческих конкурсов, среди которых будет и известный мультипликатор Иван Левенко, кстати, родом из Дудинки. Наталья Солодовник, председатель благотворительного фонда «Территория добра»: — Мне было бы радостно видеть гостей–романтиков. Ведь в основном романтики едут на Север за красотой и за самобытностью, за туманами и за запахом... тундры. А ещё романтики, как никто другой, умеют восхищаться и удивляться всему новому. Когда человек с радостью принимает то, что любят местные жители, и ему всё интересно, он сразу же становится самым дорогим гостем. И тогда уже неважно, из какого он города или страны.

Татьяна Лобанова, заместитель директора Заполярного театра драмы: — Мы приветствуем доброжелательность, искренний интерес к нашему городу, к жизни на Крайнем Севере. И очень бы не хотелось, чтобы туристы стали хаять всё вокруг и жалеть нас — как вы, бедненькие, несчастненькие тут живёте... Сама я здесь давно, и за долгие годы много разных туристов и гостей перевидала. Люблю и помню тех, кто всегда был с удивлённо распахнутыми глазами от увиденного здесь, щедрого и тёплого общения с северянами. Хотя, конечно, город должен радоваться любым туристам, которые бы приносили доход, давали работу норильчанам. Виктория Сливкина, школьница: — Мне хотелось бы, чтобы в наш город приезжали подростки из разных северных стран. Чтобы они не только посмотрели, как и чем мы здесь живём, но и рассказали, чем сами занимаются, как проводят свободное время, что делают холодными вечерами. Думаю, нам есть чему поучиться друг у друга. Возможно, после таких встреч в нашем городе появятся новые площадки, где молодёжь сможет по примеру приезжих гостей как–то поинтересней проводить свой досуг.

Фото Ирины Яринской www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда

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