«Заполярная Правда» продолжает проект, посвящённый норильчанам, которые поменяли материк на Заполярье, полюбили Норильск и, несмотря на все трудности, нашли здесь своё призвание. Чем был притягателен для них Север и получилось ли стать своими, мы попробуем понять с новым героем.
|Денис Плишаков — заместитель главного инженера — начальник участка прогнозирования горных ударов рудника «Комсомольский». Родом из маленького города Ивдель в Свердловской области. В Норильск приехал после окончания Горного института Национального исследовательского технологического университета «МИСиС» по приглашению Заполярного филиала «Норникеля». Говорит, привлекала самореализация, сыграло роль и стремление к самостоятельности.
— Когда вы впервые услышали о Норильске?
— Это было на собрании в университете, куда приехали представители «Норникеля», которые подробно рассказывали о городе, о компании. Вернее, о «Норникеле» я, конечно, слышал и прежде, но только тогда начал знакомиться с предприятиями, с системой его работы. Потом поискал в интернете информацию о городе и понял, что меня не пугает ни суровый климат, ни экологическая картина. Так что, когда выбрал место работы, уже примерно представлял, куда еду. Вместе со мной, кстати, собирались мои друзья–однокашники, но в итоге отказались от этой идеи. Так я и приехал один.
Специальность в своё время я выбрал случайно: приехал в 2008 году, ещё будучи школьником, в Москву к родным. Проходил мимо своего будущего университета, а там как раз шла выставка горной техники. Мне стало интересно. Внутри здания были размещены фотографии других подземных машин, в итоге я так увлёкся, что уже дома изучил тему подробнее, и, когда узнал, что университет проводит олимпиаду для будущих абитуриентов, решил принять в ней участие. В итоге успешно её прошёл и был зачислен в университет, ещё не окончив школу.
Говорят, некоторые охладевают к профессии в процессе обучения, но у меня, к счастью, так не случилось, с каждой практикой мне всё больше нравилось.
— Почему решили уехать из Ивделя?
— Возможность трудоустроиться была и дома: у нас работают шахты, ведётся добыча полезных ископаемых и открытым способом. Но хотелось самостоятельности, желал добиться всего сам. В Норильске же, куда я прилетел сразу после окончания универа в январе 2016–го, не было знакомых, родных и друзей.
Пригласили меня крепильщиком на рудник «Комсомольский», после года работы призвали в армию. Отслужив, вернулся на прежнее место, отработал ещё год и был назначен на нынешнюю должность.
Уже тут я обзавёлся семьей: будущая жена тоже приехала в Норильск по приглашению, она из Волгограда, работает учителем музыки.
— Как отреагировали друзья и знакомые на ваше решение податься на Север?
— У них в голове, конечно, царила полная неразбериха — что за Норильск, почему туда не ходят поезда? Они хотели приезжать ко мне по железной дороге и были шокированы, когда узнали, что это невозможно. Но Норильск — это мой выбор, и они его приняли.
— Ваши первые впечатления?
— Я прилетел в январе, был жуткий мороз, метель, видимость – ноль. Не знаю, как водитель автобуса распознавал дорогу, впору на ощупь ехать. Тундра вокруг, но она мне более–менее привычна — я бывал на практике в Воркуте, отсутствие деревьев тоже не смущало. А вот к морозам привыкал долго, думал, как вообще люди на улицу выходят? Но сам город меня не разочаровал: интернет в помощь, весь досуг как на ладони.
Нравилось и место, где меня поселили: ещё до приезда куратор мне говорил, что выделят общежитие на три года. Так и вышло: два с половиной из них я прожил в доме для молодых специалистов на Ленинском пр., 47: очень уютное, тёплое, новое жильё. Рядом много молодёжи, ребята из разных городов. Да и вообще люди окружают хорошие: помню, в первый вечер я спросил женщин на вахте, где можно поесть, так они чуть ли не за руку отвели.
Северные — люди добрые, в вас нет лукавства, вы более прямые и в хорошем смысле простые. Помню, когда я приехал, у меня даже денег не было, мне заняли ребята из будущего коллектива. Причём давали, просто поверив на слово, что верну. Со многими, кстати, мы теперь уже дружим семьями.
— Быт удалось наладить?
— Я сам хозяйственный, всё могу сделать сам. Житейские трудности тоже не пугали, я потому и ехал в Норильск, чтобы понять себя — кто я и чего стою. Сейчас вижу, что всё получается: есть свой дом, семья, работа, друзья. Детей вот пока нет, но это в перспективе. Быт налаживаем с женой, наверное, по сей день: уже есть своя квартира в Талнахе — на пятом микрорайоне, неподалёку от смотровой площадки. До работы близко, да и вид красивый. Супруге только неудобно, она в Центральный район ездит, но планирует найти место к дому поближе.
— Как вам работа?
— Условия после воркутинской практики были более–менее знакомы. Шахтёрский труд — непростой, мужской, я доволен и горд, что справляюсь. Да, бывают сложные ситуации, но это не пугает. Я был готов и к вредному производству, но кто, если не мы (смеётся). В будущем вижу себя в своём же направлении — безопасном ведении горных работ, мне оно нравится.
— Вы можете назвать себя норильчанином?
— Нет. Это случится, наверное, когда здесь родятся мои дети. Да, у нас, конечно, климат и экология не волгоградские, и в отдалённом будущем мы с супругой планируем переехать на материк, как и все норильчане. Норильск — город молодёжи. Но пока таких планов нет, сейчас нам всё здесь нравится.
— А от чего пришлось отказаться, переехав в Норильск?
— Трудно сказать... Молока свежего не хватает! «Молочку» очень люблю. Вроде мелочь, но из них жизнь складывается... Всё остальное устраивает: летом выбираемся на природу, оно хоть короткое, но успеваем. Природа, тундра красивы.
В плане быта и досуга тоже всего достаточно: в выходные выходим с женой в кино, в кафе, всё доступно. Я пока не участвую во внерабочей деятельности компании — спорте или КВNN, но если предложат, не откажусь. Прежде я занимался футболом, так что могу быть полезен. В АБК «Комсомольского» у нас есть спортзал, иногда можем выйти с ребятами мяч попинать.
— Любимые места в городе появились?
— Пока нет. Нравится смотровая площадка на пятом микрорайоне Талнаха, впечатляет Ленинский проспект — весь в огнях на фоне зимней полярной ночи...
— А что бы вы хотели и можете сделать для Норильска?
— Думаю, каждый полезен на своём месте. Важно хорошо работать, выполнять свои обязанности, неся за своё дело ответственность. Уважать город, где вы живёте, и тогда всё будет хорошо.Татьяна ЗачупейкоФото Ирины Яринскойwww.facebook.com/Газета-Заполярная-правдаvk.com/Газета-Заполярная-правда