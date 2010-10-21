[Индекс номера 181 (28.11.2019)]

 Город принял 
Выбор настоящих мужчин

«Заполярная Правда» продолжает проект, посвящённый норильчанам, которые поменяли материк на Заполярье, полюбили Норильск и, несмотря на все трудности, нашли здесь своё призвание. Чем был притягателен для них Север и получилось ли стать своими, мы попробуем понять с новым героем.

Денис Плишаков — заместитель главного инженера — начальник участка прогнозирования горных ударов рудника «Комсомольский». Родом из маленького города Ивдель в Свердловской области. В Норильск приехал после окончания Горного института Национального исследовательского технологического университета «МИСиС» по приглашению Заполярного филиала «Норникеля». Говорит, привлекала самореализация, сыграло роль и стремление к самостоятельности.
Когда вы впервые услышали о Норильске?
— Это было на собрании в университете, куда приехали представители «Норникеля», которые подробно рассказывали о городе, о компании. Вернее, о «Норникеле» я, конечно, слышал и прежде, но только тогда начал знакомиться с предприятиями, с системой его работы. Потом поискал в интернете информацию о городе и понял, что меня не пугает ни суровый климат, ни экологическая картина. Так что, когда выбрал место работы, уже примерно представлял, куда еду. Вместе со мной, кстати, собирались мои друзья–однокашники, но в итоге отказались от этой идеи. Так я и приехал один.
Специальность в своё время я выбрал случайно: приехал в 2008 году, ещё будучи школьником, в Москву к родным. Проходил мимо своего будущего университета, а там как раз шла выставка горной техники. Мне стало интересно. Внутри здания были размещены фотографии других подземных машин, в итоге я так увлёкся, что уже дома изучил тему подробнее, и, когда узнал, что университет проводит олимпиаду для будущих абитуриентов, решил принять в ней участие. В итоге успешно её прошёл и был зачислен в университет, ещё не окончив школу.
Говорят, некоторые охладевают к профессии в процессе обучения, но у меня, к счастью, так не случилось, с каждой практикой мне всё больше нравилось.
Почему решили уехать из Ивделя?
— Возможность трудоустроиться была и дома: у нас работают шахты, ведётся добыча полезных ископаемых и открытым способом. Но хотелось самостоятельности, желал добиться всего сам. В Норильске же, куда я прилетел сразу после окончания универа в январе 2016–го, не было знакомых, родных и друзей.
Пригласили меня крепильщиком на рудник «Комсомольский», после года работы призвали в армию. Отслужив, вернулся на прежнее место, отработал ещё год и был назначен на нынешнюю должность.
Уже тут я обзавёлся семьей: будущая жена тоже приехала в Норильск по приглашению, она из Волгограда, работает учителем музыки.
Как отреагировали друзья и знакомые на ваше решение податься на Север?
— У них в голове, конечно, царила полная неразбериха — что за Норильск, почему туда не ходят поезда? Они хотели приезжать ко мне по железной дороге и были шокированы, когда узнали, что это невозможно. Но Норильск — это мой выбор, и они его приняли.
Ваши первые впечатления?
— Я прилетел в январе, был жуткий мороз, метель, видимость – ноль. Не знаю, как водитель автобуса распознавал дорогу, впору на ощупь ехать. Тундра вокруг, но она мне более–менее привычна — я бывал на практике в Воркуте, отсутствие деревьев тоже не смущало. А вот к морозам привыкал долго, думал, как вообще люди на улицу выходят? Но сам город меня не разочаровал: интернет в помощь, весь досуг как на ладони.
Нравилось и место, где меня поселили: ещё до приезда куратор мне говорил, что выделят общежитие на три года. Так и вышло: два с половиной из них я прожил в доме для молодых специалистов на Ленинском пр., 47: очень уютное, тёплое, новое жильё. Рядом много молодёжи, ребята из разных городов. Да и вообще люди окружают хорошие: помню, в первый вечер я спросил женщин на вахте, где можно поесть, так они чуть ли не за руку отвели.
Северные — люди добрые, в вас нет лукавства, вы более прямые и в хорошем смысле простые. Помню, когда я приехал, у меня даже денег не было, мне заняли ребята из будущего коллектива. Причём давали, просто поверив на слово, что верну. Со многими, кстати, мы теперь уже дружим семьями.
Быт удалось наладить?
— Я сам хозяйственный, всё могу сделать сам. Житейские трудности тоже не пугали, я потому и ехал в Норильск, чтобы понять себя — кто я и чего стою. Сейчас вижу, что всё получается: есть свой дом, семья, работа, друзья. Детей вот пока нет, но это в перспективе. Быт налаживаем с женой, наверное, по сей день: уже есть своя квартира в Талнахе — на пятом микрорайоне, неподалёку от смотровой площадки. До работы близко, да и вид красивый. Супруге только неудобно, она в Центральный район ездит, но планирует найти место к дому поближе.
Как вам работа?
— Условия после воркутинской практики были более–менее знакомы. Шахтёрский труд — непростой, мужской, я доволен и горд, что справляюсь. Да, бывают сложные ситуации, но это не пугает. Я был готов и к вредному производству, но кто, если не мы (смеётся). В будущем вижу себя в своём же направлении — безопасном ведении горных работ, мне оно нравится.
Вы можете назвать себя норильчанином?
— Нет. Это случится, наверное, когда здесь родятся мои дети. Да, у нас, конечно, климат и экология не волгоградские, и в отдалённом будущем мы с супругой планируем переехать на материк, как и все норильчане. Норильск — город молодёжи. Но пока таких планов нет, сейчас нам всё здесь нравится.
А от чего пришлось отказаться, переехав в Норильск?
— Трудно сказать... Молока свежего не хватает! «Молочку» очень люблю. Вроде мелочь, но из них жизнь складывается... Всё остальное устраивает: летом выбираемся на природу, оно хоть короткое, но успеваем. Природа, тундра красивы.
В плане быта и досуга тоже всего достаточно: в выходные выходим с женой в кино, в кафе, всё доступно. Я пока не участвую во внерабочей деятельности компании — спорте или КВNN, но если предложат, не откажусь. Прежде я занимался футболом, так что могу быть полезен. В АБК «Комсомольского» у нас есть спортзал, иногда можем выйти с ребятами мяч попинать.
Любимые места в городе появились?
— Пока нет. Нравится смотровая площадка на пятом микрорайоне Талнаха, впечатляет Ленинский проспект — весь в огнях на фоне зимней полярной ночи...
А что бы вы хотели и можете сделать для Норильска?
— Думаю, каждый полезен на своём месте. Важно хорошо работать, выполнять свои обязанности, неся за своё дело ответственность. Уважать город, где вы живёте, и тогда всё будет хорошо.

Татьяна Зачупейко
Фото Ирины Яринской
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