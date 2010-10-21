

[Индекс номера 181 (28.11.2019)]



Ситуация

Вопросы этики

На последней сессии Законодательного собрания края, которая состояласьв закрытом режиме, что крайне нетипично для краевого парламента, был рассмотрен вопрос о нарушении правил депутатской этики Иваном Серебряковым, единственным представителем партии «Патриоты России».

Краевые парламентарии оперативно отреагировали на письмо, направленное в ЗС известными общественниками, ветеранами, спортсменами. Письмо, по своей сути, является жалобой на депутата Серебрякова, который уже длительное время с упорством, достойным лучшего применения, негативно и бездоказательно высказывается в публичном пространстве о деятельности губернатора и правительства края. Тиражируя, тем самым, по выражению авторов обращения, «ложь и клевету». Обращение было направлено в Законодательное собрание Красноярского края и первоначально рассмотрено на заседании комиссии по контролю за достоверностью сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. Именно в компетенцию этой комиссии входит рассмотрение вопросов этичности публичного поведения и высказываний представителей депутатского корпуса. И уже на очередной сессии в текущую повестку был внесён дополнительный вопрос, который депутаты подробно рассмотрели за закрытыми дверями — как того требует регламент парламента. О результатах заседания комиссии по поводу публичных высказываний Ивана Серебрякова, который в оскорбительном тоне комментировал не только деятельность главы региона, но и уничижительно высказывался о своих коллегах, доложил председатель Владимир Чащин. На сессии был зачитан проект постановления, сформулированный по итогам заседания. В оглашённом документе чётко обозначено, что Серебряков нарушил сразу несколько пунктов из Правил депутатской этики, которые касаются корректности выступлений и необходимости изложения в публичном пространстве только достоверных фактов. Так, в Правилах депутатской этики, утверждённых Постановлением Законодательного собрания края 19 февраля 2009 года, предусмотрен пункт 4.1, согласно которому депутат, выступая на заседаниях Законодательного собрания края, а также в средствах массовой информации с различного рода публичными заявлениями, комментируя деятельность органов государственной власти, местного самоуправления, общественных организаций, граждан, обязан использовать только достоверную информацию. Помимо этого, комиссия усмотрела нарушение п. 4.2. Правил депутатской этики, где указано, что выступления депутата должны быть корректными, не ущемлять чести и не умалять достоинства граждан и должностных лиц. По итогам рассмотрения вопроса о поведении депутата Серебрякова сессией было принято решение объявить депутату Законодательного собрания края Ивану Серебрякову публичное порицание и проинформировать избирателей о нарушении депутатом Иваном Серебряковым правил депутатской этики. Решение Законодательного собрания прокомментировал спикер краевого парламента Дмитрий Свиридов: – Вопросы, которые касаются публичной деятельности депутата и её этических аспектов, конечно же подразумевают особенное отношение. Ведь мы обсуждали поведение нашего коллеги, члена нашего коллектива, в котором представлены разные мнения и разные партии. К сожалению, мы обязаны были рассмотреть обращение общественников, поскольку в выступлениях Ивана Александровича содержалась информация, совсем не соответствующая действительности. И эта информация наносила ущерб репутации края, репутации должностных лиц, руководства региона, государственных учреждений, а также депутатов Законодательного собрания края. Поэтому сегодня, проведя подробный анализ высказываний и действий Ивана Александровича, наш коллектив принял решение данное постановление поддержать. В перерыве между заседаниями депутаты ответили на вопросы журналистов. – Законодательное собрание изучило полугодовую историю публичных выступлений депутата Серебрякова в СМИ и сделало очень простой вывод: в настоящее время идёт масштабная кампания по дискредитации Красноярского края и руководства региона. В контексте этих материалов есть все признаки манипулирования данными, введения в заблуждение жителей края, — сказал первый вице–спикер Законодательного собрания края Сергей Попов. – То, что сегодня произошло, для многих из нас станет хорошим уроком. И напоминанием о том, что определённые границы дозволенного и разумного переступать всё же нельзя. Соблюдение норм депутатской этики для нас так же обязательно, как и исполнение законов, — отметила председатель комитета по образованию, культуре и спорту Людмила Магомедова. В свою очередь депутат Вера Оськина заверила, что краевые парламентарии впредь будут решать вопросы, связанные с нарушением этики кем–то из коллег, более оперативно — не дожидаясь сигналов от общественников. Ситуацию прокомментировал и председатель комитета по промышленной политике, транспорту и связи Владимир Демидов: – Мы сегодня ещё раз ознакомились со всеми высказываниями депутата Серебрякова. И я, и коллеги считаем, что подобная медийная активность, подобное поведение — недопустимо. У депутата есть ответственность, в том числе перед избирателями, перед коллегами, поэтому для каждого из нас очень важно не брать на себя роль судьи и не делать каких–то безапелляционных заявлений, не имеющих под собой оснований. Считаю, что принятое сегодня решение должно повлиять на поведение нашего коллеги в будущем. Общее беспокойство по поводу ситуации, которая сложилась в интернет–пространстве, выразил Дмитрий Свиридов: – Сейчас очень хорошо заметно, что в тех публикациях, которые размещаются на анонимных сайтах, со скрытым авторством, некоторые журналисты позволяют себе недопустимые с человеческой точки зрения вещи. Порой всё это превращается в сплошное очернение, в клевету, что, кстати, вполне может иметь правовые последствия. В этих случаях, на мой взгляд, нужно рассматривать возможность обращения в правоохранительные органы, ведь в этих публикациях затрагивается личная жизнь людей, а факты, которые так легко публикуются, являются ложными. Мне кажется, что каждый из нас должен стараться не допускать подобного. И по возможности — пресекать. Также спикер краевого парламента ещё раз призвал всех краевых депутатов к корректности и уважению не только друг к другу, но и к своим избирателям — жителям Красноярского края.

Алексей Новиков www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Краевые парламентарии оперативно отреагировали на письмо, направленное в ЗС известными общественниками, ветеранами, спортсменами. Письмо, по своей сути, является жалобой на депутата Серебрякова, который уже длительное время с упорством, достойным лучшего применения, негативно и бездоказательно высказывается в публичном пространстве о деятельности губернатора и правительства края. Тиражируя, тем самым, по выражению авторов обращения, «ложь и клевету». Обращение было направлено в Законодательное собрание Красноярского края и первоначально рассмотрено на заседании комиссии по контролю за достоверностью сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. Именно в компетенцию этой комиссии входит рассмотрение вопросов этичности публичного поведения и высказываний представителей депутатского корпуса. И уже на очередной сессии в текущую повестку был внесён дополнительный вопрос, который депутаты подробно рассмотрели за закрытыми дверями — как того требует регламент парламента.О результатах заседания комиссии по поводу публичных высказываний Ивана Серебрякова, который в оскорбительном тоне комментировал не только деятельность главы региона, но и уничижительно высказывался о своих коллегах, доложил председатель Владимир Чащин. На сессии был зачитан проект постановления, сформулированный по итогам заседания. В оглашённом документе чётко обозначено, что Серебряков нарушил сразу несколько пунктов из Правил депутатской этики, которые касаются корректности выступлений и необходимости изложения в публичном пространстве только достоверных фактов. Так, в Правилах депутатской этики, утверждённых Постановлением Законодательного собрания края 19 февраля 2009 года, предусмотрен пункт 4.1, согласно которому депутат, выступая на заседаниях Законодательного собрания края, а также в средствах массовой информации с различного рода публичными заявлениями, комментируя деятельность органов государственной власти, местного самоуправления, общественных организаций, граждан, обязан использовать только достоверную информацию. Помимо этого, комиссия усмотрела нарушение п. 4.2. Правил депутатской этики, где указано, что выступления депутата должны быть корректными, не ущемлять чести и не умалять достоинства граждан и должностных лиц.По итогам рассмотрения вопроса о поведении депутата Серебрякова сессией было принято решение объявить депутату Законодательного собрания края Ивану Серебрякову публичное порицание и проинформировать избирателей о нарушении депутатом Иваном Серебряковым правил депутатской этики.Решение Законодательного собрания прокомментировал спикер краевого парламента Дмитрий Свиридов:– Вопросы, которые касаются публичной деятельности депутата и её этических аспектов, конечно же подразумевают особенное отношение. Ведь мы обсуждали поведение нашего коллеги, члена нашего коллектива, в котором представлены разные мнения и разные партии. К сожалению, мы обязаны были рассмотреть обращение общественников, поскольку в выступлениях Ивана Александровича содержалась информация, совсем не соответствующая действительности. И эта информация наносила ущерб репутации края, репутации должностных лиц, руководства региона, государственных учреждений, а также депутатов Законодательного собрания края. Поэтому сегодня, проведя подробный анализ высказываний и действий Ивана Александровича, наш коллектив принял решение данное постановление поддержать.В перерыве между заседаниями депутаты ответили на вопросы журналистов.– Законодательное собрание изучило полугодовую историю публичных выступлений депутата Серебрякова в СМИ и сделало очень простой вывод: в настоящее время идёт масштабная кампания по дискредитации Красноярского края и руководства региона. В контексте этих материалов есть все признаки манипулирования данными, введения в заблуждение жителей края, — сказал первый вице–спикер Законодательного собрания края Сергей Попов.– То, что сегодня произошло, для многих из нас станет хорошим уроком. И напоминанием о том, что определённые границы дозволенного и разумного переступать всё же нельзя. Соблюдение норм депутатской этики для нас так же обязательно, как и исполнение законов, — отметила председатель комитета по образованию, культуре и спорту Людмила Магомедова.В свою очередь депутат Вера Оськина заверила, что краевые парламентарии впредь будут решать вопросы, связанные с нарушением этики кем–то из коллег, более оперативно — не дожидаясь сигналов от общественников.Ситуацию прокомментировал и председатель комитета по промышленной политике, транспорту и связи Владимир Демидов:– Мы сегодня ещё раз ознакомились со всеми высказываниями депутата Серебрякова. И я, и коллеги считаем, что подобная медийная активность, подобное поведение — недопустимо. У депутата есть ответственность, в том числе перед избирателями, перед коллегами, поэтому для каждого из нас очень важно не брать на себя роль судьи и не делать каких–то безапелляционных заявлений, не имеющих под собой оснований. Считаю, что принятое сегодня решение должно повлиять на поведение нашего коллеги в будущем.Общее беспокойство по поводу ситуации, которая сложилась в интернет–пространстве, выразил Дмитрий Свиридов:– Сейчас очень хорошо заметно, что в тех публикациях, которые размещаются на анонимных сайтах, со скрытым авторством, некоторые журналисты позволяют себе недопустимые с человеческой точки зрения вещи. Порой всё это превращается в сплошное очернение, в клевету, что, кстати, вполне может иметь правовые последствия. В этих случаях, на мой взгляд, нужно рассматривать возможность обращения в правоохранительные органы, ведь в этих публикациях затрагивается личная жизнь людей, а факты, которые так легко публикуются, являются ложными. Мне кажется, что каждый из нас должен стараться не допускать подобного. И по возможности — пресекать.Также спикер краевого парламента ещё раз призвал всех краевых депутатов к корректности и уважению не только друг к другу, но и к своим избирателям — жителям Красноярского края.

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