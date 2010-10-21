Полярная ночь – явление для северян привычное. Мы с детства помним, что начинается она 30 ноября. Но как оказалось, это не точные данные. «Заполярка» решила наконец–таки установить истину, для чего нам пришлось обратиться за помощью к астроному.
Вообще–то норильчане перестают видеть солнце задолго до 30 ноября: с середины месяца не сразу и сообразишь — то ли ещё рассветает, то ли уже смеркается. Но понятие «полярная ночь» — астрономическое явление, зависящее от движения светила, и имеет точные даты начала и конца.
Полярная ночь начинается, когда солнце больше суток не выглядывает из–за горизонта. И чем севернее, тем раньше она приходит. Самая короткая полярная ночь — всего двое суток — наблюдается неподалёку от Северного полярного круга. А самая долгая — чуть меньше шести месяцев — на Южном полюсе, там тьма царит даже дольше, чем на северной макушке планеты.
Для расчёта наступления и окончания полярной ночи существуют формулы разной степени точности и сложности. Они обязательно учитывают рефракцию — оптическое явление, когда из–за неоднородности атмосферы лучи света преломляются и зрительно «приподнимают» светило. Даже когда солнце ушло за горизонт, мы продолжаем его видеть — так рефракция укорачивает ночи и продлевает дни. Из–за этого эффекта, например, в городе Кандалакше бывает полярный день, но не бывает полярных ночей.
В Норильске для отсчёта полярной ночи и полярного дня используют диаграмму, составленную ещё по материалам Николая Урванцева, — именно там фигурирует дата 30 ноября. Но, по мнению норильских метеорологов, такие диаграммы составлялись по визуальным наблюдениям, а не математических расчётов, следовательно, 30 ноября — дата неточная, её можно принять лишь за начало оптической полярной ночи.
Сами синоптики в своей работе опираются на расчёты астрономического института им. В. В. Соболева в Санкт–Петербурге, согласно которым полярная ночь в Норильске длится с 8 декабря по 10 января. Но и эти даты, на наш взгляд, тоже не верны, хотя бы потому, что в этом случае темнота в Норильск приходит позже, чем в Мурманск, который расположен на полградуса южнее нас.
Сведениями об астрономических явлениях в своей работе оперируют и норильские авиаторы. Однако выяснилось, что в нашем аэропорту используют не на календарное начало полярной ночи как таковой, а на продолжительность гражданских, навигационных и астрономических сумерек — периодов, когда солнце отсутствует, но есть разная степень остаточной освещённости.
Отчаявшись выяснить бесспорные данные у специалистов, мы решили провести расчёты самостоятельно. На сайте российской астрономической сети астронет.ру мы нашли формулу для определения продолжительности полярного дня и ночи для конкретных широт. Отталкиваясь от склонения Солнца в день зимнего солнцестояния и пугая окружающих терминами типа «тангенс угла рефракции», мы на три дня погрузились в изучение проблемы, а после этого решили «взять помощь зала» и обратились к астроному.
Александр Васянович — преподаватель физики и астрономии на пенсии — помог нам с формулами, приняв за точку отсчёта широту Норильска — 69о20’ (в Талнахе, Кайеркане и Снежногорске цифры были бы иными, но результат отличался бы на минуты или часы, не на дни). В результате выяснилось, что полярная ночь в Норильске начинается 2 декабря, а заканчивается 11 января. Полная её продолжительность составляет 38,4 дня. Соответственно, полярный день в Норильске длится 72,4 дня — с 16 мая по 29 июля. Впрочем, Александр Васянович отметил, что при использовании более точных формул результат может немного измениться.Светлана ГунинаФото Владимира МАКУШКИНАwww.facebook.com/Газета-Заполярная-правдаvk.com/Газета-Заполярная-правда