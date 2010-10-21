[Индекс номера 182 (29.11.2019)]



Перспективы

Миллион возможностей под одной крышей

Сегодня на кухне городских идей Агентства развития Норильска состоится встреча с Александром Никульшиным, главным архитектором проекта по созданию городского общественного пространства на Ленинском пр., 1. Норильчан приглашают к обсуждению.

Работы ведёт инжиниринговая компания Aurora Group. Задача проектировщика – превратить здание бывшей технической библиотеки в общественное многофункциональное пространство для горожан и гостей города, напоминают в Агентстве развития Норильска. На первом этаже здания появится площадка для проведения городских мероприятий, выставок и неформального общения с функцией просторного фойе на время проведения массовых мероприятий. Значительная часть этажа станет «улицей под крышей» — с обилием живой зелени, которой так не хватает горожанам в холодное время года. Широкую парадную лестницу, ведущую с первого на второй этаж, предлагается превратить в креативное пространство, где будут проводиться лекции, кинопоказы и презентации. Также на первом этаже расположится небольшое кафе с местом для проведения мастер–классов и детских праздников. На втором этаже разместится офис АРН. Здесь же будет работать кухня городских идей. На третьем этаже планируется создать пространство туристско–информационного центра, включая офисные помещения для сотрудников. Учреждение будет не только визит–центром по приёму туристов, но и открытой образовательной площадкой. Четвёртый отведут под зону коворкинга с кофейней – это пространство для работы некоммерческих организаций, индивидуальных и социальных предпринимателей. Меблировка и оборудование зоны коворкинга предполагают возможность трансформации зоны в лекторий для проведения мероприятий АРН и ТИЦ: конференций, семинаров, тренингов. Атриумное пространство пятого этажа будет использоваться для проведения торжественных и протокольных мероприятий. Шестой уровень — антресоль по периметру пятого этажа с балюстрадным ограждением — станет местом семейного отдыха с функцией библиотеки свободного доступа. На седьмом этаже расположится переговорная площадка для тренингов и семинаров. За счёт архитектурной планировки переговорная послужит многофункциональным помещением, которое будет использоваться для конфиденциальных мероприятий, встреч с клиентами, организации корпоративных совещаний, проведения семинаров и тренингов. На встрече в АРН Александр Никульшин представит промежуточный итог работы. Горожане ознакомятся с концепцией будущего общественного пространства и предложат собственные идеи, которые могут быть учтены при дальнейшей проектировке.

Подготовила Татьяна Зачупейко www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Работы ведёт инжиниринговая компания Aurora Group. Задача проектировщика – превратить здание бывшей технической библиотеки в общественное многофункциональное пространство для горожан и гостей города, напоминают в Агентстве развития Норильска.На первом этаже здания появится площадка для проведения городских мероприятий, выставок и неформального общения с функцией просторного фойе на время проведения массовых мероприятий. Значительная часть этажа станет «улицей под крышей» — с обилием живой зелени, которой так не хватает горожанам в холодное время года. Широкую парадную лестницу, ведущую с первого на второй этаж, предлагается превратить в креативное пространство, где будут проводиться лекции, кинопоказы и презентации. Также на первом этаже расположится небольшое кафе с местом для проведения мастер–классов и детских праздников.На втором этаже разместится офис АРН. Здесь же будет работать кухня городских идей. На третьем этаже планируется создать пространство туристско–информационного центра, включая офисные помещения для сотрудников. Учреждение будет не только визит–центром по приёму туристов, но и открытой образовательной площадкой. Четвёртый отведут под зону коворкинга с кофейней – это пространство для работы некоммерческих организаций, индивидуальных и социальных предпринимателей. Меблировка и оборудование зоны коворкинга предполагают возможность трансформации зоны в лекторий для проведения мероприятий АРН и ТИЦ: конференций, семинаров, тренингов.Атриумное пространство пятого этажа будет использоваться для проведения торжественных и протокольных мероприятий. Шестой уровень — антресоль по периметру пятого этажа с балюстрадным ограждением — станет местом семейного отдыха с функцией библиотеки свободного доступа.На седьмом этаже расположится переговорная площадка для тренингов и семинаров. За счёт архитектурной планировки переговорная послужит многофункциональным помещением, которое будет использоваться для конфиденциальных мероприятий, встреч с клиентами, организации корпоративных совещаний, проведения семинаров и тренингов.На встрече в АРН Александр Никульшин представит промежуточный итог работы. Горожане ознакомятся с концепцией будущего общественного пространства и предложат собственные идеи, которые могут быть учтены при дальнейшей проектировке.

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