[Индекс номера 182 (29.11.2019)]

 ЖКХ 
Попали по адресу

Итоги региональной программы капремонтов подвели в управлении жилищно–коммунального хозяйства Норильска.
По данным специалистов, за три года — с 2016 по 2019–й — было запланировано провести различные виды работ в 187 многоквартирных домах. Отремонтировать крыши должны были на 100 объектах. Сегодня работы успешно выполнены на 65 из них, остальные пока в процессе.
– Мы ведём работы на Ленинском проспекте, 3. Это объект культурного наследия, что означает дополнительные требования к квалификации подрядчиков. В итоге региональный фонд не смог отобрать подрядчика даже на проектирование, поэтому у нас не было возможности объявить аукцион по отбору подрядных организаций для выполнения ремонта, заключить договоры и выполнить ремонт крыши в этом доме, — рассказала Татьяна Шульгина, заместитель начальника УЖКХ администрации Норильска по производству.
Подобная же ситуация сложилась с ремонтом фасада на Ленинском проспекте, 7, отмечает Татьяна Шульгина. Региональному фонду не удалось найти проектировщика, поскольку в реестре квалифицированных подрядчиков таких организаций немного.
Несмотря на то что в городе есть ряд адресов, где подрядчики не уложились в срок, немалый объём работ уже выполнен. Успешно завершены ремонты четырёх фасадов. В 15 домах за последние три года заменили систему электроснабжения. Еще на восьми идёт оформление документов, шесть – в работе. План по замене лифтов регоператор выполнил полностью. В 76 домах появилось 188 новых подъёмников.
– Проблемные места в программе — отсутствие достаточного числа подрядных организаций. Объемы большие, а на конкурс выходят одни и те же организации, которые берут много объектов, несмотря на короткий срок выполнения работ, ограниченный четырьмя месяцами. В итоге нередко подрядчики не успевают закончить всё ко времени. Благо, сейчас на территории появились организации из южных регионов, хорошо справляющиеся с работой.
За время действия программы собственники внесли в фонд капитальных ремонтов более двух миллиардов рублей. Из них 1 млрд 32 млн рублей — сумма выполненных и оплаченных за этот период работ. Оставшихся средств достаточно для завершения всех договоров, которые уже заключены, рассказали в УЖКХ.
О том, какие дома будут ремонтировать по программе в следующем году, можно узнать на сайте администрации Норильска.

Галина Навроцкая
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