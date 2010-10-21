[Индекс номера 182 (29.11.2019)]



Акция

Здравствуй, «Айка»!

На следующей неделе будет объявлено название физкультурно–оздоровительного комплекса, строительство которого полным ходом идёт на ул. 50 лет Октября. В народном голосовании, организованном «Норникелем» и «Заполярной Правдой», лидирует имя «Айка».

Наш город уникален во всех смыслах. Суровый климат и величественная природа Заполярья способны влюбить в себя каждого. Приехав на год–два, многие остаются здесь на десятилетия, живут поколениями. В то же время каждый из нас может и даже обязан по мере своих сил и возможностей поддерживать в нём уют и комфорт. Строительный бум, который в прошлом испытал Норильск, сегодня, к сожалению, вряд ли вернётся. Сейчас в нашем городе ведётся точечное строительство: жилые дома на ростверках, детские сады, перинатальный центр... А совсем скоро благодаря градообразующей компании мы получим и новое, современное спортсооружение. У физкультурно–оздоровительного комплекса, растущего у перекрёстка улиц Октябрьской и 50 лет Октября, есть все шансы стать ключевым местом притяжения для тысяч спортсменов и болельщиков. Трёхэтажный ФОК общей площадью более 10,5 тысячи кв. м уже летом будущего года сможет принять любителей силовых видов спорта и фитнеса, воспитанников спортшкол, участников городских соревнований по баскетболу, волейболу и мини–футболу, спартакиад «Норникеля». В то же время массовый спорт был бы менее перспективным, если бы рядом с любителями не стояли профессионалы. Поэтому ФОК станет новым домом — тренировочной базой и основной игровой площадкой — и для выступающего в главной мини–футбольной лиге страны МФК «Норильский никель». Трибуны сооружения смогут вместить около 1200 болельщиков на посадочных местах, а в дни важных встреч — принять ещё сотни человек на зрительных балконах. Но какое имя дать ФОКу? Две недели назад совместно с «Норникелем» на сайте «Заполярной Правды» было запущено голосование, в котором любой норильчанин мог выбрать лучшее из уже предложенных названий или предложить своё. Вариантов оказалось предостаточно, и каждый по–своему красив и интересен: «Айсберг», «Аян», «Северный ветер», «Полярная звезда», «Путорана»... На момент подписания этого номера в печать больше всего голосов было отдано за «Айку». Для тех, кто не в курсе, поясним: Айкой звали белую медведицу, которую в 1974 году забрал из украинского зоопарка норильский режиссёр Юрий Ледин. Медвежонок, от которого отказалась мать, не проявлял агрессии ни к домочадцам, ни к людям вообще. С ней Ледин отправился в полугодовую экспедицию в Арктику, где снимал научно–популярные фильмы. Когда медведица подросла, её по–прежнему без опасения держали в доме и регулярно выгуливали на улице — она стала любимицей детворы. Однако понимая, что в жилой квартире держать взрослого зверя невозможно, Ледин отправил её в берлинский зоопарк. Так белая медведица осталась в памяти норильчан. Имя нового спортсооружения будет объявлено на следующей неделе. Специальный приз от МФК «Норильский никель» — годовой абонемент на посещение ФОКа — получит автор самого оригинального названия, которое не станет победителем.

Михаил Туаев www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Наш город уникален во всех смыслах. Суровый климат и величественная природа Заполярья способны влюбить в себя каждого. Приехав на год–два, многие остаются здесь на десятилетия, живут поколениями. В то же время каждый из нас может и даже обязан по мере своих сил и возможностей поддерживать в нём уют и комфорт. Строительный бум, который в прошлом испытал Норильск, сегодня, к сожалению, вряд ли вернётся. Сейчас в нашем городе ведётся точечное строительство: жилые дома на ростверках, детские сады, перинатальный центр... А совсем скоро благодаря градообразующей компании мы получим и новое, современное спортсооружение.У физкультурно–оздоровительного комплекса, растущего у перекрёстка улиц Октябрьской и 50 лет Октября, есть все шансы стать ключевым местом притяжения для тысяч спортсменов и болельщиков. Трёхэтажный ФОК общей площадью более 10,5 тысячи кв. м уже летом будущего года сможет принять любителей силовых видов спорта и фитнеса, воспитанников спортшкол, участников городских соревнований по баскетболу, волейболу и мини–футболу, спартакиад «Норникеля».В то же время массовый спорт был бы менее перспективным, если бы рядом с любителями не стояли профессионалы. Поэтому ФОК станет новым домом — тренировочной базой и основной игровой площадкой — и для выступающего в главной мини–футбольной лиге страны МФК «Норильский никель». Трибуны сооружения смогут вместить около 1200 болельщиков на посадочных местах, а в дни важных встреч — принять ещё сотни человек на зрительных балконах.Но какое имя дать ФОКу? Две недели назад совместно с «Норникелем» на сайте «Заполярной Правды» было запущено голосование, в котором любой норильчанин мог выбрать лучшее из уже предложенных названий или предложить своё. Вариантов оказалось предостаточно, и каждый по–своему красив и интересен: «Айсберг», «Аян», «Северный ветер», «Полярная звезда», «Путорана»...На момент подписания этого номера в печать больше всего голосов было отдано за «Айку».Для тех, кто не в курсе, поясним: Айкой звали белую медведицу, которую в 1974 году забрал из украинского зоопарка норильский режиссёр Юрий Ледин. Медвежонок, от которого отказалась мать, не проявлял агрессии ни к домочадцам, ни к людям вообще. С ней Ледин отправился в полугодовую экспедицию в Арктику, где снимал научно–популярные фильмы. Когда медведица подросла, её по–прежнему без опасения держали в доме и регулярно выгуливали на улице — она стала любимицей детворы. Однако понимая, что в жилой квартире держать взрослого зверя невозможно, Ледин отправил её в берлинский зоопарк. Так белая медведица осталась в памяти норильчан.Имя нового спортсооружения будет объявлено на следующей неделе. Специальный приз от МФК «Норильский никель» — годовой абонемент на посещение ФОКа — получит автор самого оригинального названия, которое не станет победителем.

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