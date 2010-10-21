[Индекс номера 182 (29.11.2019)]



Благотворительность

Доброакция

Норильск в четвёртый раз проведёт #ЩедрыйВторник.

Цель акции — рассказать о благотворительности, показать, как можно помогать и кому. За три года к ней присоединилось более 275 российских городов. Норильск сделал это в ноябре 2016–го. Инициатором и организатором #ЩедрогоВторника стал благотворительный фонд социальных программ «Территория добра». В акции приняли участие техникум промтехнологий и сервиса и один из банков. Благодаря выставке–продаже выпечки «Вместе вкуснее» и кулинарным мастер–классам были собраны средства для лечения Лизы Бекетовой. Благодаря второму #ЩедромуВторнику на свет появился талисман этой акции — озорной и добрый Щедропёс. Благотворительная ярмарка, на которой продавались швейные наборы для изготовления Щедропса и комплекты деревянных ёлочных игрушек, помогла собрать средства на лечение Андрюши Михайлова. Активными участниками третьего #ЩедрогоВторника стали норильские школьники и их родители. Средства, собранные в ходе акции «Передай другому», а также ярмарок поделок и выпечки, были направлены на покупку специального реабилитационного устройства для маленькой Маргариты Ивановой. – Не случайно эта акция проходит в преддверии Нового года, — говорит Наталья Солодовник, председатель благотворительного фонда «Территория добра». — На дистанции предновогоднего забега и в предвкушении праздника хорошо бы замедлить бег и сделать что–то для своей души — кому–то помочь, проявить заботу, чтобы праздник состоялся и у тех, кому без поддержки не обойтись. Каждый год у акции свои благополучатели и своя тематика. В этот раз #ЩедрыйВторник пройдёт 3 декабря под девизом «Помогаем без рамок, помогаем от души». О своём желании стать участниками #ЩедрогоВторника заявило уже десять школ. Педагоги, ученики и их родители организуют и проведут семейные благотворительные ярмарки поделок и выпечки. Продолжится #ЩедрыйВторник вечером в торговом центре «Таймыр». Здесь с 18 до 20 часов будут радовать задорными и весёлыми народными мотивами студенты Норильского колледжа искусств, а все желающие могут попытаться заполнить сосуд «Не мелочи жизни» монетами, которые скопились в карманах и кошельках. Также в рамках #ЩедрогоВторника пройдёт акция–сюрприз «Лотерея добрых дел». Собранные в Международный день благотворительности средства пойдут благополучателям «Территории добра» по программе «Наши дети» Наде Марковой и Степану Сахнову. Надежда родилась с открытой спинномозговой грыжей, пережила уже несколько операций на позвоночнике и сейчас готовится к очередному хирургическому вмешательству, после которого ей необходимо будет пройти курс реабилитации. У Степана — синдром Дауна, а реабилитация в санкт–петербургском центре «ЛогоПрогноз» даёт хорошие результаты. Новый курс запланирован на 2020 год. Все, кто хочет провести первый вторник календарной зимы щедро и от души, могут присоединиться к акции. Телефон для справок 46–53–33.

Наталья Черкашина www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Цель акции — рассказать о благотворительности, показать, как можно помогать и кому. За три года к ней присоединилось более 275 российских городов. Норильск сделал это в ноябре 2016–го.Инициатором и организатором #ЩедрогоВторника стал благотворительный фонд социальных программ «Территория добра». В акции приняли участие техникум промтехнологий и сервиса и один из банков. Благодаря выставке–продаже выпечки «Вместе вкуснее» и кулинарным мастер–классам были собраны средства для лечения Лизы Бекетовой.Благодаря второму #ЩедромуВторнику на свет появился талисман этой акции — озорной и добрый Щедропёс. Благотворительная ярмарка, на которой продавались швейные наборы для изготовления Щедропса и комплекты деревянных ёлочных игрушек, помогла собрать средства на лечение Андрюши Михайлова.Активными участниками третьего #ЩедрогоВторника стали норильские школьники и их родители. Средства, собранные в ходе акции «Передай другому», а также ярмарок поделок и выпечки, были направлены на покупку специального реабилитационного устройства для маленькой Маргариты Ивановой.– Не случайно эта акция проходит в преддверии Нового года, — говорит Наталья Солодовник, председатель благотворительного фонда «Территория добра». — На дистанции предновогоднего забега и в предвкушении праздника хорошо бы замедлить бег и сделать что–то для своей души — кому–то помочь, проявить заботу, чтобы праздник состоялся и у тех, кому без поддержки не обойтись.Каждый год у акции свои благополучатели и своя тематика. В этот раз #ЩедрыйВторник пройдёт 3 декабря под девизом «Помогаем без рамок, помогаем от души». О своём желании стать участниками #ЩедрогоВторника заявило уже десять школ. Педагоги, ученики и их родители организуют и проведут семейные благотворительные ярмарки поделок и выпечки. Продолжится #ЩедрыйВторник вечером в торговом центре «Таймыр». Здесь с 18 до 20 часов будут радовать задорными и весёлыми народными мотивами студенты Норильского колледжа искусств, а все желающие могут попытаться заполнить сосуд «Не мелочи жизни» монетами, которые скопились в карманах и кошельках. Также в рамках #ЩедрогоВторника пройдёт акция–сюрприз «Лотерея добрых дел».Собранные в Международный день благотворительности средства пойдут благополучателям «Территории добра» по программе «Наши дети» Наде Марковой и Степану Сахнову. Надежда родилась с открытой спинномозговой грыжей, пережила уже несколько операций на позвоночнике и сейчас готовится к очередному хирургическому вмешательству, после которого ей необходимо будет пройти курс реабилитации. У Степана — синдром Дауна, а реабилитация в санкт–петербургском центре «ЛогоПрогноз» даёт хорошие результаты. Новый курс запланирован на 2020 год.Все, кто хочет провести первый вторник календарной зимы щедро и от души, могут присоединиться к акции. Телефон для справок 46–53–33.

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