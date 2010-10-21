[Индекс номера 182 (29.11.2019)]



Технопарк

Наш тепловоз вперёд летит

Первый модернизированный локомотив прошёл испытания на Предприятии технологического железнодорожного транспорта (ПТЖТ) Заполярного филиала «Норникеля».

Модернизированный тепловоз ТЭМ2–УГМК Модернизация старых тепловозов — мера вынужденная, но обоснованная. Она даёт возможность продлить срок службы локомотивов, выпущенных в 1980–1990–х, ещё на 30 лет и существенно улучшить их технические параметры. Купить новый тепловоз непросто. Заводов почти не осталось, а те, что есть, работают под заказ и в основном на нужды РЖД. Сегодня промышленные локомотивы выпускают всего два предприятия – в Брянске и Людиново. Они не могут обеспечить потребности всех компаний. Помочь «Норникелю» решить проблему взялись партнёры из Венгрии. Руководитель проекта по модернизации локомотивов Томаш Чиха отмечает, что их компания Woodward–Mega уже 25 лет занимается такими разработками. Сейчас они работают с Шадринским автоагрегатным заводом (ШААЗ) по модернизации локомотивов. – Сделав экономические и технические расчёты, мы выяснили, что при модернизации срок службы локомотива увеличивается на несколько десятилетий, да и стоимость этих работ дешевле, — рассказывает Томаш Чиха. — На локомотиве, который модернизировали на «ШААЗе», была установлена современная дизель–генераторная установка, которая включает в себя четырёхтактный 30–литровый дизельный двигатель Cummins и интегрированный генератор. Современная система управления локомотивом повышает эффективность работы и позволяет экономить топливо. Это подтверждает и Александр Папировский, замдиректора по модернизации тепловозов «ШААЗ». Он отметил, что на выходе получается фактически новая машина с современным оборудованием. Обновлённый локомотив на 70% состоит из европейских запчастей, от прежнего – только нижняя экипажная часть. По пути из Шадринска до Норильска тепловоз преодолел более 4 тыс. км по суше и воде. Его сопровождали машинисты «Норникеля», которые учились в «ШААЗе» управлять новой техникой. – Это наш первый опыт работы на Крайнем Севере. И нам важно посмотреть, как машина будет тут эксплуатироваться, — говорит Александр Папировский. — Наше предприятие участвует в проекте с 2014 года. География эксплуатации усовершенствованных нами машин охватывает Урал, Сибирь, Башкирию и Кемерово. Сегодня это единственный в России проект по модернизации локомотивов, который имеет сертификат соответствия требованиям регламента по безопасности подвижного железнодорожного состава. Замначальника участка ремонта локомотивов «Норильсктрансремонта» Александр Понамарёв поясняет, что при обновлении были срезаны капот, дизель, демонтирована кабина, и всё это изготовлено заново. Обзор у машиниста стал лучше, что сделало маневрирование более безопасным. В тепловозе на американскую заменена силовая установка, поставили и новый дизель Cummins. – У обновлённого локомотива два двигателя: один – для маневровой работы и перетяжки грузов, второй рассчитан на аварийные случаи, он поддержит работоспособность тепловоза и не даст ему переморозиться. Радуют глаз и новые компьютеры, схемотехника. Здесь много сделано для удобства машиниста: установлены инфракрасные обогреватели, холодильник, микроволновка, — перечисляет плюсы обновлённой машины Александр Понамарёв. Модернизация тепловоза длилась шесть месяцев, сейчас он проходит испытания в депо, а в перспективе будет использоваться на грузоперевозках и выполнять функцию маневрового локомотива, этакой рабочей лошадки на предприятии. До конца года шадринцы отправят в Норильск ещё два ТЭМ2–УГМК, а в 2020 году модернизируют для «Норникеля» четыре тепловоза этой серии. В тему

Прогрессоры Участники совместного проекта «Норникеля» и школы робототехники Cyber Class — «РобоНикель» успешно выступают на мировом уровне. Завоевав золото на международных соревнованиях RobotChallenge–2019, школьники из Норильска, Дудинки, Заполярного, Читы, Мончегорска и Никеля не останавливаются на достигнутом. С 16 по 20 декабря в городе Чиангмай (Таиланд) пройдёт международная олимпиаде по робототехнике International Robot Olympiad Committee (IROC), в которой примет участие и команда «РобоНикеля», её представляют ученики из Норильска и Читы. Это конкурс для младших школьников, проводится он с 1999 года и всегда собирает более 50 000 детей со всего мира. Состязания пройдут по нескольким направлениям. Категория Tag–Out — турнирная игра, к ней готовятся ребята из Норильска. Читинцы покажут своё мастерство в категории Mission Challenge. Тут сложность в том, что задание участники узнают непосредственно в день конкурса. Ещё девять учеников примут участие в трёхдневном фестивале робототехники Robotex International, который пройдёт с 29 ноября по 1 декабря в Таллине. Здесь юные робототехники будут соревноваться в LEGO Sumo. «Программа «РобоНикель» предусматривает развитие инфраструктуры образовательной робототехники в северных и удалённых регионах России с целью формирования кадров для высокотехнологичных профессий будущего и является очень популярной у школьников, — отмечает руководитель проекта Тимофей Кунцевич. — Я сам имею отношение к робототехнике уже семь лет и могу уверенно сказать, что поражён прогрессом, который мы видим за два года в шести городах, где действует наша программа». Творите и создавайте! 29–30 ноября в Красноярске пройдёт пятый, юбилейный фестиваль «NAUKA 0+», давним партнёром которого является «Норникель». По традиции его организаторами выступили Министерство науки и высшего образования РФ, правительство Красноярского края, МГУ имени М. В. Ломоносова, Российская академия наук, Сибирский федеральный университет. Этот просветительский проект в области науки и технологий призван рассказать о научных достижениях понятно, наглядно и интересно. Его главная цель — популяризация научно–технического творчества и инновационной деятельности среди молодёжи края. В фестивале участвуют известные учёные, инновационные предприятия, программа включает дискуссии и выставки, обучающие мероприятия. «В этом году Всероссийский фестиваль науки проходит в пятый, юбилейный раз. «Пять» — это отличная оценка качества и признания, — подчеркнула Лариса Зелькова, старший вице–президент компании «Норникель». — Признаком качества является постоянное увеличение числа гостей и участников, желающих стать экспонентами на выставке фестиваля и примкнуть к масштабному движению популяризации науки, открытий и изобретательства. А признание — это осознание, приходящее после наших мероприятий к молодым людям: их будущее — в их руках, его можно изобрести прямо здесь, на фестивале, просто оглянувшись по сторонам. Творите и создавайте! Рационализаторы и изобретатели — это всегда смелые, творческие и активные люди, которые ценятся в нашей компании. Они двигают науку вперёд, помогая сделать жизнь человека проще, удобнее и безопаснее». Торжественная церемония открытия состоится 29 ноября в 11.00 в гранд–холле МВДЦ «Сибирь».

Наталья Черкашина Фото Владимира МАКУШКИНА www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Модернизация старых тепловозов — мера вынужденная, но обоснованная. Она даёт возможность продлить срок службы локомотивов, выпущенных в 1980–1990–х, ещё на 30 лет и существенно улучшить их технические параметры.Купить новый тепловоз непросто. Заводов почти не осталось, а те, что есть, работают под заказ и в основном на нужды РЖД. Сегодня промышленные локомотивы выпускают всего два предприятия – в Брянске и Людиново. Они не могут обеспечить потребности всех компаний. Помочь «Норникелю» решить проблему взялись партнёры из Венгрии.Руководитель проекта по модернизации локомотивов Томаш Чиха отмечает, что их компания Woodward–Mega уже 25 лет занимается такими разработками. Сейчас они работают с Шадринским автоагрегатным заводом (ШААЗ) по модернизации локомотивов.– Сделав экономические и технические расчёты, мы выяснили, что при модернизации срок службы локомотива увеличивается на несколько десятилетий, да и стоимость этих работ дешевле, — рассказывает Томаш Чиха. — На локомотиве, который модернизировали на «ШААЗе», была установлена современная дизель–генераторная установка, которая включает в себя четырёхтактный 30–литровый дизельный двигатель Cummins и интегрированный генератор. Современная система управления локомотивом повышает эффективность работы и позволяет экономить топливо.Это подтверждает и Александр Папировский, замдиректора по модернизации тепловозов «ШААЗ». Он отметил, что на выходе получается фактически новая машина с современным оборудованием. Обновлённый локомотив на 70% состоит из европейских запчастей, от прежнего – только нижняя экипажная часть. По пути из Шадринска до Норильска тепловоз преодолел более 4 тыс. км по суше и воде. Его сопровождали машинисты «Норникеля», которые учились в «ШААЗе» управлять новой техникой.– Это наш первый опыт работы на Крайнем Севере. И нам важно посмотреть, как машина будет тут эксплуатироваться, — говорит Александр Папировский. — Наше предприятие участвует в проекте с 2014 года. География эксплуатации усовершенствованных нами машин охватывает Урал, Сибирь, Башкирию и Кемерово.Сегодня это единственный в России проект по модернизации локомотивов, который имеет сертификат соответствия требованиям регламента по безопасности подвижного железнодорожного состава.Замначальника участка ремонта локомотивов «Норильсктрансремонта» Александр Понамарёв поясняет, что при обновлении были срезаны капот, дизель, демонтирована кабина, и всё это изготовлено заново. Обзор у машиниста стал лучше, что сделало маневрирование более безопасным. В тепловозе на американскую заменена силовая установка, поставили и новый дизель Cummins.– У обновлённого локомотива два двигателя: один – для маневровой работы и перетяжки грузов, второй рассчитан на аварийные случаи, он поддержит работоспособность тепловоза и не даст ему переморозиться. Радуют глаз и новые компьютеры, схемотехника. Здесь много сделано для удобства машиниста: установлены инфракрасные обогреватели, холодильник, микроволновка, — перечисляет плюсы обновлённой машины Александр Понамарёв.Модернизация тепловоза длилась шесть месяцев, сейчас он проходит испытания в депо, а в перспективе будет использоваться на грузоперевозках и выполнять функцию маневрового локомотива, этакой рабочей лошадки на предприятии. До конца года шадринцы отправят в Норильск ещё два ТЭМ2–УГМК, а в 2020 году модернизируют для «Норникеля» четыре тепловоза этой серии.

Комментарии



Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим логином.















