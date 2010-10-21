[Индекс номера 182 (29.11.2019)]



Конкурс

К сварке готов!

В «Норильскникельремонте» провели конкурс профмастерства среди лучших электрогазосварщиков предприятия.

Конкурс состоялся в лаборатории сварки и дефектоскопии «Норильскникельремонта» Хороший стимул На этот раз попробовать свои силы вызвались 24 специалиста, представляющие все семь подразделений «Норильскникельремонта». По словам главного сварщика технического управления «Норильскникельремонта», председателя судейской комиссии Николая Шемотюка, состязания среди сварщиков у них проводятся два раза в год. Этот конкурс — заключительный в нынешнем сезоне. – Как обычно, сегодня участники соревнуются в теории и практике. С практическими заданиями они справляются лучше. В теоретической части им необходимо за 20 минут ответить на 20 вопросов, причём некоторые из них довольно непростые. Уже традиционно в конкурсе лидируют «Норильскремонт» и «Норильскэнергоремонт», но в последнее время их догоняет и трест «Норильскшахтсервис». А бывают и вовсе неожиданные результаты, — рассказывает председатель комиссии. Николай Шемотюк и сам, будучи рядовым сварщиком, участвовал в таких конкурсах, поэтому прекрасно понимает, насколько они значимы для профессионального роста работников: – На мой взгляд, с годами конкуренция среди участников обострилась. Но, я уверен, в здоровой конкуренции рождается мастерство. Ребята имеют возможность регулярно повышать свою квалификацию, имея при этом хороший стимул: победителю и призёрам выплачивается денежная премия. Может рассматриваться вопрос о повышении рабочего разряда победителя конкурса. Получают премии и конкурсанты, ставшие лучшими в отдельных номинациях. Дальше — больше По условиям конкурса, в практической части участникам необходимо было справиться с «варкой» пластины размером 350 мм на 150 мм и толщиной 8 мм, которая находилась в потолочном положении. На это отводилось 14 минут. Лимитировано и количество электродов (ОЗС–12) — 11 штук. Задача, прямо скажем, не из лёгких. Серьёзное внимание жюри уделяет и безопасности труда. – С каждыми годом участники всё быстрее и качественнее выполняют задание, — говорит Евгений Бугайчук, член конкурсной комиссии, специалист рентгено–гаммаграфирования «Норильскникельремонта». Он также поясняет, что после визуального осмотра сваренной пластины изделие более детально исследуют с помощью специальной аппаратуры: – Рентгеновский аппарат МАРТ–200, применяемый на производстве, помогает нам определить, насколько хорошо специалист справился с работой. Мы видим малейший брак. Организаторы конкурса решили усложнить задания для своих работников, побывав в прошлом году на межрегиональных состязаниях сварщиков в Новосибирске. Там норильчан удивили новые правила, однако они согласились, что более жёсткие требования заставляют людей более ответственно подходить к своей работе, и это в итоге сказывается и на уровне мастерства. Кстати, в Новосибирске работники «Норильскникельремонта» завоевали второе место. В этом году на аналогичном конкурсе, который проходил в Иркутске, они удостоились уже двух призовых мест — первого и второго, что открыло им путь на всероссийский этап в Москве, где северяне также не ударили лицом в грязь, став четвёртыми среди сильнейших сварщиков страны. Лучшие из лучших Среди участников конкурса «Норильскникельремонта» — как «старожилы» предприятия, работающие здесь более десяти лет, так и молодые, только начинающие свою трудовую карьеру сварщики. Некоторые работники не первый раз участвуют в подобных конкурсах, становились его победителями и призёрами, кто–то — даже неоднократно. Один из лидеров последних лет — Игорь Зарубин из треста «Норильскшахтсервис». К слову, победитель конкурса прошлого года. – Окончив 17 лет назад профессионально–техническое училище, я сразу же пошёл работать по профессии. О своём выборе нисколько не жалею. Мне моя работа нравится, она действительно приносит удовольствие, — делится он. — Сварка основывается не только на сухих расчётах, это своего рода искусство, требующее творческого мышления. Опытный мастер, как скульптор, способен сотворить из металла настоящие произведения. – Два года назад, когда мне присудили первое место, я, признаюсь, был удивлён и даже немного взволнован. Казалось бы, что ничего особенного я тогда не сделал — просто выполнил работу, которой занимаюсь каждый день на производстве. На следующий год мы поехали на региональный этап среди СРО по Сибирскому федеральному округу, который проходил в Иркутске, и я вновь обошёл всех конкурентов. Рассчитываю ли сегодня на победу? Конечно, хотелось бы... Но если первое место займёт кто–то другой, я не сильно расстроюсь, ведь здесь собрались лучшие из лучших, — признаётся Игорь Зарубин. По итогам конкурса первое место занял Иван Ефремов из «Норильскэнергоремонта». Немного от победителя по количеству набранных баллов отстал Игорь Зарубин, удостоившийся второго места, — трест «Норильскшахтсервис». Бронза досталась Валерию Рубцову — трест «Норильскшахтсервис». Лучшим в теории признан Тимофей Праля из ремонтно–строительного треста. В тему Опыт и смекалка Ноябрь у работников «Норильскникельремонта» выдался насыщенным. Тем не менее с планами справились и даже перевыполнили их. На руднике «Комсомольский» силами подземного ремонтно–монтажного участка № 1 треста «Норильскшахтсервис» досрочно закончена замена последних скипов подъёмных машин скипового ствола. Проект замены четырёх скипов реализовывался в рамках программы импортозамещения в течение двух лет и предусматривал установку оборудования отечественного производства вместо немецкого, смонтированного здесь в ходе последней реконструкции десять лет назад. Несмотря на то что работы подобного рода участком проводились впервые, монтажники показали высокий уровень технической подготовки. Пришлось проявить и профессиональную смекалку, чтобы произвести замену оборудования в сложных условиях стеснённого пространства. По ходу монтажа специалисты внедрили целый ряд усовершенствований, взятых на вооружение заводом–изготовителем для дальнейшего производства шахтного оборудования, в том числе для «Норникеля». «Только на подготовительную работу потребовался почти месяц, — отмечает начальник участка Юрий Садыков. — Требовалось подготовить инструмент, оборудование и вспомогательные средства, а также согласовать проведение работ с графиком рудника. Останавливать производственный процесс и задерживать горняков надолго мы не могли, поэтому к вынужденным технологическим паузам приходилось тщательно готовиться». Монтажники провели работы без существенных задержек рабочего процесса. По словам Юрия Садыкова, заслуга коллектива не только в чётком выполнении каждым из сотрудников своих обязанностей, но и в общем понимании поставленной задачи. А на Надеждинском металлургическом заводе, в плавильном цехе, силами бригады участка монтажа и ремонта грузоподъёмных и перегрузочных машин «Норильсктрансремонта» был выполнен капитальный ремонт башенного крана КБ–515–18.04. Его из–за размеров ещё называют «стрелой в небо»: высота башни — 72 метра, высота стрелы — 90 метров. Был выполнен ремонт каретки стрелы на высоте 90 метров. Ремонтники управились за неделю. Это важная часть работ, так как кран используется в перекрытии кровли специалистами ремонтно–строительного треста. На медном заводе работники участка монтажа и ремонта грузоподъёмных и перегрузочных машин «Норильсктрансремонта» выполняют текущий ремонт башенного крана КБ–515–18. Также производится замена приборов безопасности крана, которые обеспечивают его функционирование. Специалисты участка по ремонту подвижного состава и участка механоэнергетического оборудования «Норильсктрансремонта» продолжают капитальный ремонт весоповерочного вагона. Он эксплуатируется на «Надежде» и предназначен для проведения поверки вагонных весов. Турнирная сетка «Норильскникельремонт» стал победителем XVI корпоративного турнира «Норникеля» по волейболу. Соревнования проходили с 23 по 26 ноября на базе санатория «Заполярье». В них приняли участие восемь мужских и шесть женских команд. Мужская команда ЗФ одержала победу со счётом 3:0 в борьбе с Общим центром обслуживания (Саратов) и с командой «Заполярье». В товарищеском матче против волейболистов главного офиса «Норникеля» норильчане снова выиграли с тем же счётом. Однако противостояние с «Ремонтником» выдалось непростым. В итоге победителем турнира стали волейболисты «Норильскникельремонта», одержавшие верх над соперником со счётом 3:1. Саратовская команда «Норникель–ОЦО» сражалась с работниками Кольской ГМК, которые в плей–офф взяли бронзу (3:0). Страсти кипели на площадке и во время матчей среди женских команд. Норильчанки, представляющие Заполярный филиал компании, обыграли команду НОК — 3:0. Когда по расписанию игр у волейболисток ЗФ не было, они договорились о товарищеской встрече с командой главного офиса, и снова победа — 3:0. С таким же счётом закончился и матч с волейболистками Кольской ГМК. А вот в финале фортуна улыбнулась «Ремонтнику», который разгромил команду ЗФ со счётом 3:0. Сотрудницы «Норильскникельремонта» заняли высшую ступеньку пьедестала почёта. Серебро досталось Заполярному филиалу. Третье место у команды Кольской ГМК, обыгравшей волейболисток «Строителя» со счётом 3:0.

Михаил Туаев Фото Владимира МАКУШКИНА www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда На этот раз попробовать свои силы вызвались 24 специалиста, представляющие все семь подразделений «Норильскникельремонта». По словам главного сварщика технического управления «Норильскникельремонта», председателя судейской комиссии Николая Шемотюка, состязания среди сварщиков у них проводятся два раза в год. Этот конкурс — заключительный в нынешнем сезоне.– Как обычно, сегодня участники соревнуются в теории и практике. С практическими заданиями они справляются лучше. В теоретической части им необходимо за 20 минут ответить на 20 вопросов, причём некоторые из них довольно непростые. Уже традиционно в конкурсе лидируют «Норильскремонт» и «Норильскэнергоремонт», но в последнее время их догоняет и трест «Норильскшахтсервис». А бывают и вовсе неожиданные результаты, — рассказывает председатель комиссии.Николай Шемотюк и сам, будучи рядовым сварщиком, участвовал в таких конкурсах, поэтому прекрасно понимает, насколько они значимы для профессионального роста работников:– На мой взгляд, с годами конкуренция среди участников обострилась. Но, я уверен, в здоровой конкуренции рождается мастерство. Ребята имеют возможность регулярно повышать свою квалификацию, имея при этом хороший стимул: победителю и призёрам выплачивается денежная премия. Может рассматриваться вопрос о повышении рабочего разряда победителя конкурса. Получают премии и конкурсанты, ставшие лучшими в отдельных номинациях.По условиям конкурса, в практической части участникам необходимо было справиться с «варкой» пластины размером 350 мм на 150 мм и толщиной 8 мм, которая находилась в потолочном положении. На это отводилось 14 минут. Лимитировано и количество электродов (ОЗС–12) — 11 штук. Задача, прямо скажем, не из лёгких. Серьёзное внимание жюри уделяет и безопасности труда.– С каждыми годом участники всё быстрее и качественнее выполняют задание, — говорит Евгений Бугайчук, член конкурсной комиссии, специалист рентгено–гаммаграфирования «Норильскникельремонта». Он также поясняет, что после визуального осмотра сваренной пластины изделие более детально исследуют с помощью специальной аппаратуры:– Рентгеновский аппарат МАРТ–200, применяемый на производстве, помогает нам определить, насколько хорошо специалист справился с работой. Мы видим малейший брак.Организаторы конкурса решили усложнить задания для своих работников, побывав в прошлом году на межрегиональных состязаниях сварщиков в Новосибирске. Там норильчан удивили новые правила, однако они согласились, что более жёсткие требования заставляют людей более ответственно подходить к своей работе, и это в итоге сказывается и на уровне мастерства. Кстати, в Новосибирске работники «Норильскникельремонта» завоевали второе место. В этом году на аналогичном конкурсе, который проходил в Иркутске, они удостоились уже двух призовых мест — первого и второго, что открыло им путь на всероссийский этап в Москве, где северяне также не ударили лицом в грязь, став четвёртыми среди сильнейших сварщиков страны.Среди участников конкурса «Норильскникельремонта» — как «старожилы» предприятия, работающие здесь более десяти лет, так и молодые, только начинающие свою трудовую карьеру сварщики. Некоторые работники не первый раз участвуют в подобных конкурсах, становились его победителями и призёрами, кто–то — даже неоднократно. Один из лидеров последних лет — Игорь Зарубин из треста «Норильскшахтсервис». К слову, победитель конкурса прошлого года.– Окончив 17 лет назад профессионально–техническое училище, я сразу же пошёл работать по профессии. О своём выборе нисколько не жалею. Мне моя работа нравится, она действительно приносит удовольствие, — делится он. — Сварка основывается не только на сухих расчётах, это своего рода искусство, требующее творческого мышления. Опытный мастер, как скульптор, способен сотворить из металла настоящие произведения.– Два года назад, когда мне присудили первое место, я, признаюсь, был удивлён и даже немного взволнован. Казалось бы, что ничего особенного я тогда не сделал — просто выполнил работу, которой занимаюсь каждый день на производстве. На следующий год мы поехали на региональный этап среди СРО по Сибирскому федеральному округу, который проходил в Иркутске, и я вновь обошёл всех конкурентов. Рассчитываю ли сегодня на победу? Конечно, хотелось бы... Но если первое место займёт кто–то другой, я не сильно расстроюсь, ведь здесь собрались лучшие из лучших, — признаётся Игорь Зарубин.По итогам конкурса первое место занял Иван Ефремов из «Норильскэнергоремонта». Немного от победителя по количеству набранных баллов отстал Игорь Зарубин, удостоившийся второго места, — трест «Норильскшахтсервис». Бронза досталась Валерию Рубцову — трест «Норильскшахтсервис». Лучшим в теории признан Тимофей Праля из ремонтно–строительного треста.

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