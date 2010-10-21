[Индекс номера 182 (29.11.2019)]



Будьте здоровы

Задайте жизни ритм

В середине ноября в Москве прошёл XXIII Российский онкологический конгресс — крупнейшее национальное мероприятие в этой области медицины в Европе. В нём участвовала и Екатерина Ситникова, онколог–радиолог–химиотерапевт Норильской межрайонной больницы № 1.

Екатерина Ситникова • Иммунотерапия в онкологии основана на том, что раковые клетки имеют на своей поверхности молекулы, которые могут быть распознаны рецепторами иммунной системы. • В новом методе лечения используются антитела, способные связываться с раковыми антигенами. Но отказаться от химиотерапии всё же не получится – бывает, в опухоли отсутствует генная мутации, и тогда иммунная терапия не будет эффективна. • Екатерина Ситникова всегда настраивает своих пациентов на то, что всё пройдёт отлично. А если видит, что человек всё равно эмоционально подавлен, приглашает психолога. Для профилактики онкологии нужно регулярно посещать терапевта – Скажите, какую практическую пользу приносит участие в конгрессе врачу такой больницы, как наша? – Это можно рассматривать как повышение квалификации, ведь опытом делятся светила онкологии. К тому же там есть возможность наладить личный контакт с представителями крупнейших клиник и научно–исследовательских центров и обсудить с ними вопросы лечения конкретных пациентов. Кстати, ведущие онкоцентры, куда за консультацией нередко самостоятельно обращаются и норильчане, берут на лечение иногородних по полису ОМС, запросив в Министерстве здравоохранения РФ квоту. Это происходит в случаях, когда в непрофильной больнице в городе проживания возможности помочь человеку нет. ...ежегодно проходить флюорографию – В лечении онкологии произошёл прорыв. Норильск поспевает за прогрессом? – Действительно, сегодня в России активно развивается иммунотерапия, её ещё называют таргетной. Она способна значительно улучшить качество жизни пациентов и продлить её. В отличие от химиотерапии действие таргетной терапии направлено непосредственно на специфические молекулы, из–за которых растут и размножаются раковые клетки, а не на весь организм. И потому она переносится человеком намного легче. В Норильске иммунотерапия применяется два года. Сегодня с её помощью мы можем лечить рак кожи, желудка и лёгкого. Отмечу, что таргетная терапия подбирается индивидуально, в зависимости от характеристик выявленного новообразования. Поэтому мало установить диагноз и определить стадию заболевания — биология злокачественных клеток может быть разной даже при одном и том же типе рака. Кстати, для того чтобы выяснить целесообразность применения таргетной терапии, больному поначалу самому приходилось оплачивать молекулярно–генетический анализ злокачественных клеток, а теперь это входит в программу ОМС. Биоматериал исследуют в краевом онкодиспансере. ...сдавать кровь на биохимический анализ – Таргетных препаратов хватает на всех ваших пациентов? – Если даже какого–то препарата у нас нет, а без исследования опухоли сложно предугадать, какое конкретно лекарство может понадобиться, его сразу же закупают. Например, сегодня у меня есть пациентка с меланомой, редко встречающейся в Норильске. Химиотерапия такое новообразование не берёт, а получая по полису ОМС два дорогостоящих таргетных препарата, женщина чувствует себя хорошо. – А что ещё важно в лечении грозного заболевания? Доказано, что успех зависит не только от медиков и лекарств, но и от настроя пациента. Если человек уверен, что испытывает временные трудности, и в итоге всё будет хорошо, шансы на победу возрастают в разы. Если же больной, боясь появления метастазов и побочных эффектов химиотерапии, перестаёт строить планы на будущее и думает только о том, что у него будет всё плохо, он сам программирует себя на негатив. Практика показывает, что пациент в депрессии и физически переносит «химию» намного тяжелее, чем оптимистично настроенный боец. Самое же главное — доверие к доктору. Ведь победить можно, только объединив усилия. Например, одну пациентку я лечу с 2014 года — для того чтобы оставаться в ремиссии, она должна периодически проходить химиотерапию. И, если бы у нас не установились тёплые отношения, добиваться положительного эффекта было бы намного сложнее. В начале лечения я прямо спрашиваю каждого пациента, есть ли у нас с ним контакт, нет ли чего–то, что мешает ему мне верить, и все силы в первую очередь бросаю на то, чтобы больной мне доверял. ...иметь увлечения – Приводя примеры, вы говорите о женщинах... Их среди ваших пациентов больше? – Да. Отмечу, что женщины и борются более упорно, чем мужчины. У них слишком много обязанностей, связанных с детьми и домом, родителями и другими родственниками, плюс они должны работать, особенно если не замужем. Поэтому женщина не может позволить себе сдаться. Понимая, как многое от неё зависит, пациентка, как бы она ни переживала, берёт себя в руки, принимает болезнь и учится с ней жить. И я, поддерживая всех своих пациентов, вне зависимости от пола, говорю им: не вы должны подстраиваться под болезнь — наоборот, пусть она вписывается в ваш ритм жизни. Привыкли ходить в сауну? Продолжайте. Только не парьтесь. Не нужно зацикливаться на том, чего вам нельзя, думайте о том, что вам можно. И ставьте реальные задачи: дожить до выпускного детей, их свадьбы, понянчить внуков... – Говорят, все болезни — от нервов... К онкологии это тоже относится? – Если бы мы знали, от чего в организме появляются злокачественные новообразования, мы наверняка смогли бы предотвратить их возникновение и развитие. Но я частенько сталкиваюсь с тем, что болезнь дала о себе знать после сильных переживаний. Да и сами пациенты связывают свою болезнь именно со стрессом — с проблемами на работе, с бедой в семье и так далее. А ещё винят хроническую усталость. Ритм жизни сегодня таков, что многие, как сами отмечают, находятся на пределе своих возможностей. И это не может не отразиться на здоровье. Среди моих пациентов много людей в расцвете сил, которые постоянно работали, забывая об отдыхе. Так, например, один больной поделился, что всегда мечтал ходить в бассейн, но из–за работы никак не мог найти время. Теперь же успевает всё: и работать, и плавать, и лечение проходить. Так что очень важно внимательно следить за состоянием своей нервной системы, иметь увлечения и уметь переключаться с одного вида деятельности на другой.

Надежда Сидор Фото Ирины ЯРИНСКОЙ и Владимира МАКУШКИНА www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда – Это можно рассматривать как повышение квалификации, ведь опытом делятся светила онкологии. К тому же там есть возможность наладить личный контакт с представителями крупнейших клиник и научно–исследовательских центров и обсудить с ними вопросы лечения конкретных пациентов. Кстати, ведущие онкоцентры, куда за консультацией нередко самостоятельно обращаются и норильчане, берут на лечение иногородних по полису ОМС, запросив в Министерстве здравоохранения РФ квоту. Это происходит в случаях, когда в непрофильной больнице в городе проживания возможности помочь человеку нет.– Действительно, сегодня в России активно развивается иммунотерапия, её ещё называют таргетной. Она способна значительно улучшить качество жизни пациентов и продлить её. В отличие от химиотерапии действие таргетной терапии направлено непосредственно на специфические молекулы, из–за которых растут и размножаются раковые клетки, а не на весь организм. И потому она переносится человеком намного легче. В Норильске иммунотерапия применяется два года. Сегодня с её помощью мы можем лечить рак кожи, желудка и лёгкого. Отмечу, что таргетная терапия подбирается индивидуально, в зависимости от характеристик выявленного новообразования. Поэтому мало установить диагноз и определить стадию заболевания — биология злокачественных клеток может быть разной даже при одном и том же типе рака. Кстати, для того чтобы выяснить целесообразность применения таргетной терапии, больному поначалу самому приходилось оплачивать молекулярно–генетический анализ злокачественных клеток, а теперь это входит в программу ОМС. Биоматериал исследуют в краевом онкодиспансере.– Если даже какого–то препарата у нас нет, а без исследования опухоли сложно предугадать, какое конкретно лекарство может понадобиться, его сразу же закупают. Например, сегодня у меня есть пациентка с меланомой, редко встречающейся в Норильске. Химиотерапия такое новообразование не берёт, а получая по полису ОМС два дорогостоящих таргетных препарата, женщина чувствует себя хорошо.Доказано, что успех зависит не только от медиков и лекарств, но и от настроя пациента. Если человек уверен, что испытывает временные трудности, и в итоге всё будет хорошо, шансы на победу возрастают в разы. Если же больной, боясь появления метастазов и побочных эффектов химиотерапии, перестаёт строить планы на будущее и думает только о том, что у него будет всё плохо, он сам программирует себя на негатив. Практика показывает, что пациент в депрессии и физически переносит «химию» намного тяжелее, чем оптимистично настроенный боец. Самое же главное — доверие к доктору. Ведь победить можно, только объединив усилия. Например, одну пациентку я лечу с 2014 года — для того чтобы оставаться в ремиссии, она должна периодически проходить химиотерапию. И, если бы у нас не установились тёплые отношения, добиваться положительного эффекта было бы намного сложнее. В начале лечения я прямо спрашиваю каждого пациента, есть ли у нас с ним контакт, нет ли чего–то, что мешает ему мне верить, и все силы в первую очередь бросаю на то, чтобы больной мне доверял.– Да. Отмечу, что женщины и борются более упорно, чем мужчины. У них слишком много обязанностей, связанных с детьми и домом, родителями и другими родственниками, плюс они должны работать, особенно если не замужем. Поэтому женщина не может позволить себе сдаться. Понимая, как многое от неё зависит, пациентка, как бы она ни переживала, берёт себя в руки, принимает болезнь и учится с ней жить.И я, поддерживая всех своих пациентов, вне зависимости от пола, говорю им: не вы должны подстраиваться под болезнь — наоборот, пусть она вписывается в ваш ритм жизни. Привыкли ходить в сауну? Продолжайте. Только не парьтесь. Не нужно зацикливаться на том, чего вам нельзя, думайте о том, что вам можно. И ставьте реальные задачи: дожить до выпускного детей, их свадьбы, понянчить внуков...– Если бы мы знали, от чего в организме появляются злокачественные новообразования, мы наверняка смогли бы предотвратить их возникновение и развитие. Но я частенько сталкиваюсь с тем, что болезнь дала о себе знать после сильных переживаний. Да и сами пациенты связывают свою болезнь именно со стрессом — с проблемами на работе, с бедой в семье и так далее. А ещё винят хроническую усталость. Ритм жизни сегодня таков, что многие, как сами отмечают, находятся на пределе своих возможностей. И это не может не отразиться на здоровье.Среди моих пациентов много людей в расцвете сил, которые постоянно работали, забывая об отдыхе. Так, например, один больной поделился, что всегда мечтал ходить в бассейн, но из–за работы никак не мог найти время. Теперь же успевает всё: и работать, и плавать, и лечение проходить. Так что очень важно внимательно следить за состоянием своей нервной системы, иметь увлечения и уметь переключаться с одного вида деятельности на другой.

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