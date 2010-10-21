[Индекс номера 182 (29.11.2019)]



Зверьё моё

БойКОТ лояльности

На прошлой неделе со страниц электронных СМИ не сходил медиаспарринг кота Виктора и «Аэрофлота». Ситуация пошла по второму кругу, после того как авиакомпания наказала владельца животного за проступок. А затем и по третьему — когда в ответ на её действия интернет заполонили мемы, а другие авиаперевозчики использовали котосимвол для саморекламы.







Аэрокот 8 ноября в Шереметьево пассажира Михаила Галина не пустили в самолёт «Аэрофлота» на рейс Москва — Владивосток. Причиной отказа был слишком большой кот Виктор, который весит 10 кг вместо допустимых восьми и потому должен был лететь в багажном отделении. Пассажир пытался доказать представителю авиакомпании, что это очень незначительное превышение веса, а когда это не помогло, решил отказаться от полёта вовсе. «Бро должен быть рядом, бро — не багаж», — объяснил он своё решение. Тогда Галин сдал билет и вылетел другим рейсом, подменив при взвешивании на регистрации своего кота другим животным, которое «занял» у знакомых. «Аэрофлот» провёл служебное расследование. В итоге все 370 000 миль, накопленные за 14 лет участия Галина в бонусной программе, аннулировали, а его счёт закрыли. Своё сочувствие владельцу кота выразили тысячи людей. Многие предлагали подарить Галину свои накопленные в «Аэрофлоте» мили. В соцсетях стало популярным движение в поддержку Михаила и его кота со слоганом «Я/Мы толстый кот». В свою очередь Галин написал, что полностью берёт вину на себя и ни в чём не винит «Аэрофлот», а также призвал своих доброжелателей направлять предложенную ему помощь на благотворительный счёт «Мили милосердия», который предусматривает бонусная программа авиакомпании.





Килограммы имеют значение Многие ставили Галину в вину, что из–за пронесённого в салон самолёта кота у кого–то мог начаться приступ аллергии. Такая проблема действительно существует, однако, во–первых, она не имеет никакого отношения к массе животного, а во–вторых, у такого человека обязательно должны быть с собой антигистаминные препараты, в–третьих, можно поменяться с кем–то местами. Управляющий партнёр организации по защите прав авиапассажиров Андрей Лухин объяснил, чем обусловлены такие жёсткие правила: запрет на превышение массы животного вместе с переноской 8 кг. По словам эксперта, в случае турбулентности или чрезвычайной ситуации, если клетка с котом прилетит в другого пассажира, то разница в два килограмма будет иметь значение. «Человек целенаправленно нарушил правила для своей личной выгоды. Этим он подверг опасности других пассажиров», — считает юрист.





Трагедия на борту Беспокойство Михаила Галина за кота, которому пришлось бы лететь в багажном отсеке, вполне оправданно. Случаи, когда животные не переносят перелёты, совсем не редки. Причём не нужно думать, что Россия в этом смысле как–то отличается от других стран в худшую сторону. Например, в США за 2017 год только на рейсах авиакомпании United Airlines погибли 18 домашних питомцев. Далеко не всегда удаётся установить причины смерти животного, но чаще всего это нехватка кислорода или сердечная недостаточность. Последний случай на рейсе этого авиаперевозчика произошёл в сентябре 2019 года. После приземления самолёта в Ньюарке выяснилось, что летевший в багажном отделении пёс по кличке Рок мёртв. В авиакомпании заявили, что он травмировал себя, когда пытался разгрызть клетку, чтобы сбежать. Однако хозяева утверждают, что в случившемся виноват персонал, который не проследил за температурой внутри отсека — собака буквально «сварилась». А в отчёте ветклиники, куда доставили тело пса, сказано, что он умер, мучаясь от теплового удара, который вызвал отказ всех органов.





Разрешите подписаться На сайте Change.org появилась петиция за то, чтобы разрешить не взвешивать собак и кошек перед посадкой в салон самолёта: «Домашние животные имеют право перемещаться со своей семьёй в комфортных условиях. Поэтому важно внести поправку в Воздушный кодекс Российской Федерации, запретив весовые ограничения для провоза животных в салоне самолёта», — заявляют авторы петиции, которую на данный момент подписали около 12 тыс. человек. «Какая разница, весит кот 8 или 10 кг, какая разница, весит бульдог 7 или 11 кг, если он отлично помещается в сумке под впереди стоящим креслом и тихо спит весь полёт. Вес животного не влияет на комфортный полёт пассажиров», — считают авторы документа, адресованного Госдуме, Совету Федерации и авиакомпаниям. Они также ссылаются на зарубежный опыт: американский перевозчик Southwest Airlines просит придерживаться только параметров переноски, у Delta нет ограничений ни по размерам переноски, ни по весу. Свой взгляд Татьяна Зачупейко, корреспондент «Заполярной Правды» После того как Михаил Галин остался без накопленных за 14 (!) лет миль, интернет разорвало: «Ответный удар кота Виктора», «Я/Мы толстый кот», «Бро — не багаж» — шутил и возмущался рунет. Пользователи публиковали видоизменённую символику различных авиакомпаний мира, так или иначе вписав туда кота. И за всей этой шутливой «котавасией» проглядывает лицо обычного пассажира, который просит: взгляните на мои скромные, но очень человеческие потребности. Больше всего в случившейся ситуации удивляет поведение обидевшегося «Аэрофлота». Лично я бы лишила новогодней премии пиарщиков авиагиганта, которым судьба дарила прекрасный шанс сделать компании человеколюбивый имидж (учитывая число владельцев кошек и собак в стране, он значил бы много) — и они его упустили. Да не просто упустили, а феерично, на глазах всей страны сев в лужу. Ведь на коте Викторе они могли бы «ехать» ещё как минимум год, поздравляя его с праздниками и выпуская брошюры к Всемирному дню защиты животных. Придумать можно было массу разных событий, которые понравились бы владельцам домашних животных. Да чего уж мелочиться: любому приятно, когда о его интересах думают. В этом смысле кот Виктор — воплощение пассажирского лица в целом, как ни комично это звучит. Конечно, правила есть, и они нужны. Нет сомнений. Но есть же человеческий фактор, позволяющий идти навстречу людям? Сотрудница аэропорта могла пропустить кота в салон, тем более что переноска была нужных параметров — а это основное требование в данном случае. Когда пассажир сам раскрыл обман в соцсетях, одновременно указывая на прореху в системе контроля перевозчика, последнее, что должна была сделать клиентоориентированная компания, — это наказывать его. Представитель «Аэрофлота» мог бы рассказать об инциденте, пожурить Михаила с Виктором, подарить последнему диетический корм и напомнить всем о важности соблюдения правил. Да, пассажир был неправ. Нарушил. Но парень же кота на борт пронёс, не бомбу, право слово! Друга. Животное, которое за 9 часов (!) в багажном отсеке могло просто погибнуть. Если за это «преступление» надо так жестоко карать, то, давайте, перевозчик перестанет уже впустую тратить деньги на программу лояльности. Одним поступком компания обесценила свою программу, показывая, как легко лишить человека накопленных за много лет миль. Впрочем, нет худа без добра. Положительным последствием шумной истории стала петиция в интернете за разрешение не взвешивать собак и кошек перед посадкой в салон самолёта, которую на данный момент подписали около 12 тысяч человек. Темой заинтересовались и в Госдуме. По мнению депутата Владимира Бурматова, руководство авиаперевозчика должно тщательнее разобраться в произошедшем, особенно учитывая, что многие компании стараются быть лояльными к питомцам своих клиентов. Закончится ли это реальным изменением Воздушного кодекса, будет видно. А пока всем сторонам стоит вынести из ситуации уроки: пассажирам — что правила всё же нужно соблюдать, авиакомпаниям — что самый выгодный пиар — бесплатный.

Татьяна Зачупейко Фото Владимира Макушкина www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда 8 ноября в Шереметьево пассажира Михаила Галина не пустили в самолёт «Аэрофлота» на рейс Москва — Владивосток. Причиной отказа был слишком большой кот Виктор, который весит 10 кг вместо допустимых восьми и потому должен был лететь в багажном отделении. Пассажир пытался доказать представителю авиакомпании, что это очень незначительное превышение веса, а когда это не помогло, решил отказаться от полёта вовсе. «Бро должен быть рядом, бро — не багаж», — объяснил он своё решение. Тогда Галин сдал билет и вылетел другим рейсом, подменив при взвешивании на регистрации своего кота другим животным, которое «занял» у знакомых.«Аэрофлот» провёл служебное расследование. В итоге все 370 000 миль, накопленные за 14 лет участия Галина в бонусной программе, аннулировали, а его счёт закрыли. Своё сочувствие владельцу кота выразили тысячи людей. Многие предлагали подарить Галину свои накопленные в «Аэрофлоте» мили. В соцсетях стало популярным движение в поддержку Михаила и его кота со слоганом «Я/Мы толстый кот». В свою очередь Галин написал, что полностью берёт вину на себя и ни в чём не винит «Аэрофлот», а также призвал своих доброжелателей направлять предложенную ему помощь на благотворительный счёт «Мили милосердия», который предусматривает бонусная программа авиакомпании.Многие ставили Галину в вину, что из–за пронесённого в салон самолёта кота у кого–то мог начаться приступ аллергии. Такая проблема действительно существует, однако, во–первых, она не имеет никакого отношения к массе животного, а во–вторых, у такого человека обязательно должны быть с собой антигистаминные препараты, в–третьих, можно поменяться с кем–то местами.Управляющий партнёр организации по защите прав авиапассажиров Андрей Лухин объяснил, чем обусловлены такие жёсткие правила: запрет на превышение массы животного вместе с переноской 8 кг. По словам эксперта, в случае турбулентности или чрезвычайной ситуации, если клетка с котом прилетит в другого пассажира, то разница в два килограмма будет иметь значение. «Человек целенаправленно нарушил правила для своей личной выгоды. Этим он подверг опасности других пассажиров», — считает юрист.Беспокойство Михаила Галина за кота, которому пришлось бы лететь в багажном отсеке, вполне оправданно. Случаи, когда животные не переносят перелёты, совсем не редки. Причём не нужно думать, что Россия в этом смысле как–то отличается от других стран в худшую сторону. Например, в США за 2017 год только на рейсах авиакомпании United Airlines погибли 18 домашних питомцев. Далеко не всегда удаётся установить причины смерти животного, но чаще всего это нехватка кислорода или сердечная недостаточность.Последний случай на рейсе этого авиаперевозчика произошёл в сентябре 2019 года. После приземления самолёта в Ньюарке выяснилось, что летевший в багажном отделении пёс по кличке Рок мёртв. В авиакомпании заявили, что он травмировал себя, когда пытался разгрызть клетку, чтобы сбежать. Однако хозяева утверждают, что в случившемся виноват персонал, который не проследил за температурой внутри отсека — собака буквально «сварилась». А в отчёте ветклиники, куда доставили тело пса, сказано, что он умер, мучаясь от теплового удара, который вызвал отказ всех органов.На сайте Change.org появилась петиция за то, чтобы разрешить не взвешивать собак и кошек перед посадкой в салон самолёта: «Домашние животные имеют право перемещаться со своей семьёй в комфортных условиях. Поэтому важно внести поправку в Воздушный кодекс Российской Федерации, запретив весовые ограничения для провоза животных в салоне самолёта», — заявляют авторы петиции, которую на данный момент подписали около 12 тыс. человек.«Какая разница, весит кот 8 или 10 кг, какая разница, весит бульдог 7 или 11 кг, если он отлично помещается в сумке под впереди стоящим креслом и тихо спит весь полёт. Вес животного не влияет на комфортный полёт пассажиров», — считают авторы документа, адресованного Госдуме, Совету Федерации и авиакомпаниям. Они также ссылаются на зарубежный опыт: американский перевозчик Southwest Airlines просит придерживаться только параметров переноски, у Delta нет ограничений ни по размерам переноски, ни по весу.

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